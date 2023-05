Petróleo na Amazônia

Cabo de guerra

Na questão da busca por petróleo na Amazônia, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) trava uma batalha com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). A inoperante Marina não quer a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, com base em parecer técnico do Ibama. Já o ministro, juntamente com a Petrobras, defende a exploração. O projeto é considerado “altamente impactante” pelos dois ministérios. O impasse será decidido por Lula. Pena que ele sempre está ausente do País. Afinal, reescrever sua trajetória como não corrupto diante de outros chefes de Estado parece ser mais importante para ele. Pobre Brasil!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Rumo

O presidente Lula deveria se posicionar e dar um basta na história da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Lula foi eleito com o discurso da preservação ambiental. Se ele deixar, a Petrobras vai passar por cima do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente. Lula não se pode dar ao luxo de agir como se fosse o rei da Inglaterra, afinal, esta é uma decisão importante que ditará o rumo do seu governo nas questões ambientais.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Custo Brasil

Jorge Gerdau

Custo Brasil e pouco diálogo entre o governo e o empresariado foram assuntos da entrevista com Jorge Gerdau Johannpeter (Estado, 19/5, B12), a quem devo o melhor elogio que já recebi. Retribuo afirmando que tanto Lula, como chefe do Executivo, quanto empresários e políticos brasileiros devem ouvir o chamamento do presidente do conselho do Movimento Brasil Competitivo para um grande esforço conjunto pela reforma tributária e por uma nova mentalidade nacional, que traga o País para o século 21, e um novo paradigma de desenvolvimento econômico.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Justiça Eleitoral

Inquisição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, por unanimidade, o mandato do deputado Deltan Dallagnol, por entender que ele fez uma “manobra capciosa” para se esquivar de acusações no Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam se transformar em processo administrativo disciplinar (PAD). Com todo respeito à interpretação dos ministros, se candidaturas fossem indeferidas com base em sindicâncias e reclamações apenas, sem PAD de fato, a lista de impugnações deveria ser quilométrica, pois reclamações contra políticos é o que não falta. É evidente que tal interpretação carregou um viés político abominoso, menosprezando a Constituição. Decisão perigosíssima, e não somente por causar insegurança jurídica, mas pela possibilidade real de que um tribunal, qualquer tribunal, possa, ao bel-prazer, agir como nos tempos da Inquisição. Não estamos na época medieval. Ou estamos?

Luciano Harary

São Paulo

Vingança

A vingança é um prato que se come frio. Com a cassação do mandato do deputado Dallagnol, vê-se que o PT e Lula vão ser implacáveis contra todos os que de alguma forma prejudicaram seus planos de perpetuação no poder.

José Roberto Iglesias

São Paulo

Fernando Collor

Dia da caça

Aquela máxima de que “a Justiça tarda, mas não falha” novamente se confirmou. Depois de longa espera, o ex-presidente, senador e governador Fernando Collor de Mello poderá enfim ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$ 20 milhões de propina para viabilizar contratos com a BR Distribuidora. Parece ter chegado a vez de o “caçador de marajás”, que também confiscou a poupança dos brasileiros (1990), ser caçado: o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria em favor da condenação (apenas Nunes Marques opinou pela absolvição do político em todos os crimes). Muito provavelmente, seus direitos políticos serão cassados e o parlapatão poderá ver o sol nascer quadrado. Agora, é esperar o julgamento ser concluído para ver se a Justiça, aquela que não falha, usará a balança e a espada da deusa Têmis contra todos os que transgridam a lei.

João Di Renna

Quissamã (RJ)

RESPOSTA APROPRIADA

As mentiras da política brasileira permitem-nos perceber as verdades que realmente importam à Nação. Ao cassar o mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preservou a integridade do sistema de Justiça brasileiro. Não se trata de uma suposta vingança, pois as ações de Dallagnol, como coordenador da força-tarefa da Lava Jato, levantaram sérias preocupações sobre sua conduta ética e imparcialidade, comprometendo a confiança do público no sistema judiciário. Foi acusado de violar a imparcialidade exigida de um procurador ao adotar uma postura parcial e política em relação aos casos que ele supervisionou. Contrariando as próprias regras do Ministério Público Federal (MPF), utilizou suas redes sociais para expressar opiniões pessoais, o que é inaceitável para alguém em sua posição. A cassação foi uma resposta apropriada a essa conduta antiética. Embora seja importante combater a corrupção, é igualmente importante garantir que os procedimentos legais e éticos sejam seguidos. A cassação ajuda a restaurar a credibilidade e a confiança no sistema de Justiça, pois afirma que nenhum indivíduo está acima da lei, e que comportamentos antiéticos e condutas questionáveis serão enfrentados e punidos, mantendo a integridade e a imparcialidade do sistema judicial brasileiro.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

JUSTIÇA VIDENTE

Muito discutível o argumento do Tribunal Superior Eleitoral para a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol de que ele pediu exoneração do Ministério Público Federal para se livrar de investigação interna que poderia torná-lo inelegível. Como pode se basear em um fato que aconteceria no futuro e não tinha nenhuma definição no presente? Usando o que poderia acontecer no futuro, um juiz poderia prender uma pessoa hoje, que não tem nenhum crime, com a mesma argumentação, de que no futuro ela poderia cometer um crime. Como podemos constatar tristemente, para a Justiça no Brasil, se hay gobierno, soy a favor.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

O GRANDE INCÔMODO

Por que política virou assunto em todos os fóruns? De rodas de conversa a grupos de WhatsApp, não é mais o futebol o tema. A razão disso é o grande incômodo que sentimos quando assistimos a alguma transgressão ou barbárie cometida por gente de um dos Três Poderes no nosso cotidiano. Sai um governo cujo líder apregoava a desobediência institucional, a não vacinação, e ainda falsifica a sua carteira de vacinação para ingressar nos EUA, deixando no cofre joias sauditas que não lhe pertencem, e entra outro que é avesso a privatizações, que aparelha estatais, que interfere nos preços dos combustíveis, que quer ressuscita os carros populares e que quer indicar seu advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal (STF). Enfim, um show de horrores que comprova: não evoluímos em nada. Ex-procurador lavajatista é perseguido e cassado em seu mandato parlamentar, assim como o ex-juiz de Curitiba que vira réu quando bandidos que surrupiaram o País, chegando a devolver bilhões roubados, trafegam livres e incólumes. Festa de Antonio Palocci, Emílio Odebrecht, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e companhia. O Brasil é maravilhoso, mas nos cansa esperar que um dia isso dará certo.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

ORGULHO DE SER BRASILEIRO

Escutei o dr. Ives Gandra dizer em entrevista que, num passado logo ali, o orgulho de ser brasileiro deixou de ser somente pelo futebol, porque o combate à corrupção e a atuação do MPF encheram o povo de orgulho. Agora, fica-se sem entender como um ex-procurador perde o mandato porque supostamente poderia ter tido contra ele um processo administrativo, enquanto há autoridades que nada sofreram, mesmo havendo de fato contra elas documentos que sequer foram examinados,

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

PERIGO DE QUEBRA DEMOCRÁTICA

A decisão do TSE de cassar o mandato de Deltan Dallagnol é mais um absurdo do atual sistema jurídico politizado que está dando as cartas no País. Como disse o respeitado jurista Miguel Reale Jr.: “O País caminha totalmente para um campo de abuso de direito. É um absurdo. Isso não vai ajudar de forma alguma que o País encontre um pouco de harmonia e respeito pela autoridade e pelas instituições”. Falou-se que era imprescindível derrotar Jair Bolsonaro pelo perigo de uma quebra da democracia, mas parece que o perigo só mudou de lado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

MANOBRA DO TSE

Deltan Dallagnol, o deputado mais votado do Paraná, com 344.917 votos, foi destituído do cargo por manobras do TSE. Enquanto isso, mulheres de ministros, sem a menor competência, exercem cargos nos Tribunais de Contas país afora. Jorge Viana mudou o estatuto da Apex para exercer um cargo no qual estaria impedido por lei, pois não sabe inglês. E o próprio Lula, que foi julgado em três instâncias, condenado por 12 juízes, de repente adquire todos os seus direitos porque o STF mudou de ideia sobre a prisão em segunda instância, e por obra e arte de um único juiz está livre, leve e solto falando besteira mundo afora e fazendo o mesmo no País.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

*

CONTORCIONISMO

O STF faz um contorcionismo sem lógica e solta Lula da cadeia. Ministros do STF declaradamente inimigos de Sergio Moro o julgam parcial e anulam o trabalho da 13.ª Vara de Curitiba. Qualquer pensamento em contrário ao STF e ao TSE vira “ato antidemocrático”. Políticos atolados em corrupções atacam Moro e Deltan. O TSE anula a eleição de Deltan com base na Lei da Ficha Limpa. Lula quer colocar seu advogado como ministro do STF. Ricardo Lewandowski quer anular condenações da JBS. Lula leva João Pedro Stédile para visitar a China. A tropa de Lula quer porque quer colocar Bolsonaro na prisão. Em quase seis meses de governo, Lula só pensa em destruir o que foi feito, f…er Moro e Deltan e viajar para o exterior. Lula cismou que deve ser o pacificador da guerra Rússia x Ucrânia. O Congresso derruba a Lei das Estatais e aprova o autoperdão, anistiando as trambicagens de seus partidos. Se eu continuar, acaba todo o espaço do Estadão, então fico por aqui.

Joao Paulo de O Lepper

Cabo Frio (RJ)

VOLTA AO PASSADO

Com a cassação do mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol (Podemos-PR), pelo Tribunal Superior Eleitoral, fica claro o revanchismo e a vingança de corruptos aos que ousaram atrapalhar seus planos de dilapidar o País. Voltamos 20 anos na História.

Luiz Frid

São Paulo

LIVRO DA SABEDORIA

“Cerquemos o justo pois nos incomodai e se opõe às nossas ações, nos censura as faltas contra a Lei, (...) sua presença nos importuna, se tornou acusador de nossos pensamentos.” (Livro da Sabedoria, 2, 12;14)

Lourdes Migliavacca

São Paulo

DEFENSORES DA LEGALIDADE

Um país que é simpático à invasão da Ucrânia, apoia o MST e é governado por um ex-presidiário não por mérito, mas por ter sentença anulada pelo processo ter corrido fora de seu foro judicial, só pode perseguir defensores da legalidade, como Deltan Dallagnol e Sergio Moro. Afinal, a quem interessa a Justiça neste país?

Ricardo Daunt de Campos Salles

Espirito Santo do Pinhal

DEMOCRACIA E DIÁLOGO

Yuval Noah Harari define democracia como diálogo. É exatamente isso o que sai prejudicado cada vez que opositores são eliminados. Como no caso das centenas de milhares de eleitores de Dallagnol, que descobriram que não podem delegar a ele a sua voz.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

ERROS PROCESSUAIS

Todo o dinheiro que pagamos através dos impostos, contribuições e taxas deveria ser bem gerido. Dizem os entendidos que trabalhamos cinco meses do ano para pagá-los. O que vemos, e só não vê quem é cego, é que parte significante desses recursos são desviados, enchendo os bolsos de alguns empresários e políticos corruptos. Isso ninguém pode negar e foi mais do que comprovado através da Operação Lava Jato. Vide o montante que foi devolvido aos cofres públicos. O valor é tão significativo que para defender os implicados na corrupção e para atacar aqueles que a combatem os advogados vão atrás dos erros processuais. Nossa Justiça é mesmo cega. Que mal fez Deltan Dallagnol? Eu, como brasileiro pagador de todos os impostos, quero ser representado no Congresso por alguém que preze pelo dinheiro que pago.

Marcos Ribeiro Jacob

São Paulo

RECADO A COLLOR

Prezado Fernando Collor de Mello, acredito que não deva se preocupar com a sentença de sua prisão, ainda que todas as provas no processo o incriminem. Em pouco tempo o Supremo lhe devolverá a liberdade, eliminando qualquer resquício de condenação e lhe permitindo inclusive candidatar-se novamente à Presidência da República. E, sendo eleito, poderá perseguir seus acusadores. Já vimos esse filme antes.

Jose Pedro Vilardi

São Paulo

VAZA JATO

A Operação Lava Jato, que desvendou o maior esquema de corrupção da história brasileira, e que foi desacreditada, está servindo, apenas, para punir opositores do atual governo. Que o diga Fernando Collor. Quando se trata de julgar os adoradores de Lula da Silva, a operação é chamada de Vaza Jato.

J. A. Muller

Avaré

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Lula, feliz como presidente in villeggiatura com sua Janja, deveria continuar como presidente para Assuntos Internacionais, deixando a administração interna com o trio econômico: Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet, que gostam do que fazem e querem mostrar serviço por serem potenciais candidatos à Presidência em 2026. Todos ficariam mais felizes para o bem do Brasil.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre