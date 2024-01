Economia

Atratividade brasileira

Pelo visto, as empresas estrangeiras já não estão mais acreditando nas elaboradas ações de marketing e nas grandes e custosas comitivas que são enviadas pelo Brasil ao exterior em tentativas até agora frustradas de promover um cenário róseo e utópico do País para o resto do mundo (O declínio da atratividade do Brasil, 17/1, A3). Os executivos das empresas mundiais estão apenas descobrindo o que muitos brasileiros já sabem há tempos: temos um governo federal que sempre promete muito e entrega, no máximo, pouco, não há um projeto concreto e crível para desenvolver realmente o País e estamos condenados a, no máximo, um crescimento medíocre no século 21, com cada vez mais desigualdade e violência. Infelizmente, no Brasil o governo federal ainda não compreendeu que são necessárias ações claras e objetivas para prover infraestrutura, educação, saúde e saneamento básico para a população, ao invés da prática obsoleta e fracassada de distribuir o cada vez mais escasso dinheiro público a setores escolhidos a dedo, muitas vezes ineficientes, pouco inovadores e não competitivos internacionalmente. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

Operação Lava Jato

Arengas ideológicas

O presidente Lula da Silva afirmou que a Operação Lava Jato não quis condenar pessoas envolvidas em esquemas de corrupção, mas que o objetivo da investigação era punir a soberania do Brasil e a Petrobras, e tudo sob a orientação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Daí se vê a importância fundamental da educação de uma nação, pois somente com ela surge a capacidade crítica, proveniente da formação de uma autonomia pensante, e que pode dar a independência de fato a pessoas que, de outro modo, continuarão a ser manipuladas pelas arengas ideológicas de populistas de plantão. Mormente daqueles que não conseguem disfarçar seus incômodos de quando se veem nas garras da Justiça, e que tentam, então, reescrever a própria história, para que ela se vista com as suas próprias versões e fantasias de mero e inocente salvador da pátria.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Narrativa petista

Pontualíssimo, o editorial O Brasil que não deveria ter voltado (Estado, 19/1, A3), desmistificando as narrativas petistas sobre os efeitos da Operação Lava Jato. Lula tem uma grande capacidade de influenciar a opinião pública. Tem em mãos sua narrativa própria e em sua frente câmeras e microfones que o levam aos mais distantes recantos do Brasil. Somente um elemento o atrapalha nessa empreitada: a imprensa livre e autônoma, desmentindo quando necessário. Separando o joio do trigo e publicando o joio, o qual tentam ocultar.

Marcelo Melo Ramos

marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

Internacional

Taiwan

A pretensão da China de anexar Taiwan é restrita a Xi Jinping e seu Partido Comunista, mais uma ínfima elite. O povo chinês, em sua esmagadora maioria, abomina a ideia de pagar o custo da guerra para tomar algo que não lhe faz a menor falta. Burrice, pensam. As fábricas de eletrônicos compensam? Duvido. E, por isso, até hoje, não invadiram.

Cássio Mascarenhas

de Rezende e Camargos

cassiocam@terra.com.br

São Paulo

Trânsito

Pedágio sem cabine

Motoristas se queixam de pedágio sem cabine; evasão é de 14,3% (Estado, 19/1, A18). A questão do pedágio sem cabines é polêmica por vários aspectos. O aviso de que haverá cobrança deve ser feito muitos quilômetros antes, quando o usuário adentra a estrada para não ser pego de surpresa. Além disso, poderiam resgatar a lei original dos pedágios (Lei n.º 784, de 1950), em que somente poderia ser cobrado se houvesse outra alternativa de rota, e não teria valor mais alto do que a metade do economizado com a via mais rápida. A lei foi revogada logo depois, é bom ressaltar. Infelizmente, a cobrança não reflete em melhorias significativas das vias, tornando-se fonte de renda de governos e empreiteiras.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

NOMEAÇÃO DE GUIDO MANTEGA

Se Guido Mantega for nomeado para a Vale ou Petrobras, Deus, que é brasileiro, disse que vai pedir asilo em outro país.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

AFIRMAÇÃO RISÍVEL

O presidente Lula tem acusado o ex-magistrado e atual senador Sergio Moro, seus procuradores e a operação Lava Jato por ter impedido o desenvolvimento econômico do Brasil por sua atuação contra empresas e políticos corruptos. Afirmação risível e fora de qualquer contexto. Só dá pra fazer a leitura do recado dado: quem tentar obstruir os conhecidos políticos e empresários corruptos terão um futuro malévolo na atual República brasileira. É o momento atual da política caminhando rapidamente para o século XX.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO

Uma parente de Osasco, em São Paulo, precisa fazer uma cirurgia no útero e até agora não conseguiu fazer porque a Amil não agenda. Ela passa mal constantemente e já está inchada.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

São Paulo

*

BRASIL DO INÍCIO DO SÉCULO

Lula tem várias virtudes, mas nenhuma delas é associada à criatividade e à lisura. Como bem apontou o Estadão no seu editorial desta última sexta-feira, intitulado O Brasil que não deveria ter voltado (19/1, A3), o investimento em refinarias é atualmente irracional. Mas, ao contrário do que acreditam os editores do jornal, o que Lula quer não é gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento nacional, enterrando pelo menos R$8 bilhões na refinaria Abreu e Lima. Na real, o presidente da República nunca se preocupou de verdade com isso. Ele usa esses temas como argumentos de venda, e só. Afinal, quem seria contra a geração de empregos e desenvolvimento nacional? E qualquer crítica a planos mal pensados é recebida pelos petistas com os adjetivos de sempre, e sem conteúdo lógico. Assim, só resta concluir que o que Lula quer é voltar para aquele Brasil do início do século e salvar as empresas dos amigos. Sim! Aqueles! Ou seja, não estamos falando de húbris burras do Lula, mas de falta de criatividade e lisura.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

LULA DA SILVA

Lula da Silva sobre a Lava Jato: “Tudo o que aconteceu neste País foi uma mancomunação entre alguns juízes, alguns procuradores, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953″. À luz dessa declaração, chego à conclusão de que temos um presidente de ilibada reputação, muitíssimo bem informado, com uma inteligência acima da média, uma capacidade imensurável de analisar os fatos e, em contraponto, uma população de imbecis. Quem sabe, os institutos de pesquisa consigam nos ajudar a quantificar “quantos imbecis somos no País de Lula da Silva?”

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Bahia

*

TEIA LABIRÍNTICA

Não constitui surpresa a penúria financeira e moral do País e do séquito de estados falidos. As principais razões são: a) classe política de baixíssima qualidade, eleita por um povo deseducado, que considera ser o voto a única forma de participação, delegando o restante da responsabilidade aos paizões poderosos; b) homens públicos que, uma vez instalados no poder, passam a trabalhar não pelo povo que os elegeu, mas para se manterem lá empoleirados, criando, para tal, cargos em postos-chave, aparelhando instituições, trocando favores e inchando os gastos decorrentes; c) corrupção gigantesca que converge para a multiplicação rápida de patrimônios dos eleitos e, finalmente, mas não menos importante, d) a erupção de privilégios que estabelecem uma relação criminosa de salários e benefícios entre os Poderes Legislativo e Judiciário, os mais altos da União. Faltou alguma razão? Provavelmente sim, pois a teia é enorme e labiríntica.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

NADA A TEMER

A refinaria de Abreu e Lima não precisa funcionar, o que interessa ao presidente Lula da Silva é a obra em si. Todo mundo sabia que a usina hidrelétrica de Belo Monte não iria funcionar, todos os especialistas avisaram sobre os graves problemas técnicos insolúveis que a usina enfrenta hoje, além da gigantesca destruição socioambiental que houve na região. Lula não está preocupado com nada disso, só o que importa para o presidente é criar esquemas de obras gigantescas para serem executadas pelas empreiteiras de sempre, amigas dos esquemas. Lula não tem nada a temer, com o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-geral da República (PGR) controlados pela oposição pode estrebuchar à vontade, logo mais o País terá novas obras inúteis, nocivas e escandalosamente superfaturadas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

LEIS E REGRAS MÍNIMAS

Parabéns à Sra. Elena Landau pela crônica desta sexta-feira, 19/1, intitulada Não existe pecado abaixo do Equador (B4). Objetiva, expressa somente a realidade do que vivemos atualmente em nosso querido Brasil. É pouco? Parabéns ao Estadão, honrando a tradição dos Mesquitas, com jornalismo libertário de expressão.

Cesar Eduardo Jacob

cesared30@gmail.com

São Paulo

*

PROMESSAS NUNCA CUMPRIDAS

Durante muitos anos o presidente Lula da Silva se orgulhava da parceria com os governos do Rio de Janeiro, especialmente Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. E agora, esqueceu dos cariocas? Vem janeiro, com ele as chuvas e as tragédias, quando muito mudam de lugares. Hoje o RJ vive dias de horror sem luz, inundado em muitos lugares e com uma sensação de calor de 55°C. Curioso que em bairros ricos foram colocados geradores, já nos bairros populares a desculpa é de que os cabos estão velhos segundo a Light. Sempre assim, todos pagam a conta de energia, mas na hora em que ela falta, os ricos não percebem e nem sofrem. É esse o momento do cidadão escolher muito bem quem vai administrar a cidade nos próximos quatro anos e ficar bem alerta às promessas que nunca são cumpridas.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

SOCIEDADE DO ESPETÁCULO

Na sociedade do espetáculo as relações sociais são mediadas pelas imagens. No grande teatro da política, com o 6 de janeiro de 2021, Donald Trump conseguiu implantar uma secessão mental e política no imaginário do país. O julgamento sobre sua inelegibilidade exacerbou a polarização afetiva, que envolve sentimentos negativos por um político que superam as emoções positivas em relação ao outro candidato, neste caso, sem carisma. Até o dia da eleição, em 5 de novembro, a guerra de narrativas e as bolhas de informação irão transformar o enfrentamento política nos Estados Unidos num jogo de vida ou morte, uma disputa entre o “bem” e o “mal”, cuja sobrevivência dependerá da derrota do outro lado.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

São Paulo

*

REPERCUSSÃO NEGATIVA

Repercute de forma negativa o apoio brasileiro à acusação de crime de genocídio judeu contra os palestinos da Faixa de Gaza na Corte de Justiça de Haia. Lula da Silva, o anticapitalista, segue ao pé da letra os conselhos do antiamericano Celso Amorim. Uma dupla amiga da China, Cuba, Rússia, Venezuela, Nicarágua, Irã e outros países antidemocráticos.

José Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

São Paulo

*

MARCHA À RÉ

Causa espécie, preocupação e indignação a condenável e descabida decisão da Corte de Cassação da Itália - última instância do Judiciário - de não tipificar como crime o famigerado gesto de saudação fascista, a não ser que ponha em risco a segurança pública. Com efeito, não se poderia esperar nada muito diferente após a eleição, em 2022, da líder do partido de extrema direita Fratelli d’Italia, a deputada Giorgia Meloni, auto-declarada seguidora inconteste do ditador Mussolini. A absurda decisão equivale ao governo alemão passar a permitir novamente a abominável saudação nazista em seu território. Como se vê,em vez de caminhar adiante, o mundo segue de marcha à ré engatada no passado. Por oportuno, cabe citar Bertolt Brecht: “A cadela do fascismo está sempre no cio.”

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

REALIDADE GLOBAL

As mudanças climáticas são uma realidade global, que nem os mais negativistas dessas alterações têm tido coragem de negar. Em razão disso, todos nós estamos sofrendo os efeitos de tais alterações, como calor e frio extremos, bem como chuvas igualmente fortes, provocando alagações que atingem milhões de pessoas em todo o planeta e nós por aqui, principalmente os mais vulneráveis sócio e economicamente. Urge assim que as lideranças globais de todos os países tomem iniciativas que protejam essas camadas mais vulneráveis, no sentido de evitar o aumento de tragédias que tem ocorrido em todo o planeta.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

INCOERÊNCIA

A incoerência do presidente Lula da Silva faz inveja a qualquer maluco de plantão. Ora, lá atrás, no COP 28 em Dubai, ele discursou para líderes mundiais cobrando ações contra a crise climática no mundo. Ao mesmo tempo, o “lunático” discursou aos maiores produtores de petróleo para receber apoio à exploração de petróleo na Amazônia. Agora, no Fórum Econômico Mundial, enquanto seu staff se esforçava para inserir metas à proteção do meio ambiente, bem como incentivar às fontes renováveis de energia limpa, ele, o “incoerente”, resolveu investir R$ 8 bilhões nas obras de Abreu e Lima para aumentar a capacidade de produção de diesel. Vai entender a cabeça de quem ficou pensando durante 580 dias na prisão.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

SOLUÇÕES E SAUDOSISMOS

No meu texto “Enchentes” sugeri que alguém que tivesse uma solução para o problema das enchentes em São Paulo viesse a público para dizê-la. Sim, em vez de uma sugestão, vieram muitas, mas por incrível que pareça, todas iguais: o aprofundamento do leito dos rios. Antes de abordá-las, peço licença para fazer um ligeiro passeio pelo meu saudosismo, e dividi-lo com todos. Inicio dizendo, e peço que não riam, que o Rio Tietê já foi um dia um rio para lazer da família paulistana, pura verdade. Ainda hoje há, não sei se funcionando, em suas margens, dois clubes, um apropriadamente chamado de Clube Regatas Tietê, e o outro, o conheci pelo nome Floresta. Lembro-me de ter visto notícias das atividades do Clube Tietê no rio, inclusive com fotos das regatas, noticiadas pelo jornal A Gazeta Esportiva, na época localizado na Rua Cásper Líbero, nome do fundador do jornal, no centro da cidade de São Paulo, e hoje na Avenida Paulista, como faculdade de jornalismo, rádio e TV, mas sem o jornal. Na época, obviamente, a cidade de São Paulo era bem menor, não se ouvia falar em enchentes porque as ruas eram de terra. Inclusive, cheguei a jogar bola com amigos na rua em que morava aqui em São Paulo, de terra, claro. Deixando o saudosismo e voltando às sugestões, a cidade já gastou milhões com o aprofundamento do leito do rio, primeiro em cruzeiros, (saudosismo voltando), depois “mais de não sei o quê”, “muitos mais de não sei o quê, digo”, até chegarmos ao real, acho já precisando de outro “mais de não sei o quê”. Começou com o dólar valendo oitenta centavos dele, o que fechou as exportações e me levou ao desemprego por trabalhar com elas, (ainda bem que arrumei outro logo, este, na importação, de novo o saudosismo), e como vemos, os gastos com o aprofundamento mais toda a corrupção, deram no que deram, isto é, não deram. Aprofundando o aprofundamento do leito do rio, não consigo vê-lo como solução pelo seguinte: digamos que o aprofundamento chegue a 40m, este aprofundamento teria que ser continuado até a foz do rio, caso contrário, a certa altura haveria um paredão no fundo, atrapalhando o escoamento das águas. Se em vez do paredão, o aprofundamento fosse reduzido gradativamente, a certa altura, sendo o volume de água o mesmo, as águas se espraiariam, levando enchentes para outros lugares. Seria um grande investimento, e para mim, inútil se comparado com as ruas de terra do passado, que já provaram funcionarem a contento. Aguardemos outras sugestões. Agora, uma curiosidade sobre o Rio Tietê: nasce na Serra do Mar, na cidade de Salesópolis, a 22 km do Oceano Atlântico, percorre 1.100 km pelo interior do estado de São Paulo e vai desaguar no Rio Paraná na cidade de Itapura, que por sua vez vai desaguar na Bacia do Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu. Nasce a 22 km do Atlântico, dá “a volta ao mundo”, (exagerei?), para chegar ao Oceano Atlântico. Isto é que é gostar de viajar.

José Carlos

jcpicarra2019@gmail.com

São Paulo