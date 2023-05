Justiça Eleitoral

Decisão esquisita

Um deputado que passou por um escrutínio para ser considerado candidato, foi eleito com mais de 300 mil votos e empossado sem restrições, agora, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso aconteceu num julgamento rápido e surpreendentemente unânime, invocando uma interpretação para lá de esquisita das regras de inelegibilidade. A estranheza gera a dúvida sobre a verdadeira razão que levou ao ato: seria um fel vingativo, como disse o ex-ministro Marco Aurélio Mello? Será que teremos uma caça às bruxas daqueles que levaram Lula à prisão por corrupção?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

Premonição

Se a cassação do mandato de Deltan Dallagnol pelo TSE não representa perseguição e vingança, ela é um desrespeito à Constituição e ao Congresso Nacional, pois a sentença se deu por um motivo que não aconteceu, ou seja, o então procurador não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar no âmbito do Ministério Público. Pensemos: quando um deputado ou senador é investigado, acusado e corre o risco de perder o mandato, ele renuncia ao mandato e pode seguir livre, leve e solto, até concorrer novamente numa próxima eleição. Por analogia, a cassação de Dallagnol foi a premonição de que o fato ilícito se consumaria? Que Judiciário é este?

Darci Trabachin de Barros

darci.trabachin@gmail.com

Limeira

Construção solidária

A venda dos olhos, símbolo da Justiça, está caindo, permitindo-lhe o arbítrio; sua balança há tempos perdeu o equilíbrio do justo; e a espada brada com tal força que já perdeu o fio da justiça. Os corredores da Justiça brasileira estão cada dia mais sombrios, à semelhança do cenário descrito em O Processo, de Franz Kafka. Dallagnol que o diga, agora alcançado por sentença condenatória – e com a experiência de quem já se abrigou por trás deste símbolo. Em síntese, os integrantes das instituições republicanas insistem em se desobrigar de seus compromissos com a sociedade, com governantes, legisladores e juízes se mostrando solidários na edificação de um país tenebroso.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

Governo Lula

Está só começando

Prestes a completar cinco meses de mandato, Lula da Silva, impregnado de espírito de vendeta – contrariamente à promessa de reconciliação nacional enfatizada na campanha eleitoral –, se mostra empenhado em travar privatizações importantes capazes de diminuir a obesidade do ineficiente Estado brasileiro; bombardeia o presidente do Banco Central com o único objetivo de criar chafariz político; aparelha direções de setores operativos angulares com o objetivo de alocar companheiros e garantir a aplicação de orientações favoráveis; demoniza irresponsavelmente o agronegócio, embora apoie solertemente os movimentos de invasões ilegais de terras; e coloca o País em saia-justa no cenário internacional ao emitir opiniões sobre o comércio global e tomar partido sobre a guerra na Ucrânia. Estes são alguns sintomas preocupantes da adoção de rumos desvinculados da promoção real do crescimento do País. E o jogo está só começando.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

Um presidente colérico

O presidente Lula mentiu: durante a campanha, prometeu pacificar o País, mas está fazendo exatamente o contrário. Sugiro que leia sobre a vida de Nelson Mandela e aprenda um pouco sobre a grandeza da reconciliação.

Mário Rubial Monteiro

mario.rubial44@gmail.com

São Paulo

Rodovias

Incompetência estatal

Viajando pela BR-381, partindo de Belo Horizonte para São Paulo, observa-se que a rodovia, administrada pela concessionária Arteris, está em ótimo estado. Por outro lado, quando partimos de Belo Horizonte em direção a Governador Valadares (MG), o estado da pista, administrada pelo governo federal, é péssimo. Esse é apenas um exemplo da incompetência estatal na gestão de empresas, seja na área de transporte, energia, saneamento, saúde, etc. A administração pública sabe arrecadar impostos e gasta fortunas em contratos em geral superfaturados, muitas vezes inacabados, jogando fora o dinheiro do povo, que continua na miséria e na ignorância.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

PEC DA ANISTIA

Deputados aprovam PEC da Anistia para crimes eleitorais que eles próprios cometeram. Um escândalo!

Robert Haller

São Paulo

SEM-VERGONHICE

Não poderia ser melhor o título do editorial Avança a PEC da sem-vergonhice (18/5, A3). Perfeito! Parlamentares, por enquanto os da Câmara, parecem se lixar em honrar o voto que receberam nas urnas ou o alto cargo público que exercem no nosso Parlamento. Se referendada também pelos deputados em plenário, como se vivessem numa ilha acima da lei e da Constituição, serão anistiados de crimes eleitorais como, entre outros ilícitos, violação da lei que dispõe sobre as regras de distribuição dos recursos do fundo eleitoral e estabelece cotas para candidaturas de mulheres e negros. Afrontando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda vão poder solicitar doação de empresas para quitar dívidas eleitorais contraídas até 2015. Tem razão o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu, quando diz que esses parlamentares desejam a “autoproclamação da anarquia”. Porém, é de se esperar que o Senado desta República engavete essa literal PEC da sem-vergonhice.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

PERDÃO GERAL

A tramitação, na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição que concede anistia aos partidos políticos punidos por crimes de irregularidades eleitorais é a prova de que o País já passou dos limites e precisa de tratamento de choque. Não podemos viver sob permanente fogo cruzado entre os políticos, ações policiais que mais atendem à polarização do que ao esclarecimento de supostos delitos e ao clima de incompreensão e revanchismo hoje presente. A debilidade e falta de atitudes dos titulares dos Poderes, o ativismo judicial e ações extremadas, independentemente de quem seja o autor, não coadunam com a democracia. Esse quadro contamina o ambiente e o torna tenso e prejudicial à produção, desenvolvimento e bem-estar da população. É preciso recuperar o ponto de equilíbrio e o respeito entre os diferentes. Em 1979, os militares providenciaram a anistia, que permitiu a volta dos exilados, a soltura dos presos políticos e a pacificação nacional. O País viveu sob seu reflexo por quase quatro décadas, mas ultimamente vive a exaustão. Em vez de perdoar só os deslizes dos partidos, é preciso fazer o perdão geral com a ideia de que todos se comportem bem e possamos ter mais um bom tempo de paz e tranquilidade. Se a anistia vier só para os partidos e seus dirigentes, em nada resolverá a guerra que hoje conspurca a cena política nacional. Pensem nisso os que podem decidir. Uma anistia eficaz poderá nos conduzir à sétima República brasileira, já que a sexta – inaugurada em outubro de 1988 juntamente com a Constituição – está cheia de problemas que parecem de dificílima solução.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

‘NAÇÃO DE IDIOTAS’

Sobre a carta do leitor David Hastings (Fórum dos Leitores, 17/5, A4), sugiro uma pequena alteração. Os partidos não acham, mas têm certeza de que somos uma nação de idiotas.

Claudio terribilli

cterribilli@hotmail.com

São Paulo

RELATIVISMOS E ‘PEESEDEMISMOS’

Em clara manifestação de que ele saiu do PSDB mas o PSDB não saiu dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez jus à velha pecha conhecida como “em cima do muro” – característica dos peesedebistas – ao condenar, em almoço com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, as invasões de terra, três dias após comparecer à Feira Nacional da Reforma Agrária, organizada justamente pelos invasores contumazes do MST. Afirmou categoricamente: “Invadiu, desinvadiu. É simples assim. Cumpra-se a lei. Invasão não pode ser tolerada por ninguém. Está na Constituição”. Se essa é uma posição dele somente ou do governo como um todo, não se sabe ao certo, mas há uma esquizofrenia brava em curso nessa história. Invasão de terras produtivas ou improdutivas, públicas ou privadas, é crime previsto em lei. Posar para a foto ao lado de criminosos é ser conivente com o crime. Simples assim. Essa equação não permite relativismos ou peesedebismos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

PREÇO DO COMBUSTÍVEL

Já vimos este filme sobre diminuir os preços dos combustíveis para dizer que está cumprindo promessas de campanha, e deu no que deu. Teremos “impedimentos” no futuro?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

SOLUÇÕES MUNDIAIS E PROBLEMAS LOCAIS

Teremos CPIs para políticos aparecerem nas TVs, discutindo tudo e resolvendo nada, no STF teremos ministros decidindo tudo baseados na Constituição que entendem como quiserem e empresários aumentando preços para vender menos e reclamar mais. Assim estão nossas relações internas, enquanto isso o nosso presidente das Relações Exteriores está viajando, levando soluções mundiais e deixando problemas locais.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

CRISTIANO ZANIN

Na anulação da condenação de Lula da Silva, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), certamente houve a atuação do competente advogado de defesa do agora presidente. Contudo, em que pesem os méritos profissionais, sua indicação para ocupar vaga no Supremo, ainda que seja de livre escolha do presidente, não soará bem, será para sempre por sido seu advogado de defesa. Mesmo que o possível indicado espontaneamente venha a se declarar impedido em processos da Lava Jato ou quando figurar Lula da Silva, é mais prudente e aconselhável o presidente indicar alguém que esteja bem longe daqueles processos.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

CASSAÇÃO DE MANDATO

Prezado sr. Deltan Dallagnol. Cabe recurso? Não pense duas vezes. Contrate o dr. Cristiano Zanin, advogado que conhece o caminho das pedras nas instâncias superiores. Mas corra! Logo ele não mais poderá advogar, ministro que será.

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

INDICAÇÃO DO PRÓXIMO MINISTRO

Foi com Djamila Ribeiro que aprendi que devo ser antirracista, e não apenas não ser racista. Com a passagem de mais um 13 de Maio, é reforçada a tônica dos efeitos do racismo estrutural aqui existente. A verdadeira história de todos nós precisa ser devidamente contada e ensinada nas escolas. Porém, algumas reivindicações de espaço necessitam ser avaliadas com o devido equilíbrio. Por exemplo, o clamor por uma mulher negra na Suprema Corte, que vem à baila na sucessão de Ricardo Lewandowski, é totalmente válido, mas atentemos para não repetir a excrescência de um Sergio Camargo, de triste e criminosa atuação em outro espaço, do qual se esperava ativismo em relação à dívida com os escravizados e descendentes.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

A PARTE DO PODER PÚBLICO

As coisas no Brasil são caras única e exclusivamente devido à alta carga tributária que nós temos. No caso do nosso carro, é um dos mais tributados do mundo. Portanto, a diminuição do preço do carro está nas mãos do poder público. A iniciativa privada no nosso país é das mais eficientes do mundo nos setores industrial, agropecuário, de mineração, etc. O poder público deve fazer a parte dele, ser eficiente e menos cobrador de tributos.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

POLÍTICA SIMPLISTA

Provavelmente o Brasil será de novo motivo de incredulidade e até de ridículo internacional por promover descaradamente o atraso e o retrocesso na indústria automotiva enquanto o resto do planeta caminha na direção contrária – não me surpreenderia se o governo anunciasse incentivos para a fabricação no Brasil de veículos obsoletos e poluentes como o chamado “Fusca do Itamar” ou até mesmo o Trabant, da extinta Alemanha Oriental. Há uma evidente contradição entre o Brasil moderno e ecológico que é vendido pelo marketing no exterior e o Brasil real, cada vez mais atrasado e que convive com o desmatamento e a miséria. Essa contradição está sendo vista por nossos parceiros comerciais e é danosa, por exemplo, a um possível acordo com a União Europeia, o qual poderia trazer benefícios reais à combalida indústria nacional. No fim das contas, o governo eleito por milhões de brasileiros está sinalizando que irá fazer uma política industrial inovadora ou apenas apresentando uma política simplista para atender aos apelos de indústrias pouco produtivas e inovadoras, e que por isso não têm grande competitividade internacional? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

MODELO COLONIAL

Comparações entre o setor industrial e o agronegócio são discutíveis (Política industrial para os novos tempos, 14/5, A3). O setor agrícola produz alimentos e atende a uma demanda com evidente potencial de crescimento, notadamente, no mercado exterior. O Brasil é possuidor de extensões cultiváveis e de uma oferta de mão de obra que tende a aumentar e baratear, “pari passu” à adoção de meios mecanizados de plantio, colheita, transporte, entre outros. O agronegócio, “mutatis mutandis”, é a face modernizada da economia colonial, cujos vestígios, todavia, ainda se fazem notar em focos de uso de trabalho escravizado ou trabalho infantil. Já o setor industrial foi formado, justamente, no esforço de superação da economia de modelo colonial. Iniciado no governo trabalhista de Getúlio Vargas, com a emblemática criação da Companhia Siderúrgica Nacional, continuado pelos governos de Juscelino Kubitschek e da ditadura militar. O incentivo à indústria nacional incluía restrições à importação de produtos que podiam ser produzidos internamente. Já o governo neoliberalista do PSDB de Fernando Henrique Cardoso pautou-se na tese de que a concorrência de outros países era o que incentivaria a melhoria da indústria nacional. Até que se prove o contrário, o desiderato peessedebista não se confirmou até o momento. A abertura do mercado foi boa na área de telecomunicações, com o ingresso da telefonia celular, por exemplo, item praticamente impossível de passar a ser produzido aqui, em tempo de acompanhar a evolução tecnológica. No entanto, a abertura do mercado vem destruindo, progressivamente – se já não destruiu de todo –, a indústria de tecidos e de calçados. Também, talvez em menor escala, a indústria automotiva. Ao lado do desincentivo trazido pela concorrência dos produtos chineses e do comércio via internet. A título de exemplo, cabe citar a questão referente à taxação de produtos vendidos pela plataforma de comércio de vestuário feminino Shein, em que a indústria nacional foi, mais uma vez, preterida.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

VENDEDORES DE ILUSÕES

Nós, aposentados, aprendemos a acompanhar séries na TV, mas, até nessas horas, sentimos a ausência da autoridade que deveria nos proteger. Somos bombardeados com notícias maravilhosas de que todos os nossos males serão eliminados por remédios miraculosos feitos com plantas de nomes exóticos e que podem ser comprados em até 12 vezes no cartão. Ou seja, qualidade duvidosa e preço caro para enganar os pobres coitados iludidos pelas jovens sorridentes que aparecem na propaganda. O Ministério da Saúde, finalmente ocupado por uma profissional competente depois do estrago Bolsonaro, deveria intervir com severidade contra esses vendedores de ilusões.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

PESCOÇO PARA JOIAS

Se estamos achando caro o quilo do pescoço de galinha comprado na gestão Bolsonaro; o que pensar então dessa parte do corpo em que seriam colocadas as joias das Arábias?

Benedito Antonio Turssi

turssi@ecoxim.com.br

Ibaté