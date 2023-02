Forças Armadas

Comandante do Exército

Lula demite comandante do Exército, após entender que houve atos de insubordinação (21/1). O patrono do Exército, Duque de Caxias, seguramente revirou-se no túmulo. Ninguém está acima da lei, e a democracia não pode ser atingida por achincalhes de quem quer que seja. Civil ou militar que destoe dos preceitos da convivência civilizada deve ser punido, com os rigores da lei. Nessa linha, tem razão o senador Renan Calheiros quando afirmou que “não podemos tergiversar ou hesitar no combate aos golpistas. O Brasil precisa se reencontrar com sua história”.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

Despolitização

O artigo de Fernando Luiz Abrucio A hora da despolitização das Forças Armadas (21/1, A10) representa tudo o que as pessoas esclarecidas deste país pensam a respeito da atual situação política e militar do Brasil. Evidentemente falo das pessoas que sabem ter sido o governo Jair Bolsonaro um acidente infeliz na democracia da Pátria. Só não chamo o artigo de corajoso porque quem diz as obviedades que o autor expressa a respeito de quem tem o direito legítimo de governar, goste-se ou não de sua biografia, é aquele que foi eleito pelos brasileiros. Ninguém mais, muito menos os que foram ludibriados ou extasiados.

Ademir Valezi

São Paulo

*

Formação militar

A Constituição determina isonomia no tratamento dos cidadãos e servidores públicos, não admite categorias com privilégios relativos. O professor Eliezer Rizzo tem razão quando diz que a caserna vê Lula como ameaça à Nação (‘Militares querem preservar direitos e vantagens’, 21/1, A12), o que indica como o ensino desses cursos preparatórios e academias militares parou no tempo da guerra fria. Está na hora de a sociedade brasileira discutir amplamente essa formação.

Marcelo Kawatoko

São Paulo

*

Governo Lula 3

Convivência respeitosa

Tenho visto muitas pessoas rotularem pensamentos e manifestações contrárias ao atual governo de Lula da Silva como sendo pertencentes a um grupo de conduta bolsonarista que deve ser extirpado e cancelado socialmente. Esquecem-se de que a direita é muito maior do que o grupo que apoia Bolsonaro, e que ideias divergentes às do governo Lula vêm até mesmo da própria esquerda. Portanto, devemos ter maior critério em ratificar alguém que tenha pensamento contrário a Lula como se fosse bolsonarista. Mesmo entre aqueles que declararam voto a Bolsonaro, em muitos casos o fizeram não por concordar que este fosse melhor que Lula, mas simplesmente por não aceitarem o retorno do petista. Rotulá-los perpetua um erro que só acirra a polarização e não é saudável para a democracia. Saudável para a democracia é a convivência dos diferentes de forma respeitosa. Sem extremismos que levem à violência ou à destruição material ou imaterial de patrimônios que são de todos nós.

José Teodoro de Souza Junior

São Paulo

*

Política Sul-Sul

A Argentina será o primeiro destino das viagens internacionais já programadas no governo Lula 3, e o roteiro prevê negociações para o BNDES financiar a construção do gasoduto Vaca Muerta, ligando jazidas da Patagônia à fronteira do Rio Grande do Sul. É a volta da política Sul-Sul.

J. A. Muller

Avaré

*

Lojas Americanas

Capitalismo selvagem

O escândalo bilionário da Americanas põe a nu o sistema. Investigar e divulgar o que realmente aconteceu ali ajudaria a entender (e quem sabe ajustar) o capitalismo selvagem em que vivemos.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

*

Sociedade

Banheiro a céu aberto

Tinta vira arma para respingar urina em beberrões londrinos (21/1, A21). Em Ribeirão Preto é quase impossível caminhar nas calçadas por causa do xixi dos cachorros. Um horror. E, quando chove, vai tudo para o leito freático.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

NOVO COMANDANTE DO EXÉRCITO

O novo comandante do Exército brasileiro, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, fez declarações importantes, entre as quais: “Quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que respeitar”. Disse também que o Exército deve ser uma “instituição de Estado. Apolítica, apartidária. Não interessa quem está no comando”. As coisas estão começando entrar no eixo, pois basta ver o que aconteceu em outros países quando o Exército deixou de cumprir sua missão principal, “defender a pátria”. Antes tarde do que nunca.

Omar El Seoud

São Paulo

*

REEDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA

Brasileiros democratas, defensores dos postulados da Constituição de 1988, não confiam nas Forças Armadas em relação ao seu posicionamento político em momentos decisivos de nossa história. A República foi proclamada através de um golpe militar, em 15 de novembro de 1889, contra a monarquia. Uma das reivindicações era a participação militar nas questões políticas. O golpe militar de 1964, que derrubou o presidente João Goulart, bem mais recente, defendido por Jair Bolsonaro e muitos militares saudosos dos 21 anos da ditadura, marcou de maneira muito forte a vida política brasileira. Esse DNA golpista ainda vai perdurar por muito tempo e demandará um grande esforço para ser superado, mantendo o País dividido ideologicamente. Será necessária uma reeducação democrática ampla para uma nova convivência e uma convergência para um equilíbrio de centro.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

ROMEU ZEMA

A fala de Romeu Zema sobre o atual governo (Fala de Zema sobre ‘vista grossa’ de governo gera reação de petistas, 18/1, A10), além de irresponsável e criminosa, nos leva a pensar que tipo de gente é capaz de acusar a vítima numa situação de violência. Lamentável, era melhor ter ficado em silêncio.

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

*

SITUAÇÃO E OPOSIÇÃO

No momento em que se debate o papel da oposição ao governo da frente democrática brasileira, o editorial Oposição indecente (20/1, A3) é mais do que oportuno. A condução de um país se faz com uma moeda de duas faces – situação e oposição – e, num Estado Democrático de Direito, espera-se que o comportamento de ambas se oriente pelo interesse público, pelos valores republicanos, em conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, compostura, honestidade, pudor e respeito. Que as reflexões propostas no editorial contribuam para que os oposicionistas não se deixem liderar por candidatos antirrepublicanos e populistas que, de forma irresponsável e leviana, lançam dúvidas no ar, com suposições e interpretações maliciosas. Que cessem os tumultos e a baderna dos bárbaros, e a oposição séria, responsável e republicana triunfe sobre os “engenheiros do caos”. Que a paz e a justiça se estabeleçam.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

PARA MANTER O EMPREGO

Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, após engavetar e se omitir de mandar investigar atos suspeitos de ilegalidades no governo de Jair Bolsonaro, e buscando se manter no cargo, virou a casaca. Abriu a caixa de ferramentas e está fustigando o perdedor. Para manter o emprego, vale tudo.

J. A. Muller

Avaré

*

IMPRUDÊNCIAS DE MORAES

Dentre as “imprudências” do ministro Alexandre de Moraes (A defesa da democracia requer prudência, 21/1, A3), poderia ter constado sua participação em evento recente patrocinado por agente do mercado em Nova York. Relativamente ao tema, vale citar análise do redator-chefe do The New York Times: “Para defender a democracia, estaria indo longe demais a Suprema Corte do Brasil?”. Ademais, uma vez que o ministro da Justiça, Flávio Dino, prepara projeto voltado ao endurecimento de medidas de controle das redes sociais, pode ser o momento de referendar a vedação que proíbe ao magistrado expressar opiniões e juízos.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

PAPEL DO BANCO CENTRAL

O presidente Lula da Silva, com veemência, disse ser contrário à autonomia do Banco Central. Na verdade, se não fosse o seu atual presidente, Roberto Campos Neto – cujo mandato vai até dezembro de 2024 – o Brasil já estaria como a Argentina, ou seja, com uma inflação totalmente descontrolada. Também, se não fosse Campos Neto segurando a inflação, com o controle dos juros para reprimir a demanda, o governo bolsonarista teria sido um desastre ainda maior. A “tigrada” quer “petetizar” toda a administração do País, e o presidente Lula continua retrógrado e desatualizado.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

HADDAD SENDO HADDAD

Estou vendo na imprensa as repercussões sobre a presença do ministro da economia, Fernando Haddad, em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Ora, Haddad está sendo Haddad. Fala muito, diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas talvez faça aquilo outro e não apresenta nada, não convence ninguém. É o mesmo Haddad que ficou na vice-liderança como o pior prefeito de São Paulo, só perdendo para Celso Pitta. Precisa ver quanto tempo a economia do País vai resistir à inoperância do sr. Haddad. São Paulo o rejeitou porque o conhece bem.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

PERSONALIDADES DE LULA

O presidente Lula é um especialista no uso da demagogia, e usa-a com sabedoria. Para evitar mais protestos violentos no Brasil, devido à situação da divisão política, vai à Argentina participar da reunião em que estarão presentes quase todos os governos esquerdistas da America Latina. Usa suas multifacetadas personalidades muito bem. Será que é uma provocação ou somente um agrado às esquerdas brasileiras radicais? Ressalte-se que, recentemente, também chamou a atenção do ministro da Defesa e dos comandantes das Forças Armadas quanto à obediência, e teve reunião que, em princípio, era para apaziguar os ânimos.

José Luiz Abraços

São Paulo

*

SEM PLANO DE GOVERNO

Lula, desde a campanha e agora empossado, não tem plano de governo. Seu plano é poder, passear de Airbus, vingança, criticar, desfazer o que foi feito e bagunçar a economia para agilizar a venezuelação do Brasil.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

DESIGUALDADES ENTRE RICOS E POBRES

É louvável que as pessoas muito ricas estejam pedindo para pagar mais impostos, mas essa certamente não é a melhor maneira de resolver o crescimento vertiginoso das desigualdades entre ricos e pobres. Os super-ricos deveriam, isso sim, criar superprojetos sociais, de educação, de cultura, ambientais, etc. Pagar mais impostos, em tese, ajudaria a mitigar o problema, porém, colocaria mais dinheiro no grande sumidouro de dinheiro público que são os governos, principalmente de países de terceiro mundo como o Brasil, onde a corrupção impera. Pessoas físicas e empresas deveriam ser estimuladas via impostos a desenvolver seus próprios projetos sociais. Colocar toda a responsabilidade nas costas dos governos só fará enriquecer ainda mais os políticos corruptos do mundo todo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

VIOLÊNCIA CONTRA ANIMAIS

Faço minhas as palavras da leitora Vera Bertolucci (Fórum dos Leitores, 19/1/23, A4), indicando a barbaridade do uso de cavalos pelas Polícias Militares, principalmente em confrontos de ruas. Realmente algo totalmente inadequado para os tempos atuais. Há uma diferença enorme entre os cavalos da guarda do Palácio de Buckingham (Londres), que são treinados para conviver com o povo curioso, e até para cumprimentar as pessoas que se aglomeram, e os cavalos da PM e outras polícias montadas no Brasil, usados para combater de forma violenta reuniões sejam pacíficas ou violentas. Por oportuno, registro que devemos combater toda banalização do uso de animais em treinos e disputas onde são sacrificados e em caças ilegais, por puro esporte e deleite de alguns desajustados.

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

*

TARSILA DO AMARAL E CHICO XAVIER

É altamente perigosa a afirmação em destaque na capa do caderno C2 (Estado, 21/1, C1) de que, no final da vida, Tarsila do Amaral procurava Chico Xavier em busca de conforto espiritual (o que é verdade, pois foram grandes amigos) e que, “como forma de pagamento pelas consultas, oferecia suas pinturas”. Se ofereceu, a historiadora Mary Del Priore, a entrevistada da matéria, deveria esclarecer se Chico aceitou alguma. Como frequentadora da casa de Chico Xavier desde a década de 1970, e sua missivista durante quase 20 anos, sou testemunha de que o médium (falecido em 2002) não aceitava presentes e, menos ainda, pagamento por seu trabalho. Chico Xavier sempre viveu de sua aposentadoria, assinada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, que fez questão disso pelo respeito que tinha por Chico. Lamento que, após décadas de dedicação ao espiritismo e, principalmente, a servir o próximo gratuitamente, o finado Chico seja vítima de possível calúnia.

Maria da Luz N. P. Calegari

São Paulo

*

DANIEL ALVES PRESO

Daniel Alves, que nos seus 39 anos de idade foi dos melhores jogadores da sua posição no mundo, ganhou 41 títulos (Lionel Messi, 40), um extraordinário feito na história do futebol. Infelizmente, agora está preso por abuso sexual na Espanha. Considerado pelos colegas um boa praça, com conta bancária gorda e muita fama, parece que não conseguiu segurar a dor do seu fim de carreira: caiu no ostracismo, agrediu e abusou sexualmente de uma garota de 23 anos. Agora terá tempo para refletir sobre seu crime na cadeia. Uma pena.

Paulo Panossian

São Carlos

*

CLAUDIO WILLER

Claudio Willer, falecido em 13 de janeiro, foi um dos mais interessantes e antenados intelectuais da constelação que orbitou em torno da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) e da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Pertencia à geração de escritores e poetas nascidos por volta de 1940, dentre os quais Robert Schwarz, István Jancsó e Roberto Piva, entre tantos. De enorme generosidade, Claudio Willer esmerou-se em atenções e estímulos aos mais novos.

Carlos Guilherme Mota

São Paulo