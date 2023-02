Desemprego

Sob nova direção

Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula da Silva e sua equipe repetiram inúmeras vezes que 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. No início de 2019, havia 12,7 milhões de desempregados e, apesar do abalo mundial causado pela covid e pela agressão russa à Ucrânia, o País tem hoje 8,7 milhões de desempregados. Agora, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz em Davos que são 120 milhões de brasileiros passando fome, ao invés de terem picanha e cerveja no churrasco domingueiro.

Humberto Schuwartz Soares

Oposição

Bolsonarismo

Romeu Zema, quando comentou sobre o episódio da invasão da Praça dos Três Poderes, criticou a conduta do governo federal dizendo que Lula fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. Zema foi infeliz nas suas declarações. Aliás, o bolsonarismo afeta tanto algumas pessoas, que nem sabem mais o que dizem. Lula nem estava em Brasília, e só voltou à noite. Agora, só falta Zema declarar que Jair Bolsonaro é um santo.

Mercedes P. Cuencas Dias

Direita democrática

Deve-se insistir no combate à oposição indecente (Estado, 20/1, A3), pois, com certeza, nem Romeu Zema nem Ratinho Jr. serão representantes do que se pode chamar de direita democrática. Seria o governador de São Paulo o candidato para trazer alguma decência a essa seara? Difícil afirmar isso no momento em que bolsonaristas de peso são recrutados para assumir secretarias importantes, como a da Mulher, da Educação e do Meio Ambiente.

Adilson Roberto Gonçalves

Toda democracia precisa de uma oposição para propor soluções ao bom andamento do País. Uma oposição honesta, voltada para as soluções dos problemas que surgem diariamente. Por outro lado, uma oposição com bandalheira, quebra-quebra e terrorismo, como aconteceu no fatídico 8 de janeiro, jamais interessou ou interessará ao Brasil e, muito menos, ao povo de bem.

Júlio Roberto Ayres Brisola

Indústria

Fiesp

Esse novo capítulo da briga na Fiesp só comprova que os interesses da indústria paulista podem estar, na prática, relegados a um distante segundo plano (Oposição na Fiesp questiona Josué por valores a Coutinho e a ex-secretário de Cabral, 20/1, A2). Não surpreende a ninguém, portanto, que cada dia a atividade industrial decline mais e mais, rumo à insignificância econômica.

Fernando T. H. F. Machado

Privatização dos portos

Excelente artigo de Rafael Wallbach Schwind sobre a privatização da gestão dos portos (Estado, 19/1, A5). Muito claro, objetivo e didático, mostrando que esse programa não pode ser abandonado ou revertido, dados os excelentes resultados do que já foi feito. Faltou apenas lembrar que um dos efeitos da privatização é acabar com a corrupção que foi intensa nesse setor da administração pública. Os esforços e recursos públicos devem se concentrar nas áreas que mais exigem sua presença, como segurança, saúde e educação.

Adilson Dallari

Trânsito

Reparos em janeiro

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do governo do Estado de São Paulo escolheu o mês de janeiro para fazer reparos e tapar buracos na estrada que dá acesso ao litoral norte de São Paulo, a Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego. Mês de férias, verão, rodovia de mão única, previsão de trânsito difícil todos os anos. Na quinta-feira, 19/1, peguei um congestionamento enorme, trânsito parado nos dois sentidos. Por que este mês? Existem todos os outros 11 meses para esses reparos e não o fazem, a estrada fica abandonada. Falta de capacidade administrativa e, principalmente, falta de respeito com os cidadãos usuários dessa rodovia.

Marco Antonio Castello Branco

BC INDEPENDENTE

Começa mal o governo Lula 3 ao se posicionar contra a necessária independência do Banco Central (BC), conferida por projeto de lei em 2021. Como se sabe pelo seu histórico, para o lulopetismo clássico e primevo o governo deve mandar na autoridade monetária para a definição dos juros básicos da economia, sob a descabida argumentação de não transferir o controle do BC aos bancos privados, mantendo a soberania popular e nacional. A lembrança do desastroso desgoverno de Dilma Rousseff, que forçou a queda dos juros no início de seu primeiro mandato, em 2011, a título de impulsionar o crescimento, foi o gatilho para o início do descontrole da inflação, da instabilidade econômica e da forte recessão que até hoje afetam o País. A autoridade monetária não deve ser definida conforme critérios e interesses políticos, mas apenas e tão somente econômicos. Conforme bem apontando no editorial A bobagem de Lula sobre o BC (Estado, 20/1, A3), “tema completamente superado, a autonomia do BC é mais um dos vários dogmas aos quais o PT mantém um apelo visceral. (...) Com o enorme desafio de pacificar o País após os violentos ataques à democracia, Lula deveria abandonar essa retórica inconsequente. Com esse discurso, ele boicota seu próprio governo e castiga justamente os mais pobres, que ele diz tanto defender.” BC, independência ou inflação.

J. S. Decol

PROPRIEDADE NO DISCURSO

Lula falando sobre economia, autonomia do Banco Central, taxas de juros, são tão ridículos quanto um banqueiro falando das mazelas da caatinga, que ele não conhece.

Mário Barilá Filho

INTERESSES ELEITOREIROS

O editorial do Estadão (A bobagem de Lula sobre o BC, 20/1, A3) comenta a inadequação da fala presidencial sobre a autonomia do Banco Central. Esta é a imprensa que precisamos, independente e que atue na defesa intransigente dos verdadeiros interesses da população brasileira. Infelizes os mandatários presidenciais que alvejam objetivos mesquinhos, a exemplo do que deixou o comando e do presente que está trilhando a mesma rota: ambos miram meros interesses eleitoreiros e são incontidos na verborragia.

Martim Affonso Santa Lucci

DESPOLITIZAR AS FORÇAS ARMADAS

Quem porta armas não pode se envolver em política, muito mesmo em manifestações. Lula está certo quando disse: “quem quiser fazer política, que tire a farda.” O Brasil não pode ser refém dos humores das Forças Armadas.

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

DUPLA HADDAD E LULA

O novo governo tem demonstrado muita “falação” e pouca “ação”. Na verdade, Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preferem falar demais - ou pelos cotovelos – dos raros projetos, todavia, sem explicar como serão materializados. Ideias eloquentes, mas sem qualquer indicação de uma luz no final do túnel que solucione os graves problemas do País. Afinal, está claro que o discurso da “dupla” continua retrógrado, alcançando tempos sombrios da “tigrada” e deixa claro que os erros do passado, ainda estão enraizados na mesma ladainha improdutiva petista. Já vimos esse filme antes.

Júlio Roberto Ayres Brisola

TRIBUTAÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS

O ministro Fernando Haddad disse em Davos que muitas pessoas não pagam impostos. Há um engano do ministro, pois arroz, feijão, carne, caviar, luz, gás, são alimentos e serviços taxados e estão com os impostos embutidos. Então todos pagam algum imposto, até quem recebe o Bolsa Família, portanto, muita atenção nos aumentos.

Tania Tavares

VERDADEIROS PATRIOTAS

Estou cansado de ouvir seguidores de Jair Bolsonaro dizerem que o Brasil conheceu os seus verdadeiros patriotas. Para eles, quem não foi gritar nas portas dos quartéis, não bloqueou estradas, não participou dos atos de terrorismo ocorridos no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, não é patriota. Populistas inebriados pelo poder passaram quatro anos disseminando notícias falsas e milhões de cabeças deram crédito. A mentira foi enxergada como verdade, uma tristeza, verdadeiro bombardeio da mente. Quanta desavença isso causou na nossa sociedade. Discordar dos extremistas foi e ainda é um perigo. Regozijemo-nos por não estarmos juntos desses “verdadeiros patriotas”. Como é bom ter liberdade para escolher governantes.

Jeovah Ferreira

A VIDA NA CADEIA

Os “ativistas” que invadiram e vandalizaram Brasília deveriam ter pensado bem antes de apoiar e defender o “homem”. Agora estão percebendo como é boa a vida na cadeia. Como golpistas, devem ser tratados igual aos outros “fora da lei” e devem se sujeitar às mesmas condições da cadeia. Ao invés de reclamar e disseminar mais mentiras, deveriam reconhecer que quem criou essa situação foram eles próprios e, o pior de tudo, estão presos por apoiarem um homem que nunca fez nada e não tem nenhuma consideração por eles, pois nunca se interessou por ninguém, além dele mesmo e sua família. E qual é a razão para apoiarem tanto esse homem covarde? O que ele fez durante quatro anos como presidente do Brasil? Nada. Pois não tinha a mínima capacidade de governar o País. Como todos sabem, ele é tão covarde que, antes mesmo de terminar o seu próprio mandato, fugiu para outro país, onde está “protegido” (isso se não for expulso de lá). E o que ele está fazendo para ajudar esses que o apoiaram com tanto empenho? Nada.

Tomomasa Yano

TORRES FICA EM SILÊNCIO

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, disse que voltaria ao Brasil para se defender, mas quando foi inquirido sobre o documento do golpe encontrado em sua casa, silenciou. Muito estranho inclusive o fato dele não estar com o seu celular. Vai ser difícil escapar das incriminações.

Luiz Frid

DÍVIDA DA AMERICANAS

A barbaridade que aconteceu com a Americanas pode e deve servir de reflexão para o conturbado Brasil que temos hoje. Todos os artigos sobre o desastre de R$ 20 bilhões apontam até aqui que foi motivado por um erro de governança, um dos pilares do ESG (governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês). O ESG vem sendo visto como um dos melhores caminhos para a saída dos males do planeta, e porque não dizer, da nossa sobrevivência. O caso Americanas deve servir de exemplo não só para não se repetir em empresas, mas de modo geral, em tudo. Afinal, não haverá uma sutil semelhança entre a depredação dos Três Poderes e a Americanas?

Arturo Alcorta

EDUCAÇÃO É A ARMA DA DEFESA

Cercas, portões, fossos, pontes levadiças e canhões jamais foram barreiras para que palácios não fossem destruídos. A melhor defesa de uma nação é o grau de educação do seu povo. Enquanto houver no Brasil escolas miseráveis sem carteiras, luz elétrica, merenda, material escolar, transporte, saneamento básico, professores preparados e remunerados condignamente, os palácios, a democracia e a liberdade que caracteriza o Estado Democrático de Direito correm sérios riscos de serem vandalizados e destruídos.

Pedro Luiz Bicudo

DELUSÃO BOLSONARISTA

Em didático artigo Delusão bolsonarista, sensatez institucional, o jornalista Jorge J. Okubaro (Estado, 17/1, A5) explica o fenômeno político do bolsonarismo militante, como uma “delusão”, conforme foi definida por Jack Nicas, em notável artigo sobre os ataques contra a sede dos Três Poderes em Brasília, no New York Times, “Delusão em Massa”. A palavra é pouco usada, mas define o comportamento alucinado de fanáticos em transe paranoico. Delusão é o ato de acreditar em algo que não é verdade. Uma “perturbação sensitiva grave”, em psicopatologia. Esta alucinação coletiva não os exime de culpa por seus atos de vandalismo golpista, apenas explica como foram induzidos a fazer parte de uma horda antidemocrática e terrorista pelos autores intelectuais do golpe, liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Paulo Sergio Arisi

FALTA POSTURA DE ESTADISTA

Estou descrente da possibilidade de uma evolução benigna do quadro atual. Não vejo uma saída satisfatória para o imbróglio em que o País enveredou após a eleição de Lula, cujas atitudes seguem na contramão da retórica de unificar a sociedade e governar para todos, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na retaguarda, alimentando a fogueira. O presidente eleito não está agindo com a altivez de um estadista. Demonstra inabilidade na relação com militares e com outros setores também. Venceu por estreita margem, mas age com uma arrogância que não se justificaria, nem que tivesse sido um 7x1.

Patricia Porto da Silva

RELAÇÃO CRÍTICA

Em seu artigo Falta respeito (Estado, 19/1, A8), o jornalista William Waack faz algumas cortantes observações a respeito da atual (e breve, tanto quanto possível) complicada e delicada situação de evidente insatisfação dos militares com o presidente Lula. Em resumo, não tem sido o presidente detentor do respeito da hierarquia militar como chefe supremo das Forças Armadas, que obviamente preferiam um capitão expulso do Exército para comandá-los. O desconforto, para não mencionar receio, está muito evidente e a busca por solução conciliatória aparentemente ainda vai mostrar mais alguns lances até que líderes de verdade de ambas as partes se façam presentes.

Ademir Valezi

O JORNAL IMPRESSO

O artigo O jornal impresso e a cidadania (Estado, 18/1, A4), assinado por Nicolau da Rocha Cavalcanti, é o melhor escrito nos últimos anos. Os meus maiores parabéns, Nicolau. Se hoje ainda continuo lendo jornais impressos diariamente, é graças a educação do hábito da leitura que recebi dos meus avós e pais. Todos os dias desde criança recebíamos jornais em nossas residências e aqueles que não eram editados na língua portuguesa, eram comprados nas inúmeras bancas de jornal/revista que existiam nas ruas de São Paulo aos fins de semana. As enormes pilhas de jornais que ficavam ao lado das bancas para serem vendidos, sempre me chamava a atenção quando jovem. Hoje, se uma das poucas bancas que ainda sobrevivem tiverem três ou quatro exemplares dos ainda dois jornais de São Paulo, é muito. Isso é algo muito triste e demonstra o quanto a população do Brasil regrediu. Não venham dizer que tudo está no tablet ou outros meios. Mentira, o jovem de hoje nunca lê notícias no dia a dia. Basta perguntar para ele o que aconteceu ontem no Brasil ou no mundo.

Werner August Sönksen

