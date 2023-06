Novo Plano Diretor

Como sardinhas

Amanhã, a Câmara Municipal de São Paulo deve aprovar o novo Plano Diretor para a cidade, com os olhos voltados para a ampliação das permissões de área construída, uma festa para as construtoras. Não se preocupam com a infraestrutura viária e seguem deixando que o trânsito fique cada vez mais caótico. A Cardeal Arcoverde, a Teodoro Sampaio e a Rebouças, por exemplo, que vivem entupidas, são canteiros de obras. E não há exigência de contrapartidas das construtoras como ceder áreas próximas destinadas a creches, escolas, posto de saúde, delegacias ou até para novas vias locais, enfim, que ofereçam serviços evitando que os moradores tenham de se deslocar demasiadamente. Basta ter o terreno e pronto. Se já foi perdida a oportunidade de termos uma São Paulo mais espaçosa, ágil e moderna do outro lado do Rio Pinheiros, do lado de cá, não é mais apenas o centro que está apertado. Sardinhas somos todos nós, praticamente sem ter ruas e avenidas por onde fugir.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

PSDB

Crise de identidade

Depois da derrocada do PSDB na eleição para o governo paulista, em que seu candidato nem sequer chegou ao segundo turno, a debandada de prefeitos começa a acontecer. Atraídos pela força da máquina pública estadual, agora sob o comando de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, várias lideranças tucanas regionais migram para os partidos que compõem a base de apoio parlamentar do Palácio dos Bandeirantes. Os prefeitos querem, via de regra, estar num partido com relevância e força política. O PSDB de hoje é frágil, inexpressivo e está completamente perdido. O presidente da sigla, governador Eduardo Leite, parece não ter definido um plano estratégico que resgate a força do partido que por décadas disputou o protagonismo político nacional com o PT. Enquanto isso, o PSDB vive a mais crítica e talvez fatal crise de identidade.

Willian Martins

Guararema

Mercado de trabalho

O maniqueísmo da IA

Excelente a notícia de que as contratações profissionais pela inteligência artificial (IA), com os avatares controlados por humanos, podem focar exclusivamente na aptidão do candidato para o exercício da função pretendida, sem considerações preconceituosas relativas a gênero, cor, raça e preferências pessoais que não interferem no exercício profissional (Estado, 18/6, B1 e B2). Contratações absolutamente impessoais, como as adotadas pelo Hospital Sírio-Libanês, a merecer nosso reconhecimento. Os sindicatos nos EUA posicionam-se contra a IA soberana, que pode gerar milhões de desempregados frustrados. É a nova importância dos sindicatos em todo o mundo, no sentido de controlar a IA pela inteligência humana natural, democrática e meritória. Entre o bem e o mal, a decisão deve ser do homem, e não do robô, exigida por normas jurídicas suficientemente imperativas.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

Questão fundiária

‘Missão salvífica’

Cumprimentos ao jornal pela publicação do primoroso artigo de José Renato Nalini Estamos perdendo o Brasil (Estado, 19/6, A4), e ao articulista, que apresenta um desenho real e cruel da situação fundiária brasileira, no qual ele aponta os principais problemas e as consequências da irresponsabilidade política nacional.

Antonio Penteado Mendonça

São Paulo

Caso Americanas

Precedente perigoso

As fraudes realizadas na contabilidade das Lojas Americanas, que vêm sendo noticiadas nos últimos dias, abalam o cenário financeiro atual, prejudicando acionistas, investidores e a reputação do mercado como um todo. A manipulação de dados contábeis distorce a realidade financeira das empresas, criando uma falsa percepção de bom desempenho e de solidez. É essencial que as autoridades reguladoras conduzam investigações minuciosas para identificar os responsáveis por essas irregularidades e que sejam aplicadas as devidas sanções. Além disso, é fundamental fortalecer as normas e os controles contábeis, promovendo a transparência e a confiabilidade dos relatórios financeiros das empresas de capital aberto.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

LENIÊNCIA DA DEMOCRACIA

Por mais díspares que sejam os Boris Johnson, Donald Trump e Jair Bolsonaro e os países que governaram, são significativos os exemplos apresentados no editorial Novos testes para o Estado Democrático de Direito (19/6, A3). A Justiça, com a necessária maiúscula, deverá ser feita, e tememos que, no Brasil, outras patacoadas à semelhança da “república de Curitiba” possam ser conduzidas, com sinal inverso. No mais, é difícil comparar crimes, mas somente o fato de Donald Trump e Jair Bolsonaro estarem, ainda, livres da prisão e conduzindo ações extremistas é sinal de que a leniência da democracia com os criminosos é ampla.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

ERVAS DANINHAS

É com surpresa cada vez mais chocante a constatação do envolvimento de militares de alta patente na elaboração de um plano visando um golpe de Estado, após a vitória de Lula nas eleições. Verdadeiros traidores da Pátria que envergonham a farda. A nota do Exército sobre as denúncias, “eventuais condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial”, é correta, mas simplória e insuficiente. Pois oficiais descontentes da reserva dos clubes militares já incitaram o coronel golpista denunciado, Jean Lawand Júnior, a desobedecer ordem do comando do Exército que proibiu sua ida aos EUA para que responda à Polícia Federal sobre seu suposto envolvimento na trama. Embora felizmente sejam minoria, é inadmissível a existência de oficiais graduados que consideram normal pensar, apoiar ou engendrar um golpe de Estado. É preciso que a instituição militar como um todo aja rápida e proativamente e corte o quanto antes as ervas daninhas.

Luciano Harary

São Paulo

‘O GOLPE’

Vendo a intensa cobertura do frustrado golpe de Estado que determinados políticos e militares vinham orquestrando, imaginei um filme. O nome seria O Golpe. Não pode contar com Al Pacino, James Caan e Marlon Brando, teria que contar com pseudoatores, mais baratos e menos talentosos, mas que ficassem quietos em cena, permitindo que o diretor fizesse tudo o que quisesse mas sem aparecer, afinal, o diretor não aparece nas cenas normalmente, talvez um Pedro Almodóvar aparecesse, mas aí seria demais. A música, não tendo um Andy Williams para fazer o tema central, teria que vir de Me Dá um Dinheiro Aí ou Samba do Arnesto. A metade do filme seria como o chefão montaria uma rede de sustento financeiro, “somos família”, diria ele para os que foram presos, e não deveriam falar sobre os segredos do grupo. Mudos, infelizes mas fiéis. Seria um bom filme de máfia mas acho que perderia muito para os noticiários em termos de enredo. Está duro ser criativo no mundo da ficção.

Carlos Ritter

Caxias do Sul (RS)

GOLPISTAS

Pelo amor de Deus, alguém prenda esses militares golpistas! O ex-presidente presidente Bolsonaro passou os quatro anos de seu mandato anunciando que não iria reconhecer o resultado das urnas, oito dias depois da posse do novo presidente da República, houve uma patética tentativa de golpe de Estado com apoio dos militares. O fato de o golpe ter fracassado não redime aqueles que atentaram contra a democracia. Chega, o País precisa dar um basta aos militares golpistas e ao ex-capitão que saiu chutado do Exército e lidera esse bando. Provas? Basta assistir a qualquer umas das declarações de Bolsonaro avisando que não iria reconhecer o resultado das eleições.

Mário Barilá Filho

São Paulo

HENRY KISSINGER

Faltou ao sr. Celso Lafer (Estado, 18/6, A4) relembrar o trágico trabalho do genocida Henry Kissinger no Líbano e no Chile. Desafio o centenário Kissinger a caminhar pela Avenida Providência em Santiago por duas quadras sem antes levar um merecido soco no estômago.

Roberto Luiz Rufo e Silva

Santos

CONSELHO DE SEGURANÇA

O desejo do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança remonta há quase um século. Foi durante o governo do presidente Artur Bernardes (1922-1926) que o País se retirou da Liga das Nações, após ver recusado seu pleito por um assento permanente no conselho daquela entidade que antecedeu a atual ONU. A única forma de solucionar o atual impasse entre o grupo “Unidos pelo Consenso” e o G-4 seria propor um aumento de cinco membros e a criação da categoria semipermanente com rodízio anual sem poder de veto: Argentina e Brasil (América do Sul), Itália e Alemanha (Europa), Paquistão e Índia (Ásia), Coreia do Sul e Japão (Pacífico), África do Sul e Egito (África). Qualquer alteração na Carta das Nações Unidas depende da aprovação de 128 dos 193 Estados-membros e, por isso, as vagas criadas representariam cada região para obter o apoio para sua implementação de forma consensual, com o objetivo de restaurar a confiança no principal organismo de governança global.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

PRIMEIRA-DAMA

Não é possível que a primeira-dama, Janja da Silva, esteja fazendo as vezes de Isabelita Perón ou de marquesa de Santos. Ela está interferindo no governo, participando de reuniões com ministros, impondo medidas para as áreas econômica, social e política e até dando palpites sobre o relacionamento com os militares. Ela está deslumbrada com o poder e já despacha de seu gabinete ao lado do presidente. Isabelita foi deposta após governar a Argentina e a marquesa acabou com a popularidade de d. Pedro I, sendo provavelmente uma das causadoras do sofrimento e da morte da imperatriz Leopoldina, a arquiteta da Independência do Brasil. Espero que nada de ruim aconteça com Lula e que seu governo seja o melhor possível para o País.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

SANTA JANJA

Quando a gente pensa que já ouviu todos os absurdos desse governo, ele se supera. Ministra Janja, vice-presidente Janja, já não sei mais como chamar a mulher do digníssimo presidente da República. Acho que vou esperar a viagem ao Vaticano, porque pode ser que ela volte canonizada como Santa Janja dos Pobres. Santa ignorância.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ORDENS EM DECISÕES DO GOVERNO

Não votei em Janja para cargo algum. Que ela dê pitaco na vida do marido, o presidente Lula, não é da conta de ninguém, mas na vida do País, é. Logo, se de fato essa senhora está dando ordens em decisões do governo, inclusive nas questões econômicas, o fato é extremamente grave e medidas para pôr fim ao desmando precisam ser tomadas. Se queria um posto no poder, Janja deveria ter se candidato a um cargo eletivo. Janja precisa se informar sobre a atuação histórica e de fundamental importância que foi a da senhora Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente FHC, a mulher que realmente “ressignificou” a função de primeira-dama no contexto do Brasil moderno.

Jane Araújo

Brasília

PT NÃO TEM O QUE COMEMORAR

Se a agência de classificação de risco S&P Global Ratings melhorou a nota de crédito do Brasil, de estável para positiva na quinta-feira, 15/6, cirúrgico é o editorial do Estadão que em seu título Grau de investimento, só com reformas (17/6, A3) dá o exato recado para esse governo sem rumo de Lula, para que a própria gestão petista no poder devolva ao País essa importante classificação de crédito. Porque foi exatamente no governo desastrado petista do poste de Lula, Dilma Rousseff, que o Brasil perdeu essa honrosa classificação de grau de investimento. É bom repetir que essa melhora definida pela S&P Global Ratings se deve muito ao governo Michel Temer, que tirou o País da recessão petista, fez depois de 70 anos uma moderna reforma trabalhista, e também na gestão anterior a reforma que Lula se negou a aprovar, a da Previdência. Também o mérito recai ao atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, visionário, foi rápido ao prever que teríamos problemas com falta de produtos essenciais no mundo, no período da pandemia e guerra da Ucrânia, ao subir a taxa Selic de 2% para hoje 13,75%, sem a qual o Brasil estaria hoje de volta à hiperinflação. Só o soberbo de ideias retrogradas Lula da Silva não reconhece. Se o atual presidente quiser terminar sua gestão e honrar os votos que recebeu nas urnas, que urgentemente aprove a reforma tributária e administrativa, já que fim da pobreza, melhora na qualidade de vida e distribuição de renda só com sustentável desenvolvimento econômico.

Paulo Panossian

São Carlos

OS LOUROS DA CONQUISTA

O País começa a dar sinais de recuperação. A inflação em maio foi de 0,23% conforme dados divulgados pelo IBGE. A agência de classificação de risco S&P elevou a nota do Brasil de estável para positiva. Fernando Haddad comemora e prevê que o País retomará grau de investimento. Mérito do presidente do Banco Central, Campos Netos, o bode expiatório, que não cedeu às pressões do governo Lula e manteve a taxa Selic em 13,75%. Os louros dessa conquista quem colhe é o governo petista, que até o momento em nada contribuiu para a melhora.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

GOIÁS E A REFORMA TRIBUTÁRIA

Ronaldo Caiado é um dos poucos governadores que sabe discutir com firmeza e clareza os graves problemas do texto da reforma tributária. Goiás é um Estado desenvolvido e tem força política para tratar de pontos importantes e específicos. É evidente que a redação defendida pela equipe econômica deixará os entes federados mais dependentes financeiramente da União. Precisamos, sim, desburocratizar o recolhimento de impostos, dando competitividade às empresas brasileiras, mas, ao mesmo tempo, não podemos sufocar e eliminar a capacidade de investimento de estados e municípios.

Willian Martins

Guararema

DESMATAMENTO NO CERRADO

O desmatamento do Cerrado em maio foi maior em 30% do que em maio de 2022. E onde está o doador de picanha, criador do “nós contra eles”, que só fala do ex-presidente Bolsonaro? É lamentável ver um discurso de ódio em quem disse no dia da vitória que iria unir o País. E, pior, o que critica em Bolsonaro está pior com ele. Esse é o DNA e o modus operandi dos nossos políticos cheios de mordomias. E tem gente que mata por eles.

Antônio José Gomes Marques

São Paulo

MAGISTRATURA FORTE

Houve tempo em que nas cidades as pessoas importantes eram o professor, o delegado e o juiz. Naquela época havia bem menos energúmenos que agora, pois o respeito a essas pessoas era um fato real. O professor que realmente ensinava, o delegado que realmente cumpria a lei e a ordem para que todos tivessem a segurança e o juiz com um cargo importante que realmente dava a todos o status quo da legalidade. O juiz como agente do Estado era exemplar. Hoje a nossa legislação penal ridícula faz com que o crime compense e seja estimulado e protegido. Quem reclama dos vencimentos dos juízes e de seus dois meses de férias está torcendo para a bandidagem que ora manda neste país. Uma magistratura fraca pouco fará contra qualquer delito, vide os narcotraficantes com as regalias atuais de soltura dos tribunais. Se ganhar pouco, bons elementos não terão estímulo para concurso e para exercer essa importante carreira, já que como advogado pode-se ganhar muito mais, e a magistratura ficará com os de pouca vocação para o cargo a desempenhar. Ficaremos com o que existe de pior e à mercê da bandidagem, a nadar de braçada.

Francisco Jarbas Vieira Souza

São Paulo

REVISÃO NECESSÁRIA

Enquanto o governo do Estado se prepara para agrupar suas repartições na região entre os Campos Elíseos e a Praça Princesa Isabel, o município prepara uma verdadeira revolução ao redefinir o Plano Diretor e, com isso, eliminar restrições. Os Jardins, por exemplo, deverão ser abertos aos condomínios verticais com maior número de andares. É uma revisão necessária de tempos em tempos para evitar que pontos urbanos fiquem estagnados ao mudar o seu perfil de demanda. Na área estadual, o que chama a atenção é a ideia de revitalização do Palácio dos Campos Elíseos – que já foi sede do governo – e a construção ou adaptação de outros prédios que possam abrigar as secretarias e órgãos do governo, além de áreas residenciais que abriguem o funcionalismo. A mudança deverá ser custeada por parceria público-privada, em que investidores realizam as obras e recebem concessão para explorá-las durante período determinado, a título de ressarcimento dos investimentos. O poder público tem de reformular e acabar com o grande número de propriedades que possui sem qualquer utilidade. A União tem 655 mil imóveis, o Estado de São Paulo, 22 mil, e os municípios também possuem muitos. E, pasmem, mesmo assim, ocupam muitos imóveis alugados. É comum o governo – federal, estadual e municipal – alugar grande número de prédios e áreas pertencentes a particulares para ali instaslar seus serviços, ao mesmo tempo em que possui dezenas, até centenas de imóveis na mesma região. O ideal seria a realização de estudos que dessem uma destinação a esse patrimônio imobilizado, conservando sob titulação pública só aqueles que tenham finalidade estratégica ou se destinem a futuros empreendimentos. Os demais deveriam ser transformados em recursos para o Tesouro e, ao mesmo tempo, vendidos para particulares e passarem a atender às finalidades O poder público tem de rever seu patrimônio imobiliário, que hoje configura um grande despercídio.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

EMBRIÃO HUMANO SINTÉTICO

Conforme noticiado, cientistas da Universidade de Cambridge e do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), dos EUA, anunciaram na semana passada a surpreendente e inacreditável criação do primeiro embrião humano sintético do mundo, por meio do uso de células-tronco – um avanço que, no futuro, pode fazer com que a reprodução prescinda de óvulos e espermatozoides. Embora a estrutura não tenha coração ou cérebro, suas células-tronco são plenamente capazes de formar todo o embrião, caso seu crescimento seja estimulado. Como se vê, a ciência e a medicina avançam a passos largos, dando aos humanos as ferramentas necessárias para brincar de Deus e controlar a reprodução sintética da vida. Diante do ineditismo da criação, resta perguntar aonde isso vai dar.

J. S. Decol

São Paulo