Orçamento secreto

Inconstitucional

O deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco perceberam a rigidez do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgou inconstitucionais as verbas do orçamento secreto. Os parlamentares, que estavam aguardando a distribuição dos R$ 19,4 bilhões em 2023, estão desiludidos e procurando uma nova maneira para distribuírem essa verba. A exagerada insensatez dos congressistas diante desta torpe situação é estonteante. O orçamento anual do Ministério da Defesa, por exemplo, é praticamente igual ao valor do orçamento secreto. A cúpula do Congresso não tem o menor constrangimento em ocultar a origem e o destino deste dinheiro público. A proficiência dos políticos é ilimitada quando se trata de garantir a desmoderada fatia do bolo.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

Educação

Ensino da matemática

No editorial O País reprovado em matemática (19/12, A3), este jornal lança luz sobre um desafio na educação básica que há anos vai para o fim da fila nas prioridades das políticas públicas. O texto acerta ao lembrar que a dificuldade com o ensino da matemática não ocorre só em virtude da pandemia de covid-19. A piora no desempenho e o aumento das desigualdades na medida em que estudantes avançam no ensino fundamental, muito antes de a pandemia nos atravessar, não podem ser naturalizados. Tampouco é aceitável a cultura de reprovação, que desmotiva e expulsa, sobretudo meninos, negros e pobres, da escola. A matemática, em vez de ser da prova que reprova, precisa ser da descoberta, que alegra o estudante. Os novos governantes têm a oportunidade de não só rever a formação de professores, métodos de ensino e materiais didáticos, mas de promover uma profunda transformação nas crenças de professores, gestores e estudantes sobre o que é pensar matematicamente. Há experiências dentro e fora do País que mostram justamente isto: como a matemática, ao engajar estudantes e professores, pode ser um vetor poderoso na promoção da garantia do direito à educação.

Patricia Mota Guedes,

superintendente do Itaú Social

São Paulo

Vida na cidade

O centro abandonado

Causou-me surpresa a reportagem Livrarias levam leitores e turistas literários ao centro de São Paulo (17/12, C1). Recomendo a qualquer um ir ao centro sem portar celular, carteira, óculos de sol, joias e outros objetos de valor. O centro de São Paulo está abandonado. O número de assaltos por meliantes ciclistas, principalmente, tem aumentado em proporção inconcebível a cada dia. Há uma deficiência da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, pela redução do efetivo. Os chamados noias tomaram conta de algumas ruas, como a Conselheiro Nébias, ocupando os dois lados das calçadas e impedindo até a circulação de veículos. O ambiente é sujo e malcheiroso. Famílias que moram perto desses locais ficam impedidas de sair de casa, o que leva algumas dessas pessoas a sofrer com pânico. Comerciantes têm fechado suas portas, pois o número de clientes na rua é insuficiente para mantê-las abertas. E os funcionários temem pela perda do emprego. Trabalho e frequento o centro há mais de 50 anos, e nunca vi situação semelhante.

José Bordini, vice-presidente do Conseg-SP Centro

São Paulo

Falta zeladoria

Li o editorial São Paulo está largada (19/12, A3) e lembrei que há tempos eu ensaiava escrever ao jornal mostrando minha indignação quanto à situação de abandono em que a cidade está. Inconcebível que a mais rica cidade da América Latina esteja assim. Pergunto: o prefeito Ricardo Nunes não tem como objetivo deixar sua marca na história da cidade? Então, tem mais dois anos para fazer isso se tornar realidade.

Claudia Nielander

São Paulo

Esclarecimento

Diferentemente do que afirmou o editorial O perigo do ‘revogaço’ (18/12, A10), o projeto Política por Inteiro (Instituto Talanoa) não propôs a revogação de 401 atos do governo Bolsonaro relacionados à agenda climática e ambiental brasileira, mas sim a revisão destes atos e a revogação de 125 deles.

Boas-festas

SÃO PAULO ABANDONADA

Com muita propriedade o editorial do Estadão (São Paulo está largada, 19/12, A3) apontou o literal abandono da cidade de São Paulo, cujo alcaide parece não ter despertado para os problemas e as graves consequências. Existem milhares de buracos nos principais corredores, calçadas intransitáveis, centenas de semáforos quebrados, lixo espalhado nos quatro cantos e árvores não podadas com sérios riscos de queda com as próximas chuvas. As subprefeituras canalizam todas as chamadas para o Portal 156 e acabam demorando, ou, via de regra, nada fazem diante das reclamações, o que representa mais uma acinte contra a cidadania e logo mais chegam os impostos do próximo ano.

Carlos Henrique Abrao

São Paulo

JABUTIS NA CIDADE

Muito oportuno o editorial São Paulo está largada (Estado, 19/12, A3) pois não há o que retrucar no seu conteúdo, apenas acrescentar. Principalmente sobre os inéditos jabutis, como a autorização para empresários danificarem os ouvidos da vizinhança, aos seus negócios, alterando os limites da Lei do Psiu de 55 dBA para 85 dBA, introduzida pelo líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo, vereador Fábio Riva. Também com mais um jabuti, do mesmo edil, Riva atendeu a intenção do prefeito Ricardo Nunes em alterar a Lei do Zoneamento facilitando a extensão da Marginal Pinheiros para a zona sul. Com isso, permite a construção de edifícios sem limite de altura em parte do entorno do Rio Jurubatuba. O prefeito pensou em incentivar a indústria imobiliária e aumentar a arrecadação da cidade, mas com grave prejuízo ao meio ambiente. Ou seja, através de jabutis, o prefeito está organizando a cidade, apenas do ponto de vista dos empresários, mandando às favas o bem-estar e a saúde da população paulistana. Sua intenção em se reeleger em 2024 não é simples coincidência.

Gilberto Pacini

São Paulo

FALTA PLANEJAMENTO

Complementando o excelente editorial São Paulo está largada (Estado, 19/12, A3), cujo título diz tudo, há poucos meses o prefeito Ricardo Nunes anunciou um programa de recapeamento do asfalto nas vias públicas que deveria produzir efeitos no curto e médio prazo. O recapeamento está, de fato, acontecendo, só que a passos tão lentos que, com o retorno das chuvas, novos buracos aparecem continuamente em outros lugares. Ou seja, a prevalência de crateras e desníveis continua a mesma, dificultando o trânsito e danificando veículos. São Paulo é uma cidade complexa com inúmeros problemas. Revitalizar a esquina da Ipiranga com a São João e prover novos espaços de lazer, como o Parque Augusta e a roda gigante na zona oeste são sim, ações importantes. Mas é preciso mais atitude na abordagem das questões estruturais. Dinheiro tem. Falta vontade e planejamento.

Luciano Harary

São Paulo

A VIDA NA CIDADE

Parabéns por finalmente terem olhado para a nossa cidade, que há muito tempo está abandonada. Entendo que o panorama nacional é importante, mas a vida do cidadão ocorre na sua cidade. É uma crueldade o que estão fazendo com São Paulo.

Helena Quadrado

São Paulo

SAUDADE DE BRUNO COVAS

O editorial do Estadão (São Paulo está largada, 19/12, A3) diz tudo o que o paulistano vive diariamente. Buracos, valetas de 30 cm, sujeira e entulhos acumulados, moradores de rua desassistidos, congestionamentos enormes e semáforos sem funcionar. Afinal, dinheiro não falta para a cidade, o que falta é a zeladoria do prefeito. Quanta saudade do ex-prefeito Bruno Covas que, lá atrás, se mudou para o prédio da Prefeitura, muito atento às necessidades da cidade. Afinal, se nos bairros nobres a situação é caótica, imaginem como está a periferia. Lamentável.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

INSEGURANÇA NO CENTRO

No editorial São Paulo está largada, faltou abordar com mais ênfase a questão de segurança pública no centro da cidade. É impossível transitar ou caminhar pela região sem se preocupar em ser assaltado, abordado ou atacado por um dependente químico. Enquanto esse seríssimo entrave não for resolvido, o tão sonhado resgate da região central não sairá do papel.

Jorge Ribeiro Neto

Indaiatuba

VERGONHA

São Paulo está largada. É o que temos observado e sofrido nesta terra que amamos e ajudamos a construir. Tenho me manifestado: é uma vergonha este desleixo de nossos “administradores”. Procurem comparar nossa metrópole com outras de outros países, e sentiremos vergonha!

Neuton S. Karassawa, engenheiro pHd e consultor em desenvolimento urbano e mobilidade urabana

São Paulo

SEM RETORNO DO IPTU

Finalmente, um editorial sobre a cidade de São Paulo (19/12, A3). As calçadas não apenas estão quebradas, mas em aclives, como nas entradas de garagem, provocando problemas físicos nos pedestres e impossibilitando a deambulação de quem usa próteses (de quadril ou de joelhos e pernas). Absurdo! Isso além do asfalto em péssimo estado, da iluminação e dos faróis com defeitos. E pagamos muito de IPTU. Muito!

Helena Masseo de Castro

São Paulo

IDOSOS NAS CALÇADAS

São Paulo está largada, e está mesmo. As calçadas por onde deveriam transitar os pedestres estão esburacadas. Muitas delas, desniveladas, obrigando os idosos a andar nas ruas correndo o risco de ser atropelados. Onde estão os subprefeitos e o senhor Ricardo Nunes?

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

DESCALABRO

Não poderia ser mais oportuno o destaque sobre a péssima administração de nossa cidade (19/12, A3). O descaso para com a população e a coisa pública é a característica do sr. Ricardo Nunes, que, não nos esqueçamos, só é prefeito por causa da morte de Bruno Covas. Acrescentaria, inclusive, mais um ponto à enorme lista apresentada pelo editorial, qual seja, o assassinato cometido com as ações de poda de árvores, feita de maneira destrutiva. Por vezes, as árvores são trucidadas! São Paulo e seus habitantes não merecem o que está acontecendo, e alguma coisa precisa ser feita urgentemente pelos poderes competentes, pois não temos como aguentar mais dois anos com este descalabro.

Euclides Soares

São Paulo

CONTRAPARTIDA É O CAOS

Excelente o editorial de segunda-feira (19/12). Infelizmente, expõe a mais dura e cruel realidade da principal cidade do País e da América do Sul. E o pior é que tal cenário não é primazia do atual alcaide de plantão, isso já vem pelo menos desde a década de 90, salvo raras exceções em gestões com “brilharecos e maquiagens” paliativas, piorando a cada gestão. Os prefeitos vão se sucedendo de diferentes partidos e correntes ideológicas, mas a contrapartida para o paulistano contribuinte fiel aos seus deveres e obrigações é só o caos. Onde vamos parar? não sabemos, pois o poço parece não ter fundo... E aqueles que têm condições e bom senso, pouco a pouco, vão deixando esta maravilhosa cidade em troca de outros destinos mais civilizados e aprazíveis.

Mauricio Adriano Niel

São Paulo

DESORDEM NAS VIAS PÚBLICAS

Excelente o editorial São Paulo está largada (Estado, 19/12, A3), em que critica a ausência do prefeito Ricardo Nunes sobre os principais problemas que afetam a grande metrópole brasileira. Realmente dirigir um veículo pelas ruas da cidade é de um desconforto incrível, não só pelos buracos, como também pelas ondulações do asfalto. Aliás, isso já é notado desde as outras gestões municipais. Lamentável quando também se observa a quantidade de lixo em diversos pontos das vias. Quanto as pessoas sob efeito de drogas, passando pela Rua Amaral Gurgel, só para citar um local, no canteiro central, barracas foram armadas e há grandes quantidades de lixo em seu entorno. Por que a Prefeitura Municipal, que possui várias áreas de imóveis desocupadas pela periferia em especial, não constrói um grande centro de internação, com assistência médica, inclusive?

Roberto Julião

São Paulo

‘SÃO PAULO ESTÁ LARGADA’

Finalmente um editorial que faz jus ao mais inepto e incapaz prefeito que São Paulo jamais teve (e olhem que a concorrência é feroz). Dado que a Prefeitura já foi loteada há muito tempo para os “nobres” vereadores desta infeliz (na sua sina) cidade, os quais, como todos sabemos, não são infensos a pressões externas que a desvirtuaram integralmente, eu diria que basta de intermediários e aprovemos, desde logo, a institucionalização desse fatiamento. Assim, pelo menos, não teremos mais prefeitos fantoches a atuar pelas cordas manejadas por terceiros.

Domingos Fernando Refinetti

São Paulo

AGENTES DA CET

Lendo o editorial publicado pelo Estadão (São Paulo está largada, 19/12, A3) gostaria de acrescentar o abuso que vemos diariamente na nossa cidade com relação ao comportamento dos entregadores de refeições por aplicativos. Seja com motos ou bicicletas, eles não respeitam as leis de trânsito, trafegando em alta velocidade, muitas vezes na contramão ou nas calçadas, colocando em risco a vida das pessoas. Onde estão os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que sabem multar tão bem os motoristas por qualquer infração menor, mas parece que ficam coniventes e não tomam qualquer providência em relação a esse descalabro. Não bastasse isso, estamos vendo neste momento, ao longo de toda a Avenida dos Bandeirantes o desperdício de dinheiro público com a colocação de grades ao lado das pistas. Como foi mencionado no editorial, temos problemas gravíssimos em nossa cidade que está totalmente abandonada. Medidas importantes, que deveriam ser tomadas pelo prefeito, não acontecem. Pobre São Paulo.

Douglas Marin Del Nero

São Paulo

O RADAR NÃO PARA

Agradeço, como cidadão e vítima da falta de serviços de zeladoria, as recentes matérias sobre as precárias condições da nossa cidade. Observo que entre os buracos, semáforos quebrados, obras inacabadas, interrupções inexplicáveis das vias públicas no horário do rush, barulhos e mais barulhos residenciais e comerciais, moradores de rua, barracas, comércio ilegal, bicicletas fora das ciclovias e na contramão, motocicletas nas ciclovias e também na contramão, ambas circulando nas calçadas em todas as direções, obras irregulares, ocupações urbanas em áreas de risco, árvores contaminadas pelos cupins, postes tortos, fiação da rede elétrica na altura dos pescoços, algo sobrevive incólume: os radares de velocidade para aplicação das multas. A sua fiação é inviolável, o seu mecanismo é poderoso, funciona 24 horas em todos os dias. A Prefeitura está de parabéns pela escolha de tão potentes equipamentos.

Celso A. Coccaro Filho

São Paulo

MINISTÉRIOS DE LULA

Com 37 ministérios, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não vai só furar o teto de gastos, vai furar a estratosfera.

Luiz Frid

São Paulo

FOI POR POUCO

Embora por placar apertado, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar o orçamento secreto como institucional foi mais que oportuna e auspiciosa. Não importam as consequências políticas que advirão dessa decisão. O STF é guardião da Constituição e, dentre suas várias atribuições, dirimir dubiedades da Carta Magna é uma das principais. Mas há limite para tudo. O vilipêndio dos princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) era tão flagrante desde a descoberta do esquema que não permitia a mínima relativização. Qualquer decisão contrária seria um insulto à República e à sociedade. Foi por pouco.

Luciano Harary

São Paulo

SOLTURA DE SÉRGIO CABRAL

A soltura do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral envergonha a justiça brasileira e nos causa profunda indignação. Cabral roubou o erário em cifras estratosféricas e foi condenado a mais 400 anos de prisão. Mas, por se tratar de prisão preventiva, a Suprema Corte alega que não pode estender o prazo indefinido, porque ainda cabe recurso. Ora, estamos falando de um crime consumado, comprovado e confessado. Precisa do que mais para dar início ao cumprimento da pena? Algo está, realmente, muito errado na nossa Justiça.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

ALÍVIO IMEDIATO

Se você tiver algum problema com prisão de ventre, minha sugestão é: não perca tempo ligando para o seu médico, nem gaste dinheiro na farmácia, entre em contato com a Segunda Turma. Eles são especialistas em acabar com problemas de prisão de toda espécie e você vai ver que resolve que é uma beleza. Alívio imediato.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

Somos um grande país. Nossa Constituição é imensa. Mas sabe o que ainda consegue ser muito maior do que ela? A capacidade dos ministros do STF em interpretar o que ela diz. Coisas inimagináveis.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

ATUAÇÃO DO STF

Durante quatro anos o STF fez de tudo para dificultar o governo Bolsonaro. Agora, apesar de ainda não ter tomado posse, faz de tudo para facilitar o governo Lula. A atuação do STF é política ou não?

Renato Maia

Prados (MG)

DIPLOMAÇÃO DE TARCÍSIO

Em concorrida cerimônia oficial na lotada Sala São Paulo, o governador eleito de São Paulo, o bolsonarista (não raiz) Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) aos gritos de “mito” (Estado, 20/12, A11), à la Bolsonaro. Espera-se,que assim como o sofrível presidente em fim de mandato, não vire também um mico.

J. S. Decol

São Paulo

DESCONSTRUÇÃO DO ESTADO

Quando o Brasil souber a verdade sobre o desastre da gestão de Bolsonaro talvez entenda certas coisas. A equipe de transição terminou seus trabalhos e a cada nova informação que chegou aos seus membros experientes na coisa pública, o sentimento foi de perplexidade diante de uma gestão que foi calamitosa. No Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são cinco milhões de processos parados, sim, você leu corretamente, cinco milhões. Em cada nova análise realizada, novos dados parecidos com estes são divulgados. Nunca o governo federal ficou quatro anos a deriva, sem que sua estrutura estivesse trabalhando. E tudo isso tem duas origens: a primeira, na falta de capacidade da gestão de Bolsonaro; a segunda, é que tudo isso foi uma estratégia dele e da extrema direita de desconstruir a estrutura do Estado brasileiro, em especial, dos direitos adquiridos e das políticas sociais.

Rafael Moia Filho

Bauru