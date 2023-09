Política monetária

Com a bola no pé

O Banco Central (BC) anunciou na quarta-feira o segundo corte consecutivo de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, em linha com as expectativas do mercado. Mas o BC chamou a atenção para a importância da execução das metas fiscais para viabilizar os cortes futuros de juros. Usando as metáforas futebolísticas tão apreciadas pelo presidente Lula, o BC devolveu a bola para o time do governo. Agora, o Banco Central não poderá mais ser criticado por não querer baixar os juros nem será mais o bode expiatório pelo insucesso da economia. Está claro que a Selic só não continuará caindo se o governo não fizer a sua parte. Ocorre que o Brasil está claramente num caminho de descumprimento das metas fiscais tanto em 2023 como em 2024. Na virada do semestre passado, o governo já estava a 0,1% acima da meta, com seis meses de ano ainda pela frente – e com as despesas públicas aumentando exponencialmente, ao mesmo tempo que a arrecadação apontava queda. Para 2024, a meta é de déficit primário zero, mas economistas estimam que o déficit primário do próximo ano deverá ficar ao menos entre 0,4% e 1,6% do PIB, ou seja, bem acima da meta. Para evitar o descumprimento das metas, o governo federal precisaria tomar medidas para conter o aumento das despesas públicas, e nada indica que vai fazê-lo. Ou seja: sua única esperança continuará sendo aumentar brutalmente a arrecadação, sem perceber o quanto isso deve prejudicar a economia. A bola voltou para os pés de Lula e Haddad, mas, como o presidente em breve se submeterá a uma artroplastia do quadril, a bola está nos pés de Haddad. Não é hora de se preocupar com a sua falta de experiência, de carisma e de apoio dentro do PT e da base aliada. Será a grande chance de o ministro reverter sua imagem negativa e mostrar que pode repetir um gol como o de Pelé no Maracanã em 1961, marcado de trás do meio-campo. O Brasil inteiro depende disso e torce para que ele consiga. Dá-lhe, Haddad!

Jorge A. Nurkin

Imunidade tributária

PEC 5/2023

Sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que este jornal chama de PEC da exploração da fé (21/9, A3), aqueles que deveriam legislar pelo bem do Brasil, sua gente e sua prosperidade, estão claramente focados nos benefícios próprios e nos de seus grupos. Perdemos a mão, esta PEC é mais uma vergonha.

Sergio Luís Mariano

Lula na ONU

A origem do extremismo

Ao dizer que o extremismo de direita nasce dos escombros do neoliberalismo, Lula se esquece de que Jair Bolsonaro subiu ao poder no Brasil depois de quatro eleições presidenciais vencidas pelo PT, período coroado pela crise econômica do governo Dilma e o escândalo do petrolão.

Nivaldo J. Justolin Jr.

Brasil polarizado

‘Príncipes principiantes’

Eugênio Bucci, jornalista e professor da USP, deu uma aula no artigo Arrogantes príncipes principiantes (Estado, 21/9, A5) sobre o tropeção do advogado Hery Waldir Kattawinkel, que confundiu O Príncipe, de Maquiavel, com O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, ao defender seu cliente Thiago de Assis Mattar de associação criminosa no golpe de 8 de janeiro. O que Bucci acusa, com toda razão, é a falta de respeito da maioria dos brasileiros por quem comete uma falha de memória em público, como se todos esses críticos fossem sábios e profundos entendedores da literatura. É essa arrogância que alimenta a polarização, o abismo entre os que se acham acima dos demais mortais no Brasil. Achar-se melhor que o outro é o que cinde hoje a nossa sociedade.

Jane Araújo

‘Bullying’

Com seu artigo cirúrgico, Eugênio Bucci analisa com maestria a dicotomia persistente, irritante e desprovida de inteligência que domina a ausência de dialética dos dias atuais. O vazio de ideias, depressivo e alarmante, é preenchido imediatamente com qualquer discordância que a vigilância percebe. O bullying decorrente nada mais é do que a heroica atitude de perceber-se importante numa vida árida, negando que adota uma primitiva performance de homem das cavernas, desconfiado e solitário.

Carlos Ritter

LULA E ZELENSKI

Enquanto Lula da Silva trocava umas ideias com Volodmir Zelenski, a Rússia despejava mísseis sobre a população ucraniana. Muita conversa fiada. Com a Rússia não tem diálogo, só vai parar a guerra quando dizimar a nação ucraniana, o resto é papo de boteco. O maluco Vladimir Putin quer reconstruir a grande Rússia ou iniciar a terceira guerra mundial. É esperar para ver.

José Roberto Iglesias

ALIADO DA RÚSSIA

A reunião Lula-Zelenski foi de grande valor para a Ucrânia. Trata-se do contato mais importante com a equipe de Putin ocorrido nos últimos meses. Pena que esqueceram as cervejas em Brasília. Mas, da próxima vez, quem sabe?

Jorge A. Nurkin

PROPOSTA DE ARMISTÍCIO

Se a Argentina invadisse o Brasil e seu exército chegasse na fronteira do Paraná com São Paulo, o que resolveria Lula se a Ucrânia fizesse proposta de armistício para que a guerra cessasse e nossos “hermanos” ficassem donos da Região Sul? Aceitaria essa proposta?

Aldo Bertolucci

PROTAGONISMO BRASILEIRO

Bem, voltamos a ter um estadista falando na ONU. Um enorme avanço! Agora é afinar o discurso com as pautas que tragam o Brasil de volta ao protagonismo naquilo que ele sempre soube fazer: energia limpa, produção sustentável, diplomacia para a paz e combate à fome e às desigualdades. Um pouco da experiência passada de Lula é fundamental, sem perder a noção de que o mundo mudou nos últimos 20 anos. O que são desafios passam também a ser oportunidades se soubermos como agir. E o presidente Lula parece que sabe.

Adilson Roberto Gonçalves

DISCURSO DE LULA NA ONU

Li cartas de leitores enaltecendo o discurso de Lula na ONU. Ouso discordar de todos. Primeiro porque não é de sua lavra. Não tem a menor capacidade para isso. Apenas leu algo preparado por gente de qualificação duvidosa. O discurso é retrógrado e repetitivo. Nada mudou. Lula discursa uma coisa e faz outra. Não dá para confiar. Mais um vexame.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

PROBLEMAS INTERNOS

O nosso governo, ao invés de estar viajando tanto e se preocupando com problemas de países ditatoriais como Cuba e Venezuela e com guerra de difícil solução, deveria se concentrar mais no Brasil para melhorar de verdade o problema dos menos favorecidos. Deveria se preocupar profundamente com as despesas improdutivas, com os exageros de benesses no serviço público para sobrar dinheiro para o social, que ele tanto fala. Vamos nos preocupar com mais Brasil.

Marco Antonio Martignoni

GASTOS DE LULA

O poder de plantão sempre merece observações sobre os acertos e erros. E Lula da Silva, embora apresente muitos erros até o momento, podemos salientar mais os seguintes: 1) as suas lives são promoções pessoais, e contrariam a legislação vigorante; 2) o “aerolula”, por exemplo, por ser objeto de luxo, poderia ter seu dinheiro ser desviado para o padre Júlio Lancelotti que, certamente, saberia endereçá-lo aos mais pobres e necessitados; 3) para quem gosta de contas em azul e nunca no vermelho é bom saber que as do governo só poderão estar no azul em 2030; 4) os gastos a mais, no bem dizer de Celso Ming, são gol contra o Banco Central, o que é péssimo. E, com o cartão corporativo, Lula da Silva apresenta gastos de dar inveja a todos os demais presidentes da República. Mas aqui no Brasil não dizem e afirmam que “quem pode, pode, e quem não pode se sacode”? Os romanos diziam: “Ridendo castigat mores”.

José Carlos de Carvalho Carneiro

REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO

Não há dia que não se leia sobre a interferência do Supremo Tribunal Federal (STF) em assuntos que deveriam ser conduzidos e decididos pelo Congresso, já que são assuntos que devem ser votados pelos representantes do povo. Já é hora de o STF mudar sua linha de atuação e passar a julgar aquilo que lhe concerne, ou seja, a constitucionalidade ou não de decisões de instâncias inferiores quando for necessário. O que vemos hoje é o STF decidindo muitas vezes de forma monocrática (algo execrável pois é um colegiado e sempre ouvi que duas cabeças pensam melhor que uma) e de forma colegiada, mas julgando assuntos que não são de sua alçada (ou pelo menos não deveriam ser), como a descriminalização das drogas e do aborto, o marco temporal, dentre outros. Os representantes do povo são aqueles que foram eleitos para legislar, e isso é o que se espera deles. Não podemos seguir aceitando que 11 togados decidam e mudem as leis já que não foram eleitos e, portanto, não representam a população brasileira.

Luis E. Baibich

VOTAÇÃO DO MARCO TEMPORAL

A votação do marco temporal é só mais um sinal da vaidade extrema que tomou conta da nossa Suprema Corte e da apatia do nosso Congresso Nacional, particularmente do Senado. Lá embaixo, o diabo está rindo à toa. Procura-se um estadista.

Oscar Thompson

‘ARROGANTES PRÍNCIPES PRINCIPIANTES’

De extrema pertinência a leitura do artigo Arrogantes príncipes principiantes, de Eugênio Bucci (Estado, 21/9, A5). Repleto de sensatez, humanismo, verdades e alertas. Constatações do artigo podem ser verificadas em rápido tour nas redes sociais. Lá se passam e se repassam um sem-número de textos com autoria falsamente atribuída a autores que não estão mais aqui para se defenderem. Dificilmente, porém, algum internauta indica notar a impostura, embora em quase todos os casos seja fácil demais perceber a fraude, até nos erros de grafia ou sintaxe. Coisa mesmo de “quem viu o galo cantar e não sabe onde”. São esses “predestinados” que, do alto de sua baixa autocrítica, acreditam que vão salvar a pátria.

Patricia Porto da Silva

EUGÊNIO BUCCI

O artigo de Eugênio Bucci eu também assinaria, por concordar totalmente com ele. É necessário que alguém denuncie essa “arrogância dos principiantes” que nunca leram as obras que dizem conhecer.

Carlos E. Meirelles Matheus

ULTRACREPIDANISMO

Concordo com o artigo do professor Eugênio Bucci. As pessoas são ultracrepidárias!

Jeny Soutto Mayor

DESRESPEITO AOS MÉDICOS VOCACIONADOS

Essas lastimáveis exposições de nudez pública praticadas por estudantes de Medicina são eventos que se prestam a revelar a fragilidade do ensino médico em entidades privadas no Brasil. Chama a atenção que os infratores pertençam a instituições privadas de ensino, onde um curso de Medicina chega a custar R$ 12 mil mensais, indicando suas origens em famílias de uma classe social economicamente privilegiada que, no entanto, no caso em comento, não souberam formar seus jovens para a observância de regras mínimas de convivência social. Quanto à responsabilidade das instituições formadoras de profissionais médicos, além do ensino das técnicas correlatas, devem se ater também à observação rigorosa das condições psicológicas de seus alunos, avaliando se durante a formação acadêmica terão condições de nos atenderem na intimidade de um consultório. Pela natureza da profissão, é essencial que o pretendente a médico possua uma estrutura pessoal equilibrada e perfeitamente identificada com a prática médica. Assim, não excluindo os inadaptados, os cursos de Medicina privados denigrem aqueles naturalmente vocacionados.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

CRIAÇÃO DE HOMENS MACHISTAS

As imagens dos estudantes de Medicina fazendo atos obscenos num jogo de vôlei feminino dão o que pensar. Até onde irão os seres humanos na sua ignorância, estupidez e abusos contra as mulheres? Estarão as pobres mães criando monstrengos preconceituosos e machistas sem o saber? Foram expulsos da universidade, mas quem expulsará as imagens execráveis cravadas nas mentes de quem presenciou?

Elisabeth Migliavacca

TRAJE DE SEGURANÇA

Calor intenso, e vai continuar. Passei por um desses seguranças de prédio: terno preto, feito daquele tipo de tecido que só de pensar arrepia, e gravata. Um guarda-sol com a marca de uma dessas empresas. Será que elas não pensam em dar um pouco de conforto para o seu pessoal? Por que não uniforme com bermuda e camisa de algodão? Em que século estamos? Tenho certeza de que os condomínios veriam a troca com bons olhos.

Fernando Procópio de Araújo Ferraz

