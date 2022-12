Congresso Nacional

Sem-vergonhice

A Câmara dos Deputados acabou de aprovar, por meio de votação relâmpago, o Projeto de Decreto Legislativo nº 471/2022, que aumenta em 19% os salários dos deputados, senadores, ministros de Estado e do presidente e vice-presidente da República a partir de 2023. Pelo decreto aprovado, o salário de deputado federal passa de R$ 33,8 mil para R$ 39,3 mil. Somando outros gastos com os parlamentares, conhecidos como penduricalhos, o custo médio anual de cada parlamentar é de US$ 5 milhões, abaixo apenas dos EUA, e equivale a 528 vezes o que o brasileiro ganha. O que precisamos não é de gente acampada em frente dos quartéis pedindo a volta da ditadura militar, mas sim em frente ao Congresso Nacional exigindo o fim desta sem-vergonhice.

Omar El Seoud

Brasília é uma festa

Estamos voltando aos velhos tempos de Lula no poder. Brasília é lugar de festas e salários generosos, num país onde todo mundo faz mágica para viver. Espero que daqui a quatro anos não tenhamos um Bolsonaro de volta, e assim o Brasil vai caminhando para trás.

Luiz Frid

Afronta

A gente pensando em quão importante seria que políticos e magistrados dessem exemplo de redução de despesas, cortando benefícios que são excessivos e totalmente em desacordo com a situação econômica do País, e acorda com a notícia de que não, eles decidiram se dar aumentos que variam de R$ 12,6 mil a R$ 15,4 mil sobre os próprios salários. Temos o Parlamento mais caro do mundo, mas tudo é pouco para a ganância desta casta – fora a fortuna do Orçamento que é dada nas mãos de cada um para fazer o que quiser. A alegria de ver o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela inconstitucionalidade do orçamento secreto não durou nem 24 horas com o arranjo destes verdadeiros inimigos da Pátria. Isso é uma afronta!

Jane Araújo

Politicalha

Há 40 dias a politicalha se debruça sobre a possibilidade de aumentar o Auxílio Brasil de R$ 405 para R$ 600. Reuniões e mais reuniões, conversas e mais conversas e, se nada acontecer, haverá o reajuste de R$ 195. Por outro lado, em votação simbólica, a politicalha se autoconcedeu um aumento salarial, para equiparar seus salários aos dos ministros do STF – antes mesmo de o novo Congresso tomar posse –, e a população é quem paga a conta. Quando se trata dos próprios interesses, a coisa flui, já quando se trata de colocar comida na mesa dos pobres, a coisa vira uma batalha sem fim.

Júlio Roberto Ayres Brisola

Regularização fundiária

Prioridade

Fundamental o artigo do dr. José Renato Nalini Regularização fundiária já, publicado na edição de 20/12 (A4). O ilustre autor conclama as autoridades registrárias e a sociedade civil para que se mobilizem na regularização da propriedade das terras que formam os biomas no País, como também as dos posseiros urbanos e agrícolas, do que resultará, outrossim, a identificação daqueles que degradam e destroem a cobertura florestal, a vegetação do Cerrado e as terras alagadas do nosso precioso Pantanal. Tais medidas devem constituir uma das prioridades na implementação das políticas públicas de proteção do meio ambiente, do clima e da paz social.

Modesto Carvalhosa

Justiça

Sociedade ameaçada

A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar o bicheiro contraventor Rogério de Andrade, que estava preso preventivamente, impondo-lhe, no entanto, medidas cautelares. A sociedade, porém, se sente menos ameaçada com este aleijão jurídico, mais um, do que com a ignomínia de ver em prisão domiciliar o ex-governador criminoso e corrupto confesso Sérgio Cabral, condenado a mais de quatro séculos. Nada mais a comentar.

Paulo Roberto Gotaç

DECISÃO DO STF

O editorial O Supremo cumpriu sua função (Estado, 21/12, A3) esclarece a questão da distribuição do poder num regime democrático e republicano, como o nosso pretende ser. O editorial deixa claro que o Supremo Tribunal Federal (STF) não praticou ativismo judicial nem extrapolação de competências. O que me surpreendeu foi o resultado apertado da votação, com o placar de 6 a 5. Eu achava que o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 seria claro como a luz do sol, ao estabelecer os princípios de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência na administração pública e, portanto, fosse acontecer unanimidade ou vitória esmagadora da transparência contra a opacidade dos gabinetes, com suas negociações e os eventuais dribles, jeitinhos e conchavos. Resta saber o que vai acontecer daqui para a frente, se o patrimonialismo e a promiscuidade entre estatal, público e privado estão com os dias contados ou se vai haver prorrogação e decisão nos pênaltis. De tédio não morreremos.

João Pedro da Fonseca

CAMILO E IZOLDA SÃO ANUNCIADOS

Não há como negar que Camilo Santana como ministro da Educação e Izolda Cela para comandar a Secretaria da Educação Básica no MEC (Estado, 21/12, A7) foram boas escolhas. Até alguém que não costuma apoiar Luiz Inácio Lula da Silva — como no meu caso — reconheçe. Ambos participaram do caso de sucesso que é o Ceará e entendem bem da problemática da pasta e do que deve ser feito. Especialmente levando em conta os gravíssimos efeitos da pandemia na formação dos alunos. Contudo, a questão dos cursos de ensino superior precisa ser melhor analisada. Além da insuficiência de recursos, há algo de errado com os currículos. Estão formando alunos que não encontram mercado de trabalho. O que estudaram não é o que o mercado precisa e o que o mercado demanda, não estão aprendendo. Metade dos alunos desiste durante o próprio curso. E boa parte dos que se formam se arrepende ou se sente despreparado, mesmo tendo investido muitos anos e muito esforço para se formar na profissão. Na equipe de transição há pessoas habilitadas para fazer acontecer a grande mudança que se faz necessária.

Jorge Alberto Nurkin

LULA, O ALQUIMISTA

O governo Lula terá 37 ministérios, ou seja, 14 a mais do que o atual governo de Jair Bolsonaro. Lula garante que não haverá aumento de despesas. Nunca antes na história do Brasil tivemos um presidente tão honesto e inocente quanto Lula, que agora também é alquimista.

J. A. Muller

FALTA EXEMPLO

Ouve-se de tudo entre tantas discussões sobre os novos ministérios de Lula, exceto sobre os cortes de gastos que tanto contemplam os parlamentares. Creio que eles não levam em consideração que o melhor exemplo vem de casa.

Virgílio Melhado Passoni

SALÁRIOS MAIS ALTOS

O aumento de salário dos políticos pós-eleições é de um desaforo e falta de consideração com o povo brasileiro. Isto sim é motivo de irmos para as ruas protestar. Você lembra em quem votou?

Tania Tavares

PRÓXIMO DESTINO

Lá atrás, o governo de Lula foi refém do mensalão. Depois, o governo de Dilma Rousseff foi refém do petrolão. O governo de Jair Bolsonaro foi refém do Centrão. Afinal, qual será o próximo destino do governo eleito com final “ão”? As fichas estão na mesa.

Júlio Roberto Ayres Brisola

ALCANCE DA LEI

É muito triste verificar que filigranas processuais e a leitura delas feita tardiamente no STF destruíram a Lava Jato, colocando os desviadores de montanhas de dinheiro público em liberdade, como é o caso da revogação da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, mencionado no editorial O discurso e a realidade da Lava Jato (Estado, 20/12, A3). A questão que precisa ser respondida é: será que nossas leis estão preparadas para punir os poderosos?

José Elias Laier

SÉRGIO CABRAL SOLTO

Sérgio Cabral foi para casa porque em seis anos não foi julgado definitivamente. Ora, o Judiciário condenou a lerdeza do próprio Judiciário. Vai entender.

Luiz Frid

HERANÇA DE NÉLIDA PIÑON

Apesar dos bens deixados por qualquer pessoa ser assunto de foro absolutamente íntimo, tomo a liberdade de comentar respeitosamente em relação à noticiada herança deixada pela renomada e recém-falecida escritora Nélida Piñon (Estado, 21/12, C4), de 85 anos, aos seus dois cachorros e à sua acompanhante nos últimos anos de vida. Por sua exitosa trajetória na literatura, tendo sido a primeira mulher a presidir a icônica Academia Brasileira de Letras (ABL), melhor destino teria se tivesse deixado como testamento a ordem de vender seus quatro apartamentos de luxo à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, na rica zona sul do Rio de Janeiro, e destinar parte do expressivo montante à sua cuidadora e a outra parte direcionada a um investimento financeiro, cujos rendimentos dariam origem à criação e perpetuação do prêmio anual Nélida Piñon de literatura.

J. S. Decol

PODER ‘GRINGO’

Estrangeiros estão empreendendo no Brasil (Estado, 21/12, B14) por pura ignorância. Brasil não é para amadores, mas seu dinheiro é sempre bem vindo pelo Estado brasileiro e pelo Tribunal Regional do Trabalho, entre outros sanguessugas e parasitas. Bem vindos e, aproveitando a oportunidade, até breve.

Oscar Thompson

SELVAGERIA EM BUENOS AIRES

Considerando as cenas de selvageria que aconteceram em Buenos Aires pela recepção aos tricampeões (Estado, 21/12, A18), incluindo os desnecessários e gratuitos insultos à bandeira brasileira, começo a achar que a decisão do governo do Catar de proibir bebidas alcólicas durante a Copa do Mundo foi acertada.

Luciano Harary

