Transição na Argentina

Civilidade

Javier Milei, recém-eleito presidente da Argentina, pode ser visto como um extremista, mas soube respeitar a democracia indo ao encontro do atual presidente argentino, Alberto Fernández, para iniciar a transição e planejar sua posse para o dia 10 de dezembro. A foto na primeira página do Estadão de ontem é uma aula de civilidade. Diferente do ex-presidente e, agora, inelegível Jair Bolsonaro, que, depois de perder a eleição para Lula, no ano passado, teve a atitude mesquinha e ridícula de não aceitar a derrota: não telefonou para Lula e fugiu para os Estados Unidos, recusando-se a passar a faixa presidencial a Lula, tal qual uma criança mimada e birrenta. Milei foi educado, já Bolsonaro sempre será uma vergonha para o Brasil.

Renato Rosa

essenciadoclick@gmail.com

São Paulo

*

Violência no futebol

Pancadaria no Maracanã

Que cenas lamentáveis as da briga de torcedores na arquibancada antes do início do jogo entre as seleções do Brasil e da Argentina. É preciso separar as torcidas? Acho que não, mas, diante da rivalidade entre Brasil e Argentina, o bom senso recomendava que fossem separadas, até que se encontre uma outra forma de acabar com a violência. Se na terça-feira foi essa a tentativa, fracassou – se é que houve. Para mim, tratou-se de negligência, porque a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) havia sinalizado que o jogo era perigoso nesse sentido. Não deram importância ao alerta da Ferj.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Oriente Médio

A solução de dois Estados

Em discurso na Cúpula Virtual Extraordinária do Brics, na terça-feira (21/11), o presidente Lula declarou que a única solução para o conflito no Oriente Médio, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, é a criação de um Estado Palestino viável. Ocorre que em 2005 Israel deixou a ocupação de Gaza, e em 2006 o Hamas foi eleito. Daí para diante, não houve mais eleições lá e foi instalada uma ditadura sanguinária. Para todos os efeitos, até a invasão de Israel em 7 de outubro, Gaza era um Estado independente. Lula pretende que a zona infelizmente ocupada na Cisjordânia siga o mesmo caminho, dando origem a verdadeiros bárbaros, como ficou demonstrado naquela invasão? Uma solução ideal de dois Estados só será possível quando todos os países, inclusive o Irã, fizerem a paz com Israel e não houver mais fanáticos como os do Hamas e do Hezbollah. E nem fanáticos em Israel.

Valdemar W. Setzer

www.ime.usp.br

São Paulo

*

‘Dama do tráfico’

Ataque ao jornalismo

Cumprimento o Estadão pela coragem de denunciar a tentativa de infiltração, pelo narcotráfico, num dos Poderes da República e por mostrar os arreganhos autoritários do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus asseclas contra a jornalista Andreza Matais (‘Dama do tráfico’ no MJ: Entenda passo a passo do caso revelado pelo Estadão e as reações do governo, 20/11). Imprensa e jornalismo NUNCA devem se curvar diante do mandachuva de turno, seja por dinheiro (verbas publicitárias federais) e muito menos por afinidade ideológica.

Anderson S. Silva

assilva@usp.br

Ribeirão Preto

*

A ‘democracia’ do PT

“Ao compartilhar acusação infundada contra este jornal, o PT mostra que a prometida defesa da democracia não passava de patranha. Os petistas sempre hostilizaram a imprensa livre” (trecho do editorial A ‘democracia’ do PT é com aspas, 22/11, A3). O Estadão deveria se transformar num Granma, num Pravda, num Rodong Sinmun (norte-coreano) ou qualquer outro jornal porta-voz do governo. Assim o PT só lhe daria apoio e não haveria nenhuma restrição para divulgar as grandes obras do grande líder.

Arnaldo Goltcher

goltcher@terra.com.br

São Paulo

*

Correção

No editorial A gramática do privilégio (Estadão, 22/11, A3), a frase atribuída à presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, sobre a importância do tratamento igualitário entre as carreiras (do Ministério Público e do Judiciário) é, na verdade, da desembargadora federal Marisa Santos, membro do Conselho da Justiça Federal (CJF) e relatora do processo.

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ORDEM DE RIO BRANCO

No Planalto do Planalto, quando dizem que se melhorar vai piorar, é fato. O Diário Oficial da União (DOU) de 21/11 tornou público que o presidente Lula da Silva, pelos “seus serviços ou méritos excepcionais”, concedeu a mais alta condecoração da Ordem de Rio Branco, que homenageia o Patrono da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, a diversas neocelebridades. Entre elas, a sua esposa Janja, a esposa de seu vice, Lu Alckmin, as ministras Margareth Menezes, Simone Tebet, Esther Dweck, Luciana Santos, Aparecida Gonçalves, Anielle Franco e Sônia Guajajara. Na carona, a senadora Eliziane Gama, em segundo grau. Sabendo que a condecoração é dada para “distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção”, se em menos de um ano de governo as virtuosas e honradas ministras e esposas agraciadas chegaram ao grau máximo (Grã-Cruz), que título nobiliárquico farão jus ao final do governo? É certo que, até lá, mantidos os elásticos, empíricos, generosos, íntimos, domésticos e rasos critérios para a condecoração, até então de escol no ambiente das Relações Exteriores, uma réplica da Insígnia da Ordem estará no mesmo “pack” dos sandubas de “morta(n)dela”, oferecida, gratuitamente, por mérito, aos companheiros e companheiras que aplaudem, sob vara, batuta e “talentos”, os apoteóticos discursos de nosso chefe de Estado pelas avenidas, ruas, praças, vielas, ou aonde o povo estiver. A propósito, em razão do pouco tempo de convívio ministerial e palaciano, quais foram os excepcionais e meritórios serviços das agraciadas, que preteriram, “de ofício”, os serviços republicanos que o notável Barão nos prestou? Carnaval à vista! Quantas criativos grupos de “baronesas” sairão às ruas fantasiados de “Grã-Cruz da (des)Ordem de Rio Branco”? Quem será a musa inspiradora das fantasias e adereços?

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

VERGONHA ALHEIA

A Ordem de Rio Branco é dada pelo governo federal a pessoas físicas ou jurídicas “pelos seus serviços ou mérito excepcional”. Dentre a renca escolhida por Lula, salvo ignorância, ninguém se enquadra nos requisitos impostos pela premiação, particularmente Janja da Silva. Lamente-se pelos importantes, que trabalham anonimamente pelo crescimento do País e jamais serão lembrados.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

JANJA

Inacreditável que Lula tenha condecorado Janja com a comenda da Ordem do Rio Branco. Na esteira do dispare, Lula deveria também condecorar o presidente eleito da Argentina, que o chamou de ladrão.

Elisabeth Migliavacca

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

DEMOCRACIA ENTRE ASPAS

A respeito do condenável e descabido ataque do PT de Lula da Silva contra o Estadão pelas reportagens sobre as inacreditáveis visitas ao Ministério da Justiça pela “Dama do Tráfico”, Luciane Barbosa Farias, esposa de um megatraficante de drogas ligado ao Comando Vermelho (CV) do Amazonas, que cumpre pena de 30 anos, cabe, por oportuno, reproduzir trechos do editorial A ‘democracia’ do PT é com aspas (Estado, 22/11, A3). “Esse episódio serve para recordar que, por trás da fachada de defensores da democracia, os petistas são e sempre foram raivosos inimigos da imprensa livre (...) ‘O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade de imprensa’, afirmou em nota a Associação Nacional de Jornais (ANJ) sobre o vergonhoso ataque petista a este jornal (...) Também evidencia uma prática característica de regimes autocráticos de, com o apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas, tentar desviar o foco de reportagens incômodas por meio de ataques contra quem as apura e divulga”, disse a entidade. Mas os petistas perdem tempo e energia. Desde sua fundação, há quase 150 anos, este jornal nunca vergou diante da força bruta dos inimigos da democracia, e não serão os arreganhos dos sabujos de Lula da Silva que o intimidarão. Continuaremos a publicar tudo o que nosso jornalismo apurar, a respeito deste ou de qualquer outro governo, pois a função da imprensa responsável e livre é revelar aos cidadãos o que os poderosos querem esconder. Isso sim é democracia – sem aspas”. Liberdade de imprensa e de opinião sempre. Censura e mordaça nunca mais. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

A DEMOCRACIA DO PT

Não é de hoje que digo que nem o PT nem Lula são democráticos. Eles se dizem defensores da democracia e que eram os únicos capazes de nos livrar da suposta ditadura direitista encabeçada por Jair Bolsonaro. Balela. Propaganda falsa. O editorial A ‘democracia’ do PT é com aspas (Estado, 22/11, A3) deixa bem claro até onde vão os petistas quando o fato, ainda que revelado com todos os cuidados da ética e verificação de sua veracidade, não é do agrado deles. Na defesa da democracia, não aquela relativa verbalizada pelo atual presidente, o Estado deixa claro sua determinação de defender a imprensa livre. “Este jornal nunca vergou diante da força bruta dos inimigos da democracia, e não serão os arreganhos dos sabujos de Lula da Silva que o intimidarão”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PT E A IMPRENSA

Esse partido de Lula, que tentou até calar a imprensa nas gestões anteriores com o desprezível projeto de controle de conteúdo, na realidade, com veia antidemocrática, certamente continua odiando a imprensa. E, dessa vez, petistas do alto escalão do partido, incluindo a indigerível Gleisi Hoffmann, tentam intimidar o Estadão e a editora de política do jornal, Andreza Matais, pela excelente matéria publicada sobre a calorosa recepção do Ministério da Justiça à mulher de um dos líderes do grupo criminoso CV do Amazonas. Reportagem essa cristalina, com direito até a foto de membros do Ministério com a tal “Dama do Tráfico”. Ou seja, exatamente como fazia Bolsonaro, também Lula e o PT, pouco afeitos à liberdade de imprensa e respeito institucional, preferem atacar covardemente membros da mídia. Porém, e felizmente, é graças a essa mesma imprensa que o povo brasileiro fica sabendo das mazelas que não são pouco praticadas por nossas autoridades. Esse fato estarrecedor citado acima ocorreu por exclusiva incapacidade de controle desse governo de quem entra no Planalto. Viva a liberdade de imprensa!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

MORTE NA PAPUDA

O terrorista do 8 de Janeiro que morreu no Complexo Penitenciário da Papuda não foi vítima de torturas ou maus-tratos, mas de sequelas da covid-19 e de não ter tomado a vacina. O Supremo Tribunal Federal (STF) não deve ser cobrado, mas sim Bolsonaro por sua criminosa conduta negacionista.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

STF

Provavelmente, o preso por participação nos distúrbios do 9 de Janeiro, em Brasília, encarcerado e com pedido de soltura por saúde precária ignorada pelo Deus do STF, Alexandre de Moraes, estaria vivo a essa hora, se não estivesse sob o tacão desastrado desse ministro desastrado e rancoroso. Agora, está provado que esse órgão superior da Justiça não merece nada dos brasileiros, muito menos respeito.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

EDUCAÇÃO POLÍTICA

A Argentina é a prova que dá para fazer política educando o povo a pensar em vez de o doutrinando. Felizmente, a censura por lá não é tão forte a ponto de cercear a informação e o debate. Educação e liberdade caminham juntas. E o que dizer de urnas com cédulas impressas? Um sonho ao alcance de todas as democracias.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PROMESSAS DE CAMPANHA

“Cão que ladra não morde”, diz o ditado. Agora, o presidente da Argentina, Javier Milei, vai ter que provar o contrário. As promessas de campanha são tão radicais e loucas que ele vai precisar contratar um mágico para o Ministério da Economia e tirar dólares da cartola, ou parar de latir.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MILEI X LULA

Javier Milei ganhou de Sergio Massa e, no dia 10/12, vai se tornar presidente da Argentina. Lula disse que não irá à posse do vencedor por razões conhecidas, ou seja: Milei chamou Lula de comunista e corrupto. Ele ofendeu o presidente do Brasil? De certa forma sim, porque todo mundo sabe das trapalhadas do nosso presidente, notícias a respeito têm sido divulgadas. Milei não inventou nada, ele falou a verdade. Quem errou foi o presidente do Brasil, lamentavelmente. Não estou defendendo Milei, não é o meu preferido. Porém, quem tem errado em suas falas é o nosso presidente, que fala muito e não fala apenas o necessário. Aliás, todos os seus eleitores também têm se queixado. Presidente, ferme la bouche, como se dizia antigamente.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

PEDIDO DE DESCULPAS

O presidente Lula exige desculpas do presidente Milei pelas ofensas, ladrão e corrupto, que lhe assacou. Entretanto, essas mesmas ofensas recebeu do seu vice, algum tempo atrás. Pediu desculpas? Foi perdoado?

Sérgio Barbosa da Silva

sebabo44@yahoo.com.br

Belo Horizonte

*

DERROTA DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Mais uma derrota da seleção brasileira. Parece que estão tomando gosto. É a 3ª. É problema do técnico? Não acho. Acho que a safra de jogadores não é lá essas coisas. Não é só porque está na vitrine do futebol, que é a Europa, principalmente na Inglaterra, Espanha e Alemanha, que se pode dizer que são craques. Já vi jogador dessa seleção tropeçar nas próprias pernas, dar de canela, isolar cruzamento para a área, que te faz pensar “como é que um cara que está na seleção cruza dessa maneira?”. E não foi só uma vez, não. Então, vamos baixar a bola que não estão com essa bola toda, não. Ou alguém acha que o Carlo Ancelotti vindo vai mudar? Tenho minhas dúvidas sobre essa vinda. Acho que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se rebaixou muito nessa questão. Para mim, a tratativa foi (ou está) toda errada. É um bom técnico? Sim, mas a CBF está acima. Se rebaixaram demais.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

BRASIL X ARGENTINA

Brasil e Argentina disputam quem tem os melhores jogadores de futebol e quem tem os piores políticos presidentes da República. Essas disputas acontecem há mais de 100 anos. São os Países com os melhores territórios para se viver bem no mundo e todas as condições para se tornarem potências econômicas mundiais, mas são os campeões de piores administradores públicos do mundo.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CAOS NA SEGURANÇA

Até onde vai o descalabro da segurança pública no Brasil? A selvageria no Maracanã entre as torcidas do Brasil e da Argentina foi mais um exemplo de que ninguém mais tem medo da Justiça, porque, na verdade, ninguém é punido por coisa nenhuma. Depois da audiência de custódia, todo mundo vai para casa. O sistema penitenciário está falido e os chefes do tráfico e das milícias já têm representantes em Brasília. Será que ainda tem terra após o fundo do poço?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo