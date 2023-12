Judiciário

O caso J&F

Causa estranheza a J&F esperar a volta de Lula e do PT ao poder para reivindicar a anulação de seus compromissos assumidos na Lava Jato, pois há tempos o conteúdo da Operação Spoofing vinha sendo liberado por Ricardo Lewandowski – a propósito, o mesmo que não deu tempo para esfriar sua cadeira no Supremo para assinar um contrato expressivo, segundo noticiado pela imprensa, para atuar na tentativa de retomada da Eldorado Celulose. Causa espanto, ainda, a contratação do agora advogado João Paulo Cunha, ex-deputado petista e ex-presidente da Câmara, para atuar no caso da anulação da multa bilionária, a partir deste ano. Sem contar que a advogada Roberta Rangel, mulher do ministro Dias Toffoli, também atua neste caso. Sem se declarar impedido – embora sejam processos diferentes, o autor é o mesmo –, o ministro, sem ouvir o Ministério Público, deferiu três pedidos referentes à Lava Jato.

Regis Buttignol

São Paulo

*

Multa anulada

A quem mais interessa a anulação da multa bilionária concedida por Dias Toffoli à J&F, em detrimento do País e, consequentemente, da população não corrupta que paga impostos?

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

*

Penduricalho

Ministro libera penduricalho de até R$ 2 mi a juízes federais (Estadão, 21/12, A10).Gostaria que alguém tomasse a iniciativa e criasse o CNA, Conselho Nacional do Aposentado, para acrescentar alguns penduricalhos ao nosso benefício e pedir ao ministro do STF Dias Toffolli para aprovar, porque com R$ 1.320,00 não consigo viver um mês.

Luiz Frid

São Paulo

*

Decisões monocráticas

Certas decisões do STF, como a de Toffoli suspendendo a multa bilionária da J&F e a sua anterior, dizendo que a prisão de Lula foi armação, justificam os planos do Congresso em limitar as decisões monocráticas da Corte. Espero que tenham sucesso.

Alroger Luiz Gomes

Cotia

*

Celular na escola

Falta interação

Tardiamente as escolas brasileiras acordaram para perceber quão nocivo é o celular num ambiente onde a aprendizagem prevalece. Infelizmente, muitos pais reforçam seu uso nas escolas, mesmo sabendo que os inventores deste milagroso aparelhinho proíbem que seus filhos fiquem conectados o tempo todo. Percebe-se que as crianças não brincam mais, não conversam nem interagem entre si. Muitas vezes, deixam de comer – imaginem quando se trata de prestar atenção nas aulas, quando é necessário total envolvimento. Dia destes, chamou minha atenção o comentário de um rapaz que contou que, no dia em que faltou energia em São Paulo, todos ficaram, portanto, sem conexão com a internet. Ele disse que formou com amigos uma roda e que conversaram tanto que nem viram o tempo passar. É disto que se trata: se o adulto sente falta de uma boa conversa, quanta falta fazem para as crianças boas histórias e cantigas de roda, por exemplo?

Izabel Avallone

São Paulo

*

Governo digital

Portal Gov.br

Estou há mais de 40 minutos tentando acessar o portal – se é assim que o chamam – Gov.br. Parece que não funciona e ainda exigem liberação em duas etapas. O problema é que, embora eu seja classificado como ouro, primeiro, foi muito demorado descobrir a senha; depois, para usar a outra etapa, foi pior ainda. Eles ficam de mandar um código por mensagem no celular, mas o sistema não é operativo e, claro, não vem código algum, mesmo pedindo mais de cinco ou seis vezes. Por que o Brasil tem de ser o último mundialmente em sistemas de informática? Será que um dia teremos o direito de ter sistemas decentes?

Ademir Valezi

São Paulo

*

Boas-festas

*

PASSADO APAGADO

Excelente, o editorial do Estadão É assim que o STF quer ser respeitado? (22/12, A3). Pensando bem sobre o título e o texto em si, se o Supremo Tribunal Federal (STF) tivesse preocupação em ser respeitado não chegaria a tanto. Existe um dar de ombros a quem não gosta e que se lixem os incomodados. Como pode uma empresa tida e sabida como uma das mais envolvidas em corrupção de acordo com investigação da Lava Jato, e tantos áudios e reportagens falando sobre o assunto, estar agora tendo sua capivara apagada? Só neste país, onde o crime compensa. Um alento é ver que um jornal de grande circulação, que respeita seus leitores e se posiciona sem medo de colocar o dedo na ferida, constata agora que a ferida já virou um câncer difícil de ser extirpado, porém não impossível.

Luciana Lins

Campinas

*

DIAS TOFFOLI

A última pesquisa do Datafolha mostrou que 38% desaprovam a atuação do STF. Para “melhorar” essa desconfiança, o ministro Dias Toffoli – de novo ele –, numa decisão monocrática, inadmissível, irresponsável, absurda suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do Grupo J&F. “Um deboche com o Direito, com a prudência, com a moralidade e com a própria Corte. É, com todo o rigor da palavra, um escândalo”, como afirma o Estadão em editorial. Dias Toffoli é também o mesmo que acha que a prisão de Lula da Silva havia sido “um dos maiores erros judiciários do País”. Na verdade, um dos maiores erros já cometidos neste País foi a indicação por seu amigo e cliente Lula da Silva – Dias Toffoli foi advogado do PT – para assumir uma vaga no Supremo. Erro também dos senadores que, à época, numa sabatina fajuta, aprovaram essa, hoje comprovada, absurda indicação. Dias Toffoli não tem competência nem muito menos a mínima credibilidade para permanecer no cargo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

SEM PARALELO

Irretocável para mim, a opinião do Estadão na edição de 22/12. Não tem paralelo o que foi feito pelo ministro Dias Toffoli. Urge que se reveja esta Constituição, antes de qualquer outra coisa. Parabéns ao jornal.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

*

O RESPEITO DO STF

Editorial preciso e perfeito, bem ao estilo José Nêumanne Pinto, foi direto ao ponto. Para ser respeitado é preciso dar-se ao respeito e respeitar os outros, as leis e as normas. Quando o seu discurso não condiz com suas atitudes, perde-se a credibilidade e consequentemente o respeito. Meu pai citava um ditado que diz assim: dar conselhos é fácil, difícil é tomá-los para si.

Carlos Henrique Schwinden

São Paulo

*

CONVESCOTES COM MINISTROS

Como assinante do Estadão tenho lido diariamente notícias que me estarrecem e me deixam indignado e com nojo. Os ministros do Supremo, todos, soltam bandidos, autorizam a devolver dinheiro de propina recolhido, inocentam quem se declarou culpado e fez acordo para não ser preso, tomam decisões isoladas para cancelar prisões. E, pior, tiram fotos com esses elementos, participando das suas festas e convescotes, e ainda sorriem. A continuar assim, nós, os brasileiros honestos, doravante teremos que pedir desculpas, “a bênção” e perdão aos corruptos. Vergonhoso.

José Pedro Vilardi

São Paulo

*

ÓRGÃO COLEGIADO

Magníficos, os comentários do Estadão no editorial É assim que o STF quer ser respeitado?. Qualquer leigo entende que num órgão como o STF, composto por 11 ministros, quando algum deles levantar um problema, no caso a multa de mais de R$ 10 bilhões aplicada à J&F, deve haver votação. O ministro Dias Toffoli, cujo cargo foi imposto pelo presidente Lula, pega uma caneta e faz o que quer? Não me surpreenderia se os quase R$ 3 bilhões que já foram pagos pela felizarda J&F forem restituídos com juros e correção. Vergonhoso o que estamos vivendo.

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

*

ENTRE O RESPEITO E O MEDO

Erra o Estadão na premissa básica do seu editorial desta última sexta-feira, 22/12. Essa composição do STF não quer e não precisa de respeito. Todos leram O Príncipe de capa a capa. Sem qualquer força para interpor pesos e contrapesos, sua opção é clara: entre o respeito e o medo, optaram pela última. Até agora, esse esquema tem dado muito certo. Mas não se preocupem. Vai piorar antes de melhorar. Procura-se um estadista na presidência do Senado.

Oscar Thompson

São Paulo

*

MORALIZAÇÃO DO STF

O ministro Dias Toffoli votou monocraticamente suspendendo multas do Grupo J&F e não vai acontecer nada? Vamos ter que pedir ajuda aos senhores Rodrigo Pacheco, do Senado, e Arthur Lira, da Câmara, para moralizar o STF? Avacalhou? Destitui ou fecha.

Tania Tavares

São Paulo

*

VALORES ELEVADOS

Será que só a indignação é suficiente para a decisão tomada pelo ministro do STF Dias Toffolli privilegiando sua família? Estamos falando de valores absurdamente elevados. Os outros dez ministros da Corte não têm nada a dizer e são coniventes?

Luiz Frid

São Paulo

*

AGRESSÃO NA CÂMARA

A política brasileira é patética, imunda e hipócrita. Deputado bolsonarista é agredido, com tapa, por petista, e ainda corre o risco de ser cassado.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

NOVA ECONOMIA GLOBAL

Com Lula no governo, o Brasil melhorou sua posição global e é hoje a nona economia. O PIB subiu e a taxa básica de juros vai caindo gradativamente. São noticias auspiciosas, mas que não explicam o empréstimo recebido do Banco dos Brics, de US$ 1 bilhão. Com certeza, tem gato na tuba.

J. A. Muller

Avaré

*

CHURRASCO DE FIM DE ANO

Lula disse que tem certeza que o povo está feliz. Deve estar feliz mesmo, mais ainda ao ver o presidente saborear picanha e cerveja em churrasco de fim de ano na companhia do “povo” de seus ministérios.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

CELULAR SEGURO

Com muito atraso e incomodado com o sofrimento do povo, governo e bancos resolveram implantar uma plataforma chamada Celular Seguro, com diversas situações defensivas para dar um pouco de conforto e tranquilidade aos brasileiros. O que ainda não foi esclarecido é a demora para que os bancos impeçam as transferências dos recursos aos bandidos. Dizem os bancos que, após a informação do crime, em 30 minutos a conta corrente da vítima será bloqueada. Na verdade, após essa carência, a conta bancária do pobre coitado já estará zerada. Parece mais uma peça de ficção só para inglês ver.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

MEGAPACOTE DE MILEI

Conforme noticiado, o novo presidente argentino, Javier “El Loco” Milei, autoproclamado ultraliberal anarcocapitalista, seja lá o que isso queira dizer, acaba de acionar sua motosserra ao anunciar um megapacote denominado Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) com mais de 300 medidas drásticas para desregulamentar a combalida e sofrida economia do país, que deve fechar o ano com uma inflação de nada menos de 200% e cerca de 40% da população vivendo abaixo do nível de pobreza. Diante do fato e dos primeiros panelaços da população assustada com a draconiana medida tomada, cabe, por oportuno, parodiar o naturalista francês Antoine de Saint Hilaire para dizer que ou Milei salva a Argentina ou acaba com ela de vez. A ver se o tango desafinado e fora do tom há décadas voltará a soar dentro do compasso.

J. S. Decol

São Paulo

*

VOTOS DE NATAL

Aos leitores deste jornal e seus familiares, fica aqui o nosso sincero desejo de uma linda e harmônica passagem de Natal. E que o novo ano que se aproxima seja abençoado, não faltando amor, paz, ótimas oportunidades, coragem para superação, muita prosperidade e fé em Deus.

Paulo Panossian

São Carlos