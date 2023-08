Escândalo das joias

Mistério das Arábias

Joias foram, joias voltaram, joias foram resgatadas, joias foram contrabandeadas, um vaivém que não acaba. Mas, na minha ignorância, pergunto: qual o motivo de o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa terem sido, afinal, tão presenteados pelo governo da Arábia Saudita?

Heleo Pohlmann Braga

Jair Bolsonaro

Ascensão e queda

Depois da desastrada e breve passagem de Fernando Collor pela Presidência da República, imaginava-se que o Brasil estaria vacinado contra irresponsabilidade extrema no ato de votar. Porém, três décadas depois, a maioria dos eleitores, como se em transe coletivo, elegeu presidente um dos piores políticos da nossa história, alguém que já se havia notabilizado como mau militar, deputado medíocre, um homem infame. Afinal, quem neste planeta seria capaz de sepultar a própria mãe e, em seguida, ir apostar na loteria? Sim, ele foi. A tão inexplicável ascensão só pode corresponder uma queda proporcional. Agora, parece que ele finalmente vai se ver com a polícia e com a Justiça. Antes tarde do que nunca. O crime não compensa.

Sandro Ferreira

Governo Lula

Quais são os planos?

Qualquer pessoa faz planos, até aquelas menos favorecidas. Planos dependem das prioridades que estabelecemos para nós mesmos. Se, no privado, fazem parte de nosso cotidiano, por que então na administração pública se torna assunto embaçado e errático? O que alguém faz o outro desfaz, só pela ideologia, sem avaliações mais criteriosas. O presidente Lula foi eleito por critérios pessoais que sobrepujaram votos em seu próprio partido, o que fez com que o Centrão a ele se aliasse. No período eleitoral, formou um simulacro de coalizão. Hoje, incha o Ministério para conquistar apoio. Quanto custa esta trombose aos cofres públicos? Conclui-se que seu maior plano sempre foi conquistar e manter-se no poder. Seu plano arrecadatório a partir do IVA, com a alíquota mais alta do mundo, por causa de tantas exceções previstas, deriva de um arcabouço desfigurado por princípio. Um plano articulado de curto prazo, para tapar uma gastança planejada de antemão. A Petrobras, mais uma vez, é utilizada pela política como indutora de investimento – no passado o resultado disso foi desastroso, e hoje também só se justifica para petistas e associados. Os demais Poderes são igualmente perdulários: gastos imprevistos, inadequados para quem está duro e diante de desemprego tão alto e crescimento econômico tão baixo. Até a Bovespa precifica o descrédito, numa sequência de quedas inusitada. Planos pressupõem resultados. O resultado deste será termos de pagar a dívida pública.

Sergio Holl Lara

Fábrica desativada

Ressarcimento

Sobre a matéria Governador da Bahia estima ressarcimento à Ford por fábrica em Camaçari em R$ 100 milhões (Estado, 17/8), acho interessante uma empresa estrangeira vir ao Brasil, ter o benefício da concessão do terreno para suas instalações e, quiçá, usufruir de outros benefícios fiscais, e, ao frustrar suas expectativas, o Estado precisar ressarcir a empresa por seus investimentos para reaver o terreno. Risco faz parte do negócio e é responsabilidade da empresa, que vai colher os ônus e os bônus. Se o lucro estivesse acima do previsto, a empresa iria abrir essa informação e dividir este resultado maior com o Estado? Muitos empresários nacionais ficariam felizes em poder também ter este respaldo do Estado em seus sonhos solitários de empreender.

Fabio Donizetti

Argentina

Dose de realidade

A respeito deste “libertário” Javier Milei, que surpreendeu a Argentina e o mundo, não se pode esquecer que todas as ideologias são utópicas (seja o socialismo, o liberalismo, o capitalismo e, agora, este libertarianismo). Elas se esquecem de colocar na mesa a natureza humana. No fim, os mais espertos dominam os ingênuos, os fortes esmagam os fracos. É necessário pôr uma boa dose de realidade e haver um sistema de controle que evite os abusos. Nisso, a democracia bem estruturada tem se demonstrado a única solução prática possível.

Radoico Câmara Guimarães

O PAPEL DE ALCKMIN NO APAGÃO

O vice-presidente Geraldo Alckmin – que governava na manhã da terça-feira, 15/8, quando Lula da Silva estava na posse do presidente do Paraguai – teve a mais significativa atuação no enfrentamento ao apagão elétrico que assolou o País. Tomou conhecimento da extensão do problema, colocou-se à disposição dos operadores do sistema para tomar medidas governamentais que fossem necessárias e manteve inalterada a sua agenda de trabalho e as atividades do governo, que só foram suspensas nos locais onde a luz apagou. Participou de um painel da Confederação Nacional da Indústria e recebeu uma representante do corpo diplomático em Brasília e, logicamente, manteve o presidente Lula informado. Foi a primeira vez que Alckmin teve uma grande emergência estando à frente da administração federal. E, nesse particular, valeu muito a sua experiência de mais de 50 anos de vida pública. Tanto que, mesmo conhecendo o apagão e sua extensão, limitou-se a dizer publicamente que os órgãos responsáveis pelo setor estavam atuando dentro das normas técnicas e logo poderiam anunciar a solução. Jamais assumiu o protagonismo das medidas e muito menos tentou ganhar dividendos políticos. É uma importante peça do governo. Na eleição, trouxe um eleitorado que jamais votaria em Lula, foi chefe do governo de transição e, depois, além da Vice-Presidência, assumiu o Ministério de Indústria e Comércio, tornando-se interlocutor do governo com as classes produtoras. Os petistas que ainda não assimilaram o ex-tucano precisam reconhecer o seu valor e respeitá-lo. Ele é um vice que não só Lula, mas qualquer governante gostaria de ter.

Dirceu Cardoso Gonçalves

CAUSAS INDEFINIDAS

O apagão que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal, na terça-feira passada, ainda não teve suas causas definidas pelas autoridades do setor elétrico nacional. Esperemos que não tenha ocorrido nenhum atentado no sistema, mas se infelizmente tal fato correu, que os responsáveis sejam identificados e punidos pelos rigores da lei.

José de Anchieta Nobre de Almeida

QUEM PRESIDE O PAÍS

E por acaso o ministro Fernando Haddad não tem razão? Essa excrescência que é o Centrão, comandada por Arthur Lira, é um bando de cupim insaciável que só “governa” em causa própria e cada vez mais sem limite. Afinal, quem preside esse país?

Marisa Bodenstorfer

ARTHUR LIRA

Eu não sabia que Arthur Lira tinha sido candidato à Presidência da República. Muito menos que tinha ganho a eleição.

Shirley Schreier

EXPULSÃO DOS MALFEITORES

Eu gostaria de parabenizar sr. Honyldo Roberto Pereira Pinto pela sua excelente carta publicada neste espaço no dia 14 de agosto (Fórum dos Leitores, A4). Eu me surpreendi pelo fato de que nenhum outro leitor demonstrou apoio à sugestão do sr. Honyldo, que identificou, de uma forma muito elegante, a principal raiz de todos os problemas que assolam a vida da grande maioria dos brasileiros.

Martin Jensen

ESQUERDA X DIREITA

Não entendo por que tanta discussão política entre “esquerda” e “direita”. No Brasil a corrupção existe em todas as direções.

Luiz Frid

SUPERENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS

O fim do crédito rotativo, como sugeriu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em recente visita ao Senado, está muito distante de uma solução. A extorsiva taxa de juros fechou junho em abusivos 437,3% (ao ano) e levou 52% dos usuários à inadimplência. No início deste mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal, os bancos e o varejo estão “sentados em uma mesa” para discutir soluções. O resultado oficial “deve” ser apresentado em 90 dias, e a medida está sendo construída em diálogos com o Desenrola, programa de renegociação de dívidas das famílias. Infelizmente trata-se de um problema crônico de difícil solução. Em abril de 2017, portanto há seis anos, a Resolução 5.549 do Conselho Monetário Nacional (CMN) teve como objetivo evitar o superendividamento, reduzir a inadimplência e doutrinar o uso consciente do crédito, mas, como se nota pela repercussão negativa atual, não obteve êxito, talvez pela complexidade da situação, ou por interesses escusos. A verdade é que Haddad e seus convidados podem ficar sentados à mesa como indicou, pois, em pé, vão tomar uma canseira danada, até o “desenrolar” desse imbróglio.

Sergio Dafré

POPULARIDADE DE LULA

A avaliação positiva do governo Lula 3 é elevada. Foi ele quem, com sua influência, conseguiu a construção do Neo Química Arena, o Itaquerão do Corinthians, mas raramente vai até lá ou a qualquer outro estádio para ver um jogo de futebol. Falta de tempo não é, pois são constantes seus passeios ao exterior. Bem que poderia, com todo o seu aparato covarde de segurança, prestigiar em setembro, no Rio ou em São Paulo, um dos eletrizantes embates da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, e confirmar a sua popularidade diante de um público heterogêneo.

Humberto Schuwartz Soares

FÓRMULA DE BOLSONARO

Parece que está faltando apenas um empurrãozinho para Javier Milei (mi ley ou sin ley?) da extrema direita galgar o poder na Argentina. Já tem um entorno familiar atuante (a irmã) e o discurso antissistema é explícito, chamando a atenção dos reacionários de plantão. Havendo uma leve tentativa de atentado ao candidato, a fórmula estará completa.

Adilson Roberto Gonçalves

O QUE VIRÁ COM MILEI

Romper relações com a China, armar a população, sair do Mercosul e tornar o país um pária entre as nações. O Brasil acabou de assistir a esse filme e pode afirmar que a receita do candidato Javier Milei tem tudo para afundar a Argentina de vez no pântano da insolvência e do isolamento. A China é a maior compradora dos produtos argentinos, seguida pelo Mercosul. O valente candidato Milei quer ao mesmo tempo fechar as fontes de dólares e dolarizar a economia. As ideias desse cidadão são tão ruins que não dá nem para começar a conversar. Se Javier Milei for eleito a Argentina irá descobrir que nada é tão ruim que não possa piorar. O país vai sentir saudades da pobreza de hoje e da hiperinflação, porque o que virá com Milei será muito pior.

Mário Barilá Filho

RUMO AO PRECIPÍCIO

Conforme noticiado, na polêmica campanha política à presidência da quase falida Argentina, o candidato Javier Milei, um outsider libertário da extrema direita, apresenta entre outras mirabolantes e estapafúrdias ideias a dolarização da economia, o fechamento do Banco Central e a legalização do comércio de órgãos humanos, entre outras excentricidades. Se eleito, não será surpresa se o autodefinido anarcocapitalista resolver trocar o castelhano pelo inglês como idioma oficial ao som do rock, em lugar do tradicional tango. Com efeito, a situação econômica e social do país hermano é tão dramática, que qualquer palhaço chama a atenção e passa a reunir condições reais de se tornar seu próximo presidente. A Argentina parece ser um daqueles casos de solução inexistente enquanto segue de marcha à ré engatada rumo ao precipício. Patético e triste.

J. S. Decol

TORRE DE BABEL

Uma das formas de tentar justificar o deplorável bombardeio que a Rússia vem infringindo à Ucrânia, significa a volta às contendas bélicas que deram origem à história da Torre de Babel, que, desde a sua origem, tornou-se reconhecida como resultado de uma guerra interminável, que a transformou, desde aquela época, como símbolo belicoso para o mundo. Tal entendimento deixou claro que somente os países que detêm a posse e controle de armas nucleares podem decidir a forma que lhes seja mais conveniente, mesmo que tal atitude signifique a morte de milhares de inocentes, como é o caso da Rússia, relativamente ao absurdo conflito armado que vem sendo imposto à Ucrânia. Esse lamentável pesadelo amainou-se imediatamente à criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Até então, imaginava-se que a Torre de Babel seria ignorada por todos os países pelo decurso do tempo e, assim, o planeta Terra ficaria resguardado sob controle da ONU, criada logo em seguida, para tranquilidade e júbilo de todos os países que passaram a integrá-la, sob a compulsória liderança dos países detentores de arsenal atômico. O que significa dizer que a ONU existe apenas “para inglês ver”.

Gary Bon-Ali

FACÇÕES CRIMINOSAS NA AMAZÔNIA

Gostaria imensamente que Lula, Marina Silva e Flávio Dino fossem interpelados e apresentassem soluções para as duas denúncias gravíssimas publicadas pelo Estadão: Na Amazônia, indígenas usam drone, app e GPS para se proteger do Comando Vermelho (10/8) e PCC e Comando Vermelho impulsionam desmatamento na Amazônia (27/6).

Maurílio Polizello Junior

VESTIBULAR INDÍGENA

Emocionante o ato de colação de grau realizado pela Universidade de Campinas (Unicamp) dos dois primeiros estudantes de povos originários, que ingressaram pelo vestibular indígena, criado há quatro anos por aquela instituição. Atualmente são 420 alunos indígenas, de 40 etnias e 37 línguas diferentes.

Jorge de Jesus Longato

CASAMENTO É LOTERIA

Muito boa a coluna da jornalista Luciana Garbin Casamento e loteria (17/8, C3). Nos faz pensar sobre o que realmente motiva um casal a permanecer junto. Eu apenas acrescentaria um acento agudo no “e” do título, mudando-o para “Casamento é loteria”.

João Manuel Maio

