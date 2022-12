Governo Lula 3

37 ministérios

O governo Lula 3 começará com nada menos do que 37 ministérios. Haja cabides para toda a cumpanheirada!

J. S. Decol

Problema resolvido

Lula resolveu fácil o problema de o que fazer com os companheiros sem mandatos, rejeitados pelos eleitores que lhes negaram os votos: um ministério aqui, outro acolá, e, se faltar, cria mais um.

Paulo T. Juvenal Santos

A farra e a mágica

Naturalmente que não é para melhor gerir o País que o governo de Lula passará dos atuais 23 ministérios, abandonados por Bolsonaro, para 37. De certo que ainda ficarão de fora muitas promessas a partidos e apoiadores que ao PT se juntaram para derrotar o tenente rebelde, transferido para a reserva como capitão. A mágica não divulgada para este incremento de 14 ministérios (mais de 60%), ou falta de respeito à inteligência alheia, está no fato de anunciar que esta verdadeira farra ministerial se dará sem aumento de despesas.

Abel Pires Rodrigues

MEC

Lula não é uma liderança que empodera, Lula é uma liderança que reconhece quem já tem poder e acomoda junto de si. Nada contra Camilo Santana, mas quem deveria assumir o Ministério da Educação (MEC) é Izolda Cela, principal nome por trás do sucesso educacional do Ceará. Não vai ser Izolda, porque, no fim, ela não tem poder de barganha, só tem competência. Tomara, então, que ela assuma uma secretaria no MEC e faça um trabalho brilhante em benefício do Brasil. O País ganha boa política pública e Camilo Santana ganha o mérito, como é desde sempre.

Felipe Eduardo Lázaro Braga

Constituição

Interpretação do texto

Sobre o editorial A defesa da Constituição além da retórica (Estado, 18/12, A3), o sucateamento da educação e as novas formas de comunicação por redes sociais, que transformaram um tratado de certo assunto em mensagens telegráficas, mal escritas e repletas de pictogramas, podem explicar a pobreza da interpretação do que diz a Constituição. Outrora, ficava o professor de Língua Portuguesa dias, senão semanas, insistindo para que todas as possibilidades de interpretação de determinado texto fossem estudadas e validadas. Mesmo assim, se fosse uma prova, a ele cabia mensurar o quanto tinha lógica o que escrevemos. Se já não fosse calamitoso, a soma da má intencionalidade ao conteúdo torna o problema quase insolúvel.

Carlos Ritter

Nélida Piñon

1937-2022

“O ser humano é um peregrino. É só na aparência que ele tem uma geografia.” “Nós nascemos pobres, mas com ilusões.” “Eu não confio no Estado. Eu confio na vigilância da sociedade.” “Quando os direitos humanos são desrespeitados em casa, tornam-se públicos.” “O escritor não deve apenas criar, mas deve também emprestar a sua consciência à consciência dos seus leitores, sobretudo num país como o Brasil.” Nélida Piñon, que partiu no sábado, aos 85 anos, além de grande frasista, era de uma lucidez eloquente. Sua obra merece maior divulgação. O Brasil perde uma mulher à frente do seu tempo.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Paulo

Cidade largada

Bravo! Excelente o editorial São Paulo está largada (Estado, 19/12, A3). Até parece que o jornal leu meus pensamentos. Há tempos não vejo nossa cidade em tão mau estado. Só faltou mencionar a forma bárbara, cruel e desumana com que estão tratando a população e o território ocupado da Cracolândia. É inacreditável o que se vê por lá. Nossa sorte é que o prefeito Ricardo Nunes deixa o cargo em dois anos.

Claudia Toni

FIM DO ORÇAMENTO SECRETO

Como uma das maiores aberrações e desrespeito aos recursos dos contribuintes da nossa história, o orçamento secreto, denunciado pelo Estadão, foi finalmente julgado no Supremo Tribunal Federal (STF). Por 6 votos a 5, se decide pela sua inconstitucionalidade. É para comemorar. O orçamento secreto é um canal interminável de superfaturamento e corrupção. Nesse sentido, a decisão do STF é muito importante, porque indica a imperiosa necessidade de transparência no uso dos recursos dos contribuintes. E que o futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebendo esse presente de Natal do STF, não caia em tentação de negociar com o Congresso ações que desrespeitem a ética e, menos ainda, apoiar o fim da Lei das Estatais.

Paulo Panossian

SÃO PAULO ESTÁ LARGADA

Meus parabéns pelo editorial do Estadão São Paulo está largada (19/12, A3). O prefeito Ricardo Nunes somente atende aos interesses e pedidos dos políticos, deputados e vereadores da zona sul de São Paulo. Faz anos que os moradores do bairro de Interlagos, região onde também reside o prefeito, pedem ajuda para as obras totalmente irregulares da avenida Atlântica. A última inadmissível/irregular construção, foi a de um restaurante exatamente ao lado/fundo da casa do prefeito, o que demostra o quanto o mesmo está envolvido em permissões e autorizações irregulares concedidas pela subprefeitura da Capela do Socorro para estes ilícitos criminais em área de mananciais. Isto é crime. O Sistema de Gerenciamento de Fiscalização (SGF) em nada ajuda.

Werner Sönksen

CIDADE ÀS MOSCAS

Precisou um editorial (Estado, 19/12, A3) elencando todos os problemas da nossa cidade para ganhar visibilidade a falta de cuidado em todos os aspectos. O fato é que os problemas vão se acumulando e fica cada vez pior para resolver. É um eterno empurra com a barriga. A Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadores que não se importam com a cidade e vivem como se nada estivesse acontecendo. Além da sujeira, da falta de segurança, dos transportes públicos superlotados, —onde o povo viaja como gado—, milhares de pessoas morando nas ruas e o canal de atendimento 156 que não serve para nada, o prefeito está sempre de olho na próxima eleição e os vereadores, idem. Será que eles não têm vergonha de falar que são os responsáveis por essa cidade? Todo desmando passa pelas mãos do eleitor que elege e reelege parlamentares e nunca os cobram pelos serviços que deveriam prestar. Se a cidade está às moscas, o cofre está aos ratos.

Izabel Avallone

PRIORIDADES DA GESTÃO

Ricardo Nunes é rápido para fazer uma lei inconstitucional que desconta 14% de nossas aposentadorias e salários, mas demora séculos para consertar as crateras das vias públicas.

Lourdes Migliavacca

GOVERNANÇA VAZIA

A governança está vazia e a Lei das Estatais, cheia. Cheias e vazias de reputação e resultados por diferentes motivos, alguns bem simples e outros bem complexos. A democracia avança no Brasil e tenta se manter estável. O simples atendimento aos preceitos das leis e manuais onde se exige que empresários, funcionários e o povo em geral sigam regras dos órgãos reguladores, desde as facetas trabalhistas de sindicatos, tanto patronais como de empregados, como os deveres de deputados, senadores e outros poderiam confirmar o avanço. Mas apresentar as leis municipais, estaduais e federais através de fiscalizações superficiais e até inúteis é um jogo de gato e rato. As complexas relações entre fiscais do governo e empresários deveriam envolver o respeito mútuo, nem sempre suficiente e muito superficial. Um dos motivos é a cultura local, nacional ou internacional, neste último caso, conjugadas com valores principalmente humanos, analisando-se os produtos oferecidos e, por fim, os acordos financeiros “por cima ou por baixo dos panos”. O presidente eleito Lula sabe disso? De qual lado está jogando? O mundo mudou, diga-se, para pior. Lula, não desaponte os seus eleitores, pois somente há dois caminhos: entrar para a história nacional como aquele que renovou tudo ou aquele que deixou tudo como está para ver o povo brasileiro se afundar no peleguismo. Estamos regredindo ou avançando? Lula, agora só depende de você.

Tibor Simcsik

POLÍTICAS PÚBLICAS COM VALIDADE

Oportuna e lúcida a entrevista com o senhor Elie Horn, fundador da Cyrela Brazil Realty (Estado, 19/12, B8). A mudança de um presidente da República significa mudança total? Por que não conseguimos reunir as políticas públicas num projeto apartidário e tocar em frente à medida que governos vão se sucedendo? A cidade de Indaiatuba teve projeto desta natureza realizado eficientemente: o Parque Ecológico. Implementado pelo ex-prefeito Clain Ferrari, a execução foi feita parceladamente a cada gestão, seguindo o projeto em questão. Hoje, em seus 30 km de extensão, estão reunidas várias áreas de recreação, como pistas de caminhada, pistas de skate, lagos, campos de futebol... tudo grátis para a população usufruir. Esse projeto ambiental de lazer diferenciou a cidade, tornando-a habitável para o cidadão ou para quem deseja um local mais amigável para seus filhos viverem. A cidade cresceu. Digo isso para exemplificar que políticas públicas podem ser comuns e os gastos para sua implementação, compatíveis aos recursos auferidos. Afora isso, acresce credibilidade e previsibilidade à gestão —certeza de retorno ao investimento—.

Sergio Holl Lara

INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

Assim como os remédios, nossa Constituição de 1988 também tem sua fórmula original, porém, a indicação, modos de uso e aplicação, podem ter alterações. Cada caso é um caso, que depende do médico, ou melhor, de quem está julgando, e claro, depende também quem é o paciente. A interpretação, que é genérica, pode ser alterada, mas a Constituição é a mesma. No Supremo Tribunal Federal (STF) existe uma Constituição, a original, mas, devem existir outras onze genéricas, para atender às vontades, ou melhor, às interpretações de cada ministro. Se houver dúvidas, todos os ministros se reúnem para o entendimento coletivo, em plenário, para decidir sobre o mesmo texto constitucional. Afinal, o STF é o guardião da Constituição.

Arcangelo Sforcin Filho

SÉRGIO CABRAL SOLTO

Merecidamente condenado a nada menos que 430 anos de detenção em 23 processos por envolvimento e participação direta em dezenas de malfeitos de corrupção envolvendo o recebimento de quantias exorbitantes, como de pagamento de propinas, o famigerado ex-governador do Rio de Janeiro e réu confesso, Sérgio Cabral, vai ganhar a liberdade e direito à prisão domiciliar após cumprir apenas seis anos de prisão. Sua soltura, que põe fim à histórica e distópica Operação Lava Jato, confirma o Brasil como o País da impunidade e paraíso do crime que sempre compensa.

J. S. Decol

LÓGICA DA PRISÃO REVOGADA

Várias cartas de leitores (Estadão, 19/12, A4) manifestam a surpresa causada pela libertação de Sérgio Cabral. Mas, pensando bem, há uma certa lógica neste caso. Dentro de poucos dias um ex-presidiário subirá ao Palácio do Planalto, como novo presidente da República. O fato de um, vamos chamar assim, “colega” continuar na prisão poderia trazer constrangimento em alguns setores do nosso País. Como resolver a questão? Não há problema, porque há um tribunal com a solução: liberta-se o colega e tudo fica acertado.

M. Theresinha Degani

O POVO ESQUECE

A pergunta não é por que Sérgio Cabral está saindo da cadeia, a pergunta é: por que Cabral não foi julgado em todos esses anos? É um absurdo alguém ficar preso seis anos sem julgamento, sem condenação. Mais absurdo ainda é o fato do Poder Judiciário não ter encontrado tempo ou vontade de se debruçar sobre esse caso de enorme importância e repercussão. Cabral confessou os crimes de corrupção, não há dúvida que ele é culpado, talvez por isso mesmo a Justiça tenha achado melhor não julgar, não condenar e deixar como está. Logo o povo esquece, prescrevem os crimes, acaba a pilha da tornozeleira eletrônica e segue o jogo.

Mário Barilá Filho

O ATO-5 ESTÁ NA PRAÇA

J. R. Guzzo (Estado, 18/12, A7) como sempre, vai direto ao ponto, comparando as atitudes do todo-poderoso ministro do STF Alexandre de Moraes com o Ato Institucional no. 5 da ditadura militar. Moraes, numa arrogância extrema, disse que tem muita gente para prender e para multar, como se fosse o dono da verdade. O vice-presidente Hamilton Mourão está certo quando declarou que está na hora de colocar um freio no ministro Moraes.

J. A. Muller

INQUÉRITO PERPÉTUO

Discordo radicalmente das teses do bolsonarismo. Nunca votei e nem votarei em quem as promove, defende ou representa. Não tenho dúvida, porém, de que o ministro do STF Alexandre de Moraes extrapola limites da racionalidade e impessoalidade, para dizer o mínimo. Concordo, portanto, com o exposto na coluna do jornalista J. R. Guzzo (O Ato-5 está na praça, 18/12, A7). Certos atos ou declarações do referido magistrado chegam ao absurdo de nos fazer recordar, com tristeza e revolta, a lamentável frase do último presidente da ditadura, o general João Figueiredo: “prendo e arrebento”.

Patricia Porto da Silva

ESCALAÇÃO POLÍTICA

Poderíamos ter Armínio Fraga, Persio Arida, Henrique Meirelles, Pedro Malan e Edmar Bacha, mas teremos Fernando Haddad, Aloizio Mercadante e Renan Filho comandando a Economia. Depois dizem que quem escala mal é o Tite, técnico da seleção brasileira.

Flávio Madureira Padula

COMO VENCER NA POLÍTICA

Muito apropriado o editorial do Estadão Contra os vivos e os mortos (19/12, A8). Acrescento que o governo de Jair Bolsonaro é também criminoso por deixar a impunidade florescer. Além disso, não devemos nos esquecer que a Lei da Anistia, de 1979, foi feita pelo Estado opressor sem muita chance de contestação pelos oprimidos. Pelo que fez na punição aos ditadores, a vizinha tricampeã mundial de futebol, a Argentina, poderia também ser nosso exemplo de como vencer na política, além da bola.

Adilson Roberto Gonçalves

ARGENTINA DE MESSI

Argentina e França fizeram um jogão na final da Copa do Mundo do Catar. Foi gostoso assistir e vibrar com os nossos vizinhos. Após o empate no final dos 90 minutos e depois, na prorrogação, a decisão ir para os pênaltis, a Argentina conquistou o merecido troféu, sendo o terceiro triunfo. E o jogador Lionel Messi dispensa todos os comentários, eu torci mais por ele do que para a própria Argentina, pois faltava esse título de campeão na sua admirável carreira. Eleito o craque da Copa, Messi é o melhor jogador da história Argentina e disparado o melhor jogador deste século.

Alex Tanner

