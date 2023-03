Arcabouço fiscal

País que ignora os números

É desejo de todos poder gastar mais. Donas de casa, empresários, políticos, em todos os patamares da escala social há o desejo de ignorar os números. Mas não pode passar disto: desejo. A realidade matemática se impõe e a conta tem de fechar ao fim do mês. Em governos a questão não é diferente. Não pode ficar no vermelho. No Brasil, onde a métrica da inflação já viu terríveis dias, tudo se faz para que o fantasma não volte a nos assustar. Políticas públicas para cá, ajustes na taxa básica de juros para lá, e assim passam-se os anos. Sempre gastando mais do que pode. Nesse sentido, ao analisar as contas públicas dos últimos dez anos, resta clara a necessidade de um amplo, eficaz e seguro arcabouço fiscal, para que o governante de plantão não deixe o desejo de ignorar os números virar realidade. Um arcabouço fiscal é imprescindível para o controle da dívida pública e, consequentemente, da inflação e até da taxa de juros, que tem sido alçada a vilã nacional nos últimos tempos. Vale destacar: não há a mínima possibilidade de crença na baixa da taxa Selic como ampla solução para os problemas fiscais brasileiros. A receita não é tão simples. Baixar, no canetaço, a taxa básica causa efeitos graves em toda a cadeia econômica brasileira, podendo desencadear nova recessão econômica, pois nada mais será do que medida artificial, tal qual um congelamento de preços. A premente necessidade do teto de gastos no setor público vem há tempos no Brasil e, apesar de já ter sido incorporada em gestões passadas (governo Michel Temer), a regra não foi respeitada. Foi comum ouvir de ministros a fala “vamos furar o teto” ou “não vamos furar o teto, mas vamos cavar o piso”. Tais discursos só comprovam que a regra de ouro não foi seguida na prática, resultando em crescimento da dívida pública federal, que já beira os R$ 6 trilhões.

Lucas Loeblein

lucasloeblein@hotmail.com

Gravataí (RS)

*

Sem apoio

Quando escuto e vejo jornalistas falando de um novo “arcabouço fiscal” a ser implantado pelo atual governo, noto que há um desconhecimento geral e uma falsa esperança. Para quem não sabe, arcabouço é um esqueleto, uma armação de madeira ou ossatura. Sem qualquer estrutura sólida ou apoio firme, tende a desabar. E, com esta estrutura de governo, esperar o quê?

José Pedro Vilardi

jpvilardi@terra.com.br

São Paulo

*

Política monetária

Samba de uma nota só

Seminário de Mercadante ataca juro do BC na véspera do Copom (Estado, 21/3). Que sentido tem gastar dinheiro público com um seminário, organizado pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em que todos defendem o mesmo ponto de vista: a pressão pela queda da taxa de juros pelo Banco Central esta semana? Propaganda subliminar? Dirigentes do banco aparecerem na imprensa? Pode haver muitas justificativas, menos discutir seriamente um tema.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Viagem à China

Delatores a bordo

Acredito que haja dois motivos principais para este convite aos irmãos Joesley e Wesley Batista, do Grupo J&F, dupla dinâmica dos áureos tempos das delações premiadas da Operação Lava Jato, para integrar a comitiva do governo que vai à China. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é debochar de ao menos 50% da população brasileira, que conhece o nefasto passado da dupla; e o segundo é tentar baixar o preço, nas alturas, da picanha, numa conversa amigável com os verdadeiros donos dos bois. Agora entendemos o verdadeiro sentido da palavra “premiada” das delações. Os prêmios começaram a ser entregues.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Transtornos mentais

Psicofobia

Sobre o editorial O alto custo dos transtornos mentais (20/3, A3), sou portador de transtorno bipolar tipo 1 e um aspecto importante que nos aflige é o estigma. A este respeito, está parado no Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) n.º 2.071/19, que trata do tema. Psicofobia foi o termo cunhado por Chico Anysio quando, vitimado pela depressão, sofreu na pele o preconceito. Assim como nos casos de homofobia e racismo, a psicofobia deve ser tratada, e para tal o PL em questão deve ser pautado no Congresso.

Márcio Costa Rodrigues

marciocr.go@hotmail.com

Goiânia

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SEMINÁRIO DE MERCADANTE

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, fez um seminário sobre economia, diga-se de passagem com dinheiro público, e economizou nos palestrantes. Todos com a mesma linha de pensamento, ou seja, contra a atual política de juros praticada pelo Banco Central. É como se você fizesse um grande clássico do futebol brasileiro apitado pelo torcedor mais ferrenho de um dos times. Esse fato demonstra, pela milionésima vez, que os petistas não têm limites para impor seus pensamentos, palavras e obras.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PERCEPÇÃO POLÍTICA

Falta muita percepção política para Aloizio Mercadante ocupar o cargo que ocupa no governo federal. Dois dias antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), e querendo que o Banco central baixe a taxa de juros, ataca o presidente da instituição, que tem toda a autonomia para mantê-la naquela prateleira inalcançável pelo País, e ainda carrega a desconfiança de ser afetado por suas convicções políticas.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

BRICS

Ao ler a notícia de que Lula da Silva vai para a China com uma comitiva de 200 componentes, eu achei exagerado; porém, ao saber que o roteiro termina em Xangai, onde é a sede dos Brics e onde Dilma Rousseff vai assumir a presidência, eu entendi: é a claque que vai bater palmas para a ex-presidente. O custo dessa colossal comitiva deve ser proporcional ao magnífico salário que ela vai receber e que vamos pagar com suor do nosso trabalho. Vergonha.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

COMITIVA PARA A CHINA

Se você é de esquerda e não foi convidado para participar da comitiva para a China, faça um exame de consciência porque seu prestígio deve estar muito, muito baixo.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

LIVROS DE ECONOMIA

A que ponto chegamos! Talvez influenciado por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que estudou apenas dois meses de Economia e usou meios ilícitos nas provas do mestrado da Universidade de São Paulo (USP), o espetaculoso presidente Lula, profeta banguelo nas letras, declarou que “os livros de Economia estão superados”. Fiquem calmos, Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman! O nosso Mario Henrique Simonsen haverá de dizer-lhes que Lula por diversas vezes declarou que não gosta de ler, que tem preguiça de ler, que lê pouco porque lhe dá sono, etc. Freud explicará! No seu subconsciente consta que, sendo inevitável, a sua opção sempre será por livros de capa dura, bem finos, cheios de gravuras e desenhos, com letras de tamanho enorme. Segue o jogo, Brasil! Investidores, façam as suas apostas.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

POLÍTICA MONETÁRIA

A taxa de juros é um efeito, e não causa. A taxa de juros tem que ser alta quando há má gestão econômica e despesa pública maior que receita. É só observar o que está acontecendo na Argentina, inflação estratosférica, e no Brasil estaria a mesma coisa se o Banco Central não tivesse atuado com competência. Apenas para lembrar que o maior inimigo das classes menos favorecidas é a inflação. Vamos dar os parabéns ao Banco Central pela condução da política monetária.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

TRIBUTAR OS DIVIDENDOS

Seria importante, antes de fazer a reforma tributária, entender os tributos, principalmente o que é e quando ocorre o fato gerador segundo o Direito Tributário. Por exemplo, tanto se fala em tributar os dividendos, mas será que ninguém consegue fazer uma pesquisa antes para então entender que os dividendos nada mais são do que o resultado líquido antes da tributação do lucro bruto das empresas? Se fossem oriundos do lucro bruto (antes da tributação), então faria sentido falar de sua tributação, mas não é o caso.

Franz Josef Hildinger

frzjsf@yahoo.com.br

Praia Grande

*

PRIMEIROS MESES

Janeiro: Lula toma posse. Fevereiro: carnaval. Março: montadoras entram em férias coletivas. Se abril continuar sendo o mês da mentira, o que sobrará para os trabalhadores comemorarem em maio além dos já tão festejados R$ 18,00?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘UM GOVERNO QUE COMEÇA’

Cumprimento e agradeço ao jornalista Fernando Gabeira pelo seu texto Um governo que começa (17/3, A5), em que discorre sobre os dois e meio meses do novo governo. Com um título aparentemente despretensioso, ele aponta a necessidade dos novos gestores de “andar rápido e bem”, ao mesmo tempo que precisam “parar para pensar no assunto e tentar um novo caminho”. Ver, julgar e agir – com determinação, firmeza, eficiência e prudência, sem voluntarismos nem passes de mágica – são os verbos que a equipe governamental não pode deixar de conjugar diuturnamente, sabendo que estão em jogo “emaranhado de interesses conflitantes”. A coerência entre os discursos e as práticas, entre as promessas de campanha e as propostas de políticas públicas, será cobrada e não poderá ser frustrada, sob pena de assistirmos a retrocessos. Para isso, necessário se faz estabelecer a conexão entre o governo e a sociedade, o que pressupõe o estabelecimento de uma boa “comunicação interna e externa” e aperfeiçoamento da articulação, integração e coordenação de ações. É o que parece ter revelado a bronca do presidente da República nas “genialidades” de ministros que precisam estar à altura dos postos que ocupam.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

ARCABOUÇO FISCAL

Segundo Geraldo Alckmin, o arcabouço fiscal é inteligente e incluirá curva da dívida, superávit e controle de gasto. Está me cheirando mais à genialidade do que a uma âncora fiscal realista e executável.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

LEGADO DE LEWANDOWSKI

Estamos cansados do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Um petista de carteirinha. Impressiona como ele age em defesa de Lula e do PT. Não bastasse o escândalo que foi preservar os direitos políticos de Dilma Rousseff no processo de impeachment, em afronta à Constituição, ele age agora para liberar a nomeação de políticos e pessoas sob quarentena, ferindo a Lei das Estatais. Ao invés de defender, ele viola a Constituição. Se serve de consolo para todos nós, ele vai se aposentar em maio deste ano. Deixará como legado a mais evidente prova dos efeitos perversos provocados pelo aparelhamento do Poder Judiciário.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

APARELHAMENTO DE ESTATAIS

Bom seria que essa caça a cargos nas estatais fosse para políticos que tivessem interesse e capacidade para prestar um bom serviço à Nação. No entanto, é puro aparelhamento para os fins que conhecemos há décadas. Pior, não tem prazo de validade. Oremos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

CRIMES COMUNS

Depois de mais de dois meses, finalmente prenderam quem pichou a estátua da Justiça no Supremo, bem como o ladrão da bola assinada pelo jogador Neymar. Pelo que se vê, esses delitos nada têm a ver com tentativa de golpe de Estado, são crimes comuns. Vai ficar muito feio para o Supremo Tribunal Federal não apurar nenhum golpe de Estado, mas apenas um bando de arruaceiros em atividade atípica, sem haver competente segurança dos prédios públicos.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

CPMI DO 8 DE JANEIRO

O fato de o presidente da República tentar barrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), ou Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), a todo “custo”, é sinal de que a esquerda pode ter culpa em cartório. No dia seguinte aos atos criminosos, Lula se reuniu com governadores para discutir a invasão às sedes dos Três Poderes. O alvo principal das críticas e acusações foi a direita, tachada de radical, golpista, terrorista e criminosa, ou seja, não havia dúvida alguma de que o ato foi orquestrado e executado exclusivamente por extremistas bolsonaristas. No entanto, creio que, após análise das chocantes cenas, o governo impôs sigilo sobre a íntegra das imagens e, mais recentemente, o senador Humberto Costa, vice-presidente do PT, em entrevista, disse que Lula vai investir pesado contra a instalação dessa CPI, que investigará os fatos lamentáveis de 8 de Janeiro. De que têm tanto medo? Essa repulsa à CPI está sinalizando que “há algo de podre no reino da Dinamarca”. Imagens gravadas à época, com as facilidades encontradas para a invasão, a indiferença da guarda palaciana e a destruição de objetos históricos e valiosos pelos selvagens, sem a preocupação de serem identificados, em que só faltaram as famosas faixas “filma nós”, sugerem até que se prove o contrário o desejo da criminalização de descontentes com a eleição do governo petista. Portanto, faz-se necessário, para elucidação, a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, mista ou não, doa a quem doer, são fatos gravíssimos que carecem de esclarecimentos. Não importa a cor da camisa, se verde, amarela ou vermelha, mandantes, facilitadores ou vândalos, todos merecem punição exemplar. Portanto, senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não queime a segunda largada à frente do Senado, na primeira deixou a desejar, pare com dissimulações e instale essa CPI ou apoie a CPMI. O que não pode é ficar nesse “chove não molha” indefinitivamente. A continuar com essa indecisão, dará a nítida impressão de que está torcendo para que mais senadores risquem as assinaturas da petição original e saia bem na foto com os contrários às investigações. No entanto, posso afirmar com convicção que, perante os justos, seu retrato ficará sempre no “negativo”.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

DESVIO DE CONDUTA DO JUDICIÁRIO

O Estadão levantou cerca de 30 processos de grandes empresa que devem ao erário público mais de R$ 158 bilhões. Por outro lado, juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário são agraciados por esses réus, com “eventos” no País e na Europa. No cardápio constam hospedagens, shows, baladas, visita a cassinos, passeios de lancha, tudo patrocinado pelos mesmos réus devedores. O desvio de conduta do Judiciário compromete profundamente a confiança do povo de bem e causa insegurança nos julgamentos dos tribunais.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo