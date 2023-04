8 de Janeiro de 2023

CPMI

Então teremos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o dia 8 de janeiro. Que ótimo! Vamos assistir a uma nova edição do festival dedicado aos variados naipes do espectro eleitoral. Quanto a resultados, à luz da nulidade produzida por meio da recente CPI da Covid, afora o gasto público, o mais provável é que não chegue a nada. A não ser, claro, como preparação para as campanhas vindouras.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

Ataque e defesa

Está explicado o motivo do horror que o governo tinha em instalar a CPMI de 8/1. As imagens divulgadas agora, antes sob sigilo, da invasão do Palácio do Planalto são claras e comprometem o cerne do governo federal. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República parecia mais num convescote domingueiro do que propriamente numa invasão de intrusos baderneiros. Seguranças, soldados armados e funcionários interagiam tranquilamente com os visitantes, enquanto o general chefe do órgão, Gonçalves Dias, circulava diante das câmeras de segurança, calmo e pacífico, indiferente à gravidade da situação, indicando, inclusive, a rota de saída aos invasores, sem confrontá-los. O presidente da República, com as cordas no pescoço, o exonerou, porém isso não significa que possa lavar as mãos e pensar que estamos conversados, e o general terá de se explicar. Após as imagens reveladoras desta semana, governistas até então contrários à CPMI já começaram a se manifestar favoravelmente a ela. Agora, desde que Rodrigo Pacheco não arranje outro adiamento, a CPMI será instalada, pois o PT está certo de que o ataque é a melhor defesa, e o partido é useiro e vezeiro em aplicar essa tática. Uma estratégia que nem sempre dá certo.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

Corda de forca

Tenho a sensação de que em 8 de janeiro havia um exército de desvairados dispostos a se enforcarem (e filmando tudo) e um bando de mais espertos fornecendo cordas e ajudando a colocá-las nos pescoços...

César F. M. Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

Governo Lula

Viagens desnecessárias

O País mudou de governo, mas na Amazônia e em Mato Grosso do Sul as motosserras não cessam a derrubada de milhares de hectares das nossas florestas. Pergunto: em vez de ficar viajando com enormes comitivas para bajular ditadores e autocratas – além de afrontar os brasileiros de bom senso acusando a Ucrânia de ser também responsável pela guerra de Putin –, Lula não deveria permanecer no Brasil fazendo o que precisa ser feito, ou seja, cuidando dos nossos gravíssimos problemas? É patética sua pretensão de intermediar a paz mundial, enquanto no Brasil o MST invade propriedades particulares sem nunca ter demonstrado, com seus métodos agressivos e deletérios, capacidade de conquistar apoio para sua luta pela reforma agrária, justa e necessária. Lula 3 precisa ser contido não só nas falas equivocadas, mas também nessas viagens desnecessárias. Afinal, nesta era mais conectada pela tecnologia que o planeta vive, economizar com deslocamentos dispensáveis deveria ser obrigatório.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

Tropeços

Se o artigo PIB começa mal o ano e Lula tropeça (Estado, 21/4, A4), de Roberto Macedo, tivesse sido escrito daqui a três anos, até seria possível considerar os tropeços como inevitáveis de quem faz uma longa jornada. Mas, considerando que Lula mal esquentou o assento, já mostra que o PT sempre será… o PT. Nós, cidadãos brasileiros, mais uma vez teremos de pagar a conta.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

Cadê a frente ampla?

Lula apoia autocracias, faz comentários estapafúrdios sobre moedas no comércio exterior, inventa culpa à Ucrânia agredida pela Rússia, inclui Stédile em comitiva oficial ao exterior, coloca na direção do Incra indicados pelo MST, que nem partido político é, e engendra outras ações que surpreendem seus milhões de eleitores fora do PT. Eis a pergunta que não quer calar: cadê discordâncias – dentro e fora do governo federal – de políticos, com cargos em níveis federal, estadual e municipais, da frente ampla democrática que elegeu Lula?

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

INJUSTIÇA A EMPRESÁRIOS BRASILEIROS

Não há Estado sem justiça e segurança, em amplo sentido. É uma grande e injustificável injustiça que empresários brasileiros, que aqui criam empregos, fiquem submetidos a pesadas cargas tributárias e trabalhistas ao promoverem suas vendas e, paralelamente, empresários estrangeiros fiquem livres de qualquer encargo.

Antonio Augusto d´Avila

avilapoa@uol.com.br

Porto Alegre

‘O BRASIL VOLTOU’

“Cem dias não bastam para julgar um governo”, é o que afirma Fernando Gabeira quase no final de seu texto Brasil que volta, Brasil que vai (14/4, A5). Coerentemente, ele vai além de um julgamento e partilha com seus leitores oportunas reflexões acerca de aspectos notáveis nas áreas de política externa, questão ambiental e programas sociais que, segundo ele, estão “na fase de intenção, com resultados ainda não palpáveis”. Ressalta o tempo, a energia e os recursos que o governo precisou mobilizar em função do vandalismo de 8 de janeiro, a tragédia Yanomani e as fortes chuvas no litoral norte paulista. Passa então para o marco do saneamento e o debate que ele suscita sobre o papel das estatais e da iniciativa privada na tomada de decisão sobre os investimentos necessários para garantir água e esgoto para toda população. Refere-se então à necessidade do caminho do diálogo republicano entre o Executivo e o Congresso ao invés dos discutíveis atalhos dos decretos e medidas provisórias. Sem tempo nem espaço, Gabeira não trata de política econômica nem de economia política, mas reflete sobre a ambiguidade e a armadilha do slogan nem um pouco original “O Brasil voltou”, para concluir que “o Brasil não apenas voltou, mas está se preparando para avançar por caminhos nunca navegados”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Quando sinto orgulho de meu jornal pelos editoriais que são extraordinários, não tenho vergonha de dizer. E isso vem de longe, com Ruy Mesquita. Como dito no editorial sobre o papel da educação para salvar o Brasil e os brasileiros, só a escola em tempo integral de qualidade e para todos nos bom mostrará um caminho seguro para o futuro (Estado, 15/4, A3). O resto é marketing barato. Conheço a visão de Fernando Haddad. Quando ministro da Educação, ele nos disse: “Hoje está nascendo um compromisso”. Acredito que até hoje, mesmo na área econômica, ele sabe muito bem o valor de uma boa escola para salvar o nosso povo.

Luís Norberto

luisn@dpaschoal.com.br

São Paulo

LIVRARIA DE HADDAD

O ministro Haddad disse que compra pelo menos um livro por dia na Amazon (empresa americana). Façamos a conta: 365 livros por ano, 3.650 livros a cada dez anos. Quando terminar seu mandato pode abrir uma livraria. Um negócio da China.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

TABATA AMARAL

Excelente a entrevista de Tabata Amaral a Pedro Venceslau (Estado, 12/4, A10), em que se revela a existência de uma nova geração de vanguarda, combinando a tradição socialista austera com seu vanguardismo avançado, porém sem preocupações com os modismos do tal “empoderamento” ululante atual. Não nos arrependemos de ter votado em Tabata.

Carlos Guilherme Mota e Elisomar Gonçalves

carlosguilhermemota@gmail.com

São Paulo

135 ANOS DA LEI ÁUREA

Nos últimos dias, infelizmente, assistimos a uma das piores cenas da vida. Um trabalhador negro e de baixa renda foi açoitado na rua, em plena luz do dia, sem o menor pudor de seu impiedoso algoz. Quando a princesa Isabel protagonizou a libertação dos escravos, ela apenas os tirou do cativeiro físico, mas infelizmente não conseguiu tirá-los dos corações impiedosos que ainda existiriam. Cenas como essa apenas nos mostram que a escravidão foi abolida e em seu lugar apareceu algo tão ruim quanto, o racismo. Quando aquele homem foi agredido na rua, não foi apenas uma agressão física, foi a demonstração de como o ódio racial ainda existe na sociedade brasileira. Atualmente, o negro, se for rico (coisa rara no Brasil) ou tiver uma boa formação (elite da elite), será apenas tolerado, porque sempre terá para si aquele olhar de esguelha e desconforto, sempre será o da mansarda, mesmo que não more nela. E se for pobre e tendo um subtrabalho, receberá sem o menor pudor todo o ódio que a sociedade hipócrita tem para ele. Infelizmente, é assim que iremos celebrar os 135 anos da Lei Áurea no dia 13 de maio, tendo nossos negros vivendo na miséria, sendo esculachados na rua e vivendo sob a escura sensação de liberdade. Até quando?

Josué Ferreira

josuejfs@yahoo.com

São Paulo

ELEIÇÕES NA ARGENTINA

As eleições presidenciais na Argentina serão realizadas num clima de grande descontentamento social, contra a crise econômica, em decorrência da inflação interanual acima de 100% (acumulado nos últimos 12 meses). A enorme rejeição (65%) no índice de popularidade do presidente Alberto Fernández e o seu baixo índice de intenção de voto (4%) não apontam para uma eleição de continuidade, mas de mudança. Diante desse quadro, uma candidatura antissistema contra as elites políticas pode tornar-se favorita, no segundo turno, por ser outsider. O nome do deputado Javier Milei do partido A Liberdade Avança, de extrema direita, aparece com destaque tanto por arregimentar milhões de seguidores nas redes sociais, como por já estar em campanha eleitoral desde o ano passado.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

JULGAMENTO DA AIR FRANCE

Não sou advogado e às vezes me sinto feliz por isso. E não é só pelo que observo nas decisões judiciais brasileiras. No caso, uma decisão francesa que se destaca pela irracionalidade da lógica humana envolvida. Claro que notícias na mídia não têm a mesma profundidade da que serviu de base aos juízes, à vista dos autos do longo processo. Mas o que chama a atenção de qualquer ser pensante é que foi amplamente reconhecido no julgado que não faltaram evidências de grandes e injustificáveis negligências da tripulação responsável pelo voo trágico que matou 228 pessoas entre as quais mais de 50 brasileiros. Talvez os advogados consigam entender tais julgamentos que inocentam negligentes assassinos.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

‘VIDA QUE SEGUE’

Reclamamos da Justiça no Brasil, mas o que a Justiça francesa fez absolvendo a Airbus e Air France em relação ao acidente, pasmem, em 2009, com a morte de mais de 200 pessoas, foi “vida que segue”. Deu a louca no mundo. É vergonhoso. E, às famílias dos mortos, nem respeito tiveram.

Zureia Baruch Jr.

zureiabaruchjr@bol.com.br

São Paulo

IMPRESSÃO DE DESGOVERNO

A Prefeitura de São Paulo pretende implementar vias suspensas de moto e bike. Seria ótimo não fosse um plano megalomaníaco do prefeito Ricardo Nunes. A cidade está com uma estrutura do século passado, cheia de buracos, alagamentos, semáforos ineficientes, etc., deixando os paulistanos com a nítida impressão de desgoverno. Será que ainda tem pretensões políticas?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

BURACOS E BARULHO

Usando as prerrogativas constitucionais afirmo categoricamente que o atual governo municipal do prefeito Nunes é o pior nas últimas oito décadas, tempo decorrido de meu nascimento no Hospital São Paulo até os dias atuais. Afirmo isso mesmo levando em conta alguns prefeitos anteriores cobertos pelo “rouba mas faz”. Se tivesse que identificar o atual governo municipal de Sampa de forma abreviada diria que é o “governo BB”, “buracos e barulho”. Digo isso porque, embora na última noite tenha ingerido melatonina, Daren e Rivotril (receita médica), fui despertado por uma turba irresponsável na Av. Dumont Villares, às 4h, com todo o tipo de barulho, desde os gritos histéricos de mulheres e homens até veículos de motor e escapamento totalmente fora dos padrões. Acho que conheço um pouco da coisa por ter trabalhado por 31 anos em uma indústria automobilística. São flagrantes as acelerações de veículos que só podem ser atribuídas a condutores que ingeriram qualquer tipo de bebida que prejudique o bom desempenho do condutor. Já participei de grupos de vizinhos que combatem não só ações organizadas para furto e roubos como as de defesa ao sossego público. Confesso que tivemos algum sucesso com referência a bares e restaurantes, mas hoje a coisa está mais difícil. O Programa Silêncio Urbano (Psiu) fracassou. Desafio que o sr. prefeito e equipe que tentem acionar o telefone 156 para qualquer assunto municipal, multas, por exemplo, e visite a Av. Dumont Villares qualquer dia e qualquer hora, principalmente nos fins de semana e feriados. Minha preocupação é que alguém chegue à conclusão de que alguns estabelecimentos estejam sendo privilegiados mediante benefícios não tanto legais.

Carlos Gonçalves de Faria

sherifffaria@hotmail.com

São Paulo

ITAIM BIBI ABANDONADO

O bairro do Itaim Bibi está abandonado há muito tempo e esses sinais são cada vez mais fortes. Quem, como eu, mora nele, vê uma sucessão de semáforos quebrados que, quando são consertados, voltam a funcionar com tempos diferentes que não têm relação com os outros semáforos do bairro, provocando congestionamentos constantes. Temos uma delegacia no bairro, mas há anos não vejo guardas controlando estacionamentos irregulares de autos, caminhões e motos e há quarteirões inteiros que foram “promovidos” a estacionamentos autorizados. O cruzamento da Rua Bandeira Paulista com a Avenida Nove de Julho está com o tempo do semáforo muito curto, e temos sempre vários quarteirões de congestionamento sem que as autoridades de trânsito se preocupem com isso. Finalmente, em maio começa a operar no bairro um hotel de luxo enquanto nossas autoridades continuam em companhia da Bela Adormecida.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

FOCOS DE DENGUE

A Prefeitura alardeia combater a dengue, mas não ataca o problema em sua raiz. Prefere ir vistoriar se há bromélias ou pratos debaixo de vaso em residências. Em 13/11/22, com o SAC denunciei a existência de um terreno baldio em minha rua com várias carcaças de carros, e também carros mais novos, abandonadas no meio de mato alto e servindo de foco para a dengue. Como nada aconteceu, repeti a denúncia aos SACs em março deste ano. A resposta da Prefeitura: “Atrasado em X dias”. Ora, isso eu sei; como cidadão que procura ajudar a Prefeitura na solução de problemas que afligem a cidade, eu mereço saber a razão de nada ter sido feito e quais as providencias que, só Deus sabe, serão implantadas para eliminar aqueles focos de dengue.

Detlef W. Schultze

mschultze@osite.com.br

São Paulo

NÃO PRIVATIZE A SABESP

A Sabesp presta um serviço excelente, insubstituível, à população de SP. Veja o desastre da privatização das águas e esgotos no Reino Unido – único país que privatizou completamente esses serviços. Desde 1989, quando isso ocorreu, os novos donos passaram a aumentar cada vez mais as mensalidades dos usuários, mas mesmo assim não conseguiram alcançar os grandes lucros almejados. Frente à pressão dos usuários, pararam de aumentar as mensalidades, mas às custas de uma deterioração contínua dos serviços. Nos últimos anos a quantidade dos esgotos não tratados jogados diretamente nos rios e no mar chegou a um ponto insuportável, contaminando grande parte do meio ambiente. Os atuais donos alegam não ter recursos para melhoria e o governo não sabe o que fazer, aventando a possibilidade de estatizar esses fundamentais serviços novamente. Sr. governador, por favor, poupe-nos de mais um desastre ambiental de grandes proporções e não privatize a Sabesp.

Alberto A. Gabbai

gabbai.aa@gmail.com

São Paulo