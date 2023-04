São Paulo

Violência no centro

São estarrecedoras as imagens da insegurança reinante no centro de São Paulo: pessoas sendo assaltadas a qualquer hora do dia, comércios invadidos, sujeira por toda parte. Para quem pode, o remédio é abandonar totalmente a região. Motoristas devem procurar outros caminhos, clientes devem procurar produtos em outros bairros e moradores aos poucos devem se mudar dali. Vamos deixar o território para os viciados e moradores de rua. Talvez quando as ruas e os prédios estiverem deteriorados, totalmente às escuras e com zumbis vagando por lá as autoridades tomem providências para retomar a região.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

*

Brasa ardente

Minha família tem apartamento no centro de São Paulo há mais de 70 anos. Cresci vendo a demolição da Vila Normandia, o ajardinamento da Praça da República, crianças e adolescentes saindo do Colégio Caetano de Campos, a construção do Copan e do Edifício Eiffel, projetos de Niemeyer, a Rua Vieira de Carvalho com suas lojas de arte, floriculturas e comércio prestigioso. A decadência veio com a necessidade de que bairros funcionassem como subsidiárias do centro, para onde até então tudo convergia. O metrô tardou a ser construído, escritórios se mudaram para regiões mais icônicas, bares e restaurantes famosos seguiram a mudança. A queda da renda de frequentadores mudou a cara do centro, contribuindo para sua popularização. Esse cenário não se circunscreveu a São Paulo. Nova York, Filadélfia, Berlim, entre outras cidades, também tiveram seus percalços. Independentemente de sua decadência financeira, o centro de São Paulo mantém imóveis Art Nouveau únicos, empresários ousados descobriram o potencial mercadológico de rooftops para seus negócios. Existe brasa ardente onde se vê tragédia humana. As metrópoles acima citadas revitalizaram áreas degradadas com sucesso. Podemos copiar o modelo e replicar aqui também. Basta haver vontade política e incentivos para a revitalização.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

*

Governo Lula

Visita à Ucrânia

O governo da Ucrânia convidou Lula para visitar o país e ver a realidade de uma guerra em que o invasor (Rússia) destrói e a Ucrânia se defende. Dificilmente Lula vai querer viajar para assumir o erro de sua atitude a favor de Putin e se colocar como um neutro na guerra. O que importa a ele é ser bajulado, recebido com pompas, percorrer palácios e subir num palanque. Visitar um país sofrido e em guerra não faz parte do seu programa político e muito menos do seu superego.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

A guerra e a vergonha

Após a invasão por Hitler dos Sudetos, na Checoslováquia, Neville Chamberlain, ex-primeiro-ministro britânico, celebrou com os alemães o Acordo de Munique, entregando aos nazistas aquela parte do território checo como pretexto para evitar uma guerra mundial. Churchill declarou, então: “Tínheis a escolher entre a vergonha e a guerra; escolhestes a vergonha e tereis a guerra”. Aí começou a 2ª Guerra Mundial. A História é mestra da vida.

José Guilherme Beccari

São Paulo

*

Alianças erradas

Acredito que em pouco mais de 100 dias de governo, o presidente demonstrou algumas atitudes que, a meu ver, são positivas, como dar atenção total aos povos indígenas, principalmente diante da crise vivida pelos Yanomami, e também o esforço para reduzir a taxa básica de juros – lembrando que a Selic acima de 13% ao ano diminuiu o poder de compra e encareceu os financiamentos. Um dos impactos disso foi no setor automobilístico: redução de vendas, montadoras paradas e o iminente risco de desemprego para muitos trabalhadores da área. Porém nunca vou concordar com alianças e apoio a ditadores em prol do fortalecimento de um grupo ideológico. Na Venezuela, enquanto o fantasma da fome atingia milhares de famílias, estudantes eram mortos durante protestos contra o regime de Nicolás Maduro. Já na Rússia, opositores do governo também são mortos ou estão hospitalizados com suspeita de envenenamento. Sem falar no povo ucraniano, que há mais de um ano é oprimido e perseguido por Vladimir Putin. O Brasil não merece esse tipo de aliança!

Robson Moreira

Presidente Prudente

*

BAIXAS NO GOVERNO

Como diferente não poderia ser, o governo Lula da Silva entrou pela porta dos fundos e as baixas já estão acontecendo. Chegou a vez da demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, que aparece em vídeo atuando de forma omissiva contra as barbáries do 8/1, direcionando os vândalos pelos corredores do Palácio do Planalto, enquanto outro funcionário fornece água aos criminosos. Não vai parar por aí.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

GONÇALVES DIAS

Nada nas imagens das câmeras de segurança divulgadas depõem contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional que foi segurança de Lula durante seus oito anos em dois governos. Não poderia ter expulsado pessoalmente ou prendido os poucos invasores do Palácio do Planalto que chegaram ao terceiro andar. Portou-se como qualquer um se comportaria nas mesmas circunstâncias. Sua demissão não lhe fez justiça, tenha sido ou não a pedido.

Ademir Valezi

São Paulo

*

CAIXA-PRETA DO JUDICIÁRIO

O episódio do ministro do GSI mostra claramente que a lei é “interpretada” e aplicada nas instâncias superiores da Justiça de acordo com meros interesses, visões e conveniências pessoais. Está na hora de abrir e reformar a caixa-preta do Judiciário.

Ely Weinstein

São Paulo

*

TENTATIVA DE GOLPE FRACASSADA

Como todos sabem, às vésperas de cumprir o seu último compromisso oficial como presidente, Jair Bolsonaro “fugiu” para Orlando, nos Estados Unidos, pois a sua derrota na eleição presidencial “feriu o seu ego” e ele não suportaria entregar a faixa presidencial para quem venceu dele. Essa atitude caracteriza claramente uma grande falta de maturidade para um homem “público”, um ex-presidente de um país. O Brasil inteiro sabe que Bolsonaro conseguiu terminar o seu mandato “ileso” não pela sua capacidade política, mas sim pela ajuda incansável do presidente da Câmara, que engavetou todos os pedidos de impeachment contra ele. Além do mais, hoje ninguém tem dúvida da participação direta do ex-presidente no “quebra-quebra” em Brasília no dia 8 de janeiro. Foi muito “ridículo e vergonhoso” querer imitar a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, uma tentativa de golpe fracassada.

Tomomasa Yano

Campinas

*

PUNIÇÃO AO ABRIGO DA LEI

Vários articulistas da área jurídica já se expressaram no Estadão sobre o dia 8 de janeiro. É claro que os que causaram atentado ao Estado Democrático de Direito e prejuízos ao Estado devem ser punidos, mas sempre ao abrigo da lei, e não com narrativas genéricas ou criando grupos de pessoas que não agiram juntas. Além disso, ocorreram prisões que ultrapassaram o prazo legal devido ao tipo de pena, e essas pessoas poderão pedir indenizações.

José Luiz Abraços

São Paulo

*

MOEDA CHINESA

Tendo em vista que a China mais compra do Brasil do que vende, se adotarem no comércio entre ambos as próprias moedas, vai sobrar moeda chinesa na mão do Brasil, que terá pouca chance de utilizá-la como moeda de troca em outros mercados, ou seja, ficará com o “mico”. Continua atualíssimo o oráculo do sábio de 2.200 anos atrás: “O homem falador é um terror na cidade; quem não sabe controlar a palavra será odiado”.

Dalton Luiz de Luca Rothen

São Paulo

*

POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA

A política externa do governo Lula, tal como já destacado por mais de um analista, vem sendo marcada por um falso argumento de ser pragmática quando em realidade vem se alinhando ao eixo China-Rússia em um contexto político internacional e nacional muito diferente dos dois mandatos anteriores. O (quase) engajamento completo é evidente seja pela autorização de vasos de guerra iranianos em nossos portos, como pela declaração recente do presidente Lula em relação à suposta ligação dos EUA com a Operação Lava Jato, assim como pelas declarações públicas antes, durante e na volta da viagem à Ásia, quando recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, quem teria como outras etapas do seu périplo ainda Venezuela, Nicarágua e Cuba. Tudo isso sem contar o ranço antiamericano do PT e da esquerda em geral. Ora, Lula colocar no mesmo patamar Ucrânia e Rússia quando esta última claramente invadiu o território do primeiro em uma guerra de conquista está longe de ter congruência com sua outra afirmação de que o Brasil procura a paz. E por mais pragmática que as relações exteriores do Brasil devam ser, é conveniente ter presente os países baseados em regimes democráticos e os autoritários. Reconhecer isso não significa dizer que o governo brasileiro não deva ter a melhor relação com a China, nosso principal parceiro comercial desde 2009, e com qualquer outro país, mesmo que autoritário. Mesmo assim, seria recomendável posição muito diferente da ora demonstrada pelo governo brasileiro. À exceção da pauta ambiental, vai parecendo um governo Bolsonaro pela esquerda, conquanto ambos tenham tido atitude muito semelhante em relação à Rússia.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

*

VIAGEM APÓS VIAGEM

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu comparecer à cerimônia de coroação do rei Charles III, que acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 6 de maio.” É uma festa, viagem após viagem, e cuidar do nosso combalido país não interessa, afinal o mundo precisa da inteligência e habilidade política do Lula para alcançar a paz e a prosperidade. Sandy & Junior fizeram sucesso com a música Vamos Pular, e agora temos Janja e Lula com a versão Vamos Viajar. Que tristeza.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

MENOS CARNE BOVINA

“O consumo de carne pelo brasileiro está caindo, então vamos procurar mais mercados”, diz o CEO de um frigorífico que vai exportar para a China. O governo vai aplaudir, pois, para aumentar receita, exportar é o que importa. Nós aqui vamos nos virando como podemos, esperando por ações do governo que permitam à grande maioria ver de novo um bife “ao vivo”. Não é por opção que se come menos carne bovina no País, mas o “mercado” não se importa com isso, e não vai fazer nada a respeito.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

*

BAIXAR OS JUROS

Excelente o editorial Baixar os juros não é tão simples (14/4, A3). Recomendada a todos aqueles que ainda tenham dúvidas sobre o assunto, em especial aos assessores da Presidência da República, a leitura do excelente texto. Oxalá o demovam da ideia fixa de criticar o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) e seu presidente, Roberto Campos Neto, que, embora pressionado constantemente, mantém atuação impecável à frente da instituição. O ideal é que lessem todo o útil conteúdo, porém, se bater o “quati”, o que é bem provável, que leiam apenas o último parágrafo. Trocando em miúdos, a carapuça deverá lhes servir perfeitamente

Sergio Dafré

Jundiaí

*

MISSÃO DUPLA

O equilíbrio e a estabilidade institucional num regime democrático de Direito são assegurados na Constituição pela independência dos Três Poderes, na relação de cada um com os demais, o que constitui os pesos e contrapesos para manutenção desse equilíbrio. A criação de um Banco Central do Brasil (BCB) autônomo e independente dos Três Poderes cria de fato um quarto poder, com poderes ilimitados sobre a economia do País, quando, como definido para o BCB, a sua missão limita-se à defesa da moeda nacional, i.e., ao controle da inflação e da taxa de câmbio. Com uma missão constitucional assim limitada, o BCB não sofre nenhuma limitação na sua atuação no controle da inflação, ao contrário de se tivesse uma missão dupla, com objetivos antagônicos, que constituem os tais pesos e contrapesos, que evitariam que se desse um mata-leão na economia com uma taxa básica de juros fora da devida otimização com outros fatores que regem a evolução economia nacional. Uma missão dupla, que acrescentaria uma meta de taxa máxima de desemprego ou ainda um equilíbrio entre a taxa de crescimento do PIB e o custo real da dívida/PIB para assegurar a sua estabilidade, constituiria, dentro da autonomia do BCB, os necessários pesos e contrapesos que tornariam sua atuação mais moderada, equilibrada e orientada para o crescimento sustentado da economia nacional, na premissa de condução de uma política fiscal responsável pelo Executivo. Sem a criação de missão dupla para o BCB, sempre haverá conflito entre a sua política monetária e a política econômica do governo de plantão, em prejuízo para a evolução da economia nacional.

Elie R. Levy

São Paulo

*

CENSO

Esse método de gastar dinheiro público para agentes do IBGE irem atrás do cidadão não está funcionando, até por causa do medo de assalto. Que tal vincular o CPF ao Censo? O cidadão é que passa a ir até o IBGE, presencial ou virtualmente, até uma data limite. Se o interessado não comparecer para “entrar” no Censo, ele fica de fora, aí, o CPF fica bloqueado. Um absurdo? Sim. Mais absurdo é negar o Censo.

Paulo Seiji Isewaki

São Paulo

*

RECAPEAMENTO DAS VIAS

O trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo no recapeamento das principais vias da cidade tem produzido um resultado muito vistoso. Mas o entorno, constituído pelas vias secundárias, está um desastre. Vejo pelo bairro, onde resido há 48 anos, a Vila Vera (Sacomã). A Avenida Tancredo Neves ficou um espetáculo, parece um tapete, mas foi um recapeamento desnecessário, pois apresentava boas condições. Por outro lado, no seu entorno, ruas a pouco mais de 100 ou 200 metros da avenida encontram-se todas esburacadas: Rua Abagiba, Rua Martinho Guedes, Rua Tenente Paulo Alves, Rua Santo Albano, etc. O prefeito deveria atentar para o fato de que que os eleitores não moram nas grandes avenidas ou nas marginais, pois são vias predominantemente comerciais, mas moram em sua maioria nas vias secundárias. E eles lembram-se do prefeito cada vez que seus carros são danificados quando batem com a lataria naquelas crateras, ou quando são acordados com os barulhos das batidas durante a noite. Caso tivéssemos eleições distritais, poderíamos pedir providências ao vereador representante do distrito. Como temos eleições proporcionais, só nos resta apelar para a imprensa. A resposta virá nas próximas eleições municipais.

Edison Loureiro

São Paulo

*

VACINA ASTRAZENECA

Finalmente foi divulgada pelo Ministério da Saúde nota que esclarece ser a vacina Oxford AstraZeneca, contra a covid-19, segura e recomendada para a população a partir dos 40 anos. A publicação contradita às fake news de que tal vacina estaria desautorizada por provocar trombose nos vacinados. Pena que o pronunciamento tenha demorado mais de uma semana – talvez duas ou três –, depois que os brasileiros foram bombardeados pelas notícias da provocação de trombose, que, agora, como afirma o próprio ministério, são fakes news. Precisamos de agilidade na desconstrução das mentiras alarmistas impingidas ao grande público e, principalmente, na identificação e responsabilização dos seus autores e/ou multiplicadores. É preciso que o governo, que tanto tem acionado a polícia e o Ministério Público para esclarecimento de temas políticos, façam o mesmo contra o mau uso das redes sociais que levam à desorientação à população. Fake news podem prejudicar e expor a riscos milhares de pessoas, e têm de ser consideradas crime hediondo e receber apuração e penas mais severas.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

*

MALEFÍCIOS DO ÁLCOOL

Reportagem deixa claro que, infelizmente, beber só traz malefícios à saúde (Estado, 20/4, C6-C7). Álcool é muito bom apenas nos motores à combustão, o que também estão querendo nos vender como algo ruim, dizendo que melhor é o fictício hidrogênio ou carro elétrico. No entanto, será muito difícil uma mudança de hábitos e atitudes, haja vista a permissão que há em relação a essa droga, sendo que o combate maior se dá em relação a outras, ilícitas, como a maconha. Lembrando que também é comprovado que a chegada à cocaína parte, quase sempre, do álcool. Assim, a dieta do Mediterrâneo que dizia ser o vinho algo benéfico diz respeito apenas aos antioxidantes que há na uva. Fiquemos com o suco, portanto.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas