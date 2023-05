Reunião do G7

Neutralidade capenga

Lula foi fazer o que no Japão como convidado da reunião do G7, que apoia a Ucrânia diante da invasão russa? O convite foi justamente para que o Brasil se aliasse a eles contra a agressão russa. Quando sabidamente existe um invasor, declarar-se neutro é o mesmo que apoiar o agressor.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

Educação

Dificuldade de ler e escrever

Estudo Internacional de Progresso em Leitura (Pirls) de 2021 indicou: no Brasil, 4 entre 10 alunos do 4º ano do ensino fundamental têm dificuldade para ler. Essa triste notícia na página A21 do Estadão de 20/5 complementa outra, no rodapé da página A13 da mesma edição: o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República tem dificuldade de escrever corretamente. O redator da notícia foi singelo: Chefe da Comunicação derrapa no português e é corrigido. Derrapa? Na realidade, ele capotou.

José Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

O retorno pós-pandemia

Excelente iniciativa do Estadão com a série Reconstrução da Educação, que debate os caminhos para o Brasil retomar investimentos nos ensinos infantil e fundamental. Desejo contribuir com outro tema: o fechamento das escolas durante a fase aguda da pandemia causou aos alunos, tanto de escolas públicas quanto privadas, uma importante perda de etapas de vida. Ficando mais de dois anos sem frequentar aulas presenciais, todos voltaram depois para dois anos escolares à frente de onde estiveram antes. Assim, alunos de 5 anos, por exemplo, voltaram para a escola sem estarem alfabetizados e seus novos professores não estavam preparados para iniciar essa importante fase de aprendizagem. Vale a pena discutir como enfrentar este grande problema.

Sylvia Gouvêa, presidente do Instituto Cultural Lourenço Castanho

sylvia.gouvea@uol.com.br

São Paulo

*

Saúde

Diabetes e função renal

Cumprimento o dr. Levimar Araújo pelo artigo Diabéticos sem insulina – até quando? (Estado, 19/5, A5). Essa realidade é vivida por milhares de médicos na prática diária e por milhões de pacientes. Em minha especialidade (urologia) vivemos um duro aspecto da diabetes que, com seguimento e tratamento corretos, certamente seria amenizado: a falência da função renal. Enfrentamos uma infindável fila de portadores de diabetes que evoluem para a doença renal terminal dialítica e que veem no transplante uma forma de melhora da qualidade de vida. Infelizmente, a sensação que temos é a de que estamos enxugando gelo. Independentemente do panorama de doadores que temos, a fila – e, por consequência, a espera também – só aumenta. Essa dura realidade pode ser combatida com as medidas citadas no artigo, como acesso facilitado ao tratamento especializado e ao tratamento proposto. Além do suporte psicossocial que sabemos que nosso SUS tem condições de oferecer. Finalizo reiterando a necessidade de desburocratização e de facilitação no processo de tratamento de uma doença tão comum e tão esquecida.

Matheus Botelho Santos,

urologista

matheusbotelho.uro@gmail.com

Piracicaba

*

Sistema S

De um santo a outro

Fui informado numa unidade do Sesc de que está em andamento um procedimento com o objetivo de transferir para a Embratur verba que deveria ser direcionada ao Sistema S. Mesmo desconhecendo os detalhes do assunto, tomo a liberdade de registrar o que segue: sou membro do Sesc há cerca de meio século. Hoje, aposentado, eu e minha mulher temos a credencial plena. Frequentamos cursos regulares e, sempre que possível, viajamos pelo Brasil e nos hospedamos em unidades do Sesc pagando valores bem mais em conta do que qualquer hotel e desfrutando de serviços tão bons como os oferecidos por hotéis locais ou até melhores. Creio que, num momento em que o governo atual insiste em que vai melhorar as condições sociais dos trabalhadores e dos aposentados em todos os sentidos, a verba ficando no Sistema S estará mais adequada ao cumprimento deste objetivo com relação aos menos favorecidos. Concordo que a Embratur também é importante para o País, mas não se deve vestir um santo despindo outro santo.

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@gmail.com

São Paulo

*





Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PRESSÃO INDEVIDA

Em plena era de economia mundial verde, em que carbono virou ouro, discutir com órgãos ambientais se é seguro produzir petróleo numa região como a foz do Rio Amazonas é seguramente imprescindível. Mas o que chama mais a atenção na situação atual, na qual o Ibama negou licença à Petrobras para fazer estudos de viabilidade no subsolo da região, é o fato de a estatal afirmar que já mantem lá equipamentos que consomem R$ 3 milhões em manutenção por dia. Além de representar uma pressão totalmente indevida sobre o Ibama, o fato representa um ponto para os que são a favor da privatização da estatal, pois, se fosse na inciativa privada, uma despesa como essa jamais ocorreria.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

SUPERPODERES DO IBAMA

A negativa do Ibama de conceder à Petrobras a licença para a perfuração de um poço exploratório no litoral do Amapá, arbitrária e ideológica, levanta uma questão que o Brasil terá de enfrentar cedo ou tarde: a limitação das atribuições dos órgãos ambientais para decidir sobre empreendimentos e projetos produtivos. O impedimento total de um dado empreendimento deveria restringir-se aos casos que incorrem num nível de risco acima das possibilidades de mitigação de seus impactos socioambientais, algo que a experiência das últimas décadas indica serem raríssimas exceções – e, evidentemente, não se trata do caso em pauta. Assim, não é razoável que um grupo de tecnocratas que prezam mais a ideologia que a ciência e o senso comum e vivem no conforto urbano, a milhares de quilômetros da Amazônia, possam decidir sobre as perspectivas de desenvolvimento de toda a região. O Estado de Roraima já foi quase inviabilizado para atividades econômicas modernas, por conta deste radicalismo ambientalista-indigenista e dos sacrossantos “compromissos do Brasil com a sustentabilidade”, mantra do primeiro governo Lula e da maioria dos que o sucederam. Agora, é inaceitável que se imponham ao Amapá restrições semelhantes, que, ao contrário do que afirma o presidente do Ibama, nada têm de técnicas ou científicas. E não é apenas o Estado, todo o Brasil perderá se preconceitos ideológicos obstaculizarem a exploração de hidrocarbonetos na Margem Equatorial brasileira. É mais que hora de o País deixar de lado a ilusão da “potência ambiental” e trocá-la por uma pauta para tornar-se uma potência produtiva capaz de explorar racionalmente e sem fundamentalismo todos os seus vastos recursos naturais.

Geraldo Luís Lino geraldoluislino@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MAIS UM ERRO

A construção da Usina de Belo Monte foi um erro do principio ao fim. Todo mundo sabia que a usina não iria funcionar, e ela de fato não funciona. O erro da construção da usina de Belo Monte trouxe um gigantesco e irreparável prejuízo para a Amazônia, para o País e para o mundo, mas os corruptos e incompetentes que realizaram a obra ganharam muito dinheiro. O Brasil está a um passo de repetir o desastre de Belo Monte: agora será a vez de prospectar petróleo na foz do maior rio mundo. Todos sabem que esse projeto tem tudo para dar muito errado e causar prejuízos gigantescos e irreparáveis para a Amazônia e para o País, mas a ganância cega dos corruptos e incompetentes de sempre deverá passar por cima de todos os obstáculos e realizar mais essa tragédia anunciada. Os responsáveis pela construção de Belo Monte e pela destruição do Rio Xingu jamais foram incomodados. A turma que vai destruir o Rio Amazonas tem certeza de que nada lhes acontecerá.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CONTINUAR ‘PASSANDO A BOIADA’

Muito inconsistente o argumento do senador Randolfe Rodrigues, que deixou o partido Rede Sustentabilidade porque a população do Amapá não foi consultada sobre o parecer técnico do Ibama sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Em assuntos técnicos não faz sentido a população ser consultada.

Vital Romaneli Penha vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

A MENTALIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL

Em relação à entrevista com o empresário Jorge Gerdau (Estadão, 19/5, B12), gostaria de tecer os seguintes comentários: em nenhum momento o entrevistado citou o aumento da produtividade e da inovação como maneiras de tirar o Brasil da triste situação em que se encontra, o que é preocupante vindo de um líder empresarial desse porte. O setor do agronegócio nacional também se depara com incertezas, questões burocráticas e tributárias, mas adotou uma mentalidade de melhoria contínua e aumento da produção tanto para o mercado interno quanto para exportação, que tem resultado em recordes consecutivos e maior geração de riqueza para o País. Essa mentalidade, infelizmente, ainda não existe em grande parte da indústria nacional, que ainda está presa a um modelo obsoleto e fracassado de subsídios, isenções, crédito fácil e proteção de mercado, e assim vemos como consequência um processo gradativo de declínio de sua participação no PIB e perda de competitividade internacional, que, pelo visto, tende a continuar no futuro. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

LULA, O AGRONEGÓCIO E AS URNAS

Na abertura da turnê de elaboração do Plano Plurianual, na Bahia, em 12/5, o presidente Lula disse que vai causar inveja aos maus-caracteres de São Paulo, comparecendo ao Bahia Farm Show, em junho próximo, e completou o desrespeito aos paulistas tachando-os de fascistas, nazistas e negacionistas, repulsivo trio de palavras que já se tornou crônico em sua mente doentia. Lula é reincidente: em 2022, na campanha presidencial, chamou os moradores do interior de São Paulo de “capiaus ignorantes”. Errar uma vez e persistir no erro é uma estultice, e a resposta virá, com certeza, nas eleições municipais do próximo ano. Os 645 municípios do Estado de São Paulo responderão nas urnas “o que é que o paulista tem”.

Sergio Dafré Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

OLHOS NO BRASIL, PRESIDENTE

A cada dia que passa, o governo Lula 3 nos reserva uma má noticia. Tudo o que não esperávamos do candidato que restou como alternativa para evitar que caíssemos novamente sob as patas da cavalgadura militar, que o ex-presidente trazia a reboque de seu desgoverno, vem se concretizando, para nosso desespero. Até hoje me assusto com o nível rasteiro a que nossa democracia chegou quando aquele sujeito foi alçado ao posto mais alto da República, em 2019. Tivemos sorte de seu projeto nazifascista não ter vingado, embora deixando uma massa de brasileiros cooptados perigosamente para o retrocesso que inunda não apenas países do Terceiro Mundo, mas outros de frágil democracia ao redor de todo o mundo, fora os já radicalizados por ditaduras jihadistas e outras remanescentes com o novo projeto de fim de mundo da Rússia atual, com Vladimir Putin, e os em cima do muro, como Recep Erdogan. Acima de todos, Xi Jinping, que move o tabuleiro no xadrez contra o Ocidente, leia-se EUA, pelo domínio do mundo. Lula partiu para sua décima viagem ao exterior em seus pouco mais de cinco meses no governo. Desta vez, levou apenas o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como acompanhante para a reunião do G7 no Japão. Deve retornar hoje, 22 de maio. Vamos esperar que, após essa viagem, Lula acalme seus arroubos de mediador do mais grave conflito da atualidade, a guerra na Ucrânia, e volte os olhos para os graves problemas nacionais sobre os quais ele vem errando totalmente na condução de soluções desde que assumiu a Presidência. A última bomba armada é a intervenção na Petrobras com a mudança na política de preços da estatal. Coisa boa isso não é, já advertem os especialistas.

Jane Araújo janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

FERNANDO COLLOR DE MELLO

O Supremo Tribunal Federal (STF) está julgando o ex-presidente Fernando Collor de Mello, após o término de seu mandato como senador da República. O processo deveria ter sido remetido para a 1.ª instância para respeitar o duplo grau de jurisdição, pois o ex-parlamentar não tem mais foro privilegiado para ser julgado diretamente na instância máxima do País. O antecedente ocorrido na Corte é muito claro, quando o ex-governador Ronaldo Cunha Lima, então deputado federal, renunciou, em 2007, para evitar o julgamento pelo STF e o processo foi remetido para a 1.ª instância na Paraíba.

Luiz Roberto da Costa Jr. lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

‘LEX DURA LEX’

Fernando Collor de Mello deve ser condenado pelo STF a 33 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, conforme delações feitas em 2015. Se errou, tem de pagar. Quantos outros parlamentares, políticos e empresários foram delatados, e não punidos? A justiça, apesar de cega, só enxerga malfeitos dos opositores do atual governo. Para os amigos, tudo; para os inimigos, o rigor da lei.

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

A CASSAÇÃO DE DELTAN DALLAGNOL

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de tirar o mandato do deputado Deltan Dallagnol, que lutou contra a corrupção e, por intermédio da Lava Jato, permitiu que o Brasil ficasse sabendo quem eram as pessoas que levaram o País à bancarrota, é mais uma demonstração de vingança e perseguição. Estamos assistindo ao chicote nas mãos de quem foi responsável pelo maior escândalo de corrupção do País. Mas, chicote à parte, o que se espera é um julgamento sem preferências, e não um justiçamento, o que se viu no 7 a 0 em menos de 2 minutos. Pior é ver que o deputado que foi flagrado com dinheiro na cueca é hoje líder do governo. O que essa decisão nos ensina?

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

FALTOU O FUTURO DO PRETÉRITO

Segundo o TSE, tanto a Lei da Ficha Limpa quanto a Lei da Inelegibilidade proíbem a candidatura política daqueles que deixam o Judiciário ou o Ministério Público com o objetivo de evitar uma penalidade. E, como havia a possibilidade de os processos disciplinares que Deltan enfrentava resultarem em punições, foi entendido como irregular o fato de ele ter deixado o cargo de procurador. Mas, como havia também a possibilidade de não resultar em punição alguma, se, de fato, ele deixou o cargo com o objetivo citado, não foi para fugir de uma penalidade, mas da eventualidade de que uma penalidade pudesse vir a ocorrer. Infelizmente, o legislador não se expressou claramente ao redigir as referidas leis. Ele deveria ter se referido ao que poderia vir a ocorrer, utilizando o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquele tempo verbal conjugado que expressa a incerteza quanto a algo que poderia vir a acontecer posteriormente a uma situação no passado. Se fosse isso que constasse nas leis, não haveria as dúvidas que surgem na mente das pessoas quanto à interpretação que foi dada pelos que julgaram o assunto.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘PODERIA’

Nossas leis (e nosso Judiciário) parecem seres de outro mundo. Assassinos condenados leem dois livros e fazem um curso supletivo e “estão recuperados” e podem conviver socialmente (Guilherme de Pádua e Suzane Richthofen). Por outro lado, um ex-procurador (que claramente, com Sergio Moro, extrapolou os procedimentos legais) perde o mandato porque renunciou e “poderia” – uma possibilidade – ser condenado e virar ficha-suja. Realidades comprovadas são irrelevantes, mas possibilidades são punidas. E a Justiça? Firulas jurídicas permitem tanto essa excrescência quanto um claro condenado ter anulada sua condenação porque esta deu-se “na jurisdição errada”. Como exigir da população comportamento civilizado e republicano, se vemos estes exemplos diariamente? Comporte-se dentro da lei, mas a lei será “interpretada” de acordo com conveniências?

Eduardo Aguinaga eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DECISÃO ESQUISITA

O editorial Decisão esquisita em tempos estranhos (Estado, 19/5, A3) toca numa mazela do Judiciário, especialmente das altas Cortes. Afinal, violar a lei da causalidade, uma lei da natureza, que garante que o efeito vem depois da causa, não é aceitável. Não se pode presumir que o cidadão Deltan Dallagnol seria eventualmente condenado no futuro, sem violar frontalmente aquela lei da natureza. Se algum artigo da lei da Ficha Limpa eventualmente contempla tal fato em algum artigo, esse artigo é inconstitucional, pois a Constituição não contempla tal disparate! Será que o período bizantino está de volta?

José Elias Laier joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

SERÁ QUE HÁ IMPARCIALIDADE?

Para os brasileiros já acostumados com os caminhos da democracia proclamada em nossa Constituição, ficam muitas duvidas quando observamos nos fatos que estão sendo vistos e executados a passos largos por nossos “juristas”. Será que, com a atual distribuição dos cargos a pessoas escolhidas a dedo pelas autoridades em questão, estas conseguem se manter imparciais? Então, vejamos, só para pontuar: STF, 11 juízes, 8 indicados pelo PT; STJ, 34 juízes, 28 indicados pelo PT; desembargadores, 141, 92 indicados pelo PT; TRF, 27 juízes, 22 indicados pelo PT; e assim por diante. Segundo o líder dos líderes desse partido, sr. José Dirceu, só estão faltando 12 anos para o Brasil se tornar uma “República Federativa Comunista da América do Sul”.

Leila Elston leilaelston@uol.com.br

São Paulo

*

AOS INIMIGOS, A LEI

O presidente Getúlio Vargas figura entre os mais relevantes presidentes que a nossa jovem República teve, e ainda hoje a sua presidência suscita opiniões bastante divergentes. Entretanto, mesmo aqueles que o veem como um ditador qualquer também reconhecem a sua inegável argúcia e profundo conhecimento da alma dos brasileiros. Ele costumava dizer “para os amigos, tudo; para os outros, a lei”, frase que define perfeitamente a atual virulenta campanha de destruição total do legado da Operação Lava Jato, atacando tanto os seus inegáveis erros como também anulando as muitas condenações por corrupção que ela promoveu. Como Getúlio Vargas bem sabia, aos brasileiros honestos só resta hoje ver, indignados, os “amigos” andarem livres e soltos por aí e os “outros”, os quixotescos (e vaidosos) operadores da faxina lavajatista, sendo perseguidos implacavelmente pela... ora, a lei.

Alfredo Franz Keppler Neto alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

*

SERGIO MORO

Depois da condenável e descabida cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador-geral da República na histórica Operação Lava Jato, começou a contagem regressiva para a cassação do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Corruptos, locupletai-vos uns aos outros. Pobre Brasil.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SOLTO E COMEMORANDO

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz que decidiu pela condenação de vários acusados da Lava Jato, inclusive a do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também foi alvo de um pedido de inelegibilidade por uma tese parecida com a apresentada contra Dallagnol. Dallagnol foi cassado! Agora, fica mais claro que, com a saída de Dallagnol, o caminho fica mais livre para cassar o mandato de Moro. Enquanto isso, o outro Sérgio, o Cabral, está solto e, com certeza, comemorando.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CRIME E CASTIGO

Vivemos um momento peculiar e surreal. Ao mesmo tempo de uma autoanistia dada pela Câmara dos Deputados aos partidos políticos, o castigo de um deputado federal barrado no baile, cassado pela suposta presunção de que sofreria punição administrativa. Muitas outras surpresas teremos pela frente, mas é preciso ficar atento ao jogo que contamina o espírito cívico e impede que a sociedade acredite nos seus representantes. Carlos Henrique Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

ANISTIA AOS PARTIDOS

A PEC da sem-vergonhice é a prova cabal de que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), bem como 90% dos deputados e senadores que temos no Congresso, não merecem o menor respeito dos brasileiros.

Luiz Eduardo Magalhães lemaga@gmail.com

São Paulo

*

SEMANA DE QUATRO DIAS

A semana de trabalho de quatro dias traz inúmeros benefícios tanto para os empregados quanto para as empresas. Ao oferecer um dia a mais de descanso, os empregados têm a oportunidade de recarregar suas energias, resultando em maior produtividade e satisfação no trabalho. Além disso, a redução da jornada de trabalho contribui para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, promovendo uma melhor qualidade de vida. Com menos tempo no escritório, há também a possibilidade de reduzir o estresse e melhorar a saúde mental dos trabalhadores. A semana de trabalho de quatro dias é uma solução inteligente e benéfica para todos.

Luciano de Oliveira e Silva Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo