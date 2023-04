Questão agrária

Invasões do MST

Sobre o editorial O ‘exército do Stédile’ está de volta (Estado, 19/4, A3), saiu de cena um exército e está entrando outro. E ambos deveriam permanecer nos seus quartéis.

Carlos Alberto Roxo

São Paulo

O que pensa o presidente

O presidente Lula tem demonstrado que apoia mesmo invasões, sejam no Brasil, pelo MST, seja na Ucrânia, pela Rússia. Aliás, aqui é “ocupação” e na Rússia é “operação militar”. O que não pode, mesmo, é usar as palavras que bem definem o que acontece lá e cá. E serão os proprietários das fazendas aqui também culpados pelas invasões, como o sr. Lula da Silva entende que a Ucrânia é lá?

Maria Adelia A. X. Oliveira

Salvador

Morde e assopra

O governo Lula condenou as invasões orquestradas pelo MST nos últimos dias, mas, contradizendo-se, nomeou como superintendentes do Incra pessoas ligadas ou apoiadas pelo MST.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

A geopolítica de Lula

Volta atrás

O presidente Lula da Silva vai à China e critica a Ucrânia, passando pano para o genocídio que vem praticando a Rússia nesta guerra, que Putin iniciou. Quando volta à realidade, recebe o repúdio dos EUA e da União Europeia por suas palavras e volta atrás – agora, a Ucrânia é a vítima. Calma, minha gente, esta é apenas a “metamorfose ambulante” em ação, ainda que com isso esteja jogando na lama nosso país perante o mundo.

Beatriz Campos

São Paulo

‘Metamorfose ambulante’

Lula sempre foi um camaleão. Muda de cor e opinião conforme a situação.

José Paulo Cipullo

São José do Rio Preto

Arcabouço fiscal

No Congresso

Finalmente a Câmara dos Deputados recebeu o projeto de lei do novo arcabouço fiscal – ou âncora fiscal –, que, segundo Simone Tebet, será a bala de prata para resolver o problema da dívida pública brasileira. Economistas dizem que o sucesso desse projeto só se dará com o aumento da arrecadação, e para tanto a carga tributária teria de subir. Como o PT não dá ponto sem nó, esta âncora me parece mais uma artimanha para furar o teto de gastos sem que o presidente seja responsabilizado. Gastança desenfreada à vista.

José A. Muller

Avaré

Violência nas escolas

‘Razão e sensibilidade’

Em meio a esta confusão provocada pelos ataques a escolas em São Paulo e em Blumenau e às ameaças de novos ataques, o editorial Razão e sensibilidade (Estado, 17/4, A3) contribui para refletirmos sobre algo muito mais complexo do que uma questão de polícia e segurança. Um diagnóstico correto, a partir de um debate honesto que aponte os fatores de risco – econômicos, sociais, culturais, etc. – desta barbárie é o primeiro passo para encontrar “soluções duradouras para o problema sem reducionismos”. Como ajuda, recomendo leituras atentas da matéria do Estadão Por que estão aumentando as mortes nas escolas e o que ainda pode ser feito (6/4, A16). E, puxando a brasa para a minha sardinha de franciscano secular, proponho uma visita a São Francisco de Assis, “mensageiro da paz”, “homem do segundo milênio”, especialmente a oração atribuída a ele: “Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união”.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

Boris Fausto

1930-2023

“Nasci na Rua Maria Antônia, em dezembro de 1930″, escreveu Boris Fausto em seu livro Negócios e ócios. Apesar de mais conhecido pelo clássico História do Brasil, em seus livros de memórias Fausto pintou um sensível e completo quadro da vida paulistana de quase todo o século 20 e começo do século 21. Inúmeros aspectos saborosos da cidade de São Paulo são encontrados em Negócios e ócios, Memórias de um historiador de domingo e O brilho do bronze. Sua morte é uma perda enorme para a cidade e para o País.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

EXIGÊNCIA DO MST

O MST pediu, melhor dizendo, exigiu, e o governo nomeou sete novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Afinal, exigência do MST não se discute, se cumpre, não é mesmo, Lula da Silva? Os novos superintendentes foram, claro, indicados pelo “exército do Stédile”. Com mais essa decisão Lula deixa claro a que veio neste terceiro mandato. Só nos resta aguardar ansiosamente por 2026.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

LÍDER DO MST

Agora, com o total apoio do fantástico presidente Silva, sugiro nomear como ministro das Invasões o sr. Stédile. Foi para a China um individuo desclassificado, a convite do presidente. O que mais comentar?

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

REFORMA AGRÁRIA

A reforma agrária pode ser o caminho para o País começar a recuperar áreas degradadas pela mineração ilegal e pelos madeireiros. As áreas degradadas seriam recuperadas pelo exército do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que poderia tomar posse das terras, com o compromisso de fazer a recuperação ambiental. Para financiar esse processo seria usado o dinheiro das multas impostas aos criminosos da floresta, grileiros, madeireiros e mineradores ilegais. O Brasil tem milhões de hectares de áreas degradadas que podem resolver o problema da reforma agrária.

Mário Barilá Filho

São Paulo

CARA DE PAISAGEM

Os arruaceiros-depredadores do MST invadem área de preservação ambiental e centro de pesquisa da Embrapa e Marina Silva faz jus à sua nomeação ao Ministério lulopetista: em cima do muro, inerte como sempre, sem nenhum pio, mantendo a cara de paisagem.

A. Fernandes

São Paulo

ENTIDADE RETRÓGRADA

Quando vejo notícias sobre essa entidade maléfica e retrógrada que é o MST não consigo evitar de lembrar-me de uma cena que foi mostrada pelas TVs em que foi possível ver um dos integrantes desse bando perseguindo, armado com um pedaço de pau, os animais indefesos de uma pequena propriedade, tentando matá-los com ódio. O verdadeiro homem da terra que vive e depende dela não tem ódio ou rancor, ao contrário, conhece o valor daquilo que cuida e trabalha para preservá-la. Violência apenas gera mais violência, e não será destruindo propriedade alheia que se chegará a um bom termo.

Vera Bertolucci

São Paulo

PERIGO À DEMOCRACIA

Invasão de terras, áreas de pesquisa da Embrapa e sedes regionais do Incra pelo “exército de Stédile”, com o apoio tácito do governo federal, não seria um perigo à democracia?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

TENDÊNCIAS DO CANDIDATO

Durante as campanhas eleitorais, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de divulgar vários assuntos espinhosos contra seu oponente. Não podia divulgar que Lula várias vezes se manifestou a favor do aborto. Que apoiava o MST, que hoje vem invadindo terras produtivas, cujo líder João Pedro Stédile teve lugar de honra no avião presidencial em viagem à China. Que sempre foi amigo de ditadores pelo mundo afora, o que agora se confirma. Agora pergunto: o eleitor não tinha o direito de saber das tendências do candidato em que ia votar? De que nome podemos chamar essa interferência do TSE no processo eleitoral?

Beatriz Campos

São Paulo

‘CASHBACK’ TRIBUTÁRIO

Para evitar o impacto da alíquota tributária única da cesta básica para a população de baixa renda, se pretende criar um crédito “cashback”, mitigando os efeitos do imposto, um Bolsa Família tributário. É desesperador perceber como não se pretende resolver as questões básicas que travam a evolução do País, conservando os mesmos vícios e distorções que tornam qualquer sistema público um nó górdio, a exemplo das infinitas exceções e renúncias fiscais, a fim de evitar conflitos de interesses com os grupos sociais dominantes. Desse modo, se deforma conceitualmente o imposto sobre bens e serviços, um tributo indireto de peso secundário, cuja finalidade principal é controlar fluxos, distribuindo a carga tributária por toda a população, uma não Justiça Tributária, evitando dar maior peso ao imposto direto sobre a renda e a propriedade, de caráter arrecadatório, como praticado em todo o mundo. Essa escolha faz sentido apenas sob visão cínica, pois face à péssima distribuição de renda, um aumento do imposto direto atingiria todos os que têm renda mensal superior, ou seja, a alta burocracia pública, como Judiciário e classe politica, e os mais bem providos, alérgicos à tributação de dividendos ou renda de capital.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

DESENROLANDO

Melhor do que um programa pontual para pagar as dívidas dos enrolados, o governo deveria propor legislação similar ao que se conhece internacionalmente como “fresh start”, que cria as condições para que pessoas físicas e empreendedores possam legal e permanentemente eliminar suas dívidas sob determinadas circunstâncias. Como o nome sugere, é uma forma que permite com que pessoas e empreendedores possam recomeçar suas vidas sem o peso de dívidas impagáveis.

Oscar Thompson

São Paulo

JUSTIÇA FAZ DE CONTA

Fez bem o Tribunal de Contas da União (TCU) sugerir a suspensão do pagamento de R$ 1 bilhão a juízes federais, em razão do adicional por tempo de serviço (ATS), arcaica e amoral forma de agregar mais um balangandã na já exuberante remuneração desses servidores. O mais impressionante é um valor de tal vulto ser autorizado por um único servidor e, mais escorchante ainda, beneficiando a si próprio. Não aguentamos mais bancar um Poder Judiciário arcaico, lento, perdulário, com juízes e ministros atolados em penduricalhos, privilegiados com duas férias anuais e tribunais abrigados em palacetes nababescos, onde somente os abonados conseguem adentrar buscando agilidade processual ou provocando a lentidão quando a decisão lhes é contrária. No lado negro desse sistema, quase a totalidade dos processos oriundos da Justiça gratuita, e aqueles movidos por promotores e defensores públicos, se transformam em habitat de aracnídeos nos escaninhos kafkianos dos gabinetes. Passou da hora de mudarmos essa Justiça nada justa, uma Justiça faz de conta.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

LONGA MANUS DO GOVERNO

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o senador Sergio Moro por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, pedindo a sua condenação, prisão e perda do mandato legislativo. Assim, de uma total inércia, sob o governo Bolsonaro, a PGR assume a circunstância de imensa rapidez de ação sob o governo Lula e, de comum, apenas o estampado e gritante aspecto político da PGR como a longa manus do governo presidencial da vez. Esperamos, ainda e sobretudo, que o presidente Lula não sucumba a seus ímpetos de vingança contra o ex-juiz Moro por conta da atuação deste à frente da Operação Lava Jato, e que, também um dia, haja a revisão judicial de todos os habeas corpus e alvarás de soltura que constantemente foram e são dados, monocraticamente, por juízes, desembargadores e ministros, a criminosos que apenas desviam milhões do dinheiro público, traficam drogas e cometem falcatruas e corrupções ditas de colarinho branco.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

PURISMO DA PGR

Pior do que a desnecessária, imprudente e inoportuna brincadeira do senador Sergio Moro sobre “vendas” de habeas corpus por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, foi o pedido açodado da Procuradoria-Geral da República da prisão dele por “manifestação caluniosa”. Prender por quê? Ele pode esconder provas, achacar testemunhas ou incutir no mesmo “crime”? Quanto ao quesito calúnia, a história da política brasileira é repleta de gafes, brincadeiras de mau gosto e mentiras (o governo Bolsonaro bateu o recorde), sendo que a maioria delas não deu em nada, prisão menos ainda. Durante a campanha, Lula disse em entrevista que Bolsonaro era ignorante como “capiau do interior de São Paulo”. A ofensa acintosa aos caipiras não impediu que fosse eleito e o episódio caiu no esquecimento. O purismo da PGR parece brincadeira.

Luciano Harary

São Paulo

ANÃO POLÍTICO

Lula, quando esteve em Pequim, ladrou contra os EUA e UE, que estão ajudando a Ucrânia com armamentos para enfrentar essa covarde invasão perpetrada pela Rússia, pelo déspota Putin, praticando barbáries contra as famílias ucranianas indefesas, matando-as dentro de suas moradias, e destruindo várias cidades. Lula, um anão politico, blefou sobre propor a paz, como se esta guerra fosse uma greve dos metalúrgicos, que ele resolvia “à sua maneira”. E ainda propôs, num de seus delírios, uma nova moeda entre os integrantes dos Brics, desprezando o dólar, moeda circulante e bem aceita em negociações mundo afora desde o término da 2.ª Guerra Mundial. Logo após sua volta ao Brasil, Lula recebe o embaixador russo Sergey Lavrov, para sacramentar e apoiar o que Putin continua fazendo na Ucrânia. Mas após péssima repercussão de seu discurso em Pequim, Lula, como uma metamorfose ambulante, aproveitou a chegada ao Brasil para uma visita rápida do presidente da Romênia e afinou seu latido, pois soube que nossos “ainda aliados” viram para que lado está querendo levar o Brasil, que ainda é uma democracia frágil por causa de maus políticos como ele e outro presidente, que dias antes de passar o cargo fugiu para outro país.

Agnes Eckermann

Porto Feliz

MEIOS DE TRANSPORTE DIGNOS

Quem em sã consciência optaria por gastar com combustível para seu veículo particular, além de gastos com manutenção e impostos que diminuem a renda discricionária, ante a economia que representa o uso de transporte público? Existem várias razões que abortam o uso de transporte público. Desde quebras de equipamentos, dimensionamento de número de veículos e rotas aquém do necessário, gerando filas enormes nos horários de pico e abusos aos usuários. Estamos cansados de ver situações como essas na TV. Sempre foi assim: a construção de linhas de metrô em SP dura tanto quanto a construção da pirâmide de Quéops. Em outras cidades, mesmo com população superior a 1 milhão de habitantes, isso nem se cogita. Lamentável! Assim sendo, a narrativa de que a culpa de o transporte público ser subutilizado cabe ao usuário não está correta. Deem ao usuário, principalmente da periferia, meios de transporte dignos, e certamente viveremos outro cenário.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

RESULTADOS DE JOGOS DE FUTEBOL

Até as proverbiais pedras das calçadas já sabem há muito tempo que uma das melhores e mais fáceis maneiras de “esquentar” o dinheiro do crime é comprar resultados de jogos de futebol e faturar em sites de apostas. E não é só aqui, na Europa volta e meia pipocam escândalos e os criminosos vão em cana. Resta ver se a nossa polícia e a Justiça, tão vigilantes e ativas para achar e punir os também proverbiais ladrões de galinha, irão também agir com igual rigor para coibir essa prática criminosa. Talvez seja mais difícil aqui, pois ninguém suspeitaria, por exemplo, de um resultado tipo São Paulo F.C. 0 x Brogondó dos Cafundós 2. Que me perdoem os torcedores do glorioso tricolor do Morumbi, que tal como eu sofrem com a decadência do “mais amado time do Brasil”.

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos