Guerra Hamas-Israel

O impasse israelense

A hora decisiva está chegando. Israel está diante de um sério problema, que leva a um terrível impasse: é preciso dar uma resposta ao Hamas pelos ataques e barbaridades cometidos por seus terroristas. Isso (quase) ninguém discute. O problema é qual seria essa resposta. Se continuar bombardeando a Faixa de Gaza, vai matar muita gente que não tem nada que ver com isso, assim como os reféns israelenses. Se invadir Gaza por terra, então será um desatino total, com mais mortos ainda, dos dois lados. Mas, se Israel não fizer nada e contemporizar, corre o risco de ser visto como parte fraca e ficará sujeito a novos ataques, além de Netanyahu contrariar gravemente o seu público interno, a extrema direita de lá. Israel caiu numa armadilha quase sem solução. O Hamas está torcendo para que Gaza seja invadida, para poder acusar Israel de genocídio. Aliás, é quase certo que o grupo planejou exatamente isso, porque é evidente que o Hamas sabia que não poderia derrotar Israel militarmente. Como diria Drummond, e agora, José?

Nelson N. Ferraz

nelfer2011@gmail.com

São Paulo

*

A guerra nas redes

Quando a guerra vira entretenimento (Estadão, 19/10, A6). A excelente coluna de Eugênio Bucci é um diagnóstico perfeito das consequências nefastas que as redes sociais causam na disseminação de ódio, de ambos os lados. Dias sombrios virão, se não encontrarmos formas de colocar limites nos “idiotas de aldeia” (Umberto Ecco).

João Paulo M. Parreira

jpmparreira@hotmail.com

São Caetano do Sul

*

OCDE e o Brasil

Insegurança jurídica

Conforme destacou a manchete do Estadão de ontem (20/10), o Brasil e suas instituições não são, para os países do Primeiro Mundo, confiáveis para garantir segurança jurídica ao cumprimento das leis e resguardar os direitos de investidores. Sofremos a primeira consequência do ativismo político do Supremo Tribunal Federal (STF). A não contestação do plenário do STF à decisão monocrática do ministro Dias Toffoli – o “amigo do amigo do meu pai”, segundo Marcelo Odebrecht – de anular as provas da corrupção do governo anterior do PT, colhidas em primeira e segunda instâncias do Judiciário, e a omissão do Senado em não julgar a parcialidade do referido ministro na sua suspeita decisão e, em consequência, mover um processo de impeachment só podiam dar no que deu: para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil não é suficientemente sério para integrar o seu quadro de associados.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

Justiça e segurança

Plantão a favor do crime

Não basta o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abrir reclamação disciplinar para apurar a conduta do desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia que, durante um plantão judiciário em pleno domingo, concedeu prisão domiciliar a um dos líderes e fundadores da maior facção criminosa do Estado. É preciso quebrar os sigilos do desembargador e a Polícia Federal precisa investigar o caso.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Educação

O valor dos professores

Vergonhosa, para o Brasil, a publicação no Tema do Dia do Estadão de 19/10 (A6): “Os professores do ensino pré-escolar têm o salário médio mais baixo entre os profissionais com ensino superior no Brasil: o rendimento médio real da categoria é de R$ 2.285, menos de dois salários mínimos”. Está tudo errado neste país. O professor deveria ser muito bem remunerado, pois todo profissional, para exercer qualquer profissão, precisa passar por um professor. Mas, no Brasil, o professor é desvalorizado, ridicularizado e desprezado pelos governantes. Muitos têm vergonha de dizer que são professores e, afinal, com este salário de fome, quem quer ser professor no Brasil? Da forma como está, a profissão deverá acabar em pouco tempo, não por ser menos importante, mas porque os governos não dão a mínima importância para a educação, consideram-na como gasto, não como investimento. Para ser justo, todo professor deveria ter o salário de um deputado. E os deputados, o salário de um professor. Certamente, sobrariam vagas nas Casas Legislativas, mas a educação estaria em outro patamar.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ATUAÇÃO BRASILEIRA NA GUERRA

Verdade seja reconhecida: o Brasil tem atuado de forma impecável tanto no resgate de brasileiros em Israel como em seus esforços incansáveis para retirar civis palestinos da Faixa de Gaza, além de seu posicionamento equilibrado e sensato na presidência do Conselho de Segurança da ONU e de seus esforços para criar um corredor humanitário para salvar milhares de vidas em condições desumanas deslocadas para o sul da região. Já o governo dos Estados Unidos age isoladamente tentando demonstrar ser o “senhor das guerras”. Quantas vidas a mais terão de pagar por essa arrogância, tanto de palestinos como de israelenses? Lamentável!

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

SENHORES DA GUERRA

Ver diariamente na mídia a crueldade da insana guerra, matando milhares de inocentes, inclusive crianças, está passando do limite. Enquanto isso, os senhores da guerra se satisfazem com a venda de armas e com as bárbaras estatísticas de mortos, como são tratados os seres humanos vitimados. Infelizmente, proposta para cessar-fogo, como a apresentada pelo Brasil, é vetada pelo maior causador de guerras no mundo. Basta de maldade e insensatez.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

BOMBARDEIOS EM GAZA

Os bombardeios na Faixa de Gaza não fazem sentido: é matar barata com tiros de canhão. Inocentes são mortos em grande quantidade e os terroristas se aproveitam disso para culpar Israel. A guerra de acusações move o mundo islâmico e alimenta esses povos com o ódio a Israel (o que se deve evitar a todo custo), o prejuízo é enorme para o mundo como um todo. Para caçar terroristas é necessário uma infiltração por terra e ar, trabalhar com inteligência as informações e tentar atacar o inimigo que se esconde na cidade e no meio da população. Bombas não vão resolver, essa guerra é anticonvencional, urbana e, sobretudo, insana.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ISRAEL SE DEFENDE

Tenho visto algumas manifestações, em protestos e em redes sociais, de pessoas que minimizam as ações do Hamas ou até – pasmem – ousam defender o grupo terrorista islâmico. Então, uma pausa para refletirmos sobre as ações do Hamas e de outros grupos terroristas islâmicos antissemitas e antissionistas. Nunca, nos últimos 70 anos, os judeus invadiram vilas para matarem mulheres e crianças. Nunca, nos últimos 70 anos, os judeus queimaram crianças e famílias inteiras vivas. Nunca, nos últimos 70 anos, os judeus invadiram festas e fuzilaram as pessoas sem qualquer remorso. Israel se defende. É um Estado truculento, mas está cercado de cobras. Difícil pedir uma filosofia de paz e amor quando seus vizinhos ameaçam lhe destruir a todo o momento. Apoiar o Hamas ou minimizar suas ações é apoiar o banho de sangue cruel cometido sem motivo por pura maldade contra pessoas inocentes. Pessoas que poderiam ser seus parentes e amigos. Discorda de Israel? É um direito que você tem. Mas não passe pano para terroristas. Isso trinca sua moral.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

POVO ISRAELENSE

Israel é muito maior do que aquela pequena faixa de terra no Oriente Médio. O povo israelense está em todo o mundo ocidental. Forma uma comunidade unida e dominante nas áreas das finanças, da comunicação e científica em todos os Estados ocidentais. Israel é sua capital. Como um todo, é o país mais forte do Ocidente. Até o presidente dos Estados Unidos, a maior economia da Terra, sai de seus afazeres para lhe prestar presencialmente solidariedade em um momento difícil. Ninguém jamais o destruirá, pois Israel não é só aquela faixa de terra. É tão forte e poderoso que ninguém fala atualmente sobre a guerra na Ucrânia.

Charles Alexander Forbes

charles@saving.com.br

São Paulo

*

EXPLOSÃO NO HOSPITAL

Magnífica a carta do sr. Sérgio Kocinas (Fórum dos Leitores, 20/10, A4) sobre o Hospital Ahli Arab. Entre outras coisas muito importantes, esclarece que um foguete havia atingido o estacionamento do hospital comprovadamente disparado de dentro de Gaza, e que é impossível contabilizar a quantidade de vítimas em poucos minutos. Concordo com seus dizeres, “os terroristas querem vencer pela narrativa”. A verdade, porém, triunfará.

Maria Veronika Keri

marika.keri@gmail.com

São Paulo

*

TÉCNICAS PARA A PAZ

Guardadas todas as diferenças possíveis, notadamente ideológicas, e sem fazer juízo do conflito secular, existem no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, várias áreas que se assemelham em muito à região da Faixa de Gaza no Oriente médio, onde inocentes convivem com facções criminosas que subjugam essas pessoas, como faz o Hamas. Se nossas autoridades diplomáticas acham possível negociar paz com um grupo terrorista desses, quem sabe possam aplicar tais técnicas com as facções que dominam boa parte do nosso território.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

‘ABINGATE’

O escândalo “Abingate” mostra como houve um esquema de espionagem ilegal que envolveu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que foi sistematicamente usada para um cerco ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante a realização das eleições presidenciais de 2022.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

SOMBRAS SOBRE A DEMOCRACIA

No cenário político atual, as suspeitas de envolvimento de Jair Bolsonaro com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na espionagem de seus adversários, ministros do STF inclusive, lançam sombras sobre a democracia. A investigação se torna uma imperativa necessidade. No entanto, a pergunta que ecoa é: quem vigia os vigilantes? Os contornos do poder, quando mesclados com a espionagem, lançam desafios profundos à transparência e à confiança no governo.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

NÃO ELEITO

O ex-presidente Jair Bolsonaro é muito incompetente por não ter conseguido se reeleger com a prática de tantas irregularidades (agora, com a Abin).

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

ANISTIA AOS CONDENADOS DO 8/1

A pressa do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República do governo Bolsonaro, em propor projeto de lei para anistiar condenados do 8 de janeiro, só confirma que, pelo seu entendimento, ocorreu a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes constitucionais, e em depor o governo legitimamente constituído.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

CPMI DO 8 DE JANEIRO

Chegaram ao final os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Foram mais de quatro meses de depoimentos buscando-se chegar aos mentores e incentivadores da maior afronta ao nosso regime democrático. Eles apostavam que os seus intentos não encontrariam obstáculos, mas levaram tinta, deu tudo errado. A maioria da população brasileira não ingeriu as suas fake news e mostrou que o direito de governar se ganha com voto. Caiu por terra também o dito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro de que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. A relatora da CPMI sugeriu que 61 pessoas sejam indiciadas, e entre elas não há pessoas que trabalham expostas ao sol e à chuva em busca do sustento para si e seus familiares. Os alcançados pela CPMI são aqueles que, inebriados pelo poder, acreditavam que poderiam continuar usufruindo dele por tempo indeterminado. Eles se esqueceram de que “todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido”. Vontade do povo, sim. Manobras e intimidação, jamais. Que o relatório aprovado seja recebido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal com muito desejo de se debruçarem sobre ele, para que as responsabilidades sejam apuradas e lei seja aplicada. Democracia, sempre.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

PEDIDO DE INDICIAMENTO

Integrante da base do governo Lula, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de Janeiro, pediu indiciamento de Bolsonaro, generais e civis que participaram do quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, e declarou que “a democracia venceu o fascismo”. Gonçalves Dias, ex-GSI ,foi poupado e sequer citado em seu relatório, apesar de ter sido filmado conversando e oferecendo água aos depredadores. É mais um caso daqueles que se encaixa naquele velho e surrado dito popular: “Para os amigos, tudo; para os inimigos, o rigor da lei”.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

ELIZIANE GAMA

O relatório da CPMI do 8 de Janeiro serve para ir para a lixeira. A relatora sempre agiu parcialmente, inclusive se manifestava prejulgando os depoentes e questionando suas versões.

Edmar Augusto Monteir

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

*

DESVIO DE ARMAS EM QUARTEL

Depois de aquartelar quase 500 militares nas dependências do Exército em Barueri (SP) a fim de investigar o desvio de 21 metralhadoras, militares suspeitos foram identificados como supostos autores desse grave crime. O comando dessa unidade do Exército precisa ser implacável na apuração do furto, verificar se existe ligação com o crime organizado e penalizar duramente os autores do desvio. A imagem do nosso Exército não pode ser maculada, como também tentou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos