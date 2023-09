O Brasil na ONU

Mais do mesmo

Lula na ONU defende combate à desigualdade e fala em ‘incapacidade coletiva’ de mediar conflitos (Estadão, 19/9). Como de praxe, Lula jogou contra o País e contra ele mesmo, em discurso na ONU. Ao defender o combate à desigualdade, esqueceu-se de que faz um governo nababesco, administra uma máquina inchada e pesada, gasta milhões em viagens inócuas, gera impostos ao invés de cortar gastos. Posa de socialista, mas adora as benesses do capitalismo. Ao falar sobre a incapacidade coletiva de mediar conflitos, responsabilizou o Conselho de Segurança, ignorando que o único responsável pela guerra na Ucrânia é seu grande apaniguado Vladimir Putin. É pouco provável que contribuições financeiras de países do Ocidente cheguem efetivamente à Amazônia.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

Ausência de líderes

A ausência dos presidentes de Reino Unido, França, China e Rússia na Assembleia-Geral da ONU mostra o desinteresse das grandes potências em dialogar e chegar a uma solução para os conflitos mundiais. Lula cumpriu seu papel e discursou com veemência sobre as questões que afligem a humanidade, não sem as habituais controvérsias em suas posições.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

Desigualdade

“Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade.” Essa frase do discurso de Lula é lapidar. Constitui a essência e a causa de tanto sofrimento neste mundo. E, no entanto, as melhores soluções podem também advir dela, a partir da compreensão profunda de seu significado e mergulhando em soluções que podem emergir desse enunciado. Não podemos nos esquecer de que onde há fome e desigualdade há um pântano do qual é quase impossível sair. Daí a importância da fala de Lula na ONU, alertando o mundo desenvolvido para essa triste realidade e também olhando diretamente para o nosso país, onde a desigualdade tem sido uma triste saga, fonte de instabilidade e insegurança.

Eliana França Leme

Campinas

*

Três Poderes

Perdemos a mão

O artigo Governo no retrovisor e STF politizado, de Carlos Alberto Di Franco (Estadão, 18/9, A6), e a reportagem de Natália Santos Senadores mantêm até 82 assessores sem concurso em gabinetes ‘inchados’ (Estadão, 18/9, A8) são a demonstração do quanto estamos longe de um Estado verdadeiramente funcional, em prol da sociedade. Depois do radicalismo desqualificado de Bolsonaro, da volta de Lula da Silva ao poder e dos graves erros cometidos por seu partido, perdemos a mão, como se vê pela politização escancarada do STF. Fala-se tanto nas consequências, mas não se toca nas causas. Por que o Brasil não tem um plano efetivo de crescimento sustentável – sem olhar pelo retrovisor? Como se construiu tamanha aberração de mordomias no Legislativo e em todas as esferas governamentais, que fere o senso comum, tratando a sociedade com desprezo escancarado? Onde está o MP fiscalizador, em sua função institucional, consagrada pela Constituição? É preciso dar um basta!

Paulo Chiecco Toledo

São Paulo

*

Reforma administrativa

Estabilidade

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou em entrevista ao Estadão (19/9), referindo-se à reforma administrativa, que a estabilidade protege o servidor público, “mas protege principalmente o Estado, no sentido de evitar perseguições políticas ou retaliações contra quem denunciar malfeitos”. Bem, quem já teve a oportunidade de trabalhar em serviço público sabe muito bem que é justamente por causa de saber-se estável que o servidor pouco se importa com a qualidade do serviço, daí a pecha popular de que servidor público é indolente. Quanto à proteção contra denúncias de malfeitos, esse é um detalhe muito pequeno diante da questão maior do desempenho e da possibilidade de demissão. Está certo, como diz a ministra, que a lei atual já permite demissões por ilícitos ou performance ruim, mas somente no limite. É preciso agilidade, não só para cobrar desempenho, mas, sobretudo, para racionalizar e enxugar a máquina pública e, assim, reduzir gastos. O paternalismo do Estado em relação ao trabalhador público, provendo-lhe estabilidade, é modelo antigo, oneroso e ineficaz.

Luciano Harary

São Paulo

*

RECURSOS PÚBLICOS

Em Goiás, investimento bilionário tem vizinho sem teto (17/9, A8). O Estadão do último domingo falou da pobreza no Brasil, que é enorme. É bom lembrar que uma grande quantidade de pessoas não tem nem uma refeição diária. A pobreza não é falta de recursos, mas sim da má utilização dos recursos públicos, pois é só lembrar que temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e servidores públicos em todos os níveis com remunerações enormes e muitas benesses. Vamos administrar com melhor eficiência.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

*

CARTÃO CORPORATIVO

O Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou que Lula da Silva, nos primeiros sete meses de governo, foi o recordista em gastos com o cartão corporativo. As despesas mensais do presidente chegam a R$ 1,1 milhão, enquanto as de Michel temer e Dilma Rousseff giraram entre R$ 584 mil e R$ 905 mil, e as de Jair Bolsonaro, R$ 1 milhão. Lula, que costumeiramente se emociona ao falar da pobreza e da fome, não sente remorso algum desse absurdo esbanjamento de dinheiro público.

J. A. Muller

São Paulo

*

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na administração pública, um presidente perdulário gasta no seu cartão corporativo mais do que deveria num momento econômico difícil, de baixa empregabilidade e salários. O Judiciário é caro comparativamente a países melhor administrados e que deveriam servir de exemplo aos nossos juízes supremos. Deputados cuja formação desconhecemos, já que o cargo não exige curriculum de capacitação, esfalfam-se em legislar em causa própria, sem haver punição provavelmente devido a indicações de compadrio político. Aberrações por eles engendradas são noticiadas como fato comum ante a dificuldade da mudança. Alteração política só andando de marcha ré. Reforma administrativa só com inchaço do Estado. Os pobres mortais que paguem! Desconsideram o curso de Administração Pública, ministrado há anos pela FGV. Um curso de excelência, em que formandos (coitados, se trabalharem com o setor público) deverão tomar ansiolítico para não cair na depressão da frustração, sabedores que deverão ser partícipes de uma má gestão.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

*

PRODUTIVIDADE PARLAMENTAR

A produtividade do Congresso brasileiro é baixíssima. O Brasil tem os mesmos problemas há décadas, mas quase nada é equacionado e resolvido pelos parlamentares. O País não pode funcionar com parlamentares inúteis, que não resolvem nada, como por exemplo o ex-presidente Bolsonaro nos 30 anos que frequentou o Parlamento, e ainda por cima têm o direito de contratar 80 assessores, regiamente pagos com dinheiro público. O Brasil precisa impor critérios qualitativos para os postulantes a cargos públicos e também impor critérios para controlar a produtividade dos parlamentares.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

‘DESAPREÇO’ PELA DEMOCRACIA

Não creio que exista “desapreço” pela democracia ou pelo liberalismo (Qual democracia?, 18/9, A4). O que existe é saturação em relação aos políticos desonestos e aos juízes que os protegem. Poderá se repetir por aqui uma “tomada da Bastilha” e um regime de terror, caso os supremos magistrados continuem cuspindo no povo, vomitando anulações de processos, ignorando fatos e libertando corruptos?

Celso Francisco Álvares Leite

Limeira

*

BAGUNÇA INSTITUCIONAL

É até difícil exprimir com propriedade o que está ocorrendo com os Poderes no Brasil. O editorial Bagunça institucional (14/9, A3) reconhece a bagunça que os Três Poderes da República instituíram, mas fica um pouco vago, como de resto vaga está a percepção completa de como a presente situação se consolidou. Um ministro do Supremo que age como um ditador; outro ministro tem a coragem irresponsável de anular provas de crimes, sob o olhar de seus outros pares, que não o aparteiam e parecem anestesiados com tamanha incompetência para simplesmente agradar o presidente da República e continuar com as benesses do cargo com mais tranquilidade. A política, chefiada pelo presidente da Câmara, vai nos levar para onde não se sabe. O chefe do Executivo precisa de um mínimo de apoio legislativo, mas sem limites de vergonha na cara, como está, aonde tudo isso vai parar?

Ademir Valezi

São Paulo

*

DEMOCRACIA EM PERIGO

Confesso que tive dois sentimentos – medo e impotência – ao ler o editorial Bússola institucional avariada (17/9, A3). Medo, porque a democracia está, sim, em perigo no Brasil de hoje, com o suposto governo democrático atual e com as decisões antidemocráticas recentes de parte do Supremo. Diga-se de passagem, com a conivência e a omissão de um Congresso que está mais preocupado com as benesses do que com os compromissos assumidos com o povo que o elegeu. Impotência, porque não vejo mais vozes se levantando contra as aberrações e as arbitrariedades cometidas diariamente contra a nossa democracia, as nossas conquistas e o povo brasileiro.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

BRASIL DE AMANHÃ

Bússola institucional avariada resume bem a história do Brasil de hoje. É preciso, com urgência, regular a bússola para o Brasil de amanhã.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

ROSA WEBER

No que pese a respeitosa atuação de Rosa Weber à frente do Supremo Tribunal Federal (STF), há que se considerar que foi sua inação quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que deixou de julgar as sólidas denúncias de disparo em massa de fake news nas eleições de 2018 que poderiam ter impedido Bolsonaro de chegar ao poder. Naquele mesmo ano, no habeas corpus preventivo no STF em favor do então ex-presidente Lula, seu voto decisivo eivado de “não sei, não sei” também foi marcante.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

LIMITE PARA DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS

É angustiante ver a desinformação e o lobby anti-histórico que rondam a tese do marco temporal. Estabelecer um limite para demarcações de terras indígenas é proteger os pilares da coexistência e da sustentação desta nossa nação como uma federação. Ao criminalizar os colonizadores, seus críticos esquecem que todo o conforto, desenvolvimento e bem-estar que temos veio da colonização. Há erros, há injustiças, mas não podemos apagar nossa história e voltar à idade das pedras. As terras indígenas pré-1988 cumprem seu papel e garantem a segurança econômica e alimentar do Brasil ao não permitir que 100% da terra nos seja retirada com o lobby pró-demarcações. Não é revanchismo. É questão de bom senso; algo que anda se extinguindo neste século.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

FENÔMENOS NATURAIS

Lula disse que o ciclone no Rio grande do Sul e o terremoto no Marrocos são culpa do aquecimento global. Tudo tem que ter um culpado, até os fenômenos naturais. Menos ele, que é inocente.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

FORNECIMENTO DE LÍTIO

Com o avanço da eletrificação da frota global de veículos, a América do Sul desponta como líder no fornecimento de lítio, mineral essencial para as baterias desses veículos. A indústria de montadores corre para garantir o material para seus produtos, e nós, como Argentina e China, despontamos como os maiores fornecedores. Precisamos estar atentos no sentido de que as multinacionais que usam tal mineral não utilizem nossas jazidas como nos séculos passados o ouro e outros minerais foram explorados sem que tivéssemos reais benefícios por exploração.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

RECARGA DAS BATERIAS

Uma pergunta a ser respondida por quem acredita que o lítio irá resolver o problema das emissões de gás carbônico: de onde virá a energia para recarregar as baterias?

Carlos Leonel Imenes

São Paulo

*

ARGUMENTO PSEUDODESENVOLVIMENTISTA

As megaobras da ciência que o Estadão noticiou (PAC promete investimento de R$ 1,8 bi em duas megaobras de ciência, 17/9, A18) nada mais são do que o megassonho de todo político corrupto: uma obra que nunca vai acabar e que o orçamento sempre vai aumentar sob algum pseudoargumento nacionalista, pseudodesenvolvimentista. Os bons projetos de estudos que precisam de um acelerador de partículas sempre encontrarão locais de execução nos bons aceleradores de partículas ao redor do mundo. Acelerador de partículas é um brinquedo caro de país rico. Temos outras prioridades no nosso país. Procura-se um estadista.

Oscar Thompson

São Paulo

*

MEMORIAL DOI-CODI

O editorial Compromisso com a memória (17/9, A12) tratou sobre o projeto de transformar o complexo do número 921 da Rua Tutóia, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, em um memorial para lembrar o macabro local em que funcionou por quase 14 anos, de 1969 a 1982, o DOI-Codi, um verdadeiro centro de violações dos direitos humanos durante a fase mais aguda de repressão aos opositores do regime de exceção da ditadura militar, onde cerca de 7 mil pessoas foram levadas para serem interrogadas, torturadas com requintes de crueldade e muitas assassinadas pelo mão pesada do Estado. No Estado Democrático de Direito que o País vive, a tão duras penas reconquistado após a longa e sangrenta noite dos anos de chumbo da ditadura militar, de lamentável memória, é de fundamental importância que a iniciativa prospere, de forma a marcar um período obscuro da História que não pode ser repetido. A propósito, cabe citar o filósofo e cônsul romano Marco Túlio Cícero: ”A História é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos”. Memorial DOI-Codi já, sem mais delongas.

J. S. Decol

São Paulo