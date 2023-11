Brasil-Argentina

A posse de Milei

Acerca da nota veiculada na Coluna do Estadão ontem (A2) – Lula aguarda gesto de Milei para definir quem vai à posse –, penso que aqui deveria valer o seguinte pensamento: “Estados não têm amigos, Estados têm interesses”. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, já se manifestou. Portanto, estaremos muito bem representados por integrante da Casa de Rui Barbosa.

Marcelo Almeida F. Azevedo

marcelo@marceloazevedo.adv.br

Belo Horizonte

*

Tomara que sim

Com a conclusão da eleição argentina, é natural que surjam indagações de sul-americanos e, talvez mais ainda, de brasileiros desejosos de se colocarem a par das possíveis mudanças no cenário das ligações com os hermanos, principalmente nas áreas política e econômica. Algumas das propostas de Javier Milei são impactantes e, provavelmente por essa razão, os argentinos – assistindo aos desastres constatados ao longo do governo anterior, carregado de populismo de esquerda e causador da queda do país num buraco econômico que tem custado à população uma inflação indecente, responsável pela sua rápida perda da qualidade de vida – tenham bradado um “basta” e decidido partir para uma tentativa desesperada, algo semelhante ao lançamento da última boia salva-vidas. Resta, agora, aguardar para saber exatamente em que vão consistir, por exemplo, a inusitada extinção do Banco Central, o ultraliberalismo anunciado, a nova grade de relações internacionais, guiadas por implicações ideológicas, e se tais direções serão capazes de restabelecer a importância da Argentina na arena internacional e recuperar o bem-estar de seu povo. Tomara que sim.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Imprensa

O PT sendo PT

Sobre a matéria Presidente do PT instiga militância contra jornalista do Estadão (19/11), tanto a direita como a esquerda devem ser responsabilizadas pela propagação de fake news, portanto isso se aplica à deputada Gleisi Hoffmann, que neste caso não me surpreende. Agora, o ministro Flávio Dino embarcar nesta fake news me deixou preocupado, pois até hoje o considero, junto com Haddad, Simone e Alckmin, os mais lúcidos deste governo, até que se prove o contrário. O PT não deve se esquecer de que o maior cabo eleitoral do sr. Lula está inelegível por oito anos – logo, 2022 não se repetirá – e de que continuamos à procura de um político estadista que arregace as mangas, sem ideologias radicais, para levar o Brasil a portos mais seguros de prosperidade para todos os brasileiros, de direita, esquerda ou simplesmente brasileiros. Resumo: o que se vê agora é o PT sendo PT, nada diferente da direita radical. Espero que o Estadão leve este caso aos tribunais, para a defesa da imprensa livre.

Márcio M. Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

Judiciário

Morte na Papuda

Enquanto um preso, não condenado, pelos atos do 8 de Janeiro morre na cadeia, por incompetência do STF (Estadão, 21/11, A9), a mulher do líder do Comando Vermelho no Amazonas é recebida com honra no Ministério da Justiça. Eis a justiça no Brasil.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Sindicatos

Trabalho no fim de semana

Durante muitos anos, quem se dispunha a trabalhar em supermercados ou outras empresas que abrem nos fins de semana sabia que iria trabalhar nos fins de semana, e nunca houve discussão. Agora, portaria do governo introduziu a obrigatoriedade de essas empresas negociarem com os sindicatos esse tipo de trabalho. Não entendo para benefício de quem, exceto dos comandantes dos sindicatos. A propósito, ainda ontem vimos em São Paulo um exemplo de como os sindicatos se interessam pelo bem público: diversos terminais de ônibus foram fechados por causa de uma briga pela presidência do sindicato dos condutores. Não estão nem aí para o resto da sociedade. É isso o que o governo Lula pretende com essa mudança?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Ordem de Rio Branco

Janja condecorada

Como diria Paulo Francis, que coisa mais jeca a condecoração dada por Lula a sua mulher.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CONGRESSO ARGENTINO

A eleição para a presidência da República da Argentina do candidato de direita Javier Milei, com um programa impressionantemente radical, terá certamente muita dificuldade de impor os seus projetos de governo, posto que também não terá no Congresso um número suficiente para aprovar suas radicais medidas governamentais. Vamos torcer para que o mandatário, que tomará posse em dezembro, consiga sustar a imensa crise que vive o seu País, para que haja uma harmonização da população de toda a sua Nação.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

JAVIER MILEI, EL “TANGAÇO UNO”

Os Estados Unidos sobreviveram a Donald Trump e ao 6 de Janeiro. O Brasil sobreviveu a Jair Bolsonaro e ao 8 de Janeiro. Como a Argentina sobreviverá a Javier Milei e seus delírios anarcocapitalistas, sem maioria no Congresso? Ele é três em um: Jânio Quadros, Fernando Collor e Jair Bolsonaro num “tangaço Uno”.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

A HISTÓRIA PODE SE REPETIR

Se Javier Milei cumprirá parcial ou integralmente suas promessas heterodoxas, só o tempo vai dizer. Antes disso, porém, há uma reflexão importante a fazer: a eleição do ultralibertário com ampla margem de votos é sinal claro de que a direita não está nada morta, nem no continente sul americano nem em qualquer outra parte do mundo. Quando não está no poder efetivamente, está apenas dormente, e o fenômeno é o mesmo. A esquerda dilapida a economia de um país com suas fórmulas intervencionistas ultrapassadas e, então, eis que surge um super herói aventureiro da direita prometendo mundos e fundos, ganha a simpatia da população desiludida e cansada, e é eleito presidente. O Brasil já passou por isso e, que não haja ilusões, pode passar novamente, seja com Bolsonaro (sua inelegibilidade é ainda passível de recurso) ou outro. O presidente Lula da Silva tem três anos pela frente para fazer um bom governo, mas para pisar na bola também. Todo cuidado é pouco. A história pode sim se repetir.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

POBRES HERMANOS

Há muitos anos, os argentinos elegem presidentes que prometem progresso, mas parece uma miragem no deserto que se esfuma e a decadência se aprofunda. O desespero chegou e elegeram um Harry Houdini, que fará o Banco Central desaparecer e os dólares aparecerem. Nós, brasileiros, já erramos muito, mas dá muita pena ver como esse País, que já foi um dos melhores do mundo, cair nas garras de um lunático. Deus os ajude!

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

LULA

A manifestação de Lula sobre o resultado das eleições na Argentina é uma afronta, já que seu companheiro perdeu o pleito. Temos que lamentar sua atitude. Outra: por que será que a imprensa nacional ignora o conflito que o Sr. Nicolás Maduro vem criando contra a Guiana?

Edmar Augusto Monteiro

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

*

LULA E MILEI

No aguardado páreo presidencial do Grande Prêmio da Argentina, disputado entre Javier Milei e Sergio Massa, em vez de o presidente Lula fazer uma aposta dupla no cravo e na ferradura para sair vitorioso qualquer que fosse o vencedor, resolveu jogar no cavalo derrotado. Perdeu seu dinheiro e ganhou um desafeto pelos próximos quatro anos. Por oportuno, cabe lembrar que, em 2022, o Brasil exportou US$ 15,3 bilhões para a Argentina e importou US$ 13,1 bilhões, registrando um saldo positivo de US$2,2 bilhões. O que de fato importa não é o alinhamento político-ideológico, mas o comércio bilateral entre os países do samba e do tango. Como diz a velha máxima da diplomacia: ”Países não têm amigos, têm interesses”.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PIMENTA

“O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, ‘ofendeu de forma gratuita’ o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que deveria ‘ligar para se desculpar’”. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Milei ganhou. Xingando ou não, ele é o presidente da Argentina. Pedir desculpas não é o feitio dele e nem de Lula. Agora é hora de respeito mútuo e agir como um chefe de Estado, gostando ou não é a função.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

O QUE ESTÁ RUIM VAI PIORAR

O pacote econômico (arcabouço fiscal) está avançando. O que deveria reduzir a carga tributária e enxugar a máquina pública, vai aumentar os impostos, privilegiar alguns setores, centralizar ainda mais a arrecadação no governo federal e tornar pedintes os municípios para funcionar e pagar as contas. O que está ruim vai piorar com mais Brasília e menos Brasil, quando para melhorar ideal é menos Brasília e mais Brasil.

Humberto Schuwartz Soares

hstc71@gmail.com

Vila Velha (ES)

*

STF

O levantamento do andamento de processos criminais no Supremo Tribunal Federal (STF), apresentado na matéria STF tem 40 processos criminais contra políticos que se arrastam por mais de mil dias (Estado, 20/11, A8), evidencia que a morosidade em processos envolvendo os poderosos com foro privilegiado é notável, sem contar a assimetria escancarada no tratamento dos envolvidos na Lava Jato: os que se esbanjaram com propinas – crime sabidamente de investigação nada complexa – dormem em berço esplêndido. Já a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, por exemplo, foi de uma rapidez nunca vista, embora nas três instâncias inferiores nenhuma irregularidade fosse percebida. A Suprema Corte precisa mostrar para a sociedade que o crime, especialmente envolvendo recursos do contribuinte, não pode compensar.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

STF E AÇÕES CONTRA POLÍTICOS

40 ações se arrastam há mais de três anos. Falta vontade para dar celeridade aos processos.

Robert Haller

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

JUSTIÇA É CEGA

Paulinho da Força (Solidariedade), suspeito de embolsar uma bolada, foi inocentado pelo STF depois de ter sido condenado pelos integrantes da toga preta. Um dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro morreu no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF), apesar dos apelos de seu defensor junto à Suprema Corte para cumprir pena em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica, devido a problemas de saúde. Sergio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, está livre, leve e solto de frente para o mar, e já fala em se candidatar a deputado no próximo pleito. Sem dúvida, a nossa Justiça é cega.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

A RESPOSTA DE UM TRIBUNAL

Imediatamente após fazer a leitura do editorial A responsável resposta de um tribunal (Estado, 21/11, A3), me deparo com o noticiário do Estadão a respeito da morte por mal súbito de um preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em circunstâncias que me deixam perplexo, indignado, inconformado e na obrigação de me manifestar. O réu, que sofria de problemas de saúde, tinha um parecer da Procuradoria Geral da República (PGR), emitido em 1º de setembro, favorável à soltura dele, mas ainda não havia um despacho do STF sobre a solicitação. “A defesa do réu apresentou um habeas corpus ao STF, mas o relator, ministro André Mendonça, negou o pedido. O magistrado decidiu, com base em questões processuais e técnicas, (negrito meu), sem mencionar as informações sobre as condições de saúde do preso”. Vejo-me obrigado a correlacionar o editorial com esta notícia cruel – uma “sentença de morte” prenunciada pelo advogado do preso – para me concentrar no ítem III do Código de Conduta da Suprema Corte Americana: “Cumprir os deveres do cargo de forma justa, imparcial e diligente”. Que o STF proceda como um coletivo, da forma mais célere possível, e evite decisões monocráticas. Assim agindo, maiores podem ser as chances de se garantir a tão desejada Justiça, porque o seu contrário pode matar.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

INFLUÊNCIAS ESTRANHAS

Sobre o caso das várias visitas da tal “Dama do Tráfico” aos ministérios de Brasília, parabenizo o Estadão e os jornalistas. Não é aceitável que o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania patrocine um evento sem nenhum resultado concreto útil. Será que está sobrando dinheiro nesses ministérios? Também é inaceitável o tráfico de influência da tal ex-deputada do Psol (ex-colega do tal Adélio), que recebe dinheiro direto do crime organizado. Está tudo errado, nada salva.

Helton Perillo Ferreira Leite

heltonperillo@gmail.com

Lorena

*

DESMORALIZANDO O PAÍS

A contundente inércia do presidente Lula no acolhimento da “Dama do Tráfico”, mulher do traficante Tio Patinhas, no Ministério da Justiça indica que o crime organizado atua sem restrição em seu governo, conforme noticiou o Estadão. Com cara de paisagem, Lula saiu em defesa de seu ministro omisso. Tampando o sol com peneira, Lula já havia decretado a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em dois portos e aeroportos, mas só para inglês ver. Sua empáfia é gritante quando, de forma indireta, pretende reescrever sua história de corrupção. É o que demostra seu irresponsável modus operandi ao trato do sofrido povo brasileiro. Lula, você está desmoralizando o País.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ATAQUES A JORNALISTAS DO ESTADÃO

Noticiar com precisão e comentar comportamentos e atitudes governamentais da forma como sempre o Estadão fez, também é a forma ideal de demonstrar a verdade que o poder deseja ocultar. A eminente jornalista Andreza Matais, por vezes, comentou e analisou a convivência da Sra. Luciana Barbosa Farias, a “Dama do Tráfico no Amazonas”, com secretários do Ministério da Justiça, cujo atendimento a ela não teve nenhum obstáculo pela sua condição de representante do tráfico amazonense, o que serviu de suporte ao PT para ataques no X (ex-Twitter) por parte da presidente do partido. Está aí uma real demonstração de censura criticável ao trabalho jornalístico, procurando-se atingir também o Estadão. Como advogado e jornalista, hipotecamos à colega e ao sempre digno Estadão a nossa solidariedade, acompanhada de veemente crítica ao partido de Lula da Silva.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro