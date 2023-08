Jair Bolsonaro

É ofensivo à inteligência dos brasileiros a justificativa de Jair Bolsonaro de que seu ajudante de ordens vendeu o relógio porque tinha autonomia para isso. Nesse caso, Mauro Cid poderia vender, sem consultar Bolsonaro, outros bens sem lhe prestar contas. Ora, mentir tanto assim já cansou até seus correligionários.

Ademir Valezi

São Paulo

Para se livrar de acusações, o ex-presidente pisa em quem quer que seja. Em minha concepção, isso se chama covardia.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

Bauru

Café com leite

Na entrevista dada ao Estadão, parece que Bolsonaro estava mais preocupado em parecer simples e humilde, tomando um café com leite acompanhado de um pãozinho no balcão de um bar, do que em explicar as acusações que lhe são feitas – o que não conseguiu. É muita dissimulação!

Luiz Frid

São Paulo

Encontro com o hacker

A deputada Carla Zambelli – sim, aquela que sai às ruas de São Paulo caçando um jornalista com arma em punho e ainda não foi cassada – leva um fora da lei, o hacker da Vaza Jato, para uma reunião com o então presidente Bolsonaro. Este, com a maior naturalidade, assume o encontro e justifica que queria se assegurar da não vulnerabilidade das urnas através do suporte técnico de um tipo desse naipe. Como assim? É triste e desanimador que a população não acorde para o óbvio: que ela precisa mudar a mentalidade ao votar. O Brasil poderá continuar a nunca deslanchar como potência quando promove o retorno ao poder de um ex-presidiário condenado logo na sequência dos quatro anos sofríveis de Bolsonaro. Pobre país.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

Governo Lula

‘Dízimo’ do PT

Ministros de Lula dão ‘calote’ no PT e partido volta a incentivar o ‘dízimo’ (19/8, A14). Então os partidários nomeados são obrigados a pagar o “dízimo” – isso não deixa de ser “rachadinha”! É toma lá dá cá. E é tudo dito na maior tranquilidade. Isso pode indicar que a nomeação dos partidários se dá para encher os cofres do partido.

Paulo T. J. Santos

São Paulo

Intervenção na Petrobras

Editorial lúcido do Estadão sobre a estratégia do governo Lula da Silva de maquiar a inflação através de intervenções na Petrobras (O reajuste aditivado da Petrobras, 18/8, A3). Surpresa? Nenhuma! Para os atentos, óbvio. Esse tipo de atitude está no DNA do PT. Não por outra razão a Bolsa de Valores bate recordes de queda. O mercado olha para a frente e faz suas projeções. O PT só olha para trás, sem sequer se preocupar com os erros dele mesmo ou dos outros. Procura-se um estadista.

Oscar Thompson

São Paulo

Meio ambiente

Afinidade com seres vivos

Nunca havia ouvido falar de biofilia, mas conforme a leitura da coluna de Fernando Reinach avançava (Estado, 19/8, A23), descobri que sabia o seu significado. Desde que comecei a sonhar com a aposentadoria, meu genoma pré-histórico grita: liberdade, árvores, mato, cachoeiras, ar limpo, céu estrelado.

José Luiz Pereira Quinete

Sumaré

ABL

História e literatura

É mais do que alvissareira a candidatura da historiadora Mary Del Priore para ocupar a vaga do grande historiador José Murilo de Carvalho, na Academia Brasileira de Letras (ABL). É inegável o trabalho de valorização e de divulgação da História que Del Priore realiza todos estes anos. Assim como é louvável a ABL manter a tradição de historiadores entre seus membros, pois a História é também uma arte da escrita. Não por acaso, os gregos antigos associavam à História a musa Clio, irmã das demais musas, senhoras das outras artes, entre elas a poesia. E Del Priore, através de sua escrita, dá veemente prova da relação entre a História e a literatura.

Victor Villon

Rio de Janeiro

O TEMPO DE ARAS

Sombrio e desestimulante o editorial sobre o titular da Procuradoria-Geral da República (PGR) (Estado, 19/8, A3). O cargo, por sua importância, é indicação exclusiva do presidente da República. Seu ocupante precisa ser cidadão de comprovada honra e reputação. Entretanto, o procurador-geral atual, que pleiteia manter-se no cargo, mostrou-se dispersivo e, em certas ocasiões, arrogante e insolente. Senhor Augusto Aras, seu tempo passou, pegue seu boné e um abraço.

Jose Perin Garcia

Santo André

AUSÊNCIA DE CONVICÇÕES

Diz o editorial do Estadão que Aras “entrou para a história como o paradigma do oportunismo e da ausência de convicções na vida pública. Sua escolha era sempre pelo lado vencedor. Na vida política, isso gera indignação. No Ministério Público, é atestado de incompatibilidade com a função”. É, turma, é isso aí. Mas o jornal economizaria papel e tinta dizendo simplesmente o que se ouve pelas ruas, no popular, o que falta mesmo ao referido é vergonha na cara.

A. Fernandes

São Paulo

PROCURA-SE

O procurador-geral da República, Augusto Aras, tem “procurado” e encontrado o que é bom para ele. O Brasil? Ora, o Brasil...

Luiz Frid

São Paulo

DECISÃO DE LULA

E o mais incrível é que não dá para descartar a hipótese de Lula da Silva mantê-lo na PGR!

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

CAUSAS DETALHADAS DO APAGÃO

O prazo de 45 dias anunciado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) não é para explicar o ocorrido, mas para o brasileiro esquecer que houve apagão.

Renato Maia

Prados (MG)

BLOQUEIO NA EDUCAÇÃO

A notícia é triste: Lula bloqueia verba para educação enquanto libera verba para agradar a deputados. Triste, mas não surpreendente, afinal Lula nunca valorizou a educação, nem a dele próprio.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

BRASIL E CUBA

Celso Amorim, o antiamericano conselheiro para assuntos internacionais do presidente Lula, em visita a Cuba, ressaltou a grande amizade entre os dois países. O que será que a cruel e sanguinária ditadura cubana possui que atrai tanto os petistas, principalmente Lula da Silva?

J. A. Muller

Avaré

AUTONOMIA DE CID

“Cid tinha autonomia”, afirma Bolsonaro sobre a venda das joias. Isso quer dizer que, enquanto presidente, deu plena autonomia para que um subordinado seu pudesse “comercializar” bens do Estado, sabendo que é ilegal? E agora, entre nós, o ex-subordinado Mauro Cid fez bons negócios? E, se ele sair da cadeia, será que pode ser um bom comerciante?

Tomomasa Yano

Campinas

PRISÃO DA CÚPULA DA PM NO DF

A Polícia Federal acaba de prender a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), que indignamente fugiu de sua responsabilidade no 8 de Janeiro de impedir a depredação e destruição de parte dos prédios e mobiliários até históricos do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, surpreende que Ibaneis Rocha, como governador do DF, não tenha sido penalizado com o mesmo rigor que levou os PMs para a cadeia.

Paulo Panossian

São Carlos

RISCOS EM SOLO BRASILEIRO

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que sabe dos riscos que corre em solo brasileiro. Ótimo! Que sinta esse gosto em sua boca como se fosse alguém que, durante o seu mandato presidencial, também se sentiu totalmente inseguro apenas por pertencer a um dos tantos grupos minoritários afrontados constantemente pelo bolsonarismo, como os indígenas, os LGBTQIA+, os sem-terra, os quilombolas, os negros, etc. E vê se deixa de mimimi, Jairzinho!

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

JAVIER MILEI

Seria oportuno o candidato à presidência da Argentina explicar como ele pretende dolarizar a economia ao mesmo tempo que rompe relações com a China, maior fonte de dólares do país. Javier Milei deveria explicar também como vai funcionar o sistema de saúde da Argentina, que segundo ele será 100% privado e pago. O mundo não precisa de outro extremista que pretende se eleger recitando um rosário de bobagens e mentiras.

Mário Barilá Filho

São Paulo

MÃE BERNADETE PACÍFICO

O brutal assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, na Bahia, enquanto brincava com os netos, revela a impressionante patologia dos autores desse crime, ainda em apuração pelas autoridades policiais. Tal tragédia mostra o atual momento que vivemos de ódio, que as redes sociais potencializaram nos últimos tempos em todo o planeta.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

ABENÇOADO POR DEUS

E o Brasil, país abençoado por Deus e bonito por natureza, assiste há algumas décadas ao vertiginoso crescimento das igrejas evangélicas, chegando atualmente a nada menos que cerca de 110 mil templos divididos em quatro grupos: missionários, pentecostais, neopentecostais e de classificação não determinada. Segundo o Centro de Estudos da Metrópole (CEM), ligado à Fapesp, só em 2019 foram abertas 6.356 igrejas evangélicas, média de 17 templos por dia. Para o sociólogo Edin Sued Abumanssur, professor de Sociologia da Religião da PUC de São Paulo, a Igreja Católica mais ortodoxa é a que perde mais fiéis no País, podendo chegar em 2030 a um equilíbrio de forças com o segmento evangélico. O Brasil dos jesuítas de cinco séculos atrás caminha em direção a uma divisão seus milhões de fiéis entre padres e pastores. Que continue sendo abençoado por Deus. Amém.

J. S. Decol

São Paulo

ATESTADO DE ÓBITO

O falecimento de minha mãe em 25 de junho passado teve um reflexo automático: o cancelamento imediato de sua pensão no INSS. Em contrapartida, cancelamento de conta bancária, TV a cabo, débitos automáticos de luz, água e telefone precisam ser notificados em agências determinadas com atestado de óbito original, ou terá seu nome protestado e o aviso do cartório será enviado aonde ela não está – ainda não conseguem chegar ao Céu.

Carlos Gaspar

São Paulo

CAIXAS FÍSICOS

Sobre reclamação do leitor Abelton Gonçalves em que relata recusa do Santander de realizar depósitos nos caixas físicos (Estado, 19/8, A20), quero dizer que o Banco Bradesco do bairro Utinga, em Santo André, há anos pratica essa tática de dificultar o recebimento de contas e demais serviços nos caixas físicos, inclusive colocava estagiários na porta giratória para barrar a entrada dos clientes que pretendiam fazer esses serviços, caracterizando uma violação aos direitos dos consumidores, principalmente dos idosos.

Eliel Queiroz Barros

Santo André