Tragédia no litoral

Planejamento zero

Chama a atenção que somente R$ 1,17 bilhão do Orçamento federal de 2023 tenha sido reservado para a prevenção e recuperação de desastres federais, ante R$ 11,5 bilhões em 2013, segundo levantamento da ONG Contas Abertas noticiado pelo Estadão (21/2, A11). Gestores, formuladores de políticas públicas e legisladores com certeza sabem que temporais, cada vez mais intensos, são resultado direto da degradação ambiental e que, daqui em diante, serão uma realidade incontornável. Com efeito, causa espanto a absoluta falta de priorização dada a recursos orçamentários destinados a eventos naturais dados como certos nesta época do ano.

Elias Menezes

Belo Horizonte

Morro abaixo

Do lado oposto à praia, na beira da Rodovia Rio-Santos, é cada vez maior o número de habitações precárias invadindo a mata de maneira desordenada e nenhuma urbanização. Cresce o número de moradores porque não para de crescer o número de condomínios do lado da praia. Lá, na praia, perdem-se os carros na enchente; do lado do morro, perde-se tudo. É vergonhoso ver um prefeito vestindo um jaleco da Defesa Civil com cara compungida dizendo que as chuvas superaram a “média histórica”, não tendo feito nada para garantir a segurança dos moradores das vilas. A única certeza é de que nada continuará a ser feito.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

Ocupação sem controle

Tirando a parte da culpa que cabe a Zeus, deus da chuva, é claro que a outra parte cabe aos mortais de plantão, identificados aqui como prefeitos omissos. Todo município deve ter um mapeamento das áreas de risco onde é proibido construir moradias. Se foram construídas, alguém foi negligente no órgão fiscalizador que deveria acompanhar o novo uso do solo já no primeiro ato de ocupação, como desmatamento ou preparo do terreno. Uma vez instalada uma casa, logo outras virão, e a desocupação ficará cada vez mais difícil, especialmente quando órgãos públicos levam energia e água ao novo bairro e cobram imposto. A partir daí, já não há recursos para desocupação e o que resta é estabelecer um sistema de alerta e treinamento da população para evacuar a área e torcer para que a próxima chuva acima de 100 mm ocorra no mandato do próximo prefeito.

Eurico Cabral de Oliveira

São Paulo

Rodovia Rio-Santos

O projeto original da Rodovia Rio-Santos previa, na década de 1970, o mesmo traçado de hoje para quem vem de Bertioga e vai em direção a São Sebastião até chegar a Juqueí. De Juqueí, o traçado se afasta das praias e penetra o interior, através de pontes e viadutos, contornando as montanhas da costa até atingir São Sebastião. Com o adensamento habitacional de toda esta costa e, também, depois de tantas tragédias, parece evidente que esses caminhos tortuosos, perigosos e frágeis de nosso litoral há muito deveriam ter sido reconstruídos.

Marcos A. Luqueze

Santo André

A Rio-Santos precisa ser repensada: um trajeto mais linear, paralelo à orla, com túneis, evitando sua exposição aos taludes da Mata Atlântica, que permitisse o acesso às cidades da orla por vias transversais secundárias. O modelo existente é inseguro e sempre estará sujeito aos desabamentos das encostas. O certo é construir algo sólido e estável; quem sabe será uma alternativa de acesso à cidade de São Paulo, aliviando a Dutra.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Lula nos EUA

Vistoria

Sobre o artigo Lula nos Estados Unidos, de Marcus Vinicius de Freitas (Espaço Aberto, 21/2), o presidente Lula e o análogo americano Joe Biden estão correndo atrás do prejuízo causado por seus antecessores. Sim, a democracia está consolidada nos dois países, mas mesmo as grandes edificações precisam passar por vistorias para mostrarem ao mundo que estão tendo apoio e que está tudo bem. E nem tudo o que foi feito no passado pode ser considerado ultrapassado. Sim, o presidente Lula convive com simpatias e antipatias. Principalmente dentro do próprio país que governa. Vamos em frente.

Petuel Preda

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

UNIÃO DE FORÇAS

Da dantesca tragédia provocada pelo dilúvio que desabou sobre o litoral norte paulista, causando mais de 44 mortes e milhares de desabrigados, cabe destacar a pronta e inédita união de forças estabelecida entre o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente Lula da Silva (PT). O elo criado para dar socorro às vítimas e providenciar o necessário para que sobrevivam após perderem suas casas e pertences no temporal é prova de que adversários políticos não são inimigos mortais e podem, quando necessário, conviver de forma amistosa, harmoniosa e produtiva, deixando de lado rivalidades e animosidades descabidas numa hora em que todos os esforços devem somar para aliviar a angústia, dor e sofrimento dos mais atingidos pelo ocorrido. Exemplo a ser seguido para a necessária e urgente reconstrução do Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

CONVERSA E AÇÃO

Quando da reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, logo após a tragédia no litoral norte de São Paulo, Lula pediu ao prefeito para que proibisse a construção de moradias nas encostas sujeitas a deslizamentos e prometeu reconstruir as casas atingidas em locais seguros. Certíssimo. É o que esperam, não só as vítimas dessa tragédia, mas também outros 10 milhões de vulneráveis que habitam 40 mil áreas de risco em todo o Brasil. Tarefa hercúlea, que não se resolverá nem neste nem no próximo governo. Com uma agravante: enquanto 30% da população estiver vivendo abaixo da linha da pobreza, áreas de risco continuarão sendo ocupadas por “novos” moradores prenunciando novas e intermináveis catástrofes. O problema central é a pobreza alarmante que envergonha os brasileiros; o resto é consequência. A intenção de Lula e do governo em mitigar a miséria é autêntica, sem dúvida. Para isso será preciso muita conversa e muita ação. De preferência, sem gritaria, tal como foi a reunião entre ele, o governador e o prefeito.

Luciano Harary

São Paulo

VERBA PÍFIA PARA PREVENÇÃO

Vergonha nacional! Enquanto assistimos, infelizmente, a mais uma tragédia como esta do litoral norte de São Paulo, até quarta-feira, 22/2, contabilizados 48 mortes e mais de 2 mil desabrigados devido às fortes chuvas do último final de semana, ficamos sabendo através da imprensa que um levantamento feito pela Associação Contas Abertas indica que verbas destinadas para prevenção de desastres, principalmente no governo de Jair Bolsonaro, foram pífias, medíocres. Ou seja, se em 2013, corrigidos pela inflação, foram destinados R$ 11,5 bilhões, já em 2021 o valor foi de apenas R$ 1,4 bilhão. E na peça orçamentaria enviada pelo governo anterior ao Congresso, com a cumplicidade dos parlamentares, foi aprovado uma verba menor ainda, de R$ 1,17 bilhão. Para se ter uma ideia como o governo de Jair Bolsonaro e o Congresso foram relapsos com as prioridades da Nação, somente o orçamento secreto (orgia da classe política) de 2022 foi de R$ 16,3 bilhões, valor 14 vezes maior do que para prevenção de desastres naturais. O que nos remete a dizer, infelizmente, que a classe política não está preocupada com políticas públicas que permitam boa qualidade de vida e proteção ao povo brasileiro. O objetivo maior dessa classe é se locupletar com os recursos dos contribuintes.

Paulo Panossian

São Carlos

AÇÃO COMUNITÁRIA

A situação vivida pelos moradores e turistas na região litorânea de São Paulo tem sido desesperadora, em contrapartida temos visto a ação de muitos voluntários, e duas que mais chamaram a atenção foram a Central Única das Favelas (Cufa) e o Sesi, angariando alimentos e gêneros de primeira necessidade para essas pessoas. Mas lamentavelmente não vemos nenhuma ação comunitária do Congresso, do Senado, que pelos belos salários e penduricalhos recebidos poderiam destinar boa parte para esses necessitados. Se não querem abrir mão de seus vencimentos, que tal destinar o tal do “orçamento secreto” para minorar o sofrimento dessas pessoas?

Luiz Roberto Savoldelli

São Bernardo do Campo

‘PALCO’ DA CATÁSTROFE

Mais uma tragédia anunciada foi cumprida. Desta vez a desgraça aconteceu no litoral norte de São Paulo. Várias cidades da região foram assoladas por fortes chuvas, as maiores dos últimos tempos no Brasil, que provocaram alagamentos, deslizamentos de encostas, destruição de estradas e rodovias, casas, logradouros públicos, e provocou dezenas de mortes precoces e inocentes, com milhares de desabrigados. Pois bem, o sr. presidente deixou a Bahia, onde estava desfrutando das festividades de Momo, sobrevoou a área da catástrofe e reuniu-se com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas. O governo federal ofereceu, na caradura, ajuda da ordem de R$ 2 milhões para as cidades atingidas. Foi isso mesmo que ouvi? Só pode ser piada de mau gosto, um contrassenso. Dois milhões de reais talvez não paguem nem a deslocação da comitiva presidencial da Bahia para São Paulo e o sobrevoo na região. Já que falta verba, que tal se o dinheiro liberado para atender à Lei Rouanet, R$ 1 bilhão, fosse direcionado para o “palco” da catástrofe, para atender os verdadeiros artistas, que vivem na corda bamba todos os dias. Assim, o dinheiro seria muito bem empregado e sem nenhuma dúvida de seu destino.

Sergio Dafré

Jundiaí

TUDO ESPERADO

A ação insuficiente de governantes em áreas de risco é o aspecto mais apontado após catástrofes naturais e suas consequências trágicas. O quadro se repete agora em relação ao temporal no litoral norte de São Paulo que tirou a vida de dezenas de pessoas, com muitos desaparecimentos e desabrigados. A falta de visibilidade eleitoral das obras de infraestrutura necessárias, a serem executadas de preferência quando as condições climáticas são normais, leva as autoridades responsáveis a postergá-las em prol de outras realizações mais espetaculares capazes de garantir uma bolsa de votos mais rentável. Parece tratar-se de atitude frequente entre os responsáveis pelo poder público mundo afora. O Furacão Katrina, em 2005, arrasou Nova Orleans, matou quase 1.900 pessoas, com milhões tendo que abandonar suas casas. Verificou-se, após a tempestade, que os diques imprescindíveis à proteção da cidade, localizados abaixo do nível do mar, não eram convenientemente mantidos e precisavam ser ampliados. As enchentes ocorridas na Europa Ocidental em 2021, principalmente na Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do planeta, cujas autoridades foram obrigadas a explicar em público a falta de assistência preventiva, deixaram em seu rastro mais de 200 mortos. Os desastres climáticos ocorridos em vastas regiões da Ásia, dos quais só os mais impactantes ganham as manchetes, são igualmente devastadores pela ausência de investimentos visando a minorar seus efeitos. Não poderia ser diferente por aqui, onde, naturalmente, nenhuma autoridade vem a público confessar responsabilidade, com a agravante de que os sinistros naturais são já esperados no verão.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

RESPONSÁVEIS PELA TRAGÉDIA

Quem são os responsáveis pelas tragédias de Mariana e Brumadinho? Ninguém. Quem são os verdadeiros responsáveis pelos desmatamentos e queimadas na Amazônia? Ninguém. Quem são os responsáveis por mais uma tragédia no litoral norte de São Paulo? Ninguém. Quem acredita que Sergio Cabral vai devolver todo o dinheiro? Ninguém. Quem ainda confia nos políticos brasileiros e que o Brasil é o país do futuro?

Mario Miguel

Jundiaí

UM CARNAVAL DE CONTRASTES

Enquanto boa parte da população sofre com perdas oriunda das cheias em vários pontos do País, uma parte da população feminina extravasa alegria numa “abundância” de carnavalescas à vontade.

Laércio Zannini

São Paulo

SAMBA NA TUMBA

Escola de samba faz apologia ao comunismo, o regime totalitário que mais vidas ceifou na História. A intolerância esmagadora e assassina virou motivo de folia para os protegidos da princesa. Cem milhões de mortos devem estar sambando em suas tumbas.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

FUNDO PARTIDÁRIO

Segundo a imprensa, o Fundo Partidário, aquele que serve para pagar funcionário dos partidos, viagens e outras despesas a mais, será da ordem R$ 1,8 bilhão. Será que os político não sabem que o Brasil é em grande maioria um país pobre, que milhões de pessoas vivem abaixo da pobreza e muitos não têm nem uma refeição diária? Se esse valor monstruoso fosse direcionado para o social seria muito mais bem aplicado. Acordem, homens públicos, vocês estão aí para cuidar do Brasil.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

CUSTO DO ESTADO

O artigo do cientista político Luiz Felipe D’Ávila, apropriadamente intitulado Os verdadeiros inimigos do País (Estado, 22/2, A5), alerta para o que vem por aí caso as primeiras manifestações do populista presidente Lula indiquem os verdadeiros rumos desse seu novo governo, ou seja, aumento do tamanho do Estado e seu custo já intolerável. A reforma de que o País necessita, mais que a tributária, é a da administração pública, colocando-se os custos dos Três Poderes ao nível dos das nações mais adiantadas.

José Elias Laier

São Carlos

NOBRES NÁDEGAS

Li, abismado, matéria sobre o edital aberto pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) referente à aquisição de vinte cadeiras giratórias cujo valor unitário será de aproximadamente R$ 6 mil (Estado, 19/2). Afinal, os traseiros de suas excelências, opa, perdão, “nádegas”, têm que ser confortavelmente instaladas. País rico é assim, sobra dinheiro.

Heleo Pohlmann Braga

Ribeirão Preto

A TOGA

A matéria sobre juízes “militantes” exarando manifestações político-partidárias nas redes sociais (Estado, 18/2, A10) faz-nos evocar, como antídoto, a lição do lendário ministro paulista Mário Guimarães, segundo a qual “a toga, pela tradição e seu prestígio, é mais do que um distintivo, é um símbolo”, alertando “no juiz, a lembrança de seu sacerdócio” e incutindo “no povo, pela solenidade, respeito maior aos atos judiciários”. Na sociedade hodierna, em que a espetacularização é a regra e as pessoas se tornaram, nas redes sociais, protagonistas de si mesmas, colocam em sério risco a necessária neutralidade da Justiça aqueles magistrados que não mais se restringem a falar nos autos para vocalizar posições político-eleitorais e, assim, se vulgarizarem no meio da selva inclemente que é a internet, algo que já acontece há certo tempo com militares ainda em atividade que deixaram de lado o profissionalismo que deveria caracterizá-los para incitarem a cizânia na Pátria que, por dever de ofício, eles deveriam manter coesa. Será uma tarefa muito penosa recolocar o gênio dentro da garrafa, mas é reconfortante que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tente traçar uma linha, com sua régua ética, para que não seja doravante ultrapassada. A toga, longe de ser guardada no armário, deveria servir aos juízes como uma segunda pele.

José D’Amico Bauab

São Paulo

FREIO PARA O CHATGPT

Com isso do ChatGPT, fico me perguntando se não chegou a hora de tirar o pé do acelerador das tecnologias. Há um limite além do qual o organismo humano colhe mais prejuízos do que benefícios com tanta tecnologia. E a sociedade como um todo. Esse ritmo imposto, longe de ser natural, está estressando enormemente as pessoas. Sem falar no desemprego que gera. Acho que um freio de arrumação se faz necessário.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

TÊNIS DE MESA

O Estadão vem publicando fatos históricos como biografia de Pixinguinha e Cartola. Ótimo para recordação dos feitos deles. Que tal rememorar o extraordinário feito de Ubiraci Costa, conhecido também pelo apelido de Biriba? Com apenas 11-12 anos, ganhou do campeão mundial de tênis de mesa. O Google registra esse assunto.

Italo Poli Junior

Jaú