Dinheiro público

Salários mais gordos

Congresso aprova reajuste de 18% para ministros do Supremo (Estado, 22/12, A12). Pelo efeito cascata, o custo desse aumento representará R$ 1,8 bilhão nas contas públicas! Enquanto isso, os pobres deste país sofrem com o aumento minguado do salário mínimo. É uma vergonha nacional os Três Poderes tomando conta do seu próprio bolso sem escrúpulo algum. Como dizia um ex-ministro famoso, este país não corre o risco de dar certo!

Luiz A. C. Santos

lacs1951@outlook.com.br

São Paulo

*

Para engordar os ganhos dos ilustríssimos componentes do primeiro escalão dos governos (nas três esferas), há folga no Orçamento. Para reajustar a tabela do IRPF da plebe, não há?

David Hastings

david.hastings.brazil@gmail.com

São Paulo

*

Governo Lula 3

Leilão cancelado

Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula 3 (PT), afirmou que o Porto de Santos não será concedido à iniciativa privada. Bem, se nem no governo liberal de Bolsonaro conseguimos privatizar os Correios, não vai ser no governo de Lula que vamos privatizar o Porto de Santos. Em 2018, nós trocamos seis por meia dúzia; em 2022, trocamos meia dúzia por seis. As estatais permanecem e nós seguimos pagando a conta. E vamos que vamos, firmes e fortes nesta Republiqueta de bananas.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

Mau sinal

Quando Jair Bolsonaro tomou posse, uma de suas primeiras providências foi punir um fiscal do Ibama que o tinha multado porque estava pescando em lugar proibido. Agora, Lula cassou a nomeação de um indicado para ser diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) porque é ligado a Deltan Dallagnol, que foi membro da Operação Lava Jato de Curitiba. Ambos os punidos estavam cumprindo o seu dever, enquanto Lula e Bolsonaro estavam sentindo o peso da lei que estava sendo cumprida. É assim, “sem rancor”, que se pretende pacificar o País?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Vida na cidade

Tapa-buracos

Sobre a matéria Nº de pedidos de tapa-buraco em SP é 12,8% maior do que no pré-pandemia (Estado, 20/12, A14), pelas informações da Prefeitura está tudo uma maravilha e estão atendendo mais rapidamente aos pedidos de tapa-buraco. O interessante é que aqui, na zona oeste, precisamente em Perdizes, os buracos estão na maioria das ruas – há mais buracos do que ruas – e raramente se vê o serviço de recapeamento. Quando se vê, é um trabalho de péssima qualidade. Ou o responsável pela subprefeitura não tem carro ou nunca inspeciona o bairro. Lamentável. Uma lástima.

Mauro S. Possagnolo

possagnolo@uol.com.br

São Paulo

*

SP maltratada

Para quem mora ou visita São Paulo, a trabalho ou turismo, é triste ver a cidade abandonada nos últimos tempos. O asfalto das vias públicas, corroído pelo desgaste do tempo, apresenta buracos perigosos não só para a estabilidade e a segurança dos veículos, como também para os motoristas e passageiros que transitam pelas ruas e locais públicos. Além desse grave problema, o aumento da população de moradores de rua, acampados em praças públicas com baixo nível de assistência social e higiene, desperta a atenção de todos. Um cenário triste e estarrecedor para quem já viveu numa cidade mais limpa, mais bem administrada. Sem querer entrar no terreno das questões político-partidárias, é fácil de constatar que a gestão passada tinha mais cuidado e esmero com a cidade.

Valdir Ferraz de Oliveira

valdirferraz@uol.com.br

Santana de Parnaíba

*

IPVA 2023

Numa cidade como São Paulo, asfixiada por congestionamentos diariamente, com crateras nas vias, semáforos quebrados e só a turma do radar funcionando 24 horas, pobre do contribuinte, que ainda se vê obrigado a pagar o IPVA majorado em 2023.

Carlos Henrique Abrão

abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

Boas-festas

O Estadão agradece e retribui os votos de Feliz Natal e próspero ano novo de Advocacia Mariz de Oliveira, Deri Lemos Maia, Júlio Roberto Ayres Brisola, Paulo Sergio Arisi, Robert Haller, Tibor Simcsik e Vicky Vogel.

*

SALÁRIO MÍNIMO

O salário mínimo no País será de R$ 1.302 em 2023, enquanto o de um deputado federal atingirá R$ 39,3 mil, uma diferença de nada menos que 30 vezes. Pode isso?!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

ISONOMIA DIFERENCIADA

A Câmara dos Deputados apoiou um reajuste para os magistrados, deputados, senadores e integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU). E nós, os manés, como ficamos?

Marcos Catap

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

MINISTROS DO NOVO GOVERNO

Chega a ser hilário e patético o noticiário em torno dos ministros do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os políticos e o próprio Lula tratam do assunto como se estivessem escalando times de futebol para disputar uma “pelada”, ou, então, escolhendo o sabor da pizza que pedirão na lanchonete. É um verdadeiro deboche com a população, que deveria e merecia ser a mais ouvida e beneficiada com as escolhas. Os jornais informam que determinado eleito, senador ou deputado, merece ser premiado com algum ministério porque pertence “a cota do partido tal”. A televisão revela que o fulano será escolhido porque é exigência daquele partido que ajudou na eleição de Lula. Colunistas garantem que beltrano vai ganhar ministério forte porque o partido dele tem bancada poderosa. A especulação é grande em torno de políticos derrotados nas eleições, lembrados para cargos em escalões inferiores. Motivo: pertencem a partidos aliados do próximo governo ou são amigos do peito de figuras próximas à Lula. Quem tem padrinho, não morre pagão. Por fim, permanecem duas perguntas, dentro do viciado, cretino e surrado presidencialismo brasileiro: quando, finalmente, anunciarão ministros que trabalharão para solucionar os imensos problemas que afligem a maioria esmagadora do povo? Quando os ministérios passarão a ser escolhidos e conhecidos como legítimas cotas do cidadão?

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

ARTICULAÇÃO POSTERIOR

Poucas novidades no anúncio dos ministros de Lula. Boas escolhas. Interessante que Simone Tebet ficou para depois — ou não ficará — e Meio Ambiente e Povos Originários sobraram para a articulação posterior, com as pastas chamadas políticas. Haja ansiedade.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

MINISTÉRIO PARA TEBET

Estamos aguardando para ver se Lula vai ser justo em dar o Ministério do Desenvolvimento Social para a Simone Tebet, que tanto almeja a pasta. Afinal, a ajuda de Simone no segundo turno foi fundamental para a eleição do novo presidente. Gratidão é um sentimento muito caro a todos os brasileiros.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

MINISTÉRIO DA CULTURA

Profundamente lamentável a criação de tantos ministérios para acomodar os colegas de partido e cabos eleitorais do Lula e possivelmente mais uns 20 ou 30 mil “papa natas” na ridícula, estapafúrdia e descontrolada hierarquia burocrática federal. Sempre tive comigo que país que tem Ministério da Cultura é porque não tem cultura. Alguém conhece o Ministério da Cultura dos Estados Unidos? E não me consta que algum dia a Inglaterra tivesse tido um. Nem por isto deixou de surgir por lá Beatles, Rolling Stones e todo o maravilhoso rock inglês, bem como seu premiado cinema, literatura e outras tantas artes e artistas de classe global. E, ah, um certo William Shakespeare.

Paulo Sérgio Pecchio Gonçalves

ppecchio@terra.com.br

São Paulo

*

RALO DA CORRUPÇÃO

Melhor impossível o título do editorial O Supremo cumpriu sua função (Estadão, 21/12, A3). O Congresso sofre uma acachapante e merecida derrota, porque a maioria dos seus membros deram um sinal de que não estão preocupados com a ética e recursos dos contribuintes. E não por outra razão, que os inconformados com essa e outras decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), são os mesmos políticos investigados por corrupção —como o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR)—, que criticam a nossa Corte de ativismo judicial ou de usurpar prerrogativas do Congresso. Ora, jamais haverá dignidade pública, quando eleitos pelo povo, na cara dura, utilizam como neste ano R$ 16,5 bilhões, e como era previsto para 2023, outros R$ 19,4 bilhões de orçamento secreto. Seria melhor chamar de “grande ralo da corrupção”, porque o parlamentar que recebe essas bilionárias verbas é como se fosse um fantasma, oculto, que ninguém pode saber onde, como, e por quanto foi realizada a suposta obra... Ou seja, preferem fazer o povo brasileiro de idiota.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

AÇÕES DE LULA

Em seu artigo Lula prometeu pacificar o país (Estado, 22/12, A4) o senador José Serra (PSDB-SP) critica as primeiras ações de Lula. Pois ele é um dos culpados, com Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso e dezenas de políticos experientes, ditos honestos, e de cérebros privilegiados do País, que decidiram cinicamente fingir que o petrolão não existiu e acreditar que Lula era um estadista. Preferiram apoiar o “descondenado” a desenvolver uma alternativa viável que captasse o apoio da maioria moderada que não queria nenhum dos extremos. Agora é tarde.

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

LULA NÃO MUDOU

Muito bom e oportuno o artigo de José Serra (Lula prometeu pacificar o País, 22/12, A4). Quase ao final do texto, ele escreve: “o mundo mudou, o Brasil mudou muito desde seu último mandato, e a economia mundial está sofrendo uma transformação extrema. Mas Lula não mudou. Pior: não percebeu a mudança.” Não mesmo; e o seu entorno também não mudou. Já se vão 20 anos desde que Lula assumiu a presidência pela primeira vez, mas se pegarmos fotos/vídeos daquela época e compararmos com as imagens de hoje vamos ver que as pessoas em torno do Lula também são as mesmas, claro, fora os que estão presos. Se Lula não mudou, como diz Serra, se os “companheiros” são os mesmos, como é fato notório, difícil esperar um Brasil olhando para a frente, um Brasil diferente para melhor.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador





*

SAÚDE, REI PELÉ

Pelé está passando por momentos difíceis. Queria lhe enviar uma mensagem. Pelé disse uma vez: “nenhum indivíduo pode ganhar um jogo sozinho.” Você não está sozinho: todos os brasileiros e seus fãs no mundo inteiro estão, neste momento, ao seu lado.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo