Apagão em São Paulo

(S)Enel

Diante de mais um inadmissível episódio de incompetência da Enel, o longo apagão na região central de São Paulo, que causou incontáveis prejuízos a milhares de pessoas, cabe reproduzir o que bem disse o editorial SP refém da incompetência (Estadão, 20/3, A15): “Embora já tenha apontado a Enel como culpada, o governo federal não pode se eximir de responsabilidade. Sua imprudente lógica de enfraquecer e politizar as agências reguladoras, como a Aneel, tem resultado em ineficiência na fiscalização dos serviços públicos prestados e na punição de concessionárias pelo desrespeito de regras contratuais. Nesse jogo de empurra, o problema todo sobra para o paulistano, que, seja qual for a condição meteorológica ou metafísica, não sabe se amanhã terá luz – uma necessidade básica”. Assim, a empresa deveria se chamar (S)Enel: sem energia elétrica.

J. S. Decol

São Paulo

Governo Lula

A régua do presidente

Aquela senhorinha de Taubaté perguntou ao presidente Lula por que ele foi tão incisivo ao chamar a atenção da ministra da Saúde, Nísia Trindade, na reunião ministerial desta semana, ao passo que só passa a mão na cabeça do atrapalhado ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Tentativa de golpe

‘Covardão’

As falas inconsequentes de Lula estão tão frequentes e banais que algumas quase passam despercebidas. Na reunião ministerial de segunda-feira, o presidente chamou Jair Bolsonaro de “covardão”, por ele não ter tido “coragem de executar aquilo que planejou” (o golpe de Estado). Não é preciso ser especialista em freudismo para perceber o ato falho. Ou seja, para Lula, se Bolsonaro tivesse tido sucesso na execução do golpe, mereceria os louros por sua coragem, independentemente do objetivo alcançado. Desnecessário dizer que coragem em si nada tem que ver com moralidade e ética, e golpe de Estado é covardia por excelência. A desenfreada língua de Lula já custou pontos na popularidade do governo. Tempo de dobrá-la.

Luciano Harary

São Paulo

A raposa e as uvas

“Está pedindo anistia? Você (Bolsonaro) quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem”, disse Lula em entrevista recente. Será razoável associar esta sua intempestiva (mais uma) colocação à externalização de impulsos interiores com potencial de se somatizar em ato totalitário que, na sua ótica, Bolsonaro não foi suficientemente ousado como ele teria sido se dispusesse de condições semelhantes? Aparentemente sim, pois diante de admiração e afagos a ditadores como Putin, Maduro e Ortega, o seu posicionamento remete à imagem da fábula de Esopo A raposa e as uvas, reescrita por La Fontaine, segundo a qual a raposa, impossibilitada de alcançar as apetitosas uvas de seu desejo, acessíveis talvez a vários outros animais, conclui que, afinal, não estavam maduras.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Pedido de desculpas

Há cinco anos, num bate-papo com familiares eleitores de Bolsonaro, eu disse que ele e o governo dele seriam um desastre para o Brasil e para os brasileiros. Disse ainda que torcia para estar errado e que, se isso ocorresse, eu pediria desculpas a todos. Bem, hoje eu digo que não estava errado, mas vou esperar sentado pelas desculpas deles. Não sei se é falta de humildade, se são cegos intelectualmente ou se torciam para ter o coturno no pescoço.

Sérgio Barbosa

Batatais

Portos do Brasil

Reforço da Marinha

Talvez seja uma boa iniciativa o leilão de 16 portos brasileiros, como anuncia o Ministério de Portos e Aeroportos, que espera elevado investimento privado na área (Estadão, 18/3, B1). Mas a primeira página do Estadão do mesmo dia contava que a Apreensão de droga do PCC em casco de navio triplica em Santos. E a gestão do Porto de Santos já é privatizada. Nos cálculos do Ministério Público, a facção criminosa lucraria ao ano R$ 5 bilhões com o envio de cocaína para outros países, em especial via portos. Portanto, não seria o caso de mais bem equipar a Marinha brasileira para a fiscalização de navios e até de submarinos clandestinos, em nossa costa e nos portos, antes de esperar por este investimento privado?

Adriles Ulhoa Filho

Belo Horizonte

APAGÃO EM SÃO PAULO

Agência reguladora politizada significa tarifa manipulada, falta de fiscalização, possibilidade de corrupção e, como consequência, serviços precários conforme atesta o editorial SP, refém da incompetência (Estadão, 20/3, A13). Mas São Paulo é apenas um exemplo, pois a falta de rumos para este importantíssimo setor monopolístico é nacional e a consequência é a fuga de investidores privados sérios nessa área, com visão de longo prazo. Com o nefasto uso político das estatais nacionais, restou, como alternativa, a entrega destes serviços de eletricidade a estatais estrangeiras. Elas não se subordinam às pressões da opinião pública local, mas são as únicas que se aventuram a atuar nesta precária situação, pois veem aí a possibilidade de proteger e vender a engenharia, fabricantes, consultores e empregos em seus países de origem. Como resolver? Como não se pode esperar racionalidade quando a visão econômica governamental é ideológica, míope, atrasada, autoritária e suicida, só se espera resposta do Congresso. Solução existe, basta estender às outras estatais brasileiras – com possíveis aperfeiçoamentos – a inteligente democratização de capitalização realizada na Eletrobrás.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

ENEL E SABESP

As constantes e significativas falhas no fornecimento de energia elétrica representadas pela Enel põem em xeque a privatização da Sabesp, pois os princípios são os mesmos: a pouca importância da opinião do consumidor e sua participação nos processos decisórios, quer seja de fornecimento, quer seja da qualidade do serviço.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

ATAQUE ÀS CONCESSIONÁRIAS

Tornaram-se comuns, em todas as interrupções do fornecimento de energia elétrica, ataques políticos de vários lados contra as concessionárias. Órgãos diversos aplicam multas milionárias, que, se pagas, serão diluídas nas tarifas. Prefeitos, responsáveis por árvores nas áreas públicas, culpam as concessionárias quando estas destroem as redes – e limpar várias áreas e repor redes não são algo fácil de fazer. Como já dito, ter equipes de reparos numerosas, esperando por raras catástrofes, é algo caro e que teria de ser custeado via tarifas. Além disso tudo, há os gatos institucionais, cujo combate não interessa aos políticos. Ora, se governos acham que as atuais concessionárias são ruins, por que não reassumem os serviços? Já tem concessionárias com graves problemas financeiros. O poder público assumiria o ônus de voltar a ter concessionárias, de arcar com os custos e ter desgaste político?

Heitor Vianna P. Filho

Araruama (RJ)

SANEAMENTO BÁSICO

Os números apresentados para universalizar o tratamento de água e esgoto pela sra. Luana Pretto são intoleráveis (170 anos para universalizar o saneamento, Estadão, 19/3, A4). Se o sistema fosse nacional, poderíamos ter esperança por meio do subsídio cruzado, porém não é o caso. Administrar por bacias hidrográficas seria uma saída, desde que superávits obtidos em uma bacia economicamente superavitária fossem aplicados em bacias inviáveis economicamente. Com certeza, o déficit existente está no Norte e no Nordeste e nos bolsões de baixa renda. Grande parte dos brasileiros que não tem água e esgoto tratados, com certeza, tem celular. Tirar o direito de um cidadão de ter acesso a água e esgoto tratados é sequestrar a sua dignidade. Institutos como o Trata Brasil têm de apresentar alternativas materializáveis.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

PORTOS E FORÇAS ARMADAS

Sobre a matéria Marinha quer usar mais apoio aéreo no Porto de Santos (Estadão, 20/3, A17), é louvável o esforço da Marinha em Santos, mas realmente atingir apenas a fiscalização de 10% das embarcações é menos que irrisório, tendo em vista os gravíssimos problemas da nossa in(segurança) pública. E em quanto o uso de helicópteros mudaria concretamente isso? Nos últimos anos, infelizmente houve desastrada intromissão das Forças Armadas no mundo da política nacional, resultando em situações tragicômicas como a de deslocar recursos humanos e materiais escassos para verificar urnas eletrônicas, enquanto nossas fronteiras ficavam sem proteção suficiente. Nem vamos falar da questão da tentativa de golpe, por absoluta falta de espaço. Assim, quando as Forças Armadas vêm solicitar alguma coisa, a sua atuação política anterior pode gerar dúvidas: esses pedidos de mais recursos trarão realmente algum aumento concreto da sua eficiência operacional ou resultarão apenas em mais cargos e benefícios? O lamentável resultado desta falta de visão estratégica e da intromissão indevida nos assuntos civis do País é o que vemos hoje: Forças Armadas com mentalidade do século 20 lutando contra criminosos do século 21. Tristes trópicos.

Fernando T.H.F. Machado

São Paulo

GREVE DE PROFESSORES

Os professores da rede pública em São Paulo estão em greve reivindicando reajuste salarial digno. O prefeito Ricardo Nunes reajustou seu salário em 46% e dos professores em 2,16%. É revoltante assistir a este episódio em que o prefeito se nega a dialogar, deixando de cumprir seu juramento de posse, de “trabalhar para o bem-estar dos munícipes”.

José Carlos Costa

São Paulo

EXTERMÍNIO ANUNCIADO EM RAFAH

O exército israelense de Benjamin Netanyahu está usando a fome como arma de guerra, para exterminar o povo palestino, e vai invadir, agora, por terra a cidade de Rafah, para o ato final de seu anunciado morticínio, tão terrorista quanto os atos do Hamas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

GOVERNADORES EM ISRAEL

Os governadores Ronaldo Caiado (GO) e Tarcísio de Freitas (SP), após o encontro com o famigerado premiê israelense, deveriam fazer uma visita à Faixa de Gaza para verem in loco a situação dramática em que se encontram milhões de palestinos.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

VIAGEM A CONVITE

O que Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado foram fazer em Israel? Celebrar o massacre de Gaza?

Luiz França G. Ferreira

São Paulo

‘TÔ NEM AÍ’

A foto do governador de São Paulo, sorridente, ao lado do truculento dirigente israelita Bibi Netanyahu, merecia uma menção às milhares de crianças assassinadas em Gaza: “Tô nem aí”.

Sylvio Belém

Recife

A REELEIÇÃO DE VLADIMIR PUTIN

Putin segue o legado de Saddam Hussein. Ganha eleição atrás de eleição, celebrando a “democracia”. Faltou dizer que é o único candidato e que o pleito é tão transparente quanto pedra.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

EXEMPLO

Congratulações pela reeleição do “democrata” Putin, que com facilidade venceu seus adversários (fantasmas), numa demonstração ao mundo de que seu país é um exemplo de liberdade!

Agnes Eckermann

Porto Feliz

SISTEMA ELEITORAL RUSSO

Putin continua no poder. Tem um novo mandato. No discurso da vitória, não deixou por menos. Rebatendo críticas sobre a lisura do pleito, tascou um “temos um sistema eleitoral mais avançado que o dos Estados Unidos”. Ele está certo. Certíssimo! E coberto de razão. O sistema putin-eleitoral russo é de tal forma avançado que mesmo antes da realização da eleição já se sabe quem é o eleito...

A.Fernandes

São Paulo

TRIUNVIRATO

Vladimir Putin (71 anos), presidente da Rússia, 24 anos no poder, foi reeleito com questionáveis 87,28% dos votos, para mais um mandato de seis anos, sem permitir opositores. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel (74 anos), no poder de 1996 a 1999 e nos últimos 15 anos decide por uma guerra que só terá perdedores. Luiz Inácio Lula da Silva (78 anos) está no seu terceiro mandato, reunindo seus 38 ministros para ações contra sua queda de popularidade, que prejudicaria uma reeleição. Assim, vemos estes três líderes parecendo um triunvirato mundial, criando notícias pessoais todos os dias, enquanto parte do seu povo passa fome e não tem saúde. E, para piorar, não deixam espaços para os mais jovens.

Carlos Gaspar, 71 anos

São Paulo

A CAMINHADA DE LULA

Em vídeo, Lula aparece fazendo caminhada e incentiva todos a fazerem o mesmo, pois ele quer viver até 120 anos. Diante de tanta facilidade na vida, seguro-saúde, seguro de vida, seguro de ir e vir cercado de todos os cuidados, muito bem pagos por nós, se não viver até 120 anos é um incompetente.

Izabel Avallone

São Paulo

A BRONCA COMEÇPOU A FUNCIONAR

Começou. Lula pediu que os ministros fizessem saber à população sobre as ações do governo. Muito bem, no dia seguinte, o ministro Ricardo Lewandowski chama a imprensa para dizer o que já foi dito inúmeras vezes desde que o governo Lula assumiu: o caso Marielle está próximo de ser solucionado. O próprio ex-ministro Flávio Dino já havia feito essa comunicação em mais de uma oportunidade. Então começou. Os ministros do governo Lula vão convocar a imprensa sistematicamente para não dizer e não acrescentar absolutamente nada.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

INTERVENÇÃO BRANCA

A intervenção branca (em todos os sentidos) do presidente Lula no Ministério da Saúde iniciou com a indicação da ex-deputada do PT Maria Aparecida Braga para a chefia do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH). Na linguagem do futebol, a ministra Nísia Trindade “está prestigiada”.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

ELEIÇÃO EM SÃO PAULO

Prestem atenção às próximas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo: Tabata Amaral (PSB) tem muito mais qualidades que Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). São Paulo merece sair desta polarização estéril para a cidade.

Luiz Frid

São Paulo

PEDRO HERZ (1940-2024)

Um minuto de silêncio em respeito ao talentoso livreiro e empresário Pedro Herz, falecido aos 83 anos, que logrou fazer da pequena loja de aluguel de livros fundada por sua mãe, Eva Herz, em 1969, a grande rede Livraria Cultura, que chegou a ter em seu auge 17 lojas e 1,5 mil funcionários, entre as quais a icônica megaloja do Conjunto Nacional, seguramente uma das mais belas do mundo. Viva Pedro Herz!

J. S. Decol

São Paulo

O LIVREIRO

O alegre e leve livreiro Pedro Herz, tive a alegria de conhecê-lo. Quando voltava do clube mais cedo, era parada certa na Vila Madalena, onde sabia dos dias de lançamentos, e ele muitas vezes estava lá. Dávamos risadas e trocávamos ideias de livros, além de chá com bolinho, sempre leve em conversas gostosas – depois, próximo de minha casa na época, em Higienópolis, no shopping. Era um programa de outono inverno muito agradável. Meus sentimentos à família e à cultura.

Roberto Moreira da Silva

Cotia