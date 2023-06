Novo Plano Diretor

Proposta equivocada

Uno-me ao grupo de conselheiras e conselheiros de São Paulo contrários ao Plano Diretor Estratégico. A proposta me parece equivocada. Em minha opinião, São Paulo mereceria, antes de tudo, uma reforma administrativa na finalidade, na competência e nos objetivos dos que são responsáveis por sua zeladoria. Vejamos: por que a liberação dos limites da altura dos edifícios numa cidade onde há carência de transportes urbanos, de rede de esgotos sanitários, de ordenamento do tráfego, de recolhimento do lixo doméstico, de limpeza das ruas, harmonização do desenho das calçadas e do plantio das árvores em bairros residenciais e não residenciais? Por que a administração municipal não termina o monotrilho? Falta-lhe dinheiro? Há problemas contratuais, que possam ser expeditamente resolvidos para que a população usufrua de mais um meio de transporte à sua disposição? Que motivos a impedem de estender o trem entre a Estação da Luz para os demais terminais de passageiros do Aeroporto de Guarulhos? Ah, a obra pertence ao Estado! Muito bem. Então, que se entendam e acabem-na da maneira correta que todos pensam ser, pois servirá aos paulistas e paulistanos e aos que precisam do aeroporto. Por que a Prefeitura não torna disponível, junto com grandes bancos, um programa de acabamento, revestimento interno e/ou externo para as casas da periferia da cidade? Uma linha de crédito proporcional à renda do tomador, com juros subsidiados e com todos os demais cuidados que tal iniciativa pressuporia? Certamente, haveria de impulsionar a indústria do material de construção, o comércio e os negócios bancários. Ou não? Por qual motivo a Prefeitura quer licenciar apartamentos e mais apartamentos para a classe média sem antes dar-lhe e às demais condições de moradia minimamente aceitáveis? Será que não pensaram os autores do Plano Diretor que o espaço urbano, mormente o espaço ocupável do solo urbano, é potencialmente inelástico? Que essa inelasticidade em cidades mais bem urbanizadas que a nossa é tratada seriamente, muito seriamente, e não de maneira açodada, como parece estar sendo tratada pela administração pública paulistana? São Paulo, por sua grandeza e sua importância nacional, deveria ser mais bem cuidada.

Paulo Sérgio Bozzi

São Paulo

São Paulo

Vaga no Tribunal de Contas

Notícias como a de que o vereador Milton Leite pretendia indicar o próprio filho para uma vaga no Tribunal de Contas do Município (TCM), um cargo vitalício com salário de R$ 35 mil, envergonham os trabalhadores e os contribuintes em geral da cidade de São Paulo. Resultam de fatos como este os prováveis maus serviços destes entes – aquele que indica e o que é indicado. Faz muito bem o atual prefeito de São Paulo: selecionar e indicar quem mereça confiança para assumir o cargo (Estado, 17/6, A22).

Pedro Sérgio

São Paulo

Cristiano Zanin

Sabatina hoje

Não culpo o presidente Lula pela indicação do seu próprio advogado, Cristiano Zanin, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Culpo o sistema, por lhe atribuir essa prerrogativa.

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

Violência na escola

Controle de armas

Infelizmente, aconteceu mais um caso covarde de matança no ambiente sagrado da escola, desta vez em Cambé (PR). Os poderes constituídos, em especial o governo do Paraná, precisam combater o descontrolado armamento das famílias paranaenses. São muitos os casos de armas de pais que acabam nas mãos de crianças e jovens que as usam para cometer crimes contra a vida humana, seja por manuseio ingênuo ou por instinto cruel e criminoso, como foi em Cambé. O controle de armas deveria ser prioridade dos governos de todas as esferas. Menos armas, mais tolerância, educação, cultura do respeito e da fé cristã.

Célio Borba

Curitiba

Esclarecimento

Sobre o editorial O caso Americanas e a credibilidade do mercado (20/6, A3), o ex-presidente da Americanas Sergio Rial esclarece que não descobriu, mas foi informado por outros diretores da empresa sobre suspeitas envolvendo demonstrações financeiras que denunciou por meio de fato relevante.

AUDIÊNCIA COM O PAPA

Perto de completar seis meses de governo, o presidente Lula tem audiência com o papa Francisco nesta quarta-feira, 21/6, e a expectativa é muito grande a respeito dos assuntos que vão constituir a pauta do encontro, como a paz no mundo, as questões ambientais, a crise climática e a “Amazônia querida com o todo o seu esplendor, o seu drama e o seu mistério”. Espero que a política seja incluída na conversa, pois o papa jesuíta franciscano tem se manifestado com muita clareza a respeito da necessidade de reabilitação da política como “a arte do encontro, reflexão – formulação de um projeto comum – e ação”. Francisco de Roma, inspirado em Francisco de Assis, recomenda o diálogo respeitoso, e não o “diálogo superficial e formal, como aquelas negociações muitas vezes hostis entre partidos políticos”. Que o presidente esteja aberto e sensível à voz do humanista papa Francisco: “Não se pode fazer política com ideologia. O todo é maior que a parte, e a unidade é maior que o conflito. Buscar sempre a unidade e não se perder no conflito”. Que Lula traga na bagagem a Laudato Si’, a Fratelli Tutti e a Querida Amazonia, para incluí-las nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

CHANCELER

Com tantas viagens internacionais, Lula está mais para chanceler das nações unidas e amigas do que para presidente dos Estados brasileiros, confusos e disputando cargos e verbas, com programas das décadas passadas.

Carlos Gaspar

São Paulo

ACORDO UE-MERCOSUL

O acordo União Europeia-Mercosul poderia criar a maior zona de livre comércio do mundo (20% do PIB mundial e 30% das exportações globais). O mesmo havia sido assinado em 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro, mas não foi ratificado até o momento e não param de surgir novos obstáculos. Os europeus insistem na exigência de compromisso e mais seriedade no trato da questão ambiental. Mas uma nova questão econômica foi colocada pelos europeus: que a licitação para compras governamentais esteja aberta às empresas de todos os países da zona a ser criada que seriam tratadas como empresas domésticas. O Brasil é terminantemente contra e é sobre isso que eu gostaria de tecer um comentário. Primeiro: nossas empresas irão participar das licitações dos europeus, assim como eles das nossas. O que é justo e ótimo para todos. Segundo: com a maior concorrência, o custo de todos fica menor e a qualidade cresce. Terceiro (e principal ponto): licitações abertas à participação de empresas de outras nações não são passíveis de serem decididas na base da corrupção e favorecimento. Se Lula concordar com essa demanda mais do que justa por parte de nossos parceiros, estará desferindo um golpe mortal na corrupção em nosso país. É o que os brasileiros mais querem.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

PRODUTOS CHINESES

Nas últimas semanas só se fala sobre a redução de valores dos carros “populares”. Pelos dados do IBGE, menos de 30% da população possui automóveis, os demais, quando podem, andam de ônibus. Muito mais se faria pelas pessoas e pelo País se fosse feita a redução dos escorchantes impostos sobre a folha de pagamento da produção e, principalmente, acabar com a vergonhosa importação generalizada de produtos chineses, contra a qual é impossível competir.

Lauro Becker,

empresário

Indaiatuba

TAXA DE JUROS

A taxa de juros do Brasil está muito elevada. Não apenas o governo federal constatou. O Prêmio Nobel de Economia 2001 também expressou a sua indignação. Por outro lado, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, insiste em manter em estratosféricos 13,75% ao ano, sob o argumento de ser um técnico, e não um político. Mas esquece que fez campanha para o então candidato a presidente, Jair Bolsonaro. São contradições que afetam negativamente a vida do brasileiro comum.

Célio Cruz

Recife

REMOVER ENTULHOS

O senador Randolfe Rodrigues sugeriu que o Senado precisava “agir” para “remover o entulho da taxa básica de juros estratosférica” praticada por Campos Neto. “Cada macaco no seu galho”, cantou Gilberto Gil, vamos deixar o presidente do BC trabalhar em paz. O País está indo aos poucos com queda do dólar e da inflação. Querer baixar juros nesse momento é imprudência, há muito entulho para se resolver no governo antes de mexer na taxa de juros.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

SITES DE APOSTAS

Os jornais nos informam que a alíquota dos softwares passou de zero para 9,25%, mas os sites de apostas que nos perseguem há muito tempo ainda não são tributados? Minha interpretação é que devemos tributar a inteligência e estimular a burrice.

Aldo Bertolucci

São Paulo

MORALISMO

Como mulher e professora universitária, um bip de alerta soou em minha mente quando li uma parte do currículo que o advogado Cristiano Zanin apresentou, ao pleitear uma indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) do nosso país. Nessa parte ele dizia estar “casado com a mesma mulher” há muitos anos e ter três filhos. Nunca vi durante 50 anos de magistério uma declaração como essa ter relevância nem em curriculum vitae nem em memorial apresentado a instituições de nível superior. Minha imaginação me alertava que o portador da declaração não teria necessidade de enfatizar esse fato, sem motivo. Então, por quê? Dias depois o bip soou de novo, mais forte. Graças ao Estadão uma notícia reveladora veio a público (19/6): Zanin pede e Justiça adia para depois de sabatina processo em que é acusado de não registrar babá. De novo, por quê? Então minhas duas perguntas tiveram resposta: nossa cultura ainda é moralista, mas só para determinada classe social. Ao excluir dessa “moral” os que dependem de um emprego para sobreviver, os patrões sabem que o moralismo passa um pano sujo nas relações de trabalho. Mas também sabem que a hipocrisia não se mantém por muito tempo, daí o motivo para o pedido de adiamento para depois da sabatina, que a Justiça rapidinho concedeu.

Lílian Anna Wachowicz

Curitiba

ESCOAMENTO DO TRÁFEGO

Com maior ou menor limite de verticalização, a revisão do Plano Diretor que será votada na Câmara Municipal de São Paulo não afetará em nada a voracidade com que as construtoras investirão na edificação de altas torres, próximas ou afastadas, seja de estações de transporte público, seja dos “miolos” dos bairros. Fato é que o trânsito da cidade está caótico, para dizer o mínimo, e não há sinais de que o transporte público aliviará essa situação no curto ou médio prazo. Ou seja, as novas construções descomunais despejarão cada vez mais veículos nas ruas causando transtornos exponenciais inimagináveis. Nesse contexto seria muito bem-vindo se os engenheiros da Companhia de Engenharia de Trafego (CET) revisassem desde já a estrutura de escoamento do tráfego, tanto em vias principais como em secundárias, no sentido de facilitar a fluição do deslocamento dos veículos, pois não são poucas as áreas, em diversos bairros, que podem ser melhoradas se houver disposição técnica e vontade política. É preciso mais pragmatismo.

Luciano Harary

São Paulo

‘LEI TAYLOR SWIFT’

Diante da inadmissível e condenável atuação dos famigerados cambistas que ameaçaram pessoas e furaram fila levando grande parte dos disputadíssimos ingressos para os cinco shows da cantora americana Taylor Swift, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas barbas da polícia, não poderia ser mais bem-vindo e oportuno o projeto “Lei Taylor Swift” proposto à Câmara pela deputada Simone Marquetto (MDB-SP), que tipifica as vendas de bilhetes com preços acima do seu valor de bilheteria como crime contra a economia popular e prevê penas mais duras do que as em vigência. É preciso combater sem trégua essa praga de desocupados que sempre infesta shows musicais e jogos de futebol, entre outros grandes eventos, valendo-se de meios escusos e artimanhas para adquirir ingressos e vendê-los com grande margem de lucro sem nenhum esforço.

J. S. Decol

São Paulo

FORMAÇÃO DE CIDADÃOS

Posso estar enganado ou até ser injusto, mas acho que as escolas públicas e professores, assim como muitos pais, falharam gravemente na educação, formação e exemplos para profissionais e cidadãos. Somos uma nação de incompetentes, fracos e de péssimo gosto artístico e cultural. A corrupção e o crime dominam a vida política e social e têm apoio de milhares de cidadãos comuns. Nem mesmo a Igreja ou as Forças Armadas escaparam da mediocridade. O que aconteceu com nosso país, que tem tudo para ser uma super potência econômica?

André Coutinho

Campinas

SONHO DO FILHO AMERICANO

Brasileiros chegam a gastar mais de R$ 200 mil para ter bebê nos EUA (19/6, A12). Isso é que é mostrar desprezo pelo Brasil. Os pais deveriam se mudar para lá e renunciar à cidadania brasileira.

Renato Maia

Prados (MG)

CAMPINAS

Adriana Ferraz faz uma radiografia interessante da sucessão à prefeitura de Campinas (Estado, 18/6, A10). A cidade é e foi laboratório de muitas iniciativas políticas, incluindo a Renda Mínima, mas o retrocesso político havido nos últimos anos se reflete na cultura, ainda que haja iniciativas de resgate do polo cultural que Campinas já foi. Em comemoração ao Dia do Químico, em 18/6, esperamos que haja mais transformação no município e que a reação seja por melhorar nossa condição que está muito longe do equilíbrio.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

FESTAS LITERÁRIAS

Sérgio Augusto em sua coluna (Estado, 17/6, C5) lembrou a data da festa inesquecível de Mrs. Dalloway, obra-prima de Virginia Woolf, ocorrida há um século, em 13/6/1923 ou 20/6/1923. Foi o livro mais simpático e agradável que já li, além de ser uma revolução na história da literatura, como fora, um pouco antes, Ulisses, de James Joyce e seu “fluxo do pensamento” como estilo narrativo, e que tem seu “Bloomsday”: 16 de junho de 1904, comemorado em “festas literárias” no mundo inteiro.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

TRADIÇÃO POPULAR

Você sabia que, segundo a tradição popular, foi São João quem deu origem às manifestações juninas e, justamente por isso, é considerado o santo festeiro? A festividade era até chamada de joanina a princípio, mudando de nome depois que São Pedro e Santo Antônio também fizeram parte da diversão. Vinte e quatro de junho é o dia do santo mais famoso das festas juninas, São João, o santo que batizou Jesus no Rio Jordão, segundo a Bíblia. Olha para o céu e viva São João!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília