Criminalidade no Brasil

Números de 2022

É vergonhoso para nós, brasileiros, sabermos que o País tem um dos maiores índices de assassinatos por ano no mundo. Como divulgou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública na quinta-feira (20/7), apesar de o número de homicídios ter caído no ano passado para 47.508 mortes – ante o mais violento ano, 2018, que teve 57.592 mortes –, ainda assim se pode verificar nossa fragilidade no combate à violência urbana. É preocupante que, das 50 cidades mais violentas do País, 27 estejam no Nordeste e 11 no Norte, regiões com atividade econômica menos vigorosa e que concentram mais famílias de baixa renda. Se a cidade de Jequié, na Bahia, é a mais violenta, com 88,8 assassinatos por 100 mil habitantes, entre os Estados, o Amapá tem média de 50,6 mortes por 100 mil habitantes; a Bahia, 47,1; Alagoas, 37,9; e Pernambuco, 37,8. O Rio de Janeiro tem média de 27,9 mortes. E o menor índice médio de assassinatos por 100 mil habitantes é registrado no Estado de São Paulo, com 8,4 mortes. Especificamente, o número de estupros no Brasil bateu recorde em 2022: foram 8 ocorrências por hora, ou um total de 74.930 casos no ano. Uma vergonha!

Paulo Panossian

São Carlos

Montadoras

‘Lay-off’

Após os planos do governo para reduzir os estoques de carros, a Volkswagen colocou 800 funcionários em lay-off (suspensão temporária de contrato). Para quem não sabe, no lay-off os salários dos funcionários são pagos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ou seja, dinheiro público. A realidade é que o Brasil não tem mercado (renda) para ter 20 fábricas montadoras de veículos, portanto não adianta ficar socorrendo essas empresas. Alguém precisa avisar ao presidente Lula que ele está jogando dinheiro no lixo.

Renato Maia

Prados (MG)

Diplomacia

Gratidão

Lula da Silva, ao lado do presidente de Cabo Verde, soltou uma pérola, agradecendo à África “por tudo o que foi produzido pelos 350 anos de escravidão”. Quem fala demais dá bom dia a cavalo.

José A. Muller

Avaré

Tradução

Depois da triste declaração do presidente sobre a África, o ministro Silvio Almeida apareceu querendo interpretar o que foi dito (“o que o presidente Lula disse foi...”, em Coluna do Estadão, 21/7, A2). Sr. ministro, nós não precisamos de tradutor.

Samir Antun

São Paulo

Crítica necessária

É incrível que, para todas as falas atravessadas, inconvenientes e até ofensivas de Lula, seus adoradores passam pano, mas nada de críticas e autocríticas.

Tania Tavares

São Paulo

Vergonha

A fala de Lula em Praia, capital de Cabo Verde, deveria ter sido que o Brasil se envergonha dos 350 anos de escravidão e por tudo o que foi produzido à custa do sangue africano.

Maria Aparecida Silva de Araujo

São Paulo

São Paulo – Jardins

Fiscalização da Prefeitura

O artigo da arquiteta e urbanista Lucila Lacreta (Catástrofe anunciada nos Jardins, Estadão, 21/7, A4), sobre um possível “destombamento” dos bairros dos Jardins, é da maior importância para ampliar a compreensão do paulistano em geral, por oferecer um ângulo diferente do que vem sendo muitas vezes destacado pelo setor imobiliário ou até por muitos proprietários locais, cujos discursos se aferram a um restrito grupo de itens, notadamente de caráter econômico-financeiro, embora a urbanista tenha fundamentado sua oposição de forma consistente. No pleito pelo “destombamento”, descuram-se das razões históricas que levaram a Companhia City a desenvolver tal planejamento, a saber, as características do solo. “Baixa densidade, baixa ocupação dos terrenos e muitas árvores são essenciais para prevenir catástrofes.” Além disso, Lacreta destaca algo bem conhecido de muitos paulistanos: “Se há infração, é porque a Prefeitura não cumpre seu papel de fiscalizar”. E raramente consegue cumprir. Temos, para exemplificar, o caso da construtora São José e o prédio irregular do Itaim Bibi.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

NÚMEROS DA INSEGURANÇA

São absolutamente chocantes, estarrecedores e inacreditáveis os números indicando que em 2022 o Brasil registrou nada menos que 47.508 assassinatos (130/dia), 74.030 estupros (a maioria de menores de 18 anos), 1.437 casos de feminicídio e 999.223 roubos de celulares (mais de um terço em São Paulo) (Estado, 21/7, A13-A15) . Como é possível conviver com um cenário destes, onde a bandidagem corre solta e criminosos agem à vontade acobertados pela impunidade ou por punições leves? Com a palavra, a polícia e a Justiça.

J. S. Decol

São Paulo

MISOGINIA E MACHISMO

A baixa adesão de empresas para liberar seus funcionários para assistirem aos jogos da seleção feminina de futebol em contraponto com o que acontece com o equivalente masculino deve estar diretamente relacionada com o aumento de estupros de mulheres no País. Medidas sociais acerca da misoginia e machismo não são feitas diretamente, mas esses dois indicadores não deixam dúvidas sobre o que somos ou nos tornamos como sociedade.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

VIOLÊNCIA NA BAHIA

Na lista das cidades com mais homicídios, a Bahia tem 9 entre as 14 primeiras: Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Salvador e Ilhéus. Vale lembrar que o PT está no seu quinto mandato consecutivo, portanto há 16 anos e meio petistas comandam o governo baiano. Mas a presidente do Partido dos Trabalhadores, sra. Gleisi Hoffmann, o petista-símbolo Luiz Inácio Lula da Silva e as lideranças petistas na Bahia não precisam se explicar nem se preocupar porque, nas próximas eleições, os baianos vão continuar fazendo o “L” e orgulhosamente colocar a estrela vermelha no peito.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

FRASE DE LULA

“Temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão.” Pergunta aos petistas: o que vocês diriam se essa frase tivesse saído da boca de qualquer presidente que não fosse do PT (Color, FHC, Temer ou Bolsonaro)?

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

ERRO NO IMPROVISO

Lula erra no improviso, e assessora de Janja reforça equipe dos discursos do presidente. Não se pode dizer que uma coisa puxa a outra, e não há como escrever para as entrevistas, mas pode ser treinado. Quando o presidente lê ele não erra. O problema está no improviso, quando ele se esquece de que fala para o mundo, durante as viagens, supondo estar falando para correligionários, quando o tom pode ser mais coloquial e tem tempo para corrigir.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

RENDIMENTOS

Discordo totalmente de que esta maravilhosa taxa de juros somente gera prejuízos ao País. Quero agradecer ao Banco Central (BC) em nome de milhões de brasileiros que duramente mantêm suas finanças em dia e possuem algum investimento. As atuais taxas de juros acima da inflação com estes rendimentos estão permitindo a milhões de brasileiros fazer uma enorme injeção de dinheiro na economia para o bem de todo o povo. Caro Lula, ao invés de ficar viajando para o exterior toda semana às custas da população de menor poder aquisitivo deste país, faça a sua tarefa de casa primeiro.

Werner August Sönksen

SEIS POR MEIA DÚZIA

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, decidiu abortar a transferência do fluxo de usuários da Cracolândia para o Bom Retiro, na região central da cidade. O governador queria trocar seis por meia dúzia, uma das mais usadas expressões populares, que significa mudar algo na aparência, mantendo a mesma essência. Não custa lembrar ao governador que ele foi eleito para criar soluções e não para maquiar problemas.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

A SENSATEZ DE TARCÍSIO

A rapidez com que o governador de São Paulo desistiu de remover os usuários de drogas da Cracolândia para o bairro do Bom Retiro é elogiável. Demonstração importante de sensatez para uma figura pública com cargo tão relevante. Mesmo porque esse crônico problema dos usuários de drogas, que emporcalham há anos uma região central outrora nobre de São Paulo, não seria resolvido mudando para o Bom Retiro. Seria trocar seis por meia dúzia, e degradar mais um bairro da cidade.

Paulo Panossian

São Carlos

CRACOLÂNDIA

Por quantos anos ainda vamos ter que ouvir que o problema será resolvido?

Robert Haller

ADEQUAR DESEJOS À VIDA

A antropóloga Deborah Fromm, em sua entrevista ao Estadão (’Dispersão de usuários desconsidera que eles não têm para onde ir’, 20/7, A15), esquece de citar os programas de sucesso mundial no combate às drogas, em especial quanto à criação de áreas supervisionadas por médicos e assistentes sociais livres para o consumo de drogas. Infelizmente, ela enfatiza o respeito aos desejos doentios de deslocamento de centenas de dependentes químicos em detrimento dos direitos de existência normal, de segurança, de ir e vir e de propriedade dos moradores, trabalhadores, empreendedores, frequentadores do centro – como se essas centenas de milhares de vidas não existissem. Inadvertidamente, as suas inadequadas sugestões vêm ao encontro dos desejos dos traficantes e da especulação imobiliária, o que as torna ainda mais nefastas, e precisam ser rechaçadas pelas autoridades que respeitam as vidas de todos paulistanos.

Suely Mandelbaum

São Paulo

OCUPAÇÃO DOS JARDINS

A sra. Lucila Lacreta não quer entender que a ocupação dos Jardins por imóveis multifamiliares (três andares, seis apartamentos) ocupando a mesma volumetria e o mesmo gabarito das mansões preservaria e aumentaria as áreas verdes (Catástrofe anunciada nos Jardins, 21/7, A4). A ocupação comercial, muitas vezes irregular, destruiu os belos jardins e derrubou muitas árvores para estacionamento.

Luiz Eduardo Magalhães

São Paulo

SITUAÇÃO ATUAL DO SUS

Não há como comparar a situação atual do SUS com qualquer época passada. Nunca foi tão decrépita. Sou um dos que o utilizam. Aguardo cirurgia que me impede a movimentação com pedido médico formalizado junto à Secretaria da Saúde há mais de um ano e meio. Muita dor e sofrimento enquanto a politicagem e a falta de vergonha campeiam até quando não se sabe. E algumas pessoas, não usuárias certamente, elogiam o maior sistema de medicina pública do mundo civilizado. É tudo menos civilizado quem tolera mortes por falta de compromisso e vergonha na cara.

Ademir Valezi

São Paulo

CRÍTICAS À PSICANÁLISE

Aprendemos a valorizar as contribuições da microbiologista Natalia Pasternak durante a recente pandemia do coronavírus. O trabalho foi fundamental para promover a vacinação em massa contra o vírus e para atenuar o espírito negacionista e anticientífico do governo de então, que por razões duvidosas descuidou da população brasileira durante a crise sanitária. O momento que vivemos agora é bem outro, a pandemia se foi e o governo atual é diferente. Em tempos de ameaças menos evidentes, o que se exige é um posicionamento mais cuidadoso. As notícias protagonizadas por ela, que agora aparecem na imprensa, parecem fora de tom (‘Homeopatia não passa de um placebo’: em novo livro, Natalia Pasternak mapeia pseudociências, 17/7). Ataca a psicanálise como se estivesse atacando o vírus ou um governo autoritário. Críticas à psicanálise estão presentes desde o início. Freud, recém-formado em Medicina, quando voltou de estágio com o neurologista francês Jean-Martin Charcot, ainda no século 19, foi vaiado pelos médicos de Viena. Temas como sexualidade, limites da potência humana, agressividade, violência e morte podem produzir as mais variadas reações. O negacionismo pode estar escondido em outros lugares, não apenas na negação da pandemia. Não seria bem mais confortável uma vida onde tudo está explicado, claro, controlado? Tal desejo pode pretender sustentar um fazer científico limpo, claro, sempre onipotente. O positivismo deu importante contribuições ao pensamento científico, mas tem também seus limites. A crítica ao positivismo tem sido feita por grandes pensadores, por exemplo, por Maurice Merleau Ponty, para apontar apenas um nome. Em ciências humanas as coisas ficam realmente complicadas. O humano do humano pode desaparecer completamente de cena se estivermos apenas conectados com as evidências laboratoriais. Mesmo nas ciências naturais e ditas exatas há uma forte consciência da incerteza, da não objetividade completa dos fatos. O teorema de Gödel, produto de um matemático austríaco de primeira grandeza, mostra os limites da própria matemática, a indefinição na Matemática existe e sem uma decisão humana ela não prospera. O humano, a linguagem e a lógica não podem ser colocados em campo fora da história, como se estivessem em um espaço criado nos céus. Se criticamos as mistificações, precisamos dizer que certas percepções de ciência podem ser também tratadas como mistificadoras, já que pretendem que a ciência seja uma produção não humana. A produção científica está sempre ligada às condições históricas onde está sendo feita e o conhecimento está sempre ligado às questões éticas, políticas e interesses vários. Conhecimento e poder andam juntos. Se queremos uma ciência mais democrática e que construa uma sociedade mais justa, precisamos de uma ciência que se permita à autocrítica, que tematize os limites do seu conhecimento, que dialogue, que respeite o outro, que esteja a serviço do coletivo. O tema é amplo e profundo, queremos apenas colocar esta nota de esclarecimento para evitar que alguns mal-entendidos prosperem. Convidamos a todos para o diálogo, para a troca, para o trabalho científico e para a construção de uma sociedade brasileira justa e fraterna.

Sérgio de Gouvêa Franco,

presidente da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental

São Paulo

‘FAKE NEWS’ NA SAÚDE

Alexandre de Moraes participou de evento na cidade italiana de Siena patrocinado por empresa divulgadora de fake news na área da saúde. Não dá para entender, já que Moraes é o ministro que mais se destaca no combate às fake news. Por mais essa é que a Suprema Corte de Justiça do Brasil não goza da simpatia popular.

J. A. Muller

Avaré

SUPREMA CORTE

A Justiça mais lerda do mundo agora nos brinda com a sua mais alta corte dedicando parte de seu precioso valioso tempo a um entrevero ocorrido em aeroporto na Itália, mobilizando a Polícia Federal, que deveria estar caçando bandidos (temos muitos), em tarefas com cara de carteirada, como mostra a matéria Escola condenada por desinformação promoveu evento com Moraes na Itália (Estado, 20/7, A8). Sem contar os mistérios que envolvem a participação do ministro Alexandre de Moraes no Fórum Internacional de Direito realizado em Siena, Itália!

José Elias Laier

São Carlos