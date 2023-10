Guerra Hamas-Israel

Reféns liberadas

Duas reféns de cidadania norte-americana e israelense, Judith Raanan, de 59 anos, e sua filha Natalie, de 17 anos, foram liberadas pelo grupo radical islâmico Hamas na sexta-feira, de acordo com relatos de familiares divulgados pela imprensa. As duas foram entregues à Cruz Vermelha e a liberação foi movida por “razões humanitárias”. A esta altura, soa cômico ouvir o Hamas falar em sentimento humanitário, uma vez que não teve nenhum pudor ao matar mais de 1.400 judeus no ataque a Israel iniciado em 7 de outubro. Como os terroristas certamente se sentem encurralados por Israel no enclave palestino e conscientes de que serão derrotados, a liberação dessas reféns não passa de jogo de cena em busca de comover a opinião pública. Este gesto, por óbvio, reforça o argumento da esquerda mundial, e da brasileira em particular, que se recusa a chamar o grupo Hamas de terrorista.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

Terrorismo e genocídio

O artigo de Bolívar Lamounier publicado no Estadão de sábado (21/10, A4), Terrorismo e genocídio, pragas do mundo atual, explica de maneira tão clara, didática e objetiva o que são terrorismo e genocídio, que deveria ser impresso em papel A4 e distribuído ao presidente da República, aos deputados e senadores do PT, PSOL e satélites, dirigentes do MST, da CUT e demais pessoas que, por ignorância, conveniência ou apego arraigado a ideologias ultrapassadas ainda têm dificuldade de entender o que está acontecendo naquela região do Oriente Médio e se recusam a associar o Hamas ao terrorismo nos ataques bárbaros e covardes perpetrados contra o Estado de Israel.

Iveraldo Duarte

Avaré

Empreendedorismo

Loucos ou heróis

O editorial O preconceito contra o empreendedorismo (Estadão, 21/10, A3) chama a atenção para um grave problema que atinge os 20 milhões de empreendedores que existem no País. São brasileiros que, na sua grande maioria, se veem massacrados por impostos, pela legislação trabalhista e por legislações estaduais e municipais que os sufocam e fazem com que o empreendedor no Brasil seja um louco ou um herói. Faço votos de que o Estadão coloque um assunto tão importante como este na sua agenda de matérias prioritárias.

Marcos Lefevre

Curitiba

Educação

Dilemas da atualidade

Após assistir ao excelente vodcast Dilemas da educação, do Estadão, com participação da dra. Cláudia Costin e do professor Daniel Cara, gostaria de contribuir neste importante debate com minha experiência adquirida em dez anos de vida nos EUA e quatro de formação universitária em Pittsburgh (bacharelato em Economia em 1962). Lá, educação é uma responsabilidade dos pais que desejam a autonomia pessoal e o sucesso dos filhos. O custo das escolas é reconhecido e aceito pelos pais (não há almoço grátis, bem sabem), que desde o nascimento dos filhos economizam para que eles possam ser aceitos e se formar em boa universidade (Ivy League, de preferência). Os pais têm consciência de que tanto a universidade como as notas obtidas pelo filho serão levadas em conta na contratação pelas empresas, após a formatura. Lá, o diploma é secundário, pois a maioria o tem. Não interessa passar por média. As universidades dão destaque aos melhores alunos no ano de formatura, com distinções de Cum Laude, Magna Cum Laude ou Summa Cum Laude, e eles são muito disputados pelas melhores empresas. A educação e a disciplina que os pais dão aos filhos visam à conquista das melhores universidades e notas. Enquanto a educação básica é responsabilidade dos pais, as escolas e universidades são responsáveis pela instrução dada aos alunos para atingirem a excelência acadêmica que facilite a admissão nas melhores empresas. Outro diferencial importante é que todos sabem que a educação tem um custo, mesmo as escolas/universidades públicas financiadas pelos impostos pagos pelos cidadãos. E professores são avaliados não pelos alunos reprovados – prova de incompetência para ensinar –, mas pelo rendimento acadêmico de seus alunos e empregos obtidos. Portanto, penso que temos de conscientizar mais os pais sobre a importância da boa educação dos filhos para facilitar uma boa instrução na escola e na universidade.

Silvano Corrêa

São Paulo

A ABIN NO GOVERNO BOLSONARO

Se durante os governos de Lula e Dilma Rousseff o País foi emporcalhado pela corrupção petista, na gestão de Jair Bolsonaro aconteceu outro tipo de retrocesso institucional gravíssimo, até com tentativa de golpe de Estado. Agora, uma operação da Polícia Federal prendeu dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) após descobrir que eles usaram por 33 mil vezes o sistema chamado FirstMile para monitorar criminosamente autoridades e opositores do governo, como políticos, advogados e até ministros do STF, jornalistas, etc. Quem comandava a Abin à época era um serviçal de Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal e, hoje, deputado federal pelo PL, Alexandre Ramagem. Figura carimbada do governo anterior, Ramagem deixa este legado de espionagem da vida de autoridades. Nosso judiciário precisa dar uma resposta implacável a este crime, penalizando os infratores.

São Carlos

O ‘ARAPONGA’

Mais uma do presidente Jair Bolsonaro, que nunca deveria ter sido eleito presidente do Brasil. Agora, ele também é conhecido como “araponga”. Afinal, durante seu governo foi feita a compra irregular de um sistema chamado FirstMile, de geolocalização de celulares, para espionar autoridades dos Três Poderes. Segundo relatório da Polícia Federal, a Abin realizou mais de 33 mil incursões de localização telefônica sem autorização judicial. Parece que, a cada investigação realizada pela PF, mais podridão se encontra com digitais de um ex-presidente desvairado e, agora, inelegível.

São Paulo

CONTRA DESAFETOS

Abin de Bolsonaro espionou ilegalmente políticos, jornalistas, advogados e ministros do STF, diz PF (Estadão, 20/10). Bolsonaro colecionou, particularmente em seu mandato, milhares de desafetos, que tentaram insistentemente, por meio de narrativas, tumultuar o seu governo. Usar uma instituição diretamente ligada à Presidência da República para monitorar inimigos não deveria ser ilegal. Afinal, “o preço da liberdade é a eterna vigilância”. Israel que o diga.

Ribeirão Preto

VALE-TUDO

É impressionante a quantidade de malfeitos cometidos pelo bolsonarismo para tentar se manter no poder. Agora, a utilização da Abin para despudoradamente espionar ministros do Supremo, jornalistas e adversários. Todavia, a incapacidade e o despreparo foram maiores e não conseguiram o intento deles. Restou apenas uma derrota com diferença menor.

Recife

A AGENDA DEFASADA DE LULA

O governador do Rio Grande do Sul e presidente do PSDB, Eduardo Leite, declarou em recente entrevista ao Estadão (22/10, A6) que Lula ainda está com agenda antiga e atrasada, que não muda o País. Sem dúvida, Lula da Silva está ainda a governar na esteira do PT, elegendo programas antigos e defasados. Com efeito, deixa de olhar com mais carinho e precisão as providências necessárias para o progresso, com geração de empregos em decorrência de estímulos à indústria e ao comércio, além de mais estímulos também ao agronegócio, que assume quase 30% do PIB nacional. Na realidade, para conseguir o nível de progresso e desenvolvimento necessários, Lula da Silva precisa deixar de lado determinados chavões de esquerda que induzem à falta de segurança para investir, além de afugentar investimentos nacionais e alienígenas. Deveria ele sempre lembrar que o capital gosta de segurança e foge sempre das incertezas. Estas ele deixa para a ideologia que não prestigia a propriedade privada e faz questão de se apoiar no Estado maior e que abriga todas as suas pretensões e desejos. Mudar a agenda é necessário!

Rio Claro

AGONIA EM GAZA

Acontecendo um desastre, o cidadão procura se proteger, e o político procura aproveitar para ganho próprio. O ataque-surpresa e violento de Hamas pegou Israel de surpresa. Benjamin Netanyahu estava com protestos diários contra sua política de interferência na Suprema Corte israelense. O ministro da Defesa, o ultradireitista Yoav Gallant, não tem explicação sobre as múltiplas falhas de segurança e inteligência militar. Seu elogiado e caríssimo sistema de defesa “domo de ferro” não adiantou nada contra um pequeno contingente de pessoas e uma escavadeira. Como fazer limonada com tantos limões? Usar seu controle sobre a mídia internacional para lançar uma guerra de desinformação que focalize somente no ataque, esquecendo o processo de paz, parado há 30 anos após o acordo de Oslo; implicar que todos os palestinos são terroristas, e assim merecem ser encarcerados em Gaza e deixados sem água, luz e remédios para tratar os milhares de feridos. Finalmente, destruir a parte norte da Faixa de Gaza, talvez para anexá-la a Israel, em nome da segurança nacional. Perdendo para Trump na pesquisa de intenção de voto, Biden precisava de reforço para sua imagem, fraca fisicamente e, às vezes, mentalmente. Passou dez horas em Israel para tirar algumas fotos, sem tocar na raiz do problema. Pior, usou o veto contra a proposta brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas para mostrar que os EUA dão as cartas. Teria paz no mundo com gente cínica e cruel como Netanyahu e Biden? Duvido.

São Paulo

VIDAS IMPORTAM

Não temos nenhuma certeza de como evoluirá o conflito entre Israel e Palestina. Na sequência dos eventos de 7 de outubro, porém, foi notado um incremento no apoio ao primeiro-ministro Benjamim Netanyahu, que vinha tentando driblar a instabilidade de seu governo mediante recurso a medidas de restrição à atuação do Judiciário – algo que aqui poderia ser reputado como tentativa de golpe de Estado. Já o presidente Joe Biden, com sua declaração de apoio a Israel, pode ter passado a vislumbrar melhores perspectivas na campanha da reeleição, ante a reconhecida influência da comunidade judaica no contexto político-econômico daquele país. Seria impróprio especular neste momento sobre se ou como esses fatores poderiam influir no animus bellicus dos governantes. Resta-nos ao menos desejar que mantenham a cabeça no lugar e não se esqueçam de que “vidas importam”.

Rio de Janeiro

NINGUÉM QUER A PAZ

Os terroristas do Hamas não querem a paz, um acordo entre Israel e a Arábia Saudita seria péssimo para os radicais islâmicos. O primeiro ministro de Israel não quer a paz, Benjamim Netanyahu deixou o país sofrer o pior ataque de sua história, ele sabe que será punido assim que o conflito acabar, por isso repete o tempo todo que a guerra será longa. Os Estados Unidos não querem a paz, Joe Biden vai posar de valentão que ganha duas guerras ao mesmo tempo. O mundo vai muito mal, com péssimas lideranças por todos os lados: no Brasil, o ex-presidiário Lula de volta à Presidência da República e, na Argentina, um maluco prestes a ser aclamado presidente. Nenhum sinal positivo no horizonte.

São Paulo

O ‘TUDO OU NADA’ DO HAMAS

Há quase um clamor de alguns segmentos sociais de que Israel está promovendo um “genocídio contra o povo palestino”. Ora, com a força militar de Israel, ele poderia dizimar Gaza em algumas horas, mas não o faz; ao contrário, tenta fazer o possível para evitar vitimizar sua população civil. Agora, se o Hamas tivesse esta força militar, Israel já teria desaparecido. Alguém duvida de quem seria o genocídio?

São Paulo

NÃO HÁ VENCEDORES

A pior guerra é a que não tem vencedores. Israel e o Hamas não se entendem pois não há um objetivo comum a ser negociado: o Hamas quer eliminar os judeus da face da Terra e Israel, defender o seu povo; os combatentes do Hamas abraçam a morte como a salvação, os combatentes de Israel aceitam morrer pelo seu povo. Os palestinos são alvos, as vítimas maiores, e morrem sem salvação e sem pátria, vivem o inferno na Terra.

Rio de Janeiro

‘DEIXA DISSO’

A guerra contra o Hamas, declarada por Israel após as atrocidades sanguinárias cometidas pelo grupo terrorista islâmico, levanta questões quanto à segurança nacional, em caso de conflitos. A América do Sul é um continente onde “guerras oficiais” não ocorrem. “Só” somos vítimas de traficantes, facções criminosas, produtores de droga e coisas do tipo. “Nada grave”, segundo muitos líderes regionais. A Argentina promete eleger um presidente cujos apoiadores ameaçam romper relações diplomáticas até com o Vaticano. O Brasil, governado pelo PT de Lula – que acena para esquerdistas radicais e até terroristas, tornar-se-ia desafeto do governo de Javier Milei, uma espécie de Bolsonaro 2.0 Turbo. Nesse cenário, exploremos um eventual – e quase impossível conflito – entre uma nação sucateada e podre, como a Argentina, contra um elefante branco que não sabe sequer se defender, o Brasil. Num país como o nosso, onde assuntos sérios e cenários apocalípticos são tratados com os tradicionais “vira essa boca para lá”, “não quero nem imaginar” e “se Deus quiser nada vai acontecer”, estaríamos fritos. Nosso exército é ínfimo e irrisório para proteger nosso território. Não há bunkers nem domo de ferro. Ou sobreviveríamos por milagre ou pela ineficácia da Argentina, cuja ferrugem é capaz de fazer ruir qualquer estrutura de ataque do País mais ao sul.

Porto Feliz

O BRASIL NO CONSELHO DE SEGURANÇA

O voto dos Estados Unidos contra a proposta do Brasil sobre a guerra Israel-Hamas, na ONU, foi uma derrota diplomática para os Estados Unidos e uma vitória para a diplomacia do Brasil, que recebeu 12 votos favoráveis, duas abstenções e apenas um voto contra. A intransigência americana em só favorecer o Estado de Israel, de Benjamin Netanyahu, e não favorecer uma pausa humanitária nem a busca pela paz, só fez piorar a imagem de mediador buscada pela diplomacia dos Estados Unidos, até então, por Antony Blinken. A explosão sobre o hospital de Gaza, sem autor definido, também explodiu as intenções de mediação de Joe Biden. O mundo, em suspense, aguarda algum ato de bom senso por parte das potências com poder de veto no Conselho de Segurança destas nações desunidas. Os Estados Unidos ainda não se convenceram de que não são mais polícia nem juiz do mundo.

Porto Alegre

ONU NÃO É ONU

ONU não significa Organização das Nações Unidas? Unidas? Existe união entre todos os representantes? Alguém pode afirmar que realmente existe união? Ora, o que existe é cada país unido a grupos de países poderosos economicamente, como EUA, China, Rússia, etc. Alguém já presenciou um país pequeno conseguir aprovar um projeto na ONU? Nunca! Na verdade, a ONU serve apenas para assistência a países miseráveis, economicamente, porque, existem países ricos que são miseráveis quando se fala em ajudar ou socorrer países pobres.

Piracicaba

O CSNU E A EMERGÊNCIA MUNDIAL

O Conselho de Segurança da ONU (CSNU) foi criado em 17/1/1946, com o importante objetivo de estabelecer a harmonia entre as nações do planeta e a paz entre elas. Ainda sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, encerrada no ano anterior, estabeleceu que as cinco potências que venceram aquela guerra teriam direito a veto individual sobre qualquer projeto de resolução, e isso perdura até hoje, apesar de a realidade atual não ter nada que ver com a daquela época. Tivemos recentemente um exemplo do absurdo de tal excrescência, quando a Rússia invadiu sem nenhum motivo aceitável a Ucrânia e vem causando mortes inocentes há mais de um ano. Como a Rússia tem poder de veto, segue matando inocentes e destruindo suas propriedades. A meu ver, o principal problema da humanidade, na atualidade, é o aquecimento global, que poderá decretar o fim da nossa civilização e da própria humanidade. O planeta Terra é um sistema termodinâmico fechado e vai continuar obedecendo às leis da Termodinâmica, há muito comprovadas pelos nossos cientistas. Produzidos, principalmente, pela queima dos derivados do petróleo, entre outros, os gases do efeito estufa estão aumentando a temperatura média da Terra e o planeta vem se adaptando às novas condições. Com a presença do fenômeno natural El Niño, este ano, estamos tendo uma boa ideia de como será o nosso futuro, que está mais próximo do que muitos pensam. Pois é em função de um perigo real, e não tão longínquo, que o Conselho de Segurança da ONU deveria já estar atuando nesse sentido, inclusive impedindo as guerras, pois elas, por si sós, agravam o aquecimento global. E, ante perigo tão mortal para todos nós e nossos descendentes, nenhum país tem de ter direito a veto no conselho da ONU.

São Paulo

FIM DAS GUERRAS

O Brasil na presidência interina do Conselho de Segurança da ONU poderia aproveitar essa rara oportunidade e deliberar também sobre o fim da guerra na Ucrânia: de um lado, a mão invisível dos americanos e, doutro, a visível dos russos, ambos querendo contaminar o mundo com violência e venda de armamentos. O preço da guerra todos nós pagamos, aquele da paz é mais sensato e não tem preço. Horrores vistos ultimamente indicam que a civilização humana fracassou e o espírito de diálogo foi trocado pelo ódio e vingança incondicionais.

São Paulo

UTOPIA?

Faz muitos anos que eu penso no assunto e a ideia inicial que eu tive parecia uma utopia. Hoje eu já a vejo como uma necessidade, mais que uma necessidade, a única saída viável. Por que temos guerras? Por que um país invade outro? A única resposta que eu encontrei: porque possuem forças armadas. O gasto com forças armadas, cerca de US$ 2,2 trilhões, justificam os conflitos, o comércio de armas e todos os insultos possíveis para usar os arsenais. O crédulo e inocente pensa que é um arsenal que barra as guerras. O cidadão nem percebe que hoje (19/10/2023), além de Rússia/Ucrânia e Hamas/Israel, outros 38 conflitos estão em andamento. O que se gasta com forças armadas, se usado para educação, saúde e segurança interna, tornaria muito melhor a vida. Até as imigrações diminuiriam e nem seria necessário que pessoas se refugiassem, por deficiência em seus países. No ano de 2022, gastamos com as forças armadas R$ 124 bilhões. Precisaria acontecer um grande acordo e as forças armadas serem desativadas em 50 anos, por exemplo. Não vejo uma única razão que justifique, com honestidade, a necessidade da existência de Exército, Marinha e Aeronáutica. Mais educação de qualidade, um sistema de saúde amplo e eficiente e mais policiais bem treinados e supervisionados. Menos gabinetes.

Batatais

‘A NOVA DESORDEM MUNDIAL’

Em relação ao editorial A nova desordem mundial (Estadão, 22/10, A3), na verdade, o que está acabando é o que poderia ser chamado de a “era da hipocrisia”, em que países ricos simplesmente se beneficiaram à vontade da mão de obra chinesa barata para satisfazer suas gigantescas necessidades de consumo, aceitando de bom grado os investimentos financeiros chineses derivados dos crescentes superávits comerciais daquele país. Enquanto esse mecanismo era rentável, não havia real importância para as nações ricas se a China era, segundo os ideais ocidentais, democrática ou não. Agora, que a China ascendeu à condição de competidor, e não mais de peça obediente desse mecanismo, eis que as nações ricas se voltam contra ela, bradando a questão da falta de democracia, visando inutilmente a preservar o status quo anterior. A aparente desordem a que estamos assistindo, em grande parte, é a emergência de um novo mundo multipolar, com novos atores que não necessariamente se encaixam nos ideais ocidentais de virtude democrática. Essa emergência é uma força inexorável e remodelará nosso mundo, queira ou não o ancient regime. Quanto ao Brasil, até o momento nada indica que nosso país se desviará, no século 21, de sua triste sina de subdesenvolvimento e gigantesca concentração de renda, ficando relegado ao papel de mero fornecedor de matérias-primas e commodities. Tristes trópicos.

São Paulo

O CONGRESSO JOGOU A TOALHA

Estadão de 22/10: Deputados abandonam promessa de ‘mudar Congresso’ e já miram prefeituras; veja os nomes. Pergunta inocente: e quando é que cumpriram? Se não for eleito, reassume o cargo. Não perdeu nada. É diferente do Executivo, em que, se algum secretário estadual/municipal, ministro de Estado se candidatar e não ganhar, não tem volta assegurada à função que exercia. Cada vez mais e mais torna-se patente a revisão da Constituição. A questão é se o momento é propício, pois, com o Legislativo atual, que mudanças teríamos? Salvo se houvesse, primeiro, uma eleição específica para eleger, por tempo determinado, deputados e senadores com a finalidade única de rever a Constituição, e, ao término, ficariam sem mandato. Não haveria conflito com os deputados, senadores no exercício do cargo. Os eleitos cuidariam apenas da revisão da Constituição. Claro que há o risco de ser um tiro n’água, mas algo precisa ser feito. Este status quo é que não pode mais continuar. É inconcebível e perigoso.

Rio de Janeiro

AINDA A POLÊMICA DECISÃO DE TOFFOLI

Um relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) criticou a incapacidade do Brasil de julgar casos de corrupção internacional. Incapacidade que ficou ainda mais acentuada após a anulação das provas do acordo de leniência da Odebrecht pelo ministro Dias Toffoli, como afirmou Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil: “Trata-se do maior caso de suborno transnacional da história. E isso não é a Transparência Internacional que está dizendo, é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, a anulação dessas provas vai gerar uma preocupação internacional significativa. É sintomático que essa decisão, que, em tese, está fora do marco temporal do relatório, tenha sido citada várias vezes, mostrando a relevância desse acontecimento”. Mas o Brasil, infelizmente, tem memória curta, curtíssima, eu diria, porque a desastrosa decisão de um ministro, tomada monocraticamente, parece que são favas contadas. Não se toca mais no assunto, seja pelos políticos, pela imprensa e pelo povo brasileiro, cada vez mais parecido com um bando de carneirinhos, sem voz e sem atitude. O ministro Dias Toffoli, um ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, decidiu ignorar os fatos, as provas, a corrupção, o mea culpa dos corruptos, o dinheiro devolvido por confessos corruptos, e pronto. Caso a decisão do ministro venha, um dia, a ser derrubada, claro, por obra do divino Espírito Santo, sua excelência, o digníssimo ministro Dias Toffoli, poderia ser processado por incompetência ou conivência com atos de corrupção?

Salvador

SECA NA AMAZÔNIA

Diante da forte e intempestiva reação da natureza ao criminoso aquecimento global provocado pelas mãos do homem, que resultou neste ano na forte seca que atinge o porto de Manaus e o Rio Negro, que, junto do Solimões, forma o caudaloso Rio Amazonas, um dos dois maiores do mundo, cabe lembrar a célebre profecia nordestina: “O sertão vai virar mar e o mar virar sertão”. A que ponto chegamos!

São Paulo