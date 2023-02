Tragédia no litoral

Chuva histórica

Em razão do maior volume de chuva da nossa história – o acumulado de sábado e domingo foi de 682 mm em Bertioga e de 626 mm em São Sebastião –, uma nova tragédia aconteceu no litoral norte de São Paulo. Até aqui, estão contabilizados 40 mortos e 2.500 desabrigados. Mas, infelizmente, conforme relatos das autoridades, ainda há muitas pessoas sob os escombros do soterramento de casas após os gigantescos deslizamentos de terra. No litoral sul, o Guarujá foi a cidade mais afetada, com 395 mm de chuva no fim de semana. Para piorar, estradas como a Mogi-Bertioga e a Rio Santos foram bloqueadas por causa dos deslizamentos de terra, e parte da Rio Santos foi totalmente destruída. É bom lembrar: em março de 1967, 450 pessoas morreram em Caraguatatuba, no deslizamento de parte da Serra do Mar. Meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos em mais esta tragédia.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

O desastre se repete

Tal como aquele barquinho da canção, a Serra do Mar também “desliza sem parar”, só que, infelizmente, com consequências trágicas. Foi em 17 de março de 1967 que outra tromba d’água soterrou Caraguatatuba sob um mar de lama, deixando centenas de mortos, uma enorme devastação e muitas pessoas, como eu, que ficaram por três dias esperando auxílio para atravessar as barreiras que interromperam a Rodovia dos Tamoios. Agora, 56 anos depois, a história se repete, e não como farsa. Como sempre, vemos na TV autoridades irresponsáveis sobrevoando de helicóptero o cenário desolador, oferecendo solidariedade vazia e caras compungidas, enquanto centenas de valorosos cidadãos batalham desesperadamente para salvar quem e o que puderem. A novidade fica por conta de que, desta vez, a inundação atingiu também as praias chiques – o que não é consolo para os mais pobres. Mas tenho a esperança de que este povo sofrido consiga se reerguer e recomeçar sua vida, como já fez antes. E de que também – mais importante – nas próximas eleições ele consiga limpar o mar de lama fétida onde sempre nadaram de braçadas os responsáveis por essas tragédias.

Alfredo Franz Keppler Neto

alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

Culpa

A chuva que caiu no litoral de São Paulo no fim de semana passado era anunciada, pois os serviços meteorológicos estão cada vez mais certos. Logo, a culpa pela tragédia não pode ser colocada, como sempre fazem as autoridades nessas horas, nas chuvas. Os culpados são a ineficiência e o descaso do poder público.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

Autoridades

O governador Tarcísio de Freitas arregaça as mangas e põe a mão na massa. Monta gabinete de crise no litoral norte de São Paulo, dá detalhes e aponta soluções. Já Lula da Silva é o político de sempre: faz discurso eleitoreiro e se aproveita da tragédia para fazer marketing a seu favor.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

Lula da Silva

Fascínio retrógrado

Excelente o artigo de Almir Pazzianotto Pinto O fascínio venezuelano (20/2, A4). De maneira sintética, contou a história do sindicalismo “metalúrgico do ABC”, responsável pela destruição de nossa promissora indústria automobilística, assim como criou as bases da corrupção que culminou com mensalão, petrolão e outros. Pazzianotto mostrou que os políticos não aprenderam com seus erros nem nós, que continuamos votando neles.

Eduardo Pereira

edu_pere@uol.com.br

Campinas

8 de Janeiro de 2023

Não há urgência

Li na Coluna do Estadão de domingo (19/2, A2) que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, está à procura de um lugar para erguer em Brasília um memorial do 8 de Janeiro. De fato, é algo que não deve ser esquecido, mas acho que não é o momento adequado. Se os recursos terão origem no Ministério da Cultura, poderiam ter destinos mais apropriados para o povo brasileiro, levando em consideração o descuido com a cultura durante o governo Bolsonaro. Já se se trata de recursos federais, esta não é a hora de gastar. E, por último, há menos de dois meses daquela barbárie, alguém conseguiu esquecê-la? Não é necessária tanta urgência para fazê-lo.

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Arrefecida a pandemia, o delírio do carnaval foi lançado como foguete pela mídia e demais aduladores dos sonhos populares, nas marchas e contramarchas de uma economia em crise, cujo crescimento é desprezível, ao lado do desemprego. Acabada a folia, na quarta de cinzar o povo cai na real e acorda para o relógio dos compromissos, tentando a qualquer custo sair da exclusão social.

Carlos Henrique Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

A BOA POLÍTICA

O quadro trágico de dezenas de mortos e milhares de desabrigados no litoral paulista uniu os corações e os deveres de dois homens públicos importantes, o presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas. Lula acentuou, com desprendimento e grandeza de espírito exemplares: “O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter”. Por sua vez, Tarcísio agradeceu o carinho e a presença de Lula, determinando urgentes providências para sanar o cenário triste e desolador. A política verdadeira serve à coletividade. Valoriza o cidadão. Dignifica aqueles que sabem exercê-la com correção e eficiência. São bem-vindas as boas causas que melhorem a qualidade de vida dos mais necessitados. Partidos existem para atender aos anseios coletivos. Quando desvirtuada por grupelhos sedentos por interesses subalternos, a boa política cai no descrédito. Perde o respeito do eleitor. A democracia permanece inabalável, mas os maus políticos acabam desprezados. A maior tarefa de todo bom e isento chefe da nação é trabalhar pelo bem-estar da população. Lula e Tarcísio de Freitas são bons personagens do presente e do futuro. Sabem de suas imensas responsabilidades. Tarcísio não desdenha o passado político. Foi eleito, no primeiro turno, com as bênçãos de Bolsonaro. Foi atuante ministro da Infraestrutura do ex-presidente. Com imenso talento político, o governador paulista, todavia, não tem vocação para caranguejo.

Vicente Limongi Netto limonginetto@hotmail.com

Brasília

SOLIDARIEDADE

Comovente a solidariedade de seu Lula e Tarcísio. Pegam um helicóptero e jatinho, no caso de Lula, lógico pago com dinheiro público, chegam ao local da tragédia, falam um monte de baboseiras e “até logo, passar bem, até a próxima”. O que o País precisa é de infraestrutura, estúpido!

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

SÓ R$ 2 MILHÕES?

Será que Lula não tem vergonha de oferecer R$ 2 milhões para os desabrigados da tragédia no litoral de São Paulo? Naturalmente, pensou “Tarcísio é Bolsonaro, que se dane!”. Medíocre.

Gustavo Guimarães da Veiga ggveiga@outlook.com

São Paulo

REMOENDO O PASSADO

Ainda repercutindo matéria do Estadão Resolução do PT amplia decepção de ‘frente ampla com o rumo do governo Lula (17/2, A7), líderes partidários que votaram com o PT não veem com bons olhos essas recorrentes voltas ao passado. Exemplo: o impeachment de Dilma Rousseff, o golpe, é o campeão de reminiscências. Roberto Freire, presidente do Cidadania, resumiu numa pequena frase essa insistência: “Falar em golpe é estultícia”, ou seja, é uma estupidez. Se o diretório petista não mudar essa narrativa vitimista e o presidente continuar a endossar esses relatórios aloprados, poderosos políticos, economistas, empresários e eleitores que acreditaram em novos tempos abandonarão este barco, até o momento sem rumo e soçobrando. Alguns incautos tripulantes com medo e arrependidos já começaram a desembarcar. Mas ainda há tempo para evitar que o navio vá a pique. Lava Jato, impeachment, mensalão e corrupção na Petrobras, esquema de pagamentos de propinas, são favas contadas, fatos consumados, então para que remoer esse sinistro passado? Quem acompanhou os tristes acontecimentos sabe o que vocês fizeram em outros verões, portanto, quanto mais se mexe, mais mau cheiro aparece. Quase dois meses de “governo” e só o que se viu foi um presidente raivoso, e em seus discursos estão patentes o ódio e o desejo claro e desenfreado de vingança. Já passou da hora de o presidente pensar e entender que vingança é um prato que se come frio. A insistir nessa toada, o banco de reservas vai começar o aquecimento e, lá, existe um ansioso “jogador”, vira-casaca, que não vê a hora para ser o capitão do time principal.

Sergio Dafré Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

ALIMENTANDO BOLSONARO

Diferentemente do que prometeu na sua frente ampla, Lula continua repetindo Bolsonaro e dividindo o País. Alimentando a guerra entre esquerda e direita; demitindo militares sem critérios; atacando a independência das instituições (agências e Banco Central); aparelhando estatais; mantendo pessoa envolvida em corrupção no cargo e pretendendo rever privatizações, ele simplesmente está viabilizando politicamente Bolsonaro. Ser revanchista é se vender falso e grosso como o seu antecessor. O povo já se vê novamente desesperançado entre petistas e bolsonaristas que se veem como fascistas ou comunistas. Neste mundo de óticas tão distintas, sem nada no meio, a situação vai ficando cada vez mais difícil, afastando os investidores do País.

Nilson Otávio de Oliveira noo@uol.com.br

São Paulo

INIMIGOS

Governos populistas só conseguem arregimentar mais adeptos se definem um alvo como inimigos comuns: para Bolsonaro eram os “comunistas”, já para Lula são os “ricos e as elites”. Assim vai o Brasil caminhando para lugar nenhum. Triste!

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

ISENÇÃO

Ricardo Lewandowski, compadre da falecida Marisa Leticia, suspendeu três ações penais da Lava Jato que incriminavam o presidente Lula. Esta não é a primeira vez que Lewandowski beneficia o democrata, honesto e inocente Lula. Eduardo Appio, crítico de Sergio Moro e doador da campanha eleitoral de Lula, é o novo juiz da Operação Lava Jato. Será que esses dois magistrados têm isenção para avaliar qualquer ação penal contra o intocável Lula da Silva?

J. A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

JAIR BOLSONARO QUER VOLTAR

O Wall Street Journal entrou de gaiato no papo do ex-presidente, que acredita que o bolsonarismo será eterno. Dizer que voltará ao Brasil para liderar a oposição é uma ameaça, sim (Estado, 17/2, A3). Se (e só se) Lula continuar despertando o lulopetismo que o levou à cadeia, o caminho estará aberto para um – certamente – ex-presidiário que hoje está refugiado nos Estados Unidos, como filhinho de papai Trump. Acorde, Lula, por favor, os seus eleitores, já que estás agradando tanto aos seus adversários.

Tibor Simcsik prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo

PASSAPORTE DA VACINA EM SP

A tragédia está anunciada. A sanção à lei que proíbe a exigência de comprovação de imunização contra a covid, enquanto o governo desmantela a companhia de Saneamento Básico do Estado, como se ignorasse que saneamento é saúde, vão, em pouco tempo, sobrecarregar o SUS. Está ficando evidente o descompromisso do governador com a população de São Paulo.

Ana Cristina Lessa Simões anacris.114422@gmail.com

São Paulo

TRAUMA?

O atual governador de São Paulo tem cara de quem pulou uma vacina, ou não tomou nenhuma até hoje. Talvez por isso tenha algum trauma contra elas, e, principalmente, contra quem as tome.

Carlos Alberto Roxo roxo.sete@gmail.com

São Paulo

TARCÍSIO DE FREITAS E A COVID

A respeito do editorial O ‘técnico’ Tarcísio se curva ao obscurantismo (18/2, A3), que expõe a condenável e descabida atitude do governador paulista e bolsonarista de sancionar uma lei extinguindo o passaporte da vacina contra a covid-19, cabe produzir um de seus parágrafos: “Note-se, a rigor, que ninguém é obrigado a se vacinar. O Estado não pode tomar pessoas pelo braço e aplicar a agulha. Mas todos têm a obrigação de não expor outras pessoas ao risco de contaminação. Por estúpido que seja, as pessoas são livres para se infectar. Mas, numa sociedade civilizada, não são livres para infectar outros. Assim, restrições ao ingresso de não imunizados em estabelecimentos protegem o direito à saúde da coletividade. Mas a nova lei de São Paulo, redigida pela ex-deputada Janaína Paschoal e encampada por uma bancada bolsonarista, tolheu aos paulistas esse direito”. Por oportuno, cabe lembrar que o governador Tarcísio (Republicanos) esteve afastado do dia a dia do trabalho por ter sido infectado pela covid-19, certamente por descuido no uso de máscaras ou por não ter sido devidamente imunizado com as quatro doses até agora.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

O ‘TÉCNICO’ TARCÍCIO

Não há por que se surpreender com esse comportamento, já que foi indicado por alguém cujo comportamento instável demonstrava claramente os problemas que criaria. Agora só nos resta ter paciência, já que foi eleito pelos votos de cidadãos que votam emocionalmente, ignorando qualquer tipo de raciocínio lógico.

Vera Bertolucci veravailati@uol.com.br

São Paulo

O CARTÃO QUE INTERESSA

O cartão de vacinação de Jair Bolsonaro ocupou a pauta dos meios de comunicação nos últimos dias, estimulando a guerra das vacinas. Se Bolsonaro tomou ou não a vacina, o fato é que ele garantiu vacinação a todos os brasileiros. Enquanto se discute mostrar esse cartão, a população está curiosa para saber o que aconteceu com governadores e prefeitos que em plena pandemia superfaturaram respiradores e praticaram corrupção. A bandalheira foi tamanha que uma empresa especialista em venda e instalação de ventiladores de teto foi contratada para fornecer equipamentos de ventilação pulmonar usados por pacientes em estado grave. A empresa não entregou o prometido e o dinheiro sumiu. Essa gente que recebe dinheiro do contribuinte, e está lá para coibir os roubos, deveria chafurdar mais embaixo e cobrar dos responsáveis os mais de R$ 775 milhões que, segundo investigação, foram parar no bolso de quem certamente não estava preocupado com a covid. Esse cartão a sociedade quer ver.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

IPTU INJUSTO

Adquiri minha casa em 2006 e, nestes últimos 17 anos, o imposto do IPTU foi reajustado em 440%, e, neste mesmo período, meu salário de aposentado foi reajustado em 272%, ou seja, 62% a menos, violando os princípios do confisco e da capacidade contributiva. Diante do exposto, o valor venal ficou 20% superior ao valor de mercado, tornando o IPTU injusto. Cabe ao prefeito Ricardo Nunes corrigir essa distorção.

José Carlos Costa policaio@gmail.com

São Paulo

REAJUSTE SALARIAL DO FUNCIONALISMO

Há que destacar que os servidores da Saúde têm seus vencimentos congelados desde 2014. Nem mesmo a pandemia sensibilizou o governo a reconhecer o desempenho da categoria.

Francisca de Lurdes Silva franciscadelu@gmail.com

São Paulo

IRRESPONSABILIDADE

Não poderia ser mais exata a sugestão da economista Elena Landau (A cizânia, 17/2) ao se referir à polêmica sobre os juros altos: “Derruba (os juros) e vê no que dá. Dê responsabilidade aos que pregam ideias irresponsáveis”. Em verdade, foi o que aconteceu em 2012 no governo de Dilma Rousseff. A então presidente forçou os bancos públicos a baixarem os juros e fez pressão sobre os privados para que fizessem o mesmo. O consumo destrambelhado sobreveio e, junto com ele, a inflação e o desastre. Ou seja, conhecemos essa história, já sabemos o desfecho. Repetir o erro será a consagração da irresponsabilidade por parte de quem deveria ser responsável.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

VIVENDO DE DISCURSOS

O presidente Lula, jogando para a torcida, resolveu criticar o Banco Central sem piedade, como se este órgão tivesse adoração por juros altos, e não estivesse seguindo sua missão de regular a liquidez do mercado e controlar a inflação. Ora, o presidente, ao invés de trabalhar a favor de um Estado menor, mais eficiente e cobrar dos Três Poderes a mesma postura, já no início de seu mandato cria 37 ministérios. Mau sinal. Enquanto a máquina administrativa for deste tamanho (e sem perspectiva de privatizações), ficaremos estagnados e vivendo apenas de discursos.

Rodrigo Cezar Pereira rodrig2705@gmail.com

São Paulo

IMPLICÂNCIA

Será que Lula implica com Roberto Campos Neto porque o avô do presidente do Banco Central, economista, ex-ministro e senador Roberto Campos (contemporâneo de Lula no Congresso) quis lhe ensinar uma lição que até hoje Lula não aprendeu? “Os promotores da inflação não são a ganância dos empresários ou a predação das multinacionais, e sim esse velho safado, que conosco convive desde o albor da República – o déficit do setor público.”

Ely Weinstein elyw@terra.com.br

São Paulo

CARTÃO DE CRÉDITO

Por que ninguém critica os juros pornográficos cobrados pelos cartões de crédito?

Fernando de Mattos Barretto femabar76@gmail.com

São Paulo

O CRIME COMPENSA? DEPENDE

O Brasil prende por um xampu e condena por pacotes de bolacha. Mas calma! Isso apenas se você se enquadra em determinadas categorias. Assim, a aluna da Faculdade de Medicina da USP acusada de desviar R$ 927 mil dos fundos arrecadados para custear a festa de formatura da turma pode retornar às aulas do internato, com estágio no Hospital das Clínicas, a partir de 12 de março, pois tal decisão cabe à aluna, de acordo com a USP. Respondida a pergunta?

Omar El Seoud elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

SAUDADES DO ORELHÃO

Com o advento do carnaval e a violência urbana, eu sinto saudades do orelhão, no qual com uma fichinha se podia ligar da rua. Hoje, com a internet, poderíamos ter o “orelhinha”: um celular fixo em locais seguros para que o usuário, com um cartão magnético, pudesse acessar sua linha telefônica e a internet sem precisar do seu celular. Com isso, os furtos e assaltos podem ser evitados, pois o usuário da telefonia móvel não precisaria portar o aparelho nas ruas. Fica a dica para as operadoras.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro