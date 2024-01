Justiça

Decomposição de um país

Ao ler o editorial A decomposição de Moro (21/1, A3), sente-se um misto de frustração e apreensão. O fato de o ex-juiz ter cometido erros no âmbito da lei, em sua busca pela punição de corruptos, não deveria ser motivo para resgatar a inocência dos comprovadamente corruptos. Sergio Moro escolheu péssimas companhias, como Jair Bolsonaro, que o desmoralizou, e jogou todas as fichas num político medíocre e fadado ao insucesso. Agora, a missão de muitos é destruí-lo de vez. Ele paga por sua soberba. Parafraseando o personagem de Al Pacino, no papel do próprio cabrunco, no filme O Advogado do Diabo, cabe a frase: “A vaidade é o meu pecado preferido”. Mais do que a decomposição do ex- juiz, vê-se a decomposição de um país.

elisabeth migliavacca

São Paulo

*

Ninguém acima da lei

Na minha opinião, os fins não justificam os meios e vice-versa. A corrupção apontada pela Lava Jato foi e deveria ser combatida, porém dentro dos parâmetros legais, de forma imparcial e isenta, como deve ser o Poder Judiciário. Quando aspirações particulares e partidárias se sobrepõem aos reais interesses, os responsáveis também devem ser punidos, assim como os devidamente julgados e condenados por corrupção. Justiça para todos, ninguém acima da lei.

Edilson José Robb

Santo André

*

Alerta a Mario Sarrubo

Fui tomado de curioso e saudável questionamento envolvendo a decisão do ministro do STF Dias Toffoli determinando a abertura de um inquérito para apurar a conduta do senador Sergio Moro que, quando juiz, teria maculado o dogma contido no artigo 5º, inciso LVI, da Norma Fundamental – “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” –, ao obrigar “um deputado estadual do Paraná a servir como ‘agente infiltrado’, para grampear políticos e empresários”. A postura do ministro e o editorial A decomposição de Moro são alertas ao atual procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Sarrubbo, prestes a assumir a missão de comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que já “sugeriu estender pelo País método que adotou no Gaeco, braço da promotoria que mira organizações dedicadas ao tráfico de drogas e armas, à lavagem de dinheiro e à corrupção”. Que o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, egresso daquela Corte, imponha ao novo secretário o respeito ao princípio acima.

Luiz Celso de Barros

Bauru

*

Antissemitismo

Boicote a empresas

O ex-presidente do PT José Genoino disse em uma transmissão ao vivo, no sábado, achar “interessante” a ideia de boicote a “determinadas empresas de judeus” e a “empresas vinculadas ao Estado de Israel”. Cada vez que leio jornal me sinto ameaçado. Penso como será a vida de meus filhos e netos caso esse tipo de ideia venha a progredir. Minha família saiu de uma Ucrânia contaminada pelo antissemitismo oficial. O sr. José Genoino não faz parte do governo, mas o governo é ideologicamente ligado a ele. A relativamente pequena população judaica do Brasil deveria contar com a segurança proporcionada pelo Estado e pelas leis brasileiras que, por princípio, condenam o antissemitismo e qualquer forma de preconceito, mesmo de cunho econômico.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

*

São Paulo

Avenida São João

É muito positiva a iniciativa da Prefeitura em promover o uso da Avenida São João durante os domingos, como feito na Paulista. Algumas intervenções simples ajudariam na melhoria da área e seu entorno, como a reforma das calçadas, hoje pistas de obstáculos, e um plano sério de arborização que torne a avenida um corredor verde com mobiliário urbano. A largura das calçadas e a fiação enterrada propiciam isso. Também poderia ser retirado o deck do falecido Centro Aberto do Largo do Paiçandu, uma ruína e depósito de lixo que só degradou a área, e feitos o replantio dos canteiros e a reposição das árvores perdidas. Os brinquedos que hoje ocupam um dos canteiros do largo, bem mais usados pelos usuários de drogas do que por crianças, poderiam ser transferidos para o lado oposto da praça, que poderia ser requalificado como área verde e de lazer. Coisa que falta no centro.

Fabio Olmos

São Paulo

*

INJUSTIÇA

O Congresso Nacional, órgão que tem a legitimidade pela elaboração das leis, aprovou por ampla maioria a tese do marco temporal das terras indígenas. O Supremo Tribunal da “Injustiça” foi na direção contrária e favoreceu os conflitos entre indígenas e fazendeiros. Os ruralistas, aqueles que de fato produzem, graças à justiça e a um governo de esquerda, enfrentam as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e dos indígenas.

José Muller

São Paulo

*

O QUE TEMOS PARA HOJE

Sergio Moro, ex-juiz e responsável pela Operação Lava Jato, é vítima de aniquilação moral, como informa o Estadão (21/1, A3) no editorial A decomposição de Moro. Sozinho e desamparado, foi jogado às feras corruptas instaladas no País. Na verdade, não se trata só do presidente Lula da Silva, mas, também do Supremo Tribunal Federal (STF) e de todos os que se locupletaram nessa Operação que, mesmo baseadas em confissões, acabaram sendo beneficiados. Afinal, o maior erro de Sergio Moro foi ter condenado medalhões, no local de seu CEP (Código de Endereçamento Postal) do Paraná e não do CEP de Brasília. É evidente que a corrupção imperou – e ainda impera – no País e levando figurões para a cadeia, mas, daí, chegar ao cúmulo de anular provas e confissões, extrapola o imbróglio relacionado ao CEP irregular. Como afirmou o Estadão, trata-se de um aniquilamento imposto ao único interessado em acabar com a corrupção instalada no Brasil e, que, certamente, também lhe custará o cargo de Senador da República. Enquanto isso, os beneficiados, com cara de paisagem, se vangloriam. É o que temos para hoje!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

EXEMPLO

O senador Ciro Nogueira (PP), é o exemplo mais transparente da política brasileira. Sofismando: casou com Bolsonaro, mas é amante do Lula.

Luiz Frid

São Paulo

*

ABORDAGENS ALTERNATIVAS

Considerável parcela da comunidade médica é refratária a abordagens “alternativas” de tratamentos. Mesmo assim, significativas porções da população utilizam técnicas e substâncias fora do catálogo convencional, com resultados promissores. Um dos exemplos mais conhecidos é a homeopatia, largamente recomendada até por médicos “normais” mas desacreditada por boa parte do establishment clínico. Recursos fitoterápicos, sob forma de chás e infusões, também entram no cardápio de higidez de muitos brasileiros, mas são igualmente desvalorizados pelos sistemas de saúde. Ora, o pensamento verdadeiramente médico-científico deveria ter como característica mais notável, salvo melhor juízo, a busca constante de novos caminhos, mesmo que estranhos à metodologia vigente, visando lidar, com maior atenção, com a diversidade orgânica dos pacientes e com a retificação de equívocos tradicionais. Felizmente tudo parece indicar que está se iniciando no País um período de maior flexibilidade na oficialização de processos que, embora ainda fora das pipetas dos grandes laboratórios farmacêuticos, comprovam, em vários casos, sua eficácia.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

TERRA DAS BANANAS

A Sra. Tebet vai tirar dinheiro de onde para tocar obras!? O dinheiro corre solto para criar mentiras para a mídia e ela divulgar porque também é alimentada com o dinheiro do contribuinte. A verdadeira terra das bananas.

Edmar Augusto Monteiro

São Paulo

*

ELEFANTE BRANCO

Ao retomar as obras deste elefante branco, Lula da Silva só está pensando nos milhares de empregos que vai gerar aos seus coestaduanos.

Delpino Veríssimo da Costa

São Paulo

*

RESULTADOS DIFERENTES

Cabe bem ao plano de Lula da Silva para a indústria a frase do Albert Einstein: “insanidade é continuar sempre fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes.”

Vital Romaneli Penha

São Paulo

*

DIA NACIONAL DA VERGONHA

“Difícil explicar o sentido de gastar R$ 40 milhões para construir 2º museu à democracia em Brasília” (20/1), disse Leonêncio Nossa para o Estadão. Em contrapartida, proponho a criação do Dia Nacional da Vergonha, que pode ser escolhido dentre as seguintes datas: dia que Lula da Silva foi anistiado, quando autorizaram sua participação no processo eleitoral, dia de sua lamentável vitória, ou ainda, quando tomou posse. A criação da efeméride seria um evento simbólico, de protesto contra um presidente ilegítimo, irregularmente empossado e, principalmente, sem nenhum tipo de gasto.

Maurilio Polizello Junior

São Paulo

*

GOVERNO LULA

Não bastasse a dificuldade de o governo brasileiro em reconhecer o Hamas como uma organização terrorista e o apoio desnecessário e estapafúrdio à ação da África do Sul na Organização das Nações Unidas (ONU) contra Israel por genocídio, agora o ex-deputado federal, José Genoino (PT-SP), sai de sua longa quietude para, numa entrevista ao canal DCM TV, no YouTube, declarar achar interessante um “boicote em relação a determinadas empresas de judeus” e a “empresas vinculadas ao estado de Israel”, referindo-se ao conflito entre Israel e o Hamas. A fala, francamente grosseira, preconceituosa e de teor fortemente fascista, não necessita de grandes reflexões para ser interpretada. O significado é um só: ódio aos judeus. Em seu discurso de posse, o presidente Lula disse: “Não existem dois Brasis. Somos um único País, um único povo, uma grande Nação”. Bem, se já não éramos um só Brasil, há um ano, continuamos não sendo ainda e, a depender de certas falas e atitudes das lideranças petistas e do governo, estamos longe de ser.

Luciano Harary

São Paulo

*

DECLARAÇÃO DE GENOINO

Que o famigerado ex-presidente do PT, José Genoino, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e preso pelo escandaloso butim petista do mensalão em 2012, seja boicotado pelos homens e mulheres de bem por sua despropositada, condenável e imperdoável fala antissemita de “boicote a empresas de judeus”. A primeira reação à sua declaração, tipificada como crime no Brasil, deveria ser seu imediato cancelamento da megaempresa Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), pertencente ao empresário judeu Mark Zukerberg. A segunda, o seu desligamento da Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, da prefeitura de Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente declaradamente pró-Israel, Jair Bolsonaro. Que gentalha como Genoino arda no fogo do inferno!

Vicky Vogel

Rio de Janeiro

*

BOICOTE

Merece total repúdio e veemente condenação a abjeta e abominável declaração de boicote a empresas de judeus feita pelo ex-deputado federal José Genoíno, presidente do PT durante o escândalo do “mensalão” (2003-2005), um dos condenados e presos no processo por corrupção ativa pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012. Como bem disse em nota de repúdio a Confederação Israelita do Brasil (Conib): “a declaração antissemita do ex-deputado deve ser combatida pois o antissemitismo é crime no Brasil. O boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no Holocausto. Segundo a nota da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), “trata-se de uma fala criminosa que remete à filosofia de Adolf Hitler. Constantemente, figuras importantes do Partido dos Trabalhadores e que exercem influência no governo federal se utilizam dos mesmos discursos que flertam com o nazismo e o fascismo e que foram condenados pelo próprio PT há pouco tempo.” A entidade destacou que há cerca de 450 empresas nas relações comerciais entre Brasil e Israel, “com contratos de longo prazo, trabalhando, colaborando e ativamente investindo no setor de Tecnologia e Inovação, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Ao evidenciar a origem judaica de empresas e pedir seu boicote, Genoíno revela a sua covardia e o seu viés antissemita”. Por oportuno, parafraseando o consagrado escritor judeu Bertolt Brecht, cabe dizer que a cadela do fascismo e do nazismo está sempre no cio para serem penetradas e fecundadas por cães vadios petistas e antissemitas declarados. Vergonha!

J. S. Decol

São Paulo

*

INSANIDADE

O furor com que o presidente Lula da Silva inaugurou a refinaria Abreu e Lima beira a insanidade, uma vez que em vez de ação transformadora, mostra algo grotesco. O fracasso da sua negociação e construção em parceria com o ditador venezuelano Nicolás Maduro – que não pagou sua parte, já mostrava o que ocorreria, como de fato ocorreu. Daí a corrupção encontrou seu ninho, enquanto para Lula e seus companheiros se tratou de uma manobra para destruir a Lava Jato em conluio com os norte-americanos que não admitem a Petrobras. É desolador, ainda mais partindo do Presidente da República do Brasil.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

*

ESTADO DE SEGREGAÇÃO

O regime comunista fracassou e foi abandonado, hoje só existe como relíquia em Cuba e na Venezuela. Está na hora de começar a pensar em um mundo pós capitalismo: a geração de riqueza promovida pelo capitalismo criou uma legião de milionários e bilionários mas não fez nada para erradicar a pobreza e a miséria absoluta. Os bilionários capitalistas se comportam como um bando de crianças mimadas que ficam brincando com seus carros, barcos e foguetes, mas não movem uma palha para tornar o mundo um lugar melhor. Os governos não taxam as grandes fortunas com medo de serem chamados de comunistas. Hoje, existe riqueza suficiente no planeta para que todos tenham uma vida digna e confortável, mas se o capitalismo continuar estimulando o individualismo e a concentração de riqueza o mundo vai continuar vivendo nesse estado de segregação: bilionários de um lado miseráveis do outro, até que grandes guerras acabem com tudo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

REDESCOBRIR A LEITURA

Escreveu o Sr. Carlos Alberto Di Franco em seu excelente artigo Redescobrir a leitura é preciso (22/1, A6) publicado hoje no Estadão, sobre “redescobrir a leitura”. Com a devida vênia, permitimo-nos recordar que o imortal Carlos Drummond de Andrade deixou firmado que “a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede.” (“Obras Completas”, ed. Nova Aguilar). Perfeitamente. Porém, é necessário lembrar também que o genial Monteiro Lobato já havia afirmado corretamente muito antes, como lhe era peculiar, que “um país se faz com homens e livros” e, por derradeiro, como disse Mário Quintana, “os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.” Isto posto, resta as escolas e colégios, a par de anuais aumentos impostos, procederem como faziam há cerca de, ao menos, 60 anos atrás, ou seja, exigir mensalmente de seus alunos e alunas, um resumo de um livro de um clássico brasileiro, para começar.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

*

ECONOMIA NO CARNAVAL

Com a proximidade do Carnaval aqui entre nós, há uma sensação de paralisação das atividades econômicas que desenvolvemos em todo o País, excetuando, é claro, o turismo e o comércio, principalmente o gastronômico, que gera grandes recursos para a nossa economia. Essa característica não pode ser desprezada, pois além do faturamento que alavanca, permite que milhares de empregos temporários sejam gerados nesse período do ano, não permitindo que a economia nacional seja afetada, como alguns desavisados tendem a acreditar.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro