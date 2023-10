Demissão na EBC

Ervas daninhas

Agiu muito bem o ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, ao demitir prontamente o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, por este ter compartilhado uma postagem grotesca e profundamente antissemita (“Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante”), de autoria do cartunista Carlos Latuff, que parece desconhecer a diferença entre liberdade de expressão e racismo. Não bastasse a polarização absurda entre lulistas e bolsonaristas que dividiu a sociedade brasileira, não é hora de criar mais uma cisão, desta vez entre os apoiadores de Israel, de um lado, e da causa palestina, de outro. É elogiável a atitude do governo brasileiro de repatriar rapidamente os brasileiros de Israel, de agir incansavelmente para resgatar os que estão em Gaza e propor o cessar-fogo e liberação dos reféns no Conselho de Segurança da ONU. Que continue nesta estratégia equilibrada e pacifista, nem que para isso tenha de extirpar ervas daninhas internas.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Idiotas são aqueles que, como Hélio Doyle, pensam que “não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser idiota é o bastante”. E como o agora ex-presidente da EBC classificaria o Hamas?

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

Guerra Hamas-Israel

Hospital Ahli Arab

Sou judeu, brasileiro e imigrei para Israel há seis meses. Como eu esperava, passados alguns dias de comoção pelo massacre sofrido pelos israelenses e após a retaliação, muitos colocam em pé de igualdade Israel e Hamas. Definitivamente, não são iguais. Hamas é um grupo terrorista, Israel é uma democracia (por mais defeitos que tenha). O Hamas não se importa com os cidadãos palestinos e ajuda a construir a imagem de um país monstruoso. Israel protege seus civis e faz o máximo possível para não atingir os civis palestinos. Como resolver essa questão, se os civis palestinos são utilizados como escudos humanos e as instalações militares estão em áreas civis? Os caros leitores acham que tem algum sentido Israel querer atacar um hospital? É o último lugar que atacaria. Qual o interesse de Israel em provocar as reações que agora vemos pelo mundo? Nenhum. Qual o interesse de matar inocentes e doentes internados? Nenhum. Hamas faria isso propositadamente? Creio que não. Mas os incidentes com seus foguetes são frequentes. Mais de 5% deles falham e caem no próprio território de Gaza. São centenas de foguetes. Os terroristas querem vencer pela narrativa, e estão conseguindo. Um dos foguetes falhou e atingiu o estacionamento de um hospital. Eles afirmam em poucos minutos que o hospital foi atingido e morreram 500 pessoas. É impossível contabilizar essa quantidade de vítimas poucos minutos após um míssil destruir um prédio. O Exército de Israel trabalhou nas verificações do ocorrido e mostrou ao mundo que de fato foi um acidente com um foguete disparado de dentro de Gaza. Imagens obtidas por drones mostraram que não há cratera nas proximidades do hospital, e os mísseis israelenses provocam crateras, pelo grande impacto. E as mesmas imagens mostram que o hospital não foi atingido, apenas o estacionamento. Eu e minha família estamos bem. Moramos no centro do país, aparentemente um dos poucos lugares de Israel onde ainda não tocaram sirenes e não precisamos nos refugiar em bunkers. Despeço-me com um sincero desejo de dias melhores e de paz em breve.

Sérgio Kocinas

sergio.koc@gmail.com

Netanya, Israel

*

Urbanismo

Tombamento

Estudo do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) no bairro de Pinheiros, em São Paulo, abrange uma área com 600 imóveis que seriam passíveis de tombamento (Estadão, 18/10, A18). Alguns dirão que é um número excessivo de imóveis. Mas sabemos que, ao fim, esse número diminuirá muito. O que se busca com isso é ainda preservar uma cidade “reconhecível e qualificada”, como diz a matéria. São Paulo, desenfreadamente, já cresceu além do limite suportável. Se quer continuar a crescer, precisa fazer isso com muita atenção e cuidado, tendo como foco também a qualidade de vida. Outros bairros, além de Pinheiros, merecem um estudo semelhante.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

RESOLUÇÃO VETADA

A resolução brasileira exigindo imediato cessar-fogo na Faixa de Gaza foi aprovada por 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. Mas os EUA usaram seu poder de veto. A visita às pressas do presidente Joe Biden à região demonstra claramente que o conflito vai continuar e haverá mais mortes de civis e mais destruição.

Marcos Abrão

m.abrao@terra.com.br

São Paulo

*

DIPLOMACIA ZERO

Na ONU não há democracia: em 15 votos se obtém 12 a favor e basta 1 contra (EUA) para derrubar um texto costurado e negociado arduamente. Essa regra não condiz com a importância da ONU e faz com que o mundo seja manipulado pelos poderosos. Diplomacia zero.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

O VALOR DA VIDA

Enquanto os valores humanos forem baseados em poder e dinheiro, a vida será insignificante. Oremos.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

O ELÁSTICO DIREITO DE SE DEFENDER

Os EUA usaram o veto para barrar a aprovação do excelente projeto apresentado pelo Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por não mencionar claramente “o direito de Israel de se defender”. O parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas já estabelece esse direito. Por que, então, a insistência na inclusão (de tal direito) no projeto brasileiro? O objetivo, entretanto, é outro: dar cobertura internacional a qualquer atrocidade que o exército israelense venha a cometer, com previsível morte de civis não combatentes, crianças e mulheres inclusive, além de destruir por completo a infraestrutura de Gaza em nome da perseguição dos membros do Hamas. Os autores desta estratégia sinistra, Biden e Netanyahu, deveriam lembrar Provérbios 22:8: quem semeia a injustiça colherá a desgraça.

Omar El Seoud elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

DIREITO DE VETO

O direito de veto dado aos membros titulares do Conselho de Segurança da ONU é uma excrescência que permite aos países que o têm manipular as guerras e a paz conforme seus próprios interesses. Em nome de um organismo internacional que realmente lute pela paz e contra as guerras, sua abolição é um imperativo.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

EXPLOSÃO EM HOSPITAL

A explosão do foguete sobre o Hospital Al-Ahli, que causou ao menos 471 mortes, em Gaza, precisa ser investigada e esclarecida o mais rapidamente possível, para evitar seus perigosos desdobramentos. O Hamas, os palestinos e vários países acusam Israel. As forças armadas de Israel afirmam que não lançaram nenhum foguete no hospital e que a explosão se deu pela queda acidental de um foguete da Jihad Islâmica, que falhou em seu lançamento a partir de um local próximo ao complexo de prédios do hospital. O mundo aguarda ansioso pelo correto e imparcial esclarecimento desse terrível e trágico acontecimento, dentro de uma guerra por si só já ensandecida e incendiária.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DIA DA MENTIRA

A explosão aconteceu no estacionamento. A estrutura do hospital em Gaza está intacta, com danos a janelas e portas. As imagens são inconsistentes com o número de mortos alegado. Quando o Hamas comunica uma narrativa, vira notícia como se fosse fato. Mesmo apresentando múltiplas provas, tudo o que vem de Israel não passa, segundo a mídia, de “alegações pendentes de verificação”. Será que um dia o público irá acordar? Já se sabia que Israel foi responsabilizado por um míssil da Jihad que errou o alvo. O que agora se descobriu é que foi responsabilizado por centenas de mortes que nem aconteceram. Na era da internet, a vida dos antissemitas já não é a mesma coisa. Não dá para enganar bobos e incautos tão facilmente quanto antes.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

A VERDADE

Um estadista já dizia que, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Neste caso da explosão num hospital em Gaza, Biden disse que a culpa “era do outro lado” (Hamas), com base nas informações da inteligência americana. Lembrou-me o discurso de Colin Powell na ONU mostrando a utilização de armas químicas pelo ditador do Iraque Saddam Hussein – para justificar a invasão do país –, que se mostrou um fiasco. Será novamente?

Eduardo Aguinaga eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

INDICIAMENTO DE JAIR BOLSONARO

Indiciamento por CPMI aperta cerco sobre um Bolsonaro mais vulnerável (Estadão, 19/10, A8). Bolsonaro jamais deveria ter sido eleito para qualquer cargo.

Maria Lucia Ruhnke Jorge mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

GOLPE DE ESTADO

Na saída da Polícia Federal, onde foi depor, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que só era responsável por tudo aquilo que assinou. Claro que não é bem assim, pois o golpe de Estado que o tornaria um ditador foi armado por ele e só não foi assinado porque fracassou.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

TIRO NO PÉ

Ver Jair Bolsonaro torcer a história foco da CPMI me faz pensar assim: será que os seguidores dele irão acordar um dia? A turma dele é um bando de trapalhões e amadores, que deu dois tiros no pé: a invasão no Planalto e o pedido por uma CPI. Resultado contrário. Vergonha alheia.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

NÃO SURPREENDEU

CPMI do 8/1 aprova relatório final; veja como votou cada parlamentar (Estadão, 18/10). Com 20 governistas, presidente e relatora que votaram omitindo as responsabilidades do atual governo nos repudiáveis ataques aos prédios dos Três Poderes, e apenas 11 votos contrários, não causou surpresa o resultado da referida CPMI, que, se fosse justa e democrática, deveria apresentar números iguais de integrantes governistas e oposicionistas. E os sorrisos irônicos e debochados de Eliziane Gama, relatora, e Arthur Maia, presidente, certamente foram dirigidos aos inocentes brasileiros que ainda acreditam viver numa sociedade justa e democrática.

Maurílio Polizello Junior polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

A CPMI QUE PARIU UM RATO

O pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 60 colaboradores do seu governo, entre eles generais, outros militares e ex-ministros, sinaliza a possibilidade de a CPMI de 8 de Janeiro terminar como um potente tiro no pé dos congressistas que a integram e até na credibilidade do próprio Congresso Nacional. Em vez de apurar os acontecimentos do dia (especialmente a omissão dos encarregados da segurança da área sinistrada), os senadores e deputados da comissão miraram no governo passado, que já não estava no poder. Deram nítida demonstração de que, para eles, mais importante do que apurar os fatos era comprometer o ex-presidente e, com isso, ganhar espaços midiáticos. Não houve interesse em saber o que faziam os encarregados da segurança quando a baderna avançava em direção aos palácios da Praça dos Três Poderes. Bom seria que tivesse produzido um relatório equilibrado e este recebesse a aprovação e entregasse os fatos apurados e os nomes dos suspeitos para a análise do Ministério Público e suas providências. Mas o que se verifica é a possibilidade de haver relatório paralelo elaborado pelos membros discordantes, o que, por si, debilitará o peso das acusações. Os apuradores têm o dever da isenção que, não cumprido, coloca todo o trabalho a perder. A Nação não quer proteger nem perseguir A ou B. A tarefa de quem se propõe a apurar é conhecer os fatos e apresentá-los a quem de direito, no caso, o Ministério Público ou ao próprio Congresso, se restar comprovado o cometimento de infrações político-administrativas passíveis da perda de mandato. Em não tendo cumprido por completo a sua finalidade, poder-se-á dizer que, em similaridade à antiga fábula da montanha, a CPMI terá parido um rato.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

‘SAUDOSO TRIBUNAL FEDERAL’

O editorial O comício de Barroso em Paris (17/10, A3) já é primoroso a partir do título. Logo em seguida vem a indignação, afinal, esta não é o primeira nem mesmo a décima quinta crítica feita aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos meses, seja individualmente ou como colegiado. E o Estadão pode se preparar para fazer outras tantas, porque o STF há muito não é mais aquele. Aquele que falava nos autos, cujos ministros mais se pareciam monges do que “rock stars”, e que mantinham uma distância considerável e, portanto, segura, da política e dos políticos. A partir daí, começaram as decisões que ninguém entende, que vão de encontro ao bom senso e, o pior, muitas no arrepio da Constituição. Alguns exemplos? A demonização da Lava Jato, depois de tantos anos e de tantos avais ao que estava sendo decidido nas instâncias inferiores; a manutenção dos direitos políticos pela ex-presidente Dilma Rousseff; a penalização – até 17 anos de prisão – de centenas de pessoas por um golpe que não houve; o confisco de celulares e a invasão de contas bancárias, que depois se mostraram totalmente inapropriadas e beirando a atitudes tomadas apenas por regimes de exceção; e, mais recentemente, a decisão sobre assuntos que não são da alçada do STF, mas do Congresso Nacional. O que fica é a lembrança do Saudoso Tribunal Federal, digo, Supremo Tribunal Federal.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

FLORESTA TRANSMUTADA EM DESERTO

A seca da Amazônia me fez lembrar da distopia do livro Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão. A Floresta Amazônica transmutada em deserto. O rio seco e a população com escassez de água e alimento. O inclemente Sol que castiga o horizonte sem esperança.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

HORRORES DA MUDANÇA CLIMÁTICA

No Sul e no Norte do Brasil, o aquecimento global tece uma trama cruel. No Sul, as chuvas caprichosas dançam com a fúria dos rios, inundando terras e sonhos. O inverno, outrora ameno, agora exibe um manto de incertezas. No Norte, a floresta ancestral desfalece sob o calor impiedoso, suas criaturas suspirando em silêncio e até mesmos os rios secando assombrosamente. Os horrores da mudança climática desafiaram a inércia da História e anunciaram a necessidade de ação imediata. O Brasil, com suas riquezas naturais, enfrenta a ira de Gaia, e a humanidade, nessa trama, deve encontrar redenção, preservando o que resta e restaurando o que se perdeu.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

FALTA DE ZELADORIA

Sempre que dirijo pelas ruas de São Paulo, em especial na região dos Jardins, onde moro, eu me pergunto o que acontece com o asfalto das ruas (um dos cartões de visita da cidade), no qual temos a impressão de que estamos andando em um camelo, tais os solavancos e depressões que encontramos. A Alameda Ministro Rocha, onde moro, especialmente entre a José Maria Lisboa e a Oscar Freire, está um descalabro, assim como as demais no entorno. Será impossível que, quando refeito, não haja fiscais para supervisionar o trabalho? Não vemos isso em país nenhum. Afinal, dinheiro não faltará com a quantia de impostos que pagamos. Algum mistério ou apenas falta de zeladoria, mesmo.

Marilene de Oliveira

leneoliveira@terra.com.br

São Paulo

*

SELEÇÃO PERDIDA EM CAMPO

Depois de sair cabisbaixa do Estádio Centenário de Montevidéu, derrotada por 2 a 0 pelo Uruguai, derrubando um tabu de nada menos de 22 anos, com o frágil Neymar novamente contundido, a seleção canarinho pentacampeã, outrora temida e respeitada mundo afora, não passa hoje de um timeco bola murcha perdido em campo exibindo na icônica camisa um amarelo desbotado com cinco estrelas cadentes sobre seu escudo. Seria bom que não se classificasse para a próxima Copa do Mundo, fato inédito na história da competição, para ver se aprende a honrar seu glorioso passado de tempos idos e sua apaixonada torcida.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

BASTA DE NEYMAR

Sobre o jogo entre Brasil e Uruguai, está mais do que na hora de dizermos “basta de Neymar”. Queremos uma seleção de atletas de alto rendimento, sérios, focados no esporte e em ganhar jogos pelo Brasil. Chega de dancinha, cabelos amarelos, sobrancelhas desenhadas, tatuagens, cabeleireiros fazendo parte da comitiva. Chega de festas de ostentação! Queremos nosso antigo futebol raiz, com atletas sérios e humildes. Neymar é um péssimo exemplo para as crianças e adultos alienados. Ele teve sua chance e não soube aproveitar, se perdeu no glamour das festas. Não respeita a CBF e as leis ambientais, se acha superior a tudo e a todos.

Luiz Sertório

luizsertorio@hotmail.com

São Paulo

*

SELEÇÃO IMBATÍVEL

Mais um vexame da seleção brasileira. O que está havendo? A prática de convocar os jogadores brasileiros na Europa para a seleção brasileira é antiga. O raciocínio era simples. Se está na vitrine do futebol europeu, é bom. Nem sempre. Acho que há bons jogadores aqui. Eu diria que com os jogadores de um combinado de dois, três times que estão na linha de frente dá para se montar uma boa seleção. Alguém se lembra do Santos e do Botafogo da década de 1960, com Pelé de um lado e Garrincha do outro? Ganhavam quase tudo. Juntava a esses dois Gilmar, Zito, Coutinho e Pepe pelo Santos, Nilton Santos, Didi, Zagalo pelo Botafogo, convocava dois ou três jogadores de outro(s) time(s) para completar o elenco e tinha-se uma seleção praticamente imbatível. Hoje só tem “estrangeiro” na seleção, supostamente os melhores jogadores, e os caras dão de canela, dão furada, etc. Olha, se conseguirem a classificação para a Copa, aconselho a não desfazerem as malas, porque com o que estão jogando não passam das oitavas.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro