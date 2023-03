Arcabouço fiscal

Semana decisiva

Analistas apostam que o Banco Central (BC), esta semana, deve manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, por causa da alta inflação e das incertezas quanto às ações do governo em busca do equilíbrio fiscal. Enquanto isso, os holofotes estão sobre Brasília, à espera do anúncio do novo arcabouço fiscal, já apresentado a Lula por Fernando Haddad. Se bem digerido pelo mercado, esse anúncio será decisivo para dar algum impulso à atividade econômica e possibilitar que nos próximos meses, dependendo do comportamento da inflação, o BC possa, então, baixar os juros. Na realidade, é uma importante oportunidade para que Lula demonstre de que lado está na condução da economia e na perseguição do equilíbrio fiscal, que cria condições de gerar empregos.

Paulo Panossian

São Carlos

Indústria automobilística

Pé no freio

Em relação à notícia Com demanda em baixa, montadoras param produção (Estado, 20/3, B1), penso que a indústria nacional só tenderá a continuar sua trajetória de queda contínua enquanto teimar em seguir este modelo obsoleto de dependência excessiva do governo, baixas inovação e produtividade, além de pequena ou nula participação nas cadeias produtivas internacionais. Não surpreende ninguém, portanto, que a nossa indústria automotiva esteja na triste situação atual, em que os consumidores nacionais têm dificuldades para comprar seus produtos, em geral excessivamente caros para o padrão brasileiro, enquanto os potenciais consumidores internacionais nem sequer demonstram grande interesse por eles. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

Altos preços

A notícia da suspensão da produção de veículos (20/3, B1) omite uma razão óbvia como causa do desaquecimento da demanda: o preço dos veículos, que não para de subir e está muito acima de qualquer índice de comparação. Como seria possível adquirir um veículo novo, se a versão mais depenada de um carro popular hoje custa quase 60 salários mínimos?

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

Sem comparação

A cobertura do Estadão sobre a paralisação de várias montadoras de veículos – e suas causas (falta de componentes, estoques acima do razoável, etc.) – a partir desta semana levanta também o problema dos altos preços dos veículos zero-quilômetro no País. Seja por questões de novas tecnologias embarcadas, seja por outras questões de marketing, a verdade é que nem certos setores da classe média comportam mais a aquisição destes veículos por causa dos preços obviamente incompatíveis com a renda desses consumidores. Pouco efeito tem a comparação das vendas nos últimos anos, se os preços dos veículos já não são comparáveis. A enorme procura pelos veículos seminovos ajuda a comprovar essas observações.

Ademir Valezi

São Paulo

Semicondutores

O preço dos carros populares, de 2020 a 2023, teve aumento de mais de 80%. Outros modelos tiveram até 100% de reajuste. Foi a época da pandemia que afetou a economia mundial. No Brasil, faltaram chips de semicondutores e a produção diminuiu – foi a justificativa para os abusivos aumentos de preços. Com o retorno à normalidade e da produção, os preços não baixaram. Ainda, em 2020, o licenciamento anual custava R$ 93,87; este ano já custa R$ 155,23. O IPVA teve reajuste de 10,77%. E os seguros dos veículos tiveram aumentos entre 30% e 60%. O que justifica tantos e abusivos aumentos? Enquanto isso, meu abençoado salário teve reajuste de 10% no mesmo período. Enfim, o problema não me parecem ser os semicondutores, e sim os condutores de governos e empresas querendo arrecadar ou lucrar.

Alex Tanner

Nova Odessa

Hora de governar

Montadoras param fábricas por queda nas vendas e dão férias coletivas. A previsão é de que esse cenário se prolongue até 2024. Essa desaceleração e a economia do País parando já seriam um bom motivo para o novo governo começar a governar e parar de viajar. Qual será o resultado prático, por exemplo, deste avião da alegria, uma comitiva enorme, para a China?

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

AS REGRAS PARA GASTAR

O tão falado arcabouço fiscal nada mais é que um conjunto de regras que determinam como o governo federal pode gastar as verbas do Orçamento. A vizinha Argentina hoje tem uma inflação acima de 100%, uma das maiores do mundo, motivada pelos gastos deficitários do governo e pela adoção de uma política danosa, congelamento de preços e impressão de pesos para cobrir gastos. Apesar de estar em ano eleitoral, o governo argentino não tem capital político. No Brasil, o mandatário considera o teto de gastos “uma estupidez”, e a tarefa do seu ministro da Fazenda é apresentar regras de como gastar o dinheiro. Não precisa ser economista para saber que de onde você tira o dinheiro e não repõe ele acaba. Não existe mágica, é preciso cortar gastos, e isso governos populistas nem querem ouvir falar. Portanto, o drama argentino serve de alerta às nações que arriscam entregar a populistas um Estado sem controles fiscais. O Brasil navega em águas tormentosas e está sem âncora. A luz vermelha está acesa.

Izabel Avallone

São Paulo

ARCABOUÇO FISCAL

O arcabouço fiscal vem aí, e eu aqui rezando pra que não vire um calabouço fiscal.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

OPOSIÇÃO FIRME

Àqueles que achavam que estava faltando uma oposição de fato, já que Jair Bolsonaro continua de férias nos Estados Unidos, como diz a propaganda, “acabaram-se seus problemas”. Gleisi Hoffmann acaba de assumir esse posto ao ser contra o arcabouço fiscal proposto pelo ministro Fernando Haddad, seu “colega” de partido, e equipe econômica. Haddad inclusive conta com Artur Lira, presidente da Câmara, para blindá-lo dos ataques de Gleisi. Esta, por sua vez, defende o arcabolso do PT, com “L” mesmo, ou seja, é contra qualquer proposta de equilíbrio de gastos, ao contrário, acredita que o caminho é gastar, deixar a inflação subir “um pouco” e depois a gente, ela e o PT, conserta lá na frente. É isso aí, dona Gleisi, pau neles. Este governo estava mesmo precisando de uma oposição firme e determinada. Vai, Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

MICHELLE BOLSONARO

Michelle é aposta para sustentar bolsonarismo (19/3, A11). O maior erro está na mistura política-religião, pois Jair Bolsonaro é fruto das bancadas da Bíblia, da bala e também do boi, redutos há tempos existentes no Congresso Nacional e que na prática configuram um efetivo retrocesso, abalando nossa tão jovem democracia.

Maria Lucia R. Jorge

Piracicaba

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Nesta segunda-feira, 20/3, vem a noticia que preocupa e muito o pessoal que trabalha na indústria automobilística: três da grandes montadoras vão parar por redução nas vendas. Não bastasse outra notícia que preocupou o mundo financeiro e prejudica a todos, a de que segundo mais tradicional banco suíço foi comprado por outro maior local para evitar uma falência que colocaria o sistema financeiro mundial em pânico, e que sobraria até para o trabalhador comum. Quanto às montadoras paradas, qualquer veículo aqui fabricado custa um absurdo, e a eterna desculpa é o total de impostos que incidem no custo para o fabricante. As montadoras podem ter suas razões, mas qualquer veículo fabricado aqui custa muito caro na origem, mesmo porque, nos países-sede dos fabricantes, os mais populares até com mais equipamentos que os daqui são vendidos a preços que qualquer operário pode comprar. Quem sabe se, menos preocupados com lucros maiores sobre uma produção pequena pensassem mais na condição do comprador brasileiro, poderiam aumentar bem mais a produção, o que diminuiria os custos iniciais, como também pressionar o governo quanto aos impostos arrecadados.

Laércio Zannini

São Paulo

COMITIVA PRESIDENCIAL

Lula da Silva, acompanhado de uma comitiva de empresários, embarca para a China em busca de negócios e investimentos. Os irmãos Batistas, Joesley e Wesley, da JBS, envolvidos em falcatruas denunciadas pela Operação Lava Jato, integram a comitiva presidencial. Tudo como dantes no quartel de Abrantes, ou melhor, no governo Lula.

J. A. Muller

Avaré

FRASES QUE CUSTAM CARO

O ex-dirigente do Corinthians Andrés Sanches disse que “o país é um país pobre, as pessoas estão cada dia mais pobres, então o cara tem o direito de te roubar um relógio, mas não tem o direito de te dar uma facada, um tiro, por causa de um relógio, por causa de um tênis, que, às vezes, é falso, por causa de uma bicicleta”. Frases idiotas como essa já custaram muito caro a pretensos ou políticos consagrados, tipo “estupra mas não mata” (Paulo Maluf), “relaxa e goza” (Marta Suplicy), “tem lógica no assalto” (Marcia Tiburi) e por aí vai. O pior é que Andrés Sanches, investigado por corrupção passiva na Lava Jato, sonha ser presidente da CBF, lugar onde os dirigentes anteriores ficaram milionários. Tem pretenso dirigente com atributo melhor?

Beatriz Campos

São Paulo

REFORMA DO JUDICIÁRIO

Por demais oportuno o artigo do jornalista Carlos Alberto Di Franco sobre as reformas que se fazem necessárias no Poder Judiciário (Estado, 20/3, A5). A espantosa revelação do repórter Luiz Vassalo, sobre o patrocínio de eventos para magistrados, com certeza é o ápice das mazelas que ocorrem no Poder Judiciário. Não tem cabimento. Se tais absurdos não ferem a Constituição, faz-se urgente uma alteração a respeito. Como não sou advogado, mas engenheiro, fui treinado a raciocinar seguindo a lógica, para que eu não projete e nem construa nada que possa cair ou desmoronar, além de não ter um custo elevado para sua utilidade. Diz a lenda que um juiz ou ministro fala nos autos. Vejo isso na ministra Rosa Weber. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal (STF), sempre assisti, incrédulo, a um ministro pedir vista a um processo e não ter prazo para o colocar em votação. Houve um caso que, ao se aposentar, o ministro deixou para o seu sucessor dezenas de processos em que pediu e os perdeu de vista. A sistemática é a mesma nas demais instâncias. Posso utilizar como exemplo meu caso particular. Estava na Prefeitura de São Paulo quando a prefeita Luíza Erundina assumiu e, no seu primeiro ano, reduziu a escala de vencimentos dos funcionários por decreto, sob a alegação marota de que enviara projeto à Câmara para referendar o decidido. Jamais o foi, nos obrigando a entrar na Justiça. Esperei 30 anos para receber o que me foi tirado. A situação fica mais abjeta para aqueles que têm suas moradias próprias desapropriadas, que seguem o mesmo, digamos, artifício. Uma Justiça que demora tanto, sem exceção, é próxima de inútil. A descoberta de Vassalo esclarece parte da demora.

Gilberto Pacini

São Paulo

VOLTA AO PRESENCIAL

Enquanto se observa a negativa de um grupo rebelde de juízes que teimam em não voltar ao trabalho presencial no fórum, a Caixa Econômica Federal continua sem atendimento decente motivado pela pandemia a seus clientes, principalmente nos SACs, que não atendem nem mesmo via telefone. Disponibilizam atendimento por chat, que funciona ainda menos, e por WhatsApp, sem resposta de ninguém. Não é possível nenhuma forma de contato, o que tem incentivado os golpes da bandidagem. Alguém precisa informar à Caixa que todas as empresas privadas já voltaram ao trabalho normal.

Ademir Valezi

São Paulo

INVASÃO DO IRAQUE

A invasão do Iraque completa 20 anos e a da (ou na) Ucrânia, o primeiro aniversário. A comparação entre as guerras é inadequada, mas a ver pelas “certezas” do momento em que aconteceram e a melhor avaliação posterior, a máxima prevalece: a primeira vítima é a verdade. O que dirão daqui a décadas acerca do que realmente está acontecendo quanto ao realinhamento de forças políticas na Eurásia?

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

AYRTON SENNA

Há 63 anos, exatamente às 2h45 da madrugada, nascia um gênio das pistas. Dia 21 de março seria aniversário do tricampeão mundial de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991), Ayrton Senna da Silva. Parabéns, Ayrton Senna, você é inesquecível! Esse, sim, fez história, estará eternizado na lembrança de todos os brasileiros, certamente. Suas características de pessoa de sucesso que melhor o identifica são ousadia, perseverança, determinação, foco e superação. Ayrton Senna morreu aos 34 anos, fazendo o que gostava, e no lugar que a História lhe reservou por direito à liderança. Ayrton Senna, o maior de todos os tempos. Que a grande águia e eterno ídolo brilhe eternamente em nossos corações. Onde você estiver, Senna, receba nosso amor, carinho e gratidão eternos.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

RESILIÊNCIA NA DOENÇA

Há pouco, sendo idosa e em acompanhamento pós-cirúrgico de câncer, comentei com amigos minha satisfação com duas boas notícias deste domingo, a matéria de Maurício Oliveira informando-nos o índice de felicidade entre idosos e pobres (Estado, 19/3, A17) como resultado de sua espiritualidade. E a matéria de Julio Maria sobre o segundo livro de Rita Lee (Estado, 19/3, C1), sua segunda biografia, que será lançada no próximo 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. O que aqui me traz a esse respeito é a resiliência da cantora, o que serve de exemplos a todos em similar condição como a sua: a idade e a enfermidade. São situações, provas ou cruzes na vida de quem as sofre. E porque nem todos por vezes aceitamos e sabemos como carregá-las, sobre a situação pré-existente poderemos estar acumulando outras mais. Ao contrário do que muitos consideram e dizem, idade avançada não é carga pesada, nem transtorno para quem a alcança. Pois uma boa velhice depende de como se lhe constrói. Penso que, não por acaso, mas por feliz decisão deste jornal, ambas as matérias estejam presentes em uma mesma edição para que tantos mais, como eu, possam usufruir dessa preciosa ajuda para viverem na velhice, como na doença, a despeito das tantas dificuldades, dores, restrições e incômodos que estejam recaindo sobre cada um. Como Rita também sou cristã e, nesta condição, muito me foi dito, muito ouvi, entendi, assimilei e tenho regra favorável em minha vida.

Therezinha Kroiss Ferigato

São Paulo

NOVAS TECNOLOGIAS

Como a inteligência artificial do ChatGPT ‘pensa’ e gera texto (19/3, B7). Mas não sabe o significado das palavras. É um papagaio de luxo, só sabe o que aprendeu. O importante é que o mundo não irá acabar com essas novas tecnologias, e sim colaborar com a humanidade, até porque as máquinas, computadores e robôs sempre serão mais eficientes e mais seguros, haja vista os aviões que cruzam o mundo com base nos computadores. Os carros sem motorista já estão chegando, enfim, teremos que reaprender com essas novas realidades. E que possamos usufruir com alegria o que essas novas tecnologias irão nos ensinar. Será um grande desafio conviver com as comodidades que esse novo futuro irá nos oferecer. Futuro que, na verdade, já chegou.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

PRAÇAS ABANDONADAS

O atual prefeito da cidade de São Paulo quer se reeleger. Vai conseguir? As praças do bairro em que moro (Butantã) estão abandonadas. O mato cresceu e chegou no passeio. Com ventos fortes, os galhos das árvores caem e impedem os passageiros de passar nas calçadas. Acorda, prefeito, pois 2024 vai ser um ano difícil para você.

Maurício Lima

São Paulo

ARQUITETOS E URBANISTAS

Meu sonho de consumo para São Paulo? Subprefeitos arquitetos e urbanistas. Será que um dia teremos um(a) prefeito(a) esclarecido(a), para tentar essa fórmula?

Francisco Eduardo Britto

São Paulo