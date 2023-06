Exército

‘Nunca quisemos dar golpe’

As declarações do chefe do Estado-Maior do Exército, general Fernando José Sant’Ana Soares e Silva, ao Estadão (21/6, A6) sobre o 8 de Janeiro buscam responsabilizar a sociedade civil pela permanência do golpismo entre as fileiras militares. Mas é sabido que assuntos de natureza golpista sempre permearam veladamente as fileiras militares, com destaque para aqueles da reserva, livres da disciplina dos quartéis. Atribuir tais arroubos como exclusivamente derivados do incentivo de uma minoria de civis políticos e integrantes da suposta elite brasileira é ignorar o histórico brasileiro das quarteladas. Em um ponto concordamos: Jair Bolsonaro, enquanto presidente, acentuou a visão golpista, exibindo-a como possível. Assim, o desfecho trágico de 8 de janeiro enquadra responsabilidades dos dois lados e prestou-se, inclusive, para exibir o nosso permanente espírito de rebeldia oportunista, patrimonialista e antidemocrática, marcas indeléveis de populações das repúblicas ainda em amadurecimento, como é nosso caso. Urge repensarmos nossa natureza cidadã, organização política, jurídica e militar. No Saara da balbúrdia autoritária, todos têm sua culpa.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Viagem presidencial

Lula no Vaticano

A ânsia de ganhar um Nobel justifica tudo e mais um pouco. Até ir a Roma abençoar o papa...

A.Fernandes

PIX

Interferência

Assim como o presidente Lula da Silva mandou a Caixa Econômica Federal recuar da decisão de cobrar pelo PIX de empresas, ele também poderia cancelar um empréstimo concedido a algum empresário que pensa diferente dele? Este é o Brasil, onde a política se sobrepõe à técnica.

Vital Romaneli Penha

Sociedade

Constante intranquilidade

Infelizmente, o Brasil está se tornando o país das fraudes e dos golpes. Cada vez mais, temos de ficar atentos a tentativas de passarem a mão em nossos dados confidenciais e dinheiro. Pelo telefone, em reiteradas ligações, tentam nos conduzir a golpes cada vez mais criativos. Nos caixas eletrônicos, por meio de equipamentos provisórios acoplados à máquina, clonam nosso cartão de crédito. Com QR codes falsos sobrepostos a legítimos, desviam-se para meliantes nossos dados, operação financeira ou compra. Bandidos vestindo uniformes e crachás de empresas conhecidas invadem nosso lar e nos roubam. Agora, descobrimos um novo golpe: em nosso carro, colocaram água no reservatório de fluido de arrefecimento do motor, obrigando-nos a fazer uma sangria total e a reposição do fluido, com gasto de tempo e de dinheiro. Em nações sérias, com leis que funcionam, há mais honestidade e a vida segue com mais tranquilidade e menos preocupação. Aqui, temos de estar sempre com um olho nos negócios e outro no bandido que nos espreita. Será a Lei de Gerson, de triste memória, segundo a qual querem levar vantagem em tudo? Sem um ambiente de honestidade, o brasileiro dificilmente terá uma vida melhor, com mais saúde e progresso. Muito preocupante.

Silvano Corrêa

Futebol

Brasil 2 x 4 Senegal

A derrota da seleção brasileira por 4 a 2 para a do Senegal, a melhor da África, é o triste retrato amarelo desbotado de um time sem técnico, sem tática, sem conjunto, sem noção e sem vergonha. Brasil pentacampeão, quem te viu, quem te vê...

J. S. Decol

Caminho difícil

Realmente, no Brasil, tudo parece se adequar aos caminhos mais difíceis, sempre. Sou flamenguista e reconheço o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, como o melhor técnico de futebol do País. Mas não! Melhor a seleção brasileira esperar um ano por um técnico italiano, que trabalha na Espanha e que, talvez, daqui a um ano, esteja disponível. Não seria melhor o caminho mais simples e fácil, com um técnico que já demonstrou estar adaptado ao Brasil e tendo obtido, inclusive, enorme sucesso como técnico por aqui?

Marcelo Gomes Jorge Feres

INCONSISTÊNCIAS DA JUSTIÇA

O adiamento de processo judicial contra Cristiano Zanin (Zanin pede e Justiça adia para depois de sabatina processo em que é acusado de não registrar babá, 19/6) faz lembrar a ainda recente cassação de Deltan Dallagnol por suspeita de ter se afastado da função de procurador na intenção de evitar indiciamento em possível processo administrativo. Ainda que se tratem de questões de distintas naturezas, há um traço comum, não desprezível, entre os dois casos, independentemente do mérito das razões que tenham motivado cada processo. No caso de Dallagnol, entretanto, o deputado federal, eleito com 300 mil votos, foi cassado. Já no caso de Zanin, o adiamento foi concedido pela Justiça, naturalmente a favorecer a aprovação de sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal (STF). O cotejo entre as duas decisões trazem à baila, mais uma vez, notadas inconsistências da Justiça brasileira.

Patricia Porto da Silva

INTERESSES PARTICULARES

Discordo do leitor Nivaldo Ribeiro Santos (Fórum dos Leitores, 21/6, A4). Logicamente, não é porque o sistema permite que não seja condenável e inaceitável que Lula da Silva coloque no STF seu advogado particular, Cristiano Zanin. Os presidentes não são eleitos para cuidarem e atenderem a seus interesses particulares.

Abel Pires Rodrigues

INDICAÇÃO AO SUPREMO

Concordo com o editorial Senado tem o dever de rejeitar Zanin (21/6, A3). Mereceria indicação ao Supremo, caso não tivesse falecido em 2021, o advogado Carmino Antonio Príncipe Vizioli, profissional preparadíssimo e ético.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

NICARÁGUA, CUBA E VENEZUELA

Será que o presidente Lula vai ter a cara de pau de defender Nicarágua, Cuba e Venezuela como democracias para o papa Francisco?

Vital Romaneli Penha

BRASIL E ARGENTINA

Lula deveria discutir com o papa a paz no Brasil e na Argentina, onde a luta contra a má administração pública, a pobreza e a corrupção está longe de uma paz social. Discutir a paz na guerra da Ucrânia é assunto para as grandes potências em suas infindáveis lutas geopolíticas.

Paulo Sergio Arisi

DESPESAS DO CARTÃO CORPORATIVO

Lula criticou os gastos no cartão corporativo de Jair Bolsonaro e escancarou geral essas despesas. Agora, o cartão dele, de janeiro a abril, teria sido usado em mais de R$ 12 milhões e, claro, tudo enrustido. Ou seja, mostrar o cartão corporativo dos outros é ótimo, afinal, a crítica pela crítica é o forte de Lula e do PT. E o Brasil que se vire.

Marieta Barugo

COBRANÇA DO PIX

Lula demonstra total desinteresse em governar o Brasil. Está deslumbrado, olhando para fora e levando sua mulher para conhecer o mundo. Saiu do Brasil quando a Caixa Federal anunciou a cobrança do Pix para pessoa jurídica. O Pix, que foi uma grande sacada do governo anterior e aderido por milhões de brasileiros que têm conta em banco. Pela facilidade, por ser sem custo e por cumprir o que prometeu. O dinheiro chega na hora. Os bancos não gostaram, pois é inimaginável fazer uma transação sem custo. Mas a Caixa voltou atrás, alegando que precisa do aval do presidente que está viajando. A verdade é que pegou mal a taxação e mais uma vez quem será prejudicado é o pobre, pois quem tem certa quantia em banco fica isento dessa cobrança e de outras. Para um governo sem rumo, vamos ver que rumo o presidente tomará a respeito dessa cobrança que criou. Será um outro nó a desatar.

Izabel Avallone

PACOTE DE FLÁVIO DINO

Em 6 meses de governo, pacote anunciado por Dino não saiu do papel (Estado, 20/6, A10). Graças a Deus!

Adilson Abreu Dallari

INELEGIBILIDADE DE BOLSONARO

A inelegibilidade de Bolsonaro pode ser considerada um bem para o Brasil. Durante seu mandato, o País enfrentou uma série de crises políticas, econômicas e sociais. Sua gestão foi marcada por polêmicas, polarização e falta de diálogo. Com sua inelegibilidade, abre-se a possibilidade de uma renovação política e a busca por um líder mais capacitado, que possa promover a estabilidade e o desenvolvimento necessário para o País.

Luciano de Oliveira e Silva

O QUE PODERIA TER FEITO

Assim como Deltan foi condenado a perder seu mandato por aquilo que talvez pudesse vir a acontecer, não seria de todo ilógico que Bolsonaro também fosse condenado por aquilo que poderia ter feito. Seria de fato terrível o golpe que ele poderia ter feito. Como felizmente ele não o fez apesar dos pedidos de vários a sua volta, aqueles que votaram nele podem ter o orgulho de não ter confiado o seu voto a um golpista e criminoso que infringiu a lei.

Jorge Alberto Nurkin

ESTRATEGISTA

Jair Bolsonaro se mostra muito conformado pela possibilidade de se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa fraqueza do negacionista machão e imbrochável está deixando seus seguidores muito irritados com a aceitação servil, recebendo cabisbaixo a condenação de oito anos longe da política, que certamente virá. Mas Bolsonaro tem suas razões para ficar quieto e calado, pois, se fizer muita marola como sempre faz, sua prisão poderá ser decretada antes do esperado.

Júlio Roberto Ayres Brisola

TRAGÉDIA EM ESCOLA

O problema do esquecimento e da impunidade no Brasil é cultural. Mais uma tragédia numa escola no município de Cambé, no Paraná, onde dois alunos são tragicamente executados por outro ex-aluno. Muito se falou em estratégias a serem adotadas após as recentes tragédias a fim de evitá-las, mas nada se fez. Mais duas famílias a lamentarem a perda de seus entes queridos dentro de uma escola, onde isso nunca deveria ocorrer. Urgentemente, se faz necessário que nossas autoridades façam algo a respeito, alguma coisa tem que ser feita e posta em prática; novas fatalidades destruindo famílias têm que acabar. A verdade é que a piora do sistema de “educação” também contribui para que isso aconteça. Pelo andar da carruagem, chegamos ao fundo do poço, salve-se quem puder! Infelizmente a democracia brasileira não governa mais para o cidadão e sim para os financiadores de campanha.

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

PALITEIRO INABITÁVEL

Que me perdoe Mário de Andrade, mas o título da sua consagrada obra, Pauliceia Desvairada, se encaixa com perfeição na atual situação da nossa cidade. A revisão do Plano Diretor de São Paulo é mais um acinte da atual administração contra a população paulistana. É evidente que ela está sendo conduzida de acordo com os interesses das imobiliárias, sem o mínimo critério técnico. Em nenhum momento da vasta cobertura da imprensa acha-se alguma manifestação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), ou sequer de algum urbanista aprovando tantas patacoadas. É evidente que os “estudos” foram elaborados por pessoas sem nenhuma formação técnica quando autoriza edifícios sem limite de altura. Nasci e jamais morei em outra cidade e sou do tempo em que podíamos remar no Rio Tietê. Não me recordo de nenhuma época tão ruim como a atual. Basta andar no centro da cidade para se constatar tanta incompetência. Os vereadores se ocupam prioritariamente em denominar de praça até ponta de canteiro divisor de avenida e criar datas comemorativas, da laia do “Dia de Pular Corda”. Também jamais vi tantos autores para uma única lei. Porém, ao se consultar o respectivo Projeto de Lei (PL), a autoria é, na maioria das vezes, de um ou dois parlamentares. O atual prefeito repetiu o erro de outras administrações, como a de João Doria, por exemplo, que, ao procurar tirar os drogados da região que ocupavam, os espalhou para a cidade toda. Desta vez, de início se espalharam pela Praça Princesa Isabel. Quando o prefeito mudou a denominação de praça para parque – apenas para poder cercá-la, pois praça não pode, mas parque, sim – a situação agravou-se mais ainda. Os denominados “noias” são vítimas da exploração dos traficantes de drogas e a situação não se resolve dessa maneira. São pessoas doentes, que deveriam receber tratamento adequado em uma instituição de saúde pública, ao mesmo tempo em que a polícia não ostensiva prendesse os marginais que se aproveitam das vítimas do vício. Pelo andar da carruagem, São Paulo se transformará em um paliteiro inabitável.

Gilberto Pacini

CURIOSIDADE MACABRA

“O submarino turístico que sumiu na manhã do último domingo (18) no Oceano Atlântico durante um passeio para visitas ao navio Titanic tem cerca de 40 horas de ar respirável, o suficiente até cerca de 6h de quinta-feira (22).” Ao ler a notícia me vem o pensamento: o que leva uma pessoa a essa curiosidade (macabra) de descer a 3.800 metros de profundidade para ver os destroços do Titanic, além de pagar mais de R$ 1 milhão para a aventura? O ser humano é realmente intrigante, meu avô tinha razão ao dizer “tem gente pra tudo nesse mundo e ainda sobra pra mascar fumo”.

Roberto Solano

