Objetos do Alvorada

Enfim, encontrados

Móveis ‘sumidos’ sempre estiveram no Alvorada (Estadão, 21/3, A10). O que se pode realmente esperar de uma administração que nem consegue encontrar 261 móveis e objetos dentro da própria residência oficial? Em países mais desenvolvidos, o desperdício de dinheiro gasto na compra de móveis novos seria devidamente investigado e o dinheiro público indevidamente gasto teria de ser ressarcido ao erário. Enfim, até que um novo governo seja democraticamente eleito e empossado, parece que ficaremos entregues às trevas, ao atraso, ao desperdício e a ações de marketing vazias que tentam em vão ocultar esse lamentável estado de coisas. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

Esclarecimento

CPI dos móveis “sumidos” do Palácio da Alvorada já! Com a consequente devolução dos milhões de dinheiro público gastos na aquisição de móveis novos por Lula e Janja no início do mandato, sem necessidade.

Arcangelo Sforcin

São Paulo

‘Perdidos’

Governo levou dez meses para encontrar móveis no palácio dados como furtados. Talvez isso explique a demora de o governo encontrar os dois fugitivos da prisão de segurança máxima.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

PT, Lula e a eleição russa

Carta a Vladimir Putin

Lula e PT saúdam Putin por eleição que deu 5º mandato (Estadão, 21/3, A16). Estes petistas não têm jeito, mesmo. No momento em que Vladimir Putin se reelege para comandar a Rússia até 2030, numa eleição sabidamente fraudada pela força contra seus opositores, eivada de mentiras, à base dos métodos da antiga KGB, o PT, no Brasil, felicita o ditador, como tem felicitado também Nicolás Maduro, que, seguindo o regime de Hugo Chávez, trouxe destruição à outrora desenvolvida e democrática Venezuela. E tudo isso com o aval de Lula, atual ocupante da Presidência no Brasil. Como o anterior presidente golpista, neste quesito o atual governo não nos representa.

Éllis A. Oliveira

Cunha

‘Feito histórico’

É simplesmente vergonhosa a carta enviada pelo PT cumprimentando Vladimir Putin e o povo russo pela reeleição, com cerca de 87% dos votos, para um quinto mandato. Mas nada que surpreenda ninguém. O PT mostra, com todas as letras, que é, sim, um partido autoritarista, perigoso, perverso e que não representa de forma nenhuma os valores republicanos do povo brasileiro. Um partido aliado a ditaduras e ditadores da pior espécie. Bajulador irresponsável do que de pior existe hoje no mundo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

(Anti)democracia

A ridícula carta do PT cumprimentando efusivamente a vitória de Putin nas eleições da Rússia mostra a cara democrática deste partido e ajuda a explicar a vertiginosa queda na popularidade de Lula. Apenas a máscara caiu.

Luiz Frid

São Paulo

Cuba

‘Ocaso triste’

Sobre o artigo Consumindo Cuba, de Eugênio Bucci (Estadão, 21/3, A5), eu acrescento que só visitarei aquela ilha caribenha quando algumas mudanças ocorrerem por lá: 1) a população puder eleger seus representantes entre candidatos de qualquer partido ou corrente ideológica; 2) não existirem mais presos políticos; 3) os cubanos que quiserem deixar o país (temporária ou definitivamente) não tiverem nenhum impedimento para isso; e 5) a imprensa de lá for livre para criticar o governo.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

Caso Robinho

Pena por estupro

Um alento saber que o jogador Robinho, estuprador condenado na Itália, terá de cumprir a pena no Brasil (Estadão, 21/3, A23). Não se trata de um crime, cometido num país, ser contrário ou não às leis de outro país. É um crime contra todas as mulheres, que as afeta em todo o mundo.

Mica Barbosa

Casa Branca

Apagão em São Paulo

Desamparados

Que Deus ilumine os clientes da Enel na região central de São Paulo. E, se chover, os clientes de todas as regiões da cidade.

Carlos Gaspar

São Paulo

SAÍDA TEMPORÁRIA DE PRESOS

O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que proíbe a saidinha de presos. Na Câmara, 311 votos, e no Senado, 62 votos deram fim à regalia, que agora segue para a Presidência da República, que terá 15 dias úteis para decidir o destino dos fora-da-lei. Portanto, o senhor presidente está na berlinda. Se vetar, será aplaudido em uníssono, com gritos de vivas em todos os presídios do Brasil, porém, se sancionar, sua aprovação, que está “caindo pelas tabelas”, subirá consideravelmente, pois, no Brasil, os cidadãos que primam pela ordem e os bons costumes ainda são a grande maioria.

Sérgio Dafré

Jundiaí

‘SAIDINHA’

Falta muito pouco para os criminosos generosamente permitirem às pessoas honestas poderem ganhar uma “saidinha” de casa. Que Brasil é esse?

Luiz Frid

São Paulo

REPROVAÇÃO DO MERCADO

Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta semana revelou que, de um lado, nada menos que 81% dos executivos do mercado financeiro disseram “confiar muito” no presidente do Banco Central, Roberto Campos, enquanto que, de outro lado, houve uma expressiva piora na avaliação do governo Lula. O índice de reprovação do governo federal subiu de 52%, em novembro, para 64%. A avaliação “regular” caiu de 39% para 30%, enquanto o índice de aprovação encolheu de 9% para 6%. A pesquisa mostrou que para metade (50%) dos executivos do mercado financeiro o maior risco para o governo Lula é o intervencionismo na economia, mais do que o estouro da meta fiscal, citado por 23%, e a perda da popularidade do presidente (19%). Como se vê, a cada vez que o governo Lula mete o seu comprido bedelho estatista onde não deveria, a reprovação do mercado só faz crescer.

J. S. Decol

São Paulo

BANCO CENTRAL

O Banco Central do Brasil foi reconhecido como o melhor banco central do mundo por sua gestão exemplar, apesar das pressões externas. Mas como tudo que é bom dura pouco, no final desse ano vamos passar a ter um Banco Central lulista puro sangue. Trata-se de um momento delicado, como veremos a seguir. Uma das características interessantes na época da pandemia é que a economia ia mal, mas os negócios iam bem e a perspectiva dos empresários para o próprio negócio era otimista. A situação parece ter se invertido: os dados da economia são relativamente positivos, já os das empresas não tanto. Em 2023, o número de pedidos de recuperação judicial registrou um aumento de 68,7% em comparação com 2022. O setor que mais sofreu foi o agro, no qual os pedidos de produtores rurais registraram alta de 535% em 2023, segundo o Serasa. Isso arrisca tornar o crédito mais caro para o setor. Esse aumento significativo de pedidos de recuperação em relação aos anos anteriores, especialmente no que diz respeito a empresas de grande porte e as do agro sinalizam dificuldades financeiras enfrentadas por muitos negócios no País. Estamos aguardando com certa ansiedade a evolução do assunto no decorrer do primeiro trimestre de 2024. Os jornalistas da área econômica aparentam estar tranquilos a respeito. Será que em 2024 essas tendências se inverteram, como tanto se espera? Cabe ressaltar que o arcabouço fiscal está fazendo água e o Orçamento de 2024 promete aumentar significativamente a carga tributária sobre as empresas. Quais as chances de isso funcionar sem maiores percalços?

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

ARMÍNIO FRAGA

Sem dúvida há que se tirar o chapéu para Armínio Fraga. Seu currículo e sua contribuição para o Brasil foram inestimáveis. Agora, tentar se justificar pelo voto em Lula é difícil de aceitar (Estado, 20/3). Ele não é tão ingênuo a ponto de achar que Lula seria outra pessoa. Poderia ter ficado quieto em vez de abrir o seu voto na pessoa que criticou o Plano Real a vida toda. Poderia ter escolhido Simone Tebet. Menos mal. Para piorar afirma ainda que esperava mais do governo Lula? Acha que Lula estaria preocupado com questões fiscais? É isso. Fazer o quê?

Nelson Falseti

São Paulo

MOBÍLIA DO PALÁCIO DA ALVORADA

A assessoria para assuntos patrimoniais do governo Lula da Silva não localizou uma parte da mobília do Palácio da Alvorada. As peças, na realidade, nunca tinham saído de lá, mas o presidente recém-eleito apressou-se em acusar de roubo o antecessor e sua mulher. Imaginem se fosse o contrário!

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

CASAL PRESIDENCIAL

A família Lula da Silva, nos primeiros dias de inquilinato no Palácio do Planalto, queimou a largada, acusando a família Bolsonaro de haver furtado mais de 250 itens do mobiliário do Palácio. Assim, o casal recém-casado saiu às compras e um dos primeiros itens foi uma cama no valor de R$ 42 mil. Agora, com cara de cachorro perdido que caiu do caminhão de mudança, o casal Lula percebeu que todos os itens estavam guardados em galpões no âmbito do próprio Palácio. Para variar, Lula calado é um poeta, como já dizia aquela senhorinha de Taubaté.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

OLHAR PARA O PASSADO

O presidente Lula falou novamente de Bolsonaro chamando-o de “covardão”. Será que ele consegue pensar para a frente ou vai continuar no passado que tantos dissabores já criou para nós brasileiros?

Aldo Bertolucci

São Paulo

CRÍTICAS A DECISÕES DO STF

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, em entrevista ao Estadão, disse com todas as letras que “o STF ajudou a enterrar a Lava Jato”. Criticou também as decisões monocráticas e “não viu com bons olhos” a suspensão dos acordos de leniência da J&F e Odebrecht. As críticas ao STF têm sido frequentes na mídia responsável e por grande parte da sociedade, mas seria interessante saber como os ministros do Supremo reagiram a essa critica tão contundente, vinda de um ex-colega de toga, que lá esteve por longos 31 anos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

OPERAÇÃO LAVA JATO

Peço “vênia” para discordar do ilustre advogado dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Na entrevista ao Estadão (Estado, 14/3), o nobre causídico ignora a corrupção, e despeja críticas à Operação Lava Jato. Ignora que o sr. Gilmar Mendes mudou seu voto sobre prisão em segunda instância para reabilitar Lula da Silva; ignora que as provas robustas da corrupção não foram refutadas pela Suprema Corte; ignora o fato de Lula não ter sido inocentado pelo STF das provas que o condenaram. Dr. Mariz tem um histórico de atuação na defesa de réus corruptos, começando na era Collor, com PC Farias, passando pelo mensalão, petrolão, até a Lava Jato. De fato o ex-juiz Sergio Moro não combateu causas éticas da corrupção. Sua função era julgar e punir, e o fez com abundância de provas, confirmadas pelas instâncias superiores. O fato concreto é que o STF acabou com a Lava Jato e, ao revogar a prisão em segunda instância, “descriminalizou” a corrupção em nosso país. E o dr. Mariz deu sua cota de contribuição a esse retrocesso.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

QUADRO DE SERRA

A matéria sobre o superfaturamento do quadro de José Serra mostra nas entrelinhas como o dinheiro público é desperdiçado (Estado, 21/3, A11). Mesmo se o serviço tivesse custado “apenas” R$ 45 mil, questiono se essa quantia não seria melhor empregada em educação, segurança, saúde, etc. Além disso, eu adoraria saber quanto mais os governos gastam com inutilidades, que nada beneficiam à população que, claro, paga a conta.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

INGENUIDADE POLÍTICA

A visita dos governadores do Estado de São Paulo, sr. Tarcísio de Freitas, e do Estado de Goiás, sr. Ronaldo Caiado, ao primeiro-ministro de Israel, sr. Benjamin Netanyahu, longe de representar um gesto de reprimenda às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, traduz um sentimento de aprovação aos gestos de um governo prepotente e completamente destituído de espírito humanitário diante das ações que visam a exterminar os legítimos detentores das terras expropriadas por Israel, em outra atitude há muito tempo condenada pela ONU. Quem sabe, um dia, em sua insana escalada política, quando esses dignos representantes do povo paulista e povo goiano forem conclamados a explicar esse ato de aprovação, eles possam justificar, de forma incontestável, a natureza de um igualmente insano gesto de ingenuidade política.

Fauzi Timaco Jorge

São Paulo

CASO DANIEL ALVES

Dizem que perguntar não ofende, mas por que Daniel Alves, que jogou tantos anos na Europa, ganhando mais de um milhão de euros por mês, não tem um milhão de euros para pagar a sua fiança? E ainda, alguém no Brasil já viu mula sem cabeça, Saci Pererê ou trânsito em julgado penal de alguém que seja importante ou influente?

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

DESPOLUIÇÃO DO RIO PINHEIROS

Quem cruza o trecho do Viaduto Rebouças até o Viaduto do Cebolão já não vê máquinas, equipamentos nem pessoas trabalhando nas obras de despoluição do rio. O que se vê é lixo margeando o rio e a volta do assoreamento com enormes ilhas de terra nesse trecho. Todo o trabalho anterior de limpeza foi bastante prejudicado. E, enquanto isso, o mal cheiro do Rio Tietê, que é afluente do Rio Pinheiros, invade os municípios vizinhos e ninguém fala nada. Inúmeros projetos de despoluição do Rio Pinheiros ao longo das últimas décadas foram implementados, mas até agora nenhum deles foi concluído com sucesso. Esperamos que o atual projeto, de autoria e iniciado na gestão do governo anterior, não seja descontinuado nem prejudicado por questões político-partidárias.

Valdir Ferraz de Oliveira

São Paulo

QUÍMICA MODERNA

Ainda que o objetivo principal do título A alquimia social das apreensões da Receita (21/3, C6) seja chamar a atenção para a possibilidade de uso mais nobre de produtos apreendidos pela Receita Federal, há que se considerar que Antoine Lavoisier no século 18 quebrou os paradigmas da mítica alquimia para inaugurar o que conhecemos como química moderna desde então. Em tempos em que tanto negacionismo triunfa, é bom rotular corretamente os princípios científicos que nos conduzem a um mundo melhor, transformado e em busca do equilíbrio, como reza a mais bela das ciências – a Química.

Adilson Roberto Gonçalves,

químico e pesquisador da Unesp

Campinas