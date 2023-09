O Brasil na ONU

Discurso de Lula

A presença do presidente Lula na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), com um discurso vigoroso em defesa de um mundo menos injusto, com proposta de reformulação do organismo internacional e melhor distribuição de renda e do poder, sendo repetidamente aplaudido, nos enche de orgulho e confirma que, realmente, deixamos a posição de pária para protagonista mundial.

Sylvio Belém

Recife

Do discurso à prática

Minhas homenagens aos redatores do discurso de Lula, na ONU. Como os discursos aceitam tudo, falta, agora, o mãos à obra. Oremos.

Luiz Frid

São Paulo

Credibilidade

Embora tenha sido uma evolução em relação ao que tivemos com Bolsonaro, o discurso de Lula na ONU não inspira confiança em alguns pontos. Por exemplo, Lula perde credibilidade ao condenar os imensos investimentos em armas ao redor do mundo, enquanto direcionar o uso do BNDES para financiar a venda de armamentos, provavelmente para compradores que nos darão calote. Para quem deseja ser reconhecido como pacifista, defensor do meio ambiente e da distribuição de renda, seria de mais valia utilizar o banco público para financiar negócios e iniciativas de inovação relacionados com o clima, que são responsáveis por muito mais empregos que a indústria armamentista brasileira. Esta é a grande ideia de Lula e Alckmin para desenvolver o País, dando mais dinheiro para armas, obras paroquiais e orçamento secreto do que para educação?

Gustavo Chelles

São Paulo

O governo em NY

O presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, mais o ministro da Fazenda, entre vários outros ministros, estão em Nova York entre os dias 18 e 21 de setembro. Só ficou em Brasília o vice-presidente Geraldo Alckmin, feliz da vida! Os 203 milhões de brasileiros esperam que eles façam alguma coisa boa para o Brasil lá, na capital do mundo, sede da ONU.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Congresso Nacional

Gabinetes ‘inchados’

Senadores com até 82 assessores no gabinete? Eduardo Gomes tem 82; Rogério Carvalho tem 77; Randolfe Rodrigues tem 67; e, assim, cada senador forma uma equipe comparável a empresas de porte médio no Brasil. A grande e vergonhosa diferença é que essa equipe política não produz nada economicamente e só cria despesas desavergonhadamente. E quem paga tudo isso? São as empresas formadas para produzir bens, serviços e riquezas. Os impostos escorchantes pagos com muito sacrifício pela sociedade é que possibilitam a vida de nababos e a gastança sem limites. Este maravilhoso e rico país não merece isso.

Takashi Sanefuji

São Paulo

No Senado

Milhões de empresas não têm 82 empregados. E, quando têm, todos trabalham. E como! Qual é o custo mensal dos 82 assessores do ilustríssimo senador Eduardo Gomes? Qual é a função de cada um? Eles comparecem todos os dias no Senado? Vergonhoso!

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

Assombrado

Eu gostaria de saber como é possível que um gabinete de senador comporte 50 funcionários ou mais. Eu trabalho num prédio com cinco pavimentos e menos do que aquela quantidade de funcionários. É mais do que claro que o Senado é assombrado por milhares de funcionários fantasmas, que só trabalham para ajudar seu chefe a se reeleger e, consequentemente, preservar as boquinhas e os excelentes salários.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

Vacinação contra HPV

Projeto vetado em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vetou um projeto de lei que previa ampliar a prevenção contra o HPV e levar a vacinação de crianças e adolescentes contra o vírus uma vez ao ano para dentro das escolas. Do jeito que o governador está caminhando para ser um terraplanista, tenho dúvidas se conseguirá um dia ser reeleito.

Márcio M. Pascholati

São Paulo

DISCURSO NA ONU

Em seu discurso na 78.ª Assembleia-Geral da ONU, Lula da Silva abordou diversos temas e apresentou soluções para os problemas que o mundo enfrenta, como se o Brasil fosse modelo global. Falou muito em desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, mas insiste na exploração de petróleo no quadrante norte, apesar do veto imposto pelo Ibama. Lula é o mesmo de sempre, um enganador.

J. A. Muller

Avaré

PALAVRAS AO VENTO

Mais uma vez, Luiz Inácio quis falar bonito para militar contra o neoliberalismo. Falou do Conselho de Segurança da ONU e criticou conflitos – mas não a Rússia, claro. Citou sua preocupação com o povo de Burkina Faso, que pareceu até maior do que sua preocupação com o povo do Rio Grande do Sul. Palavras ao vento, com zero de boas intenções. Assim como Jair Bolsonaro, Lula é dispensável.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

Antes de seguir aos EUA, onde faria a abertura da 78.ª Assembleia-Geral da ONU, o presidente Lula deu uma passadinha por Cuba, para participar do G-77, grupo que inclui 134 países em desenvolvimento. En passant, teve um encontro com o ditador cubano, Miguel Díaz-Canel, que “informalmente” havia avisado que seu país não tinha como pagar a dívida de cerca de R$ 2,7 bilhões, com parcelas atrasadas desde 2018. O presidente brasileiro, fã ardoroso do regime cubano, ao que tudo indica, vai iniciar as tratativas de renegociação para a renovação do “papagaio cubano”. O epílogo dessa peça já sabemos de antemão.

Sergio Dafré

Jundiaí

ENCONTRO COM ZELENSKI

Lula vai se encontrar com Volodimir Zelenski. Ele já se mostrou um aliado da Rússia e é contra as nações do Ocidente que estão enviando armamentos para a Ucrânia. Então, o que Lula vai dizer a Zelenski? Que tal “Companheiro Zelenski, acabe logo com essa guerra e me ajude a ganhar o Nobel da Paz”? Só se for isso.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

COMITIVA BRASILEIRA

Antes que digam algo diferente, a abertura da Assembleia-Geral da ONU se dá pela fala do secretário-geral, seguida pela do presidente brasileiro. O Brasil tem o privilégio mais como uma tradição, por ter se oferecido para falar na primeira reunião, em 1945. História à parte, alguém precisa explicar e justificar: que história é essa de também irem para Nova York o presidente do Senado e o da Câmara, esbanjando o nosso dinheirinho conseguido com muito esforço e pagando muito imposto? Isso sem falar na enorme comitiva!

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

FINANCIAMENTO DE ARMAS

Lula vai usar dinheiro do BNDES para produzir armas. Deveria usá-lo para matar a fome, e não para matar os que têm fome!

Lourdes Migliavacca

INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, ao comentar a respeito de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terem atirado num veículo e matado uma criança no Rio de Janeiro, tem razão em questionar a existência dessa força pública, mas vou além. Com tantos índices de morte envolvendo inocentes e pessoas que não reagem a prisões ou que se rendem, e mesmo assim são abatidas, urge a necessidade de repensar a existência desses órgãos de segurança pública e suas finalidades. A falta de preparo, de instrução e de respeito aos direitos humanos, com vários atos de abuso de autoridade e agressão violenta e gratuita contra cidadãos registrada por câmeras de monitoramento ou de celular em todo o País, faz o momento ser de repensar, de parar para refletir se esses órgãos estão trabalhando para a segurança pública de toda sociedade ou para a parcela da sociedade rica e que tem poder, desprezando e tratando como bandido todo cidadão de parcos recursos ou morador de vilas e comunidades periféricas.

Célio Borba

Curitiba

INDICAÇÕES DESVIRTUADAS

O maior erro jurídico da história deste País não foi a prisão de Lula, como disse o ministro Dias Toffoli, mas, em minha opinião, as indicações para ministros do STF serem totalmente desvirtuadas, não mais nomeados por seu ilibado saber jurídico, mas sim por qualidades como tomar tubaína com o presidente de turno, ser seu advogado pessoal ou advogado de seu partido, e não vai parar por aí.

Celso Neves Dacca

São Paulo

IRREGULARIDADE DURANTE O PROCESSO

Não tenho nenhuma formação jurídica, mas me considero habilitado à advocacia criminal por dispor de uma tática infalível, já muito usada mas talvez não formalizada: basta conseguir que alguma pequena irregularidade ocorra durante o processo e preservar a nulidade, para que ao fim e ao cabo seja reconhecida como tal por algum tribunal superior. Considerando que promotores e juízes são suscetíveis a erro humano, para não dizer incompetência profissional e venalidade, não tem como não dar certo. Que o digam vários políticos, donos de boate incendiária, e muitos outros beneficiados pelo método. Será que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) me daria o título de advogado honorário por enunciar essa óbvia descoberta?

Arnaldo Mandel

São Paulo

FACULDADES DE DIREITO

Do alto de sua vasta e erudita cultura, nem mesmo o presidente Lula seria capaz de confundir O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel no século 16, com O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, do século 20. A inacreditável gafe cometida pelo advogado Hery Waldir Kattwinkel Junior na defesa de um cliente que participou do fatídico 8 de Janeiro, em Brasília, é prova de como anda o ensino nas inúmeras faculdades de Direito do País, que tem mais de 1,3 milhão de advogados, o maior número de profissionais por habitantes do mundo.

J. S. Decol

São Paulo

ADVOGADOS DE BOLSONARISTAS

A indigência mental e intelectual dos bolsonaristas golpistas se manifesta claramente nos advogados por eles contratados. Daí o porquê de confundirem O Príncipe com O Pequeno Príncipe.

Sylvio Belém

Recife

POSTURA PARA SER PRESIDENTE

O Brasil, depois do governo Fernando Henrique Cardoso, é de uma tristeza enorme. Deputados e senadores gananciosos, que deveriam receber apenas salários e nada mais. Bolsonaro e Lula, enganação total, mas ainda há pessoas fanáticas nesses dois seres que não têm minimo bom senso para governar. Falta educação, inteligência e postura ética para ser presidente. Profundamente desiludida.

Vera Lígia Giovanetti D. Arienzo

São Paulo

GASTO COM AVIÃO

Para o presidente Lula e o PT, investir no social não é gasto, mesmo saindo o dinheiro do caixa dos cofres públicos. Então pergunto: gastar perto de R$ 400 milhões em uma nova aeronave, por conforto maior e luxo, o que é? Seria vaidade da esquerda com dinheiro público?

Mario Cobucci Junior

São Paulo

ENSINO TÉCNICO

Há alguns anos, tive oportunidade de dirigir uma escola particular que também apresentava, e ainda hoje apresenta, problemas com bolsistas. O ensino médio, cujo único objetivo é preparar para o vestibular e ingressar numa faculdade, não é uma fase escolar com um futuro promissor, uma vez que ao não ser aprovado para uma faculdade o aluno não tem muito o que fazer, levando a uma evasão escolar cada vez maior, desperdiçando o talento e o aproveitamento das nossas crianças. A complementação do ensino médio com um ensino técnico ou profissionalizante se faz mais do que necessária! Cabe aos nossos dirigentes apresentar essa proposta como uma formação digna, e não uma opção de segunda linha.

Teresa M. Nigri

São Paulo

CÃES EM SITUAÇÃO DE RUA

Acho ótimo os moradores de rua terem seus amigos cachorros, mas a Prefeitura de São Paulo deve fiscalizar se os mesmos estão vacinados antes que ocorra algo que possa prejudicar alguém. Afinal, essa população não tem poder econômico para ir atrás disso. É um alerta, porque no Brasil nada é feito antes de termos problemas.

Marieta Barugo

São Paulo