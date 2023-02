Governo Lula

Banho-maria

Lula diz ter cobrado explicação de ministro por estrada em fazenda (Estado, 17/2, A8). Decisão rápida e com eficiência deve ser um pré-requisito na administração pública. Mas a “cobrança” do presidente sobre o caso do ministro Juscelino Filho parece continuar em banho-maria. Afinal, Lula cobrou explicação de quem? Há vários secretários, assessores e ministros que atendem direta ou indiretamente o presidente para resolver problemas internos e externos relacionados ao governo. Ou Lula está esperando que o povo esqueça o caso?

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

São Paulo

*

Esperando o quê?

Lula está esperando o que para afastar Juscelino Filho do cargo de ministro? As provas apuradas e denunciadas pelo Estadão não são suficientes? Vai pedir explicações do quê? Asfalto em sua fazenda, pagamentos de viagens com dinheiro público com falsas justificativas à Justiça Eleitoral, sociedade oculta com empresa que recebeu R$ 2,9 milhões do orçamento secreto. Será que alguém graúdo do novo governo tem rabo preso com este sujeito?

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

CGU

Lula condicionou a demissão de ministros por desvio de dinheiro público para uso próprio, além de outras atitudes semelhantes, à análise da Controladoria-Geral da União (CGU). Quando será que Alexandre Padilha, depois de todas as descobertas do caso, cobrará da CGU uma posição em relação ao ministro das Comunicações? Estamos aguardando.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Ética republicana

O Ministério Público deveria veicular uma campanha em favor da ética republicana. Quando ela existe, políticos alvo de acusações renunciam à carreira em favor do bem comum. Hoje, na maior cara de pau, políticos envolvidos em escândalos, além de condenados e presos, não renunciam à política. Isso é inquietante e inaceitável. Uma campanha na TV seria um semancol explícito.

Valerio Bronzeado

valeriocostabronzeado@gmail.com

João Pessoa

*

Brasil-EUA

Princípio da reciprocidade

Cumprimento o atual governo federal por avaliar a volta da exigência de visto de entrada no Brasil de turistas cidadãos dos Estados Unidos. O princípio da reciprocidade é básico e essencial. Não tem como fugir dele. O ideal era que nenhum dos países exigisse o visto de entrada. Depois de quatro anos de antigoverno entreguista e inimigo do Brasil, é muito bom termos um governo de verdade novamente por aqui.

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

Desigualdade social

Ensino técnico

Excelente a abordagem diferenciada do economista Roberto Macedo (Uma visão demográfica, política e social da crise, Estadão, 16/2, A4) sobre as causas da crise que vive o Brasil após os anos 80, com o crescimento muito maior das classes de menor renda do que dos grupos com maior escolaridade e origem mais abonada. O artigo explica de modo mais amplo os problemas de exclusão que vivemos. Só acrescentaria a seu raciocínio o papel da falta de educação adequada para essa camada mais pobre, que deveria ter sido objeto de uma formação técnica que possibilitasse seu ingresso antecipado e com justa remuneração no mundo do trabalho após o curso médio, com a possibilidade de, depois, optar por ir a uma faculdade. O resultado é que, além do abandono dos estudos por desinteresse no conteúdo, esses jovens fazem falta hoje no mercado, que não dispõe de técnicos em número suficiente.

Mario Ernesto Humberg

marioernesto.humberg@cl-a.com

São Paulo

*

Demografia Econômica

Muito bom e correto o artigo do professor Roberto Macedo Uma visão demográfica, política e social da crise. A partir de 1960 o Brasil passou de um país rural para um país urbano, com uma redução significativa da taxa de fecundidade e aumento importante na esperança de vida ao nascer. Esses aspectos e suas implicações sobre educação, saúde, nutrição e previdência social discuto com meus alunos do curso de Demografia Econômica na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (USP).

Antonio Carlos Coelho Campino

campino@usp.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TEMPO DE OLHAR PARA A FRENTE

Não são somente os partidos aliados do PT que estão insatisfeitos com as incessantes falas revanchistas de Lula da Silva. Quem votou nele acreditando na frente ampla para derrotar Jair Bolsonaro também já demonstra decepção e desconfiança com os repetidos discursos coitadistas e vitimistas sem a mínima valia. Lula afirmou em entrevista à CNN: “A gente tem que brigar para construir uma outra narrativa na sociedade brasileira. Nenhum partido foi tão massacrado quanto o PT”. A narrativa a ser construída, e que ele próprio prometeu quando eleito, é a da pacificação. Não há motivo para brigar com ninguém, tampouco para remoer e reviver o passado duvidoso dele e de outras lideranças petistas, que a Justiça já resolveu. Tempo de olhar para a frente e tentar fazer um bom governo. Sem gritaria ou ressentimentos discutíveis.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

CORRIDA EM BUSCA DE ELEITORES

O resultado das últimas eleições revela um Brasil dividido. Na disputa presidencial de segundo turno, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro foi de apenas 1,8%, o que, pela metodologia das pesquisas eleitorais (margem de erro de 2% acima ou abaixo), representaria empate técnico. Os seguidores de ambos os lados não mudam. A única chance de mudança é investir na atração do eleitorado que não foi votar e nos que, mesmo votando, cravaram branco ou nulo. Trinta e dois milhões de brasileiros aptos a votar (20,59%) não compareceram, 3,9 milhões de eleitores (3,16%) anularam o voto e 1,7 milhão (1,43%) votaram em branco. Devem ser eles, em princípio e por racionalidade, os grandes alvos das próximas campanhas. Desde a posse, Lula ataca Bolsonaro diariamente. Bolsonaro, que promete voltar dos Estados Unidos no próximo mês, certamente responderá. Espera-se que, em vez do embate de risco (que, em vez de prejudicar, pode despertar a solidariedade popular e até beneficiar o atacado), ambos optem por tentar a conquista dos faltosos, nulos e brancos de 2022. Que, mesmo continuando a “briga”, Lula também governe. Que Bolsonaro faça uma oposição leal e propositiva. E, se possível, a terceira via, que não deu certo no ano passado, apareça.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

IDEIAS DE ATRASO

Após 40 anos o PT continua um partido dogmático, intransigente e com ideias voltadas ao atraso. Felizmente para o País, não tem no governo a liberdade que gostaria para implementar sua agenda. A sociedade evoluiu e não aceita mais comportamentos irresponsáveis.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

COMO MARIDO INFIEL

Nunca admita, negue sempre, sugere o dito popular a marido infiel. Assim também se comporta o PT em relação às más condutas e desvios éticos praticados em seus governos. Mensalão, petrolão, tráfico de influência, propinas de corrupção, regalos, etc., nunca ocorreram, tudo foi parte da perseguição insana movida contra o “único partido ético” do País. Confissões, cadeias e devoluções de recursos desviados pertencem a uma trama masoquista de autoincriminação. Como dizem ter sido golpe a remoção de Dilma Rousseff, cujo desentendimento com Eduardo Cunha o levou a dar seguimento aos pedidos de impeachment, processo com materialidade factual comprovada e transcorrido sob todos os ditames legais, tendo o julgamento final presidido pelo insuspeito ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Não foi porque o STF precisou de quatro anos para perceber a inadequação do foro de Curitiba no processo contra Lula e os eventuais desvios de conduta entre procuradores e o juiz do processo que tornaram inexistentes os fatos denunciados e comprovados. Apenas se esperava que o tempo tivesse levado o partido à reflexão e seu líder maior à razão que, apesar de tudo, foi reconduzido à Presidência como alternativa possível para nos livrar de um pulha. Infelizmente, o que se assiste é um ápice de vendeta e de arrogância impune.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

CORTINA DE FUMAÇA

Elena Landau escreve artigo que pode ser receita para discussões futuras (A cizânia, 17/2, B7). “Faz e vê no que dá.” Essa tal de liberdade de expressão, esse blá-blá-blá interminável, raramente é testado às últimas consequências, não bate com a execução da ideia. Se presta apenas para criar confusão. O que preocupa é o que está ocorrendo por baixo deste ambiente caótico, passivo e improdutivo. Acredito que absolutamente nada diferente do que sempre aconteceu. A tal de cortina de fumaça para que as coisas continuem como estão sem serem enfrentadas. A tal de ideia proferida (tenta legitimar uma posição) nada tem a ver com a ideia executada (que tem a ver com interesses pessoais e geralmente egoístas). Então, fazer?, duvido.

Carlos Gomes Ritter

cgritter@ucs.br

Caxias do Sul (RS)

*

SALVADOR DA PÁTRIA

Lula que ser o novo amigo do Joe Biden and friends, porém não apoia a Ucrânia. Quer posar de salvador da pátria. Quem sabe ser indicado a Nobel da Paz. Alguém precisa avisar para ele que “não existe almoço de graça”.

João Israel Neiva

jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

SAPO MUTÁVEL

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, começa o seu processo para mudar de pele, do verde e amarelo sequestrado pelo ex-presidente Bolsonaro, para o vermelho, do recém-empossado presidente Lula. Ele é como o Pristimantis mutabilis, um sapo mutável que vive na floresta tropical e que tem a habilidade de mudar a textura da pele para se proteger de predadores ou, como no caso de Lira, pegar suas presas.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

BOLSONARO NO OSTRACISMO

Ler o editorial A ameaça de Bolsonaro (17/2, A3) dá um alento, uma esperança de que vozes como a do jornal se proliferem na luta para que políticos como o ex-presidente caiam para sempre no ostracismo e parem de atrapalhar o País com seu atraso, autoritarismo e populismo tacanho.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

DIREITA NO BRASIL

Não existe. Há a extrema direita antidemocrática. Picaretas e reacionários que acharam em Bolsonaro um espelho. Tem partido liberal querendo regular a vida sexual alheia, tem o progressista querendo a volta da ditadura e assim são a maioria de pessoas e partidos, ditos de direita. E chamam de comunismo as pautas do capitalismo atual: gênero, meio ambiente, ciência, etc. Aqui, a ignorância com desonestidade virou ideologia.

João Bosco Egas Carluchi

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

*

BEM-NUTRIDO JUDICIÁRIO

A Terra Brasilis é genial. Não é que nossos gloriosos ministros togados do STF, chamados por alguns de Batman, decidiram que pessoas inadimplentes sejam impedidas de tirar CNH ou passaporte? Repito, simplesmente genial. Num país arrasado, como vários outros, pela pandemia, milhões de brasileiros desempregados, subempregados, sem condições de fazer frente aos seus compromissos financeiros, são tratados como criminosos. Tem uma boquinha para a gente na (in)Justiça? Também quero penduricalhos, auxílio-paletó para ficar em casa, entre outras estultices e exorbitâncias. Ora, tenha santa paciência, ministros. Essa é de deixar qualquer ser humano com um pouco de massa encefálica boquiaberto. Como dizia um diretor com quem trabalhei, o brasileiro é um animal diferente. Temos três pernas, quatro braços, umbigo nas costas e por aí vai. Haja imposto pra sustentar o nosso bem-nutrido Judiciário!

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

EDIFÍCIO FANTASMA

Este jornal informou que em local privilegiado de São Paulo foi construído sem autorização da Prefeitura um edifício com 23 andares composto de apartamentos de mais de 700 metros quadrados e com garagem para até nove vagas. Não sabemos como pode um prédio desse tamanho ser erigido sem ser bloqueado por fiscalização municipal, mas talvez foi uma obra fantasma feita de madrugada e que só aparece depois de pronta. Talvez foi toda escondida por tapumes em toda sua área em volta e acima, com painéis pintados como se fosse alguma obra de arte para exposição. Como será resolvido esse rolo? Bem, parece que o certo será derrubar o mesmo, mas sabemos que no Brasil não se caminha em linha reta, mas em curvas de escape para não haver tropeço caso haja algum embaraço. O mais provável é que em vez de demolido, se o caso chegar até a Justiça, acabará sendo negociada uma saída com alguma multa paga para a Prefeitura cujo valor poderá ser no máximo equivalente a 10% do valor de venda de um dos apartamentos. Compensa mais pagar multa do que agir de acordo com as regras de construção.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

CASO ESCANDALOSO

Se um “Zé Mané” qualquer levantar um barraco de madeira na periferia de São Paulo sem licença para tal, receberá no dia seguinte a visita de um fiscal da Prefeitura com a ordem de destruição imediata de sua moradia, sem direito à apelação. Em relação ao escandaloso caso do majestoso edifício St. Barths, prédio de 23 andares construído sem alvará da Prefeitura no número 1.246 da Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, no Itaim Bibi, com preço médio de R$ 20 milhões por apartamento de mais de 700 metros quadrados­, cabe aos órgãos competentes dar início à rigorosa investigação e apuração da construtora São José e do fiscal da Subprefeitura de Pinheiros, gestora da área, que fez vista grossa à construção iniciada em 2015, sem que ninguém tivesse notado ou ouvido qualquer barulho até a sua conclusão. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

USO DE MÁSCARA CONTRA COVID

O uso de máscara contra covid é um erro, disse a secretária Sonaira Fernandes do governo Tarcísio de Freitas. A senhora critica a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o uso de máscara, mas sabe provar cientificamente o contrário? Qual é, na sua opinião, a melhor maneira para evitar a infecção por covid-19, senão o uso da máscara? A senhora sabia que muitas vezes as pessoas devem usar a máscara mesmo já vacinadas? Aliás, a senhora já tomou a vacina contra covid-19? Ou por acaso acha que a vacinação é também um erro, como alguém que conhecemos? Criticar as recomendações de especialistas é muito fácil, mas, ao invés de sair criticando e citando informações falsas, deveria primeiro procurar saber o porquê da recomendação do uso da máscara pela OMS, pois a organização não faria tal recomendação sem ter uma razão verdadeiramente científica. É realmente preocupante e triste saber que uma pessoa que ocupa um cargo no governo do Estado de São Paulo diz publicamente uma bobagem dessa, de que o uso da máscara para prevenção contra a covid-19 é um erro. Não acha que está na hora de rever seus conhecimentos básicos e começar a usar o bom senso sólido sem ser influenciada?

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Em 1975 e 1985 a fome foi o tema da Campanha da Fraternidade. Neste ano, é repetido o mesmo tema, o que mostra a oportunidade do editorial A persistência da fome (13/2, A13). A volta do País ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas (ONU), do qual havia saído em 2014, constitui incômodo retrocesso que nos deixa indignados, pois sabemos que a tragédia da fome não ocorre por acaso, mas decorre de escolhas do governo e da sociedade. Em muito boa hora, a Campanha da Fraternidade se propõe novamente a conscientizar e sensibilizar a sociedade para essa tragédia, indecência, obscenidade e vergonha. Se a fome e a insegurança alimentar ocorrem e persistem em contexto de desigualdades, pobreza e miséria, a sua superação só é possível com medidas estruturais e emergenciais, de longo, médio e curto prazos. A recente vitória da civilização e da frente ampla democrática contra a barbárie e o obscurantismo antidemocrático traz a esperança de que a dignidade humana, o bem comum e a pessoa como prioridade máxima levem à opção por uma economia humana, capaz de proporcionar autonomia, protagonismo e emancipação a todos os brasileiros e brasileiras e acabar com o tormento inadmissível, injustificável e intolerável da fome e da insegurança alimentar.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

OS 60 ANOS DE XUXA

Absolutamente certa a frase: “Nunca entenderam nada do que defendi durante toda a minha vida” (Estado, 17/2, C1). A autora é uma senhora de 60 anos, de nome Maria da Graça Meneghel, que tem uma opinião certeira sobre o ex-presidente, a quem trata como machista, racista e homofóbico. Seu nome é Xuxa, que foi rainha de minhas filhas e três netos, e continua tendo a família como seguidora nas redes sociais.

Tibor Simcsik

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo