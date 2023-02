Tragédia no litoral

Sorrisos e lágrimas

No fim de semana passado, enquanto o carnaval corria solto nas ruas e nas passarelas do samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, não muito distante dali, no litoral norte de São Paulo, fortes chuvas arrastaram tudo o que encontraram pela frente, deixando mais de três dezenas de mortos, dezenas de desaparecidos e centenas de desabrigados. A nós, pobres pecadores, só resta pensar que, infelizmente, assim é a vida.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Chuvas atípicas

Há décadas ouço anualmente que “este ano as chuvas foram atípicas, por isso estamos tendo esta grande tragédia humanitária”. Até quando?

Luiz Frid

São Paulo

Muito além do clima

Independentemente das mudanças climáticas, contribui muito, no caso do Brasil, a ocupação desordenada do solo, além de obras feitas sem o devido critério. Solo mal preparado nas estradas e rodovias. Encostas ocupadas desordenadamente, por interesses políticos, etc. O político quer voto e, em troca, oferece e promete os maiores absurdos. Ele diz “deixa ele aí”, ainda que seja perigoso ocupar determinada área, em caso de chuva. “Não importa, o que importa é o voto dele.” Em boa parte, essas vidas e casas perdidas com os deslizamentos e as enchentes poderiam ser poupadas. Não há planejamento urbano. Se não houver mudança de mentalidade e de comportamento, é daí para pior.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

Faltam obras

É interessante que todos os anos chove muito aqui, na Baixada Santista, mas os políticos sempre têm uma carta na manga para terceirizar a culpa a São Pedro: “Nunca choveu tanto assim”. Mas o que vemos por aqui são gastos inúteis, centenas de milhões gastos em piers, por exemplo, enquanto as galerias de águas não são anualmente limpas ou comportas para segurar as águas não são construídas. E por que é assim? Porque o que os mesmos políticos dizem é: “O que está embaixo da terra o povo não vê nem aplaude”.

Franz Josef Hildinger

Praia Grande

Do discurso à prática

Todos os anos a natureza chama os homens públicos para cuidar do planeta. E a cada ano ela escolhe um Estado para devastar. Seja São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia ou outro qualquer, o fato é que algo precisa ser feito. O poder público permite que se construa em morros, na beira da represa – caso da Guarapiranga – e, depois que o cidadão está morando ali, ninguém o retira desses locais, onde jamais deveria haver construções. Uma catástrofe atrás da outra. Governantes olham de cima o sofrimento de quem se vê de uma hora para a outra sem abrigo. Em épocas de eleição, são até capazes de amassar barro e subir em morros para pedir votos. Depois, viram as costas para quem deveriam proteger. Daqui a uma semana ninguém se lembrará da tragédia, porque certamente teremos outras, e assim vai. Ninguém resolve, enquanto os problemas só aumentam. Sair do discurso e partir para a prática é difícil, precisa de pessoas que se importam com as outras, mas elas estão pulando carnaval e não querem ser incomodadas.

Izabel Avallone

São Paulo

Oportunidade

Está aí uma ótima oportunidade para o governador Tarcísio de Freitas mostrar sua propalada competência como técnico: resolver o problema das enchentes no Estado de São Paulo. E também mostrar que é uma pessoa com elevado grau de instrução, levando em conta as mudanças climáticas que contribuem para esses desastres.

Shirley Schreier

São Paulo

Racismo

Ataques a Vini Jr.

Absurdo o que foi exposto no artigo Vini Jr. deveria deixar a Espanha (Estado, 20/2, A15). Meus cumprimentos ao colunista Robson Morelli. Enquanto esta “geração mimimi” fica discutindo o uso de termos como mulata, criado-mudo, etc., nosso craque do futebol Vini Jr. vem sofrendo, na Espanha, os piores ataques racistas já vistos, e eu não vejo ninguém desta mesma geração fazer algum estardalhaço em relação a esse episódio triste e lamentável. “Vamos pular carnaval…”

Dario José Del Carlo Romani

São Paulo

FÉRIAS INTERROMPIDAS

Lula precisou interromper as “merecidas” férias em razão dos trágicos acontecimentos provocados pela chuva intensa no litoral norte de São Paulo e baixada santista. Eu digo “merecidas” porque foram longos e extenuantes 45 dias destilando ódio, atacando conquistas da sociedade, querendo reescrever o passado e atiçando ainda mais o nós contra eles. Como é historicamente conhecido que o ano começa depois do carnaval, que termina hoje, espera-se que o novo governo finalmente comece o mandato e nos brinde com o plano de governo que não deu as caras durante o período eleitoral e continua sumido até hoje.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Salvador

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

Os eventos climáticos extremos continuarão a ser mais frequentes, isso é inevitável. Porém, tragédias como as deste fim de semana no litoral norte paulista poderiam ser mitigadas se tivéssemos um sistema eficaz de alerta. Já havia sinais de chuvas acima da média na região e a retenção de nuvens que impediram chuvas na capital mostravam que o pior estava por vir. É claro que não diminuiria o estrago devido às ocupações em áreas impróprias, mas, ao menos, as pessoas teriam a opção de se deslocarem antes de chover. Temos conhecimento e a computação moderna deve ser aí empregada, não para servir de bate-papo robótico fútil.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

Campinas

DILÚVIO BÍBLICO NO LITORAL DE SP

Para os que não acreditam no dilúvio bíblico dos tempos de Noé, basta ver os impressionantes e inacreditáveis índices pluviométricos que desabaram num curto espaço de 24 horas sobre o litoral de São Paulo no último trágico fim de semana: 683 mm em Bertioga; 627 mm em São Sebastião; 395 mm em Guarujá; 387 mm em Ilhabela; 335 mm em Ubatuba; 234 mm em Caraguatatuba; 232 mm em Santos e por aí vai. Como descreveu um morador da área afetada, “tudo é lama, tudo é barro, destroços, entulhos e escombros”, tal qual na célebre canção Águas de Março, de Tom Jobim: “É pau, é pedra, é o fim do caminho”. Para os que não acreditam que a natureza se vinga da criminosa ação humana contra ela, aí estão as terríveis consequências.

J.S. Decol

São Paulo

São Paulo

ÁGUAS DE FEVEREIRO

Assisti ao ministro de Desenvolvimento Regional Waldez Goes falando sobre a chuva que atingiu drasticamente o litoral norte de São Paulo, tragédia que causou destruição e ceifou vidas em algumas famílias humildes. Em razão da dor e do sofrimento dos moradores da região, aos quais somos solidários, ao atropelo do trabalho do colega Waldez, evidentemente, de pronto, indaguei por que Flávio Dino, oportunista ministro de cansativa e frágil retórica, invasivo carreirista de ofício, et pour cause, em platônico affair com os microfones e holofotes da mídia, sempre querendo demonstrar para seu vaidoso ego conhecimentos (?) amplos e irrestritos da máquina pública, habilidades desmentidas pelos frágeis números do crescimento e desenvolvimento do Maranhão, Estado que governou por oito anos, não convocou uma coletiva para impor culpas e ameaças aos responsáveis (?) pelo desastre natural ocorrido em São Sebastião e Ubatuba? Noticiado que Dino estava na folia do “Bloco dos Comunas”, no Maranhão, anuncia-se mais uma crise de brios e ciúmes no esfoliante ministério do presidente Lula da Silva, por consequência. Quem tomará para si a cereja do bolo do Planalto?

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

RESPONSABILIDADE

No final de 2021, tragédia similar à que agora ocorre no litoral norte de São Paulo, abateu-se também no Estado da Bahia, resultando em milhares de desabrigados e dezenas de mortes. A diferença é que em 2021 Jair Bolsonaro, preocupadíssimo com a tragédia, foi andar de moto aquática em Santa Catarina. Lula, agora, entretanto, resolveu cancelar seu descanso no carnaval para visitar o litoral norte de SP e inteirar-se da tragédia, como todo governante ciente de suas responsabilidades deve fazer. Esses vermelhos realmente são um perigo para a Pátria amada, não acham?

Lauro Becker

Indaiatuba

Indaiatuba

CIDADES EM CIMA DE RIOS

Todas as grandes cidades brasileiras foram construídas em cima de bacias hidrográficas, com rios escondidos e apertados, em canalizações mal feitas e cimentadas com corrupção. No entorno de todas elas, um cinturão de miséria, com “barracos pendurados nos morros, pedindo socorro à cidade a seus pés”. Essa é a realidade brasileira, que não pode surpreender ninguém. Todos os anos, em verões chuvosos, as tragédias se repetem.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Porto Alegre

BRASIL VOLTANDO AO NORMAL?

Pelo amor dos meus filhinhos, sra. Eliane Cantanhêde, suas afirmações de que as Forças Armadas e o Brasil estão voltando ao normal só podem ser fruto desta visão tacanha e enviesada que infelizmente levará o Brasil para o abismo moral novamente (Ordem, disciplina e hierarquia, Estado, 19/2, A7). Como bem disse J. R. Guzzo logo na página seguinte aos comentários da jornalista, “por que o presidente anda assim tão ressentido, rancoroso e em estado permanente de cólera?”.

Sergio J. Ré

Piracicaba

Piracicaba

‘JORNALISMO – O RESGATE DO CONTEÚDO’

Estamos vivendo o que Aldous Huxlei, em O admirável mundo novo, escrevia: toda a população será feliz se tomar soma. Ingerindo a pílula, a vida seria maravilhosa, caso contrário, sem tomá-la, uma vida vazia e infeliz. Não precisava aprofundar nada, só ingerir. Quando o app seleciona as milhares de fotos que batemos durante um período, coloca uma música e faz um filme das minhas melhores recordações, estaria me fornecendo soma instantâneo. Sem memória afetiva nenhuma, apenas mais uma intromissão aleatória, achamos bonito, mas parece que aquilo não nos pertence, é de efeito fugaz e que, por falta de aprofundamento, esquecido em segundos. O jornalismo tem de entrar por aí, reensinar a desenvolver narrativas aprofundadas, pessoais. Em Jornalismo ­ o resgate do conteúdo (Estado, 20/2, A5), Carlos Alberto Di Franco acertou na mosca, como bom jornalista que é.

Carlos Gomes Ritter

Caxias (RS)

Caxias (RS)

PRECISAMOS DE BONS JORNALISTAS

Excelente artigo Jornalismo – o resgate do conteúdo, de Carlos Alberto Di Franco. Aprendi a selecionar as fontes confiáveis de notícias e também a limitar o tempo dedicado a ficar conectado. Leio o Estadão e a Deutsche Welle, raramente outras fontes. Há muita sabedoria no que disse Carlos Alberto em seu artigo: “O bom jornalista ilumina a cena, o repórter manipulador constrói a história”. Precisamos de muitos jornalistas bons! Encaminhei este artigo para o filho de um amigo meu que está estudando Jornalismo.

Rogério Ribeiro

São Paulo

São Paulo

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

O editorial Cabe ao STF rejeitar a judicialização da política (Estado, 20/2, A3) expõe cristalinamente as distorções da mobilização do Supremo Tribunal Federal (STF) com questões políticas impertinentes, que deveriam ser sumariamente rejeitadas. Todavia, outras questões não políticas estão também a merecer esse mesmo tratamento. Afinal, ficar cuidando do crime de arruaceiros, e não gastar o seu tempo com questões mais importantes como as relacionadas com ações indígenas, e outras de grande repercussão, constitui, sem dúvida, algo inaceitável. É no STF que as questões devem merecer mais tempo de reflexão; e é justo aí que a Justiça deve ser mais demorada, parece que é mais ágil. Um STF atuando como os de países adiantados é o que se espera.

José Elias Laier

São Carlos

São Carlos

GENTE FELIZ

“Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta deste céu, desse mar, dessa gente feliz.” Trecho da Valsa de uma Cidade, do saudoso Antonio Maria, gravação original de Lúcio Alves, em 1954. Na época, o Rio tinha uma população ligeiramente superior a 2,5 milhões de almas e abriga hoje mais de 7 milhões delas. Neste primeiro carnaval sem a sombra da covid, não ofereceu, no entanto, um nível de segurança que garantisse, dentro de parâmetros aceitáveis, o direito de ir e vir da população, como, ao contrário, ocorria nos idos da década de 50 do século passado, quando se podia, quase sempre, transitar livremente a qualquer hora pelas suas vias. Impressionou, ao longo das presentes explosões de alegria, a quantidade de roubos a transeuntes aglomerados nos blocos de rua ou a visitantes de pontos turísticos, cenário agravado por um indigno sistema de transporte público. Na verdade, está cada vez mais difícil de continuar gostando da cidade e é evidente que sua gente já não é tão feliz como a do Rio do boêmio Antonio Maria.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

MARCHINHAS DE CARNAVAL

É carnaval, e hora de lembrar músicas consagradas e dedicá-las para as pessoas certas: “Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão”, de Simone Tebet para Lula; “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí”, marchinha da Receita Federal; “(...) mais de mil palhaços no salão (...)”, para os eleitores brasileiros; “Mamãe eu quero mamar, mamãe eu quero mamar”, marchinha do Congresso Nacional; “Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água não”, dedicada ao nosso... Deixa pra lá!

Roberto Solano

São Paulo

São Paulo