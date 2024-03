Epidemia de dengue

Inimiga número um

O Brasil registrou 1.889.206 casos prováveis de dengue nas primeiras 11 semanas de 2024, de acordo com dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde divulgados anteontem. É o maior número de casos registrados em um ano desde 2000, quando começou a contagem. A Organização Mundial da Saúde havia alertado o governo Lula de que o número de casos na região, de janeiro a junho de 2023, já era superior ao total de casos de 2022 e que o País liderava o ranking mundial, com 2,3 milhões de casos e 769 mortes. Parece que a Saúde não deu a devida atenção ao alerta e o resultado é o que temos hoje. É de Dilma Rousseff a frase “a mosquita é a nossa inimiga número um”. Na época, ainda não era. Mas a previsão da ilustre brasileira está se tornando realidade.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

Governo Lula 3

A urgente impopularidade

A reunião ministerial convocada por Lula na segunda-feira (18/3) não pretendia tratar de fato dos problemas dos brasileiros. O grave problema a enfrentar é tão somente a queda de popularidade do presidente. Por exemplo, a Globo News exibiu recentemente reportagem sobre a grave crise de saneamento no Pará. Segundo dados do Censo de 2022, 48% dos domicílios paraenses não têm acesso à rede geral de água, ficando atrás apenas de Amapá e Rondônia. Esses Estados também têm um importante déficit no que se refere ao saneamento, deixando a população mais vulnerável a doenças. Apesar disso, não vejo Lula falar da vida difícil dessas pessoas ou de medidas a ser tomadas para resolver algo que nem deveria existir no Brasil em pleno século 21. Por quê? Será que ele prefere falar de Gaza por acreditar que assim ele se destacará mais na imprensa internacional? Lula não percebe que o Brasil tem problemas semelhantes, não provocados por uma guerra?

Leonardo Sternberg

São Paulo

Os diálogos brasilienses

A foto de Lula cobrindo a boca ao dialogar com ministros na reunião ministerial (Estadão, 19/3, A8) é a constatação da necessidade de nos esconderem os diálogos brasilienses, que há décadas não têm nossa interlocução. As necessárias propostas estruturantes são substituídas por diretivas gerenciais e legislativas (e até golpistas) que se fixam num único objetivo: ganhar eleições. No intento, vale alimentar a polarização e a pobreza como capital eleitoral. Somos marionetes que se manifestam a cada quatro anos, desprovidas de ferramenta que possibilite corrigir desvios. São os segredos dos empoderados que, de posse do tesouro, nos conduzem a uma rota cheia de ilusões, mas destinada ao fracasso – o nosso, claro.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Operação Lava Jato

10 anos

Muito boa a reportagem sobre os dez anos da Operação Lava Jato (Estadão, 17/3, A6 e A7). A operação foi fundamental para atacar e desvendar o maior esquema de corrupção do Brasil e, talvez, do mundo. Se houve exageros na investigação, que fossem corrigidos, mas inocentar os responsáveis pela corrupção, parlamentares, empreiteiros e executivos da Petrobras, é imperdoável. Como justificar a devolução de mais de R$ 2 bilhões desviados dos cofres públicos? Foi doação? Que exemplo vamos deixar para nossos filhos e netos?

Antonio Moreno Neto

São Paulo

De volta à cena

Retomada de Abreu e Lima terá de novo Odebrecht e Andrade Gutierrez (Estadão, 16/3, A16). É inacreditável que aqueles que confessaram ter cometido crimes de corrupção voltem à cena do crime, amparados por uma (in)Justiça que lhes garante e afirma: “vocês mostraram como agiram para cometer tais crimes mas, com certeza, tudo não passou de um grande equívoco. Vocês também indicaram os nomes de todos os possíveis corrompidos e os prováveis valores recebidos, mas certamente isso foi feito sob coação. E vocês foram obrigados a assinar uma declaração relatando todos os atos ilícitos cometidos e comprometendo-se a devolver os valores obtidos ilegalmente. Mas saibam que já não precisam mais pagar nada e que os valores já pagos certamente lhes serão devolvidos com juros e correção, provavelmente com um pedido de desculpas, pois trata-se de ‘um dos maiores erros judiciários da história do País’ (palavras de Dias Toffoli)”. E nós, o povo brasileiro, assistimos a tudo isso passivamente, sem reclamar e sem reagir. Povo? Mas que povo?

Mario Miguel

Jundiaí

OPERAÇÃO LAVA JATO

Excelente, a entrevista ao Estadão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello (‘STF ajudou a enterrar a Lava Jato e o combate a corrupção esmoreceu’, 18/3, A7). Sempre me perguntei como um juiz de primeiro grau conseguia prender tantas pessoas poderosas. Suas decisões eram confirmadas pelas cortes superiores e parecia que a corrupção ia acabar ou diminuir no Brasil. Ledo engano. Com o passar do tempo, o Supremo começou a tomar decisões como acabar com a prisão após segunda instância e outras que terminaram por libertar Lula, que acabou voltando a governar o País. Ministros do STF começaram a “encontrar” pequenos desvios na forma das investigações e construíram narrativas que justificaram anulações de provas que já tinham sido aceitas pela segunda e terceira instâncias. Não provaram que os réus eram inocentes, mas sim que as investigações deveriam começar em outras alçadas, e com isso os crimes foram prescrevendo. Infelizmente, nossos políticos, de uma maneira geral, ficaram contentes com as decisões do STF, já que no fundo a maioria tem “culpa no cartório”. Minha esperança é de que nosso Legislativo tenha coragem para enquadrar o STF e conseguir diminuir o poder que tem, acabando com decisões monocráticas e definindo prazo de duração de mandato para ministros. Continuo acreditando na Lava Jato e em Sergio Moro, esperando que o povo vote melhor nas próximas eleições para que a operação volte no futuro.

Alroger Luiz Gomes

Cotia

MARCO AURÉLIO MELLO

Excelente, a entrevista dada pelo ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello, publicada no dia 18/3. Meus parabéns às jornalistas Rayssa Motta e Julia Affonso, que escolheram acertadamente algumas das muitas perguntas que muitos de nós brasileiros gostariam de ver respondidas. Não por uma pessoa qualquer, mas por alguém que teve a coragem, e foi voto vencido, na votação que deu início ao enterro da Lava Jato. Saber disso nos dá esperança.

Eloisa Tedeschi Dauar

São Paulo

‘VOTO VENCIDO’

Sobre a entrevista ao Estadão do ex-ministro Marco Aurélio Mello, conhecido “voto vencido” no STF, lembro o que disse o poeta português Antero de Quental ao também poeta Castilho, 42 anos mais velho do que ele, nas jornadas da chamada Questão Coimbrã: “Levanto-me quando os cabelos brancos de V. Exa. passam diante de mim. Mas o travesso cérebro que está debaixo e as garridas e pequeninas coisas que saem dele, confesso, não me merecem nem admiração nem respeito, nem ainda estima”. Não dá para levar a sério as opiniões quase isoladas desse senhor sobre tudo o que debanda a falar. Lembrando que, só um exemplo, ele acha normal o Congresso vir a anistiar os golpistas do 8/1.

Luiz França G. Ferreira

São Paulo

EX-MINISTRO

O glorioso ex-ministro do glorioso STF agora atira pedras e diz que a Lava Jato foi sepultada por seus ex-pares. Ora, uma simples pergunta a Marco Aurélio: o senhor voltou a favor ou contra a Lava Jato? O atual paciente ocupante do Planalto foi beneficiado ou não com a absurda revogação da prisão em segunda instância? O glorioso ex-ministro votou a favor ou contra? Parafraseando o primo de Collor: que desagradável!

Renato Amaral Camargo

São Paulo

SUPREMA CORTE

Que essa entrevista do ex-ministro Marco Aurélio Mello sirva de livro de cabeceira para todo brasileiro guardar e ler, e entender por que, e para quem, o STF “descriminalizou” a corrupção no País.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

EMERGÊNCIA DE SAÚDE

Conforme noticiado, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo decretou nesta semana emergência de saúde por dengue após ter ultrapassado 300 casos da doença por 100 mil habitantes, o que configura um cenário de epidemia. Entre os 96 distritos da cidade, 51 estão enfrentando a epidemia. Nesta semana, o Brasil atingiu o maior número de casos de dengue da história, com 1.899.206 casos notificados, superando o recorde anterior de 2015 com 1.688.688 casos. Vacinar é preciso, morrer não é preciso. Xô, dengue!

J. S. Decol

São Paulo

MINISTROS MEDÍOCRES

Está claro que os ministros nomeados pelo presidente Lula da Silva, salvo uns poucos, são medíocres em número, gênero e grau. Foi escabrosa a matéria veiculada na televisão que mostra hospitais abandonados, próteses e remédios vencidos, infiltrações de água, ar-condicionado que não funciona, dentre outras barbaridades. Aí, na reunião ministerial petista, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vestiu a carapuça, se sentiu acuada pelo presidente e precisou ser atendida por suas colegas. Na verdade, Nísia resolveu criar “uma comissão” para resolver os problemas de “outra comissão” já instalada. Também não se sabe o “porquê” da falta de vacinas, como aconteceu no governo de Jair Bolsonaro. Afinal, a semelhança dos governos Lula e Bolsonaro, especialmente na área da saúde, se equiparam em todos os sentidos. E o Brasil continua refém dessa dupla!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

NÍSIA TRINDADE

Por que o sr. Lula não usou sua valentia quando foi necessário, ou seja, quando o seu ministro das Comunicações, Juscelino Filho, acumulou uma série de suspeitas de irregularidades no uso de verbas públicas? Com sua ministra da Saúde, Nísia Trindade, que não cometeu irregularidades, fala grosso? Machismo é isso!

Tania Tavares

São Paulo

INQUIETAÇÃO DE LULA

Tudo indica que a rápida reunião ministerial, para tratar da queda ministerial de popularidade do governo Lula, mostrou, pela sua brevidade, que o presidente está esgotado e sem paciência. Falou apenas por 20 minutos. Parece que essa inquietação é um fantasma que aparece todas as noites na janela de seu quarto. Bolsonaro deixa Lula perturbado com essa aparição. Seria interessante pedir auxílio a um especialista em espíritos obsessores.

Maria Aparecida Bitar Piragine

São Paulo

POPULARIDADE DO PRESIDENTE

Em pouco mais de um ano de governo, a popularidade do presidente vai caindo no mesmo ritmo em que destila veneno contra os opositores e faz declarações inoportunas e irresponsáveis. Na primeira reunião ministerial do ano, realizada com o intuito de angariar simpatia, recuperar credibilidade e pedir aos seus subordinados para mostrar trabalho, Lula optou por discursar contra Bolsonaro, chamando-o de covardão. Lula não se conforma e não consegue aceitar que o “Bozo”, apesar de tudo, goze de simpatia por praticamente metade do eleitorado brasileiro.

J; A. Muller

Avaré

EMPRESARIADO DECEPCIONADO

O empresariado se diz decepcionado com Lula. Das duas, uma: ou o empresariado é ingênuo ou precisa rever seus conceitos. Tudo bem que tenha votado em Lula para se livrar de Bolsonaro, mas daí a ter grandes expectativas sobre Lula 3 - O Retorno, já é demais. “Ah, mas Lula prometeu pacificar o País e governar para todos.” E desde quando é possível acreditar e confiar no que Lula diz? A vida é feita de escolhas, e uma escolha pode mudar a sua vida. Vale principalmente para as eleições de 2026, nas quais o empresariado não tem a prerrogativa de se decepcionar de novo. Por que não descobrir e apoiar a tão sonhada terceira via? Chega de extremismos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

INVEJA DE PUTIN

Na Rússia o presidente reeleito mais uma vez, Vladimir Putin, dá sinais inquestionáveis de que governará até sua morte. Faz inveja à grande maioria de todos os presidentes do mundo, seja de que ideologia for. Inclusive aqui no Brasil.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

ÔNIBUS AQUÁTICO

O ônibus aquático de São Paulo entrou na mira do Ministério Público, com toda a razão, pois vai ser implementado em uma grande represa construída para abastecer a cidade com água potável. Cumpre lembrar a chamada Lei de Murphy: “Se algo pode dar errado, dará”. De fato, no caso em questão, não tem nenhum cabimento arriscar o abastecimento de água para a cidade, implantando um transporte público hidroviário, com barcos movidos a motor acionados por derivados do petróleo. Um eventual acidente de grandes proporções poderá interromper a utilização da sua água, causando uma situação difícil de ser contornada, em face do gigantismo desta cidade. Aliás, cumpre destacar que com o aquecimento global e o avanço da tecnologia é comum os nossos administradores públicos não se preocuparem em aprender o que podem e o que não devem fazer, ante as limitações apontadas pelos cientistas e pelos técnicos, em nome da segurança e da preservação do meio ambiente.

Gilberto Pacini

São Paulo

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Importantes as considerações no editorial Rédeas para a inteligência artificial (18/3, A3), acerca da forma como essa “nova” tecnologia está sendo regulada na Europa. Se a tecnologia pode vir a ser, será, isso é inexorável. A ameaça quanto à produção de mentiras e de poder artificialmente instituído por uma falsa informação advinda da inteligência artificial são os aspectos mais evidentes agora. Mas a questão trabalhista não pode ser deixada de lado. Não tivemos os devidos cuidados para a substituição ou proteção da mão de obra intensiva durante a Revolução Industrial, nem das várias revoluções tecnológicas subsequentes. Teremos condição de lidar com a inteligência artificial, que ameaça atividades criativas também?

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

O progresso econômico de um país depende basicamente de aumentos de produtividade. O que se atinge com investimentos bem feitos e educação. Temos de nos resignar que o Brasil de Lula não atrai nem irá atrair investimentos. Mas a educação no decorrer de seu governo pode ser aprimorada. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) é uma avaliação internacional que mede o desempenho de estudantes em leitura, matemática e ciências. O Pisa é realizado a cada três anos, e o Brasil participou pela primeira vez em 2000. O desempenho do Brasil no Pisa tem sido consistentemente baixo, com a média dos estudantes brasileiros ficando abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Há muito o que fazer, especialmente agora que Nikolas Ferreira preside a comissão de Educação na Câmara. Motivar nossas crianças para a ética e os estudos, priorizar a sua evolução em todos os aspectos tornando-as tão capazes e tão competitivas como for possível deve ser a meta, deixando totalmente de lado a sua doutrinação ideológica. Educação é o grande segredo de todos os países que evoluíram significativamente.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo