É impressionante o desprezo do presidente Lula e do seu entorno pelo bem-estar físico e emocional da comunidade judaica brasileira, evidente na sua declaração equiparando a guerra atual em Gaza ao Holocausto e nos comentários posteriores de Celso Amorim, de seu preposto Mauro Vieira, de Silvio Almeida, Paulo Pimenta, Gleisi Hoffman, José Dirceu e até de Fernando Haddad (que decepção!), entre outros do primeiro escalão do governo, de que os judeus não teriam sido ofendidos no episódio. Não cabe ao ofensor qualificar o seu ato, mas sim ao ofendido: quem sabe o que é racismo são os negros, o que é misoginia são as mulheres, o que é homofobia são as pessoas LGBT e o que é antissemitismo são os judeus, ponto. A conduta de Lula e dos seus acólitos e (maus) conselheiros é indigna e agride não apenas a moral e a ética, mas também o artigo 3º da Constituição federal: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Um governante que não zela pela integridade de todos os brasileiros, sem distinção, não merece governar.

Flavio Calichman

São Paulo

‘Persona non grata’

Em mais de quatro décadas e meia que acompanho as notícias no Brasil, não me lembro de uma personalidade brasileira ser considerada como persona non grata por algum país, como ocorre agora com Lula e Israel. Deu ruim, hein, presidente?

Márcio Roberto Lopes da Silva

São Paulo

Posse no STF

Holofotes

Flávio Dino e Alexandre de Moraes, adoradores de holofotes, implacáveis justiceiros e parceiros de ideais, juntos no Supremo Tribunal Federal (STF). As redes sociais elegerão o mais vaidoso e eloquente. A Nação escolherá quem receberá o troféu de notável top star do mundo jurídico.

Vicente Limongi Netto

Brasília

Segurança pública

‘Saidinhas’

Não sei dizer se as saidinhas de presos são uma coisa boa ou não, mas não acho correto considerar baixa a porcentagem de 5% de presos que não voltam à prisão. Deveria ser zero. Imaginem um ônibus com 40 passageiros em que, a cada viagem, morram só 5% (2 passageiros). Quem entraria nesse ônibus? Consideremos, ainda, que os 5% que não retornam (cerca de 1.500 presidiários) são os piores. Os menos perigosos voltam. É uma seleção adversa, negativa. Como os fugitivos não poderão trabalhar, terão de cometer crimes para ganhar dinheiro. Além disso, vejamos o custo para tentar capturar os dois fugitivos de Mossoró: mais de 600 policiais, com despesas de salários, alimentação, hospedagem, combustível etc., para tentar recuperar apenas dois. Qual seria o custo para prender de novo os 1.500? Difícil, não é?

Helton P. F. Leite

Lorena

Transição energética

Hidrogênio verde e etanol

A entrevista com a executiva do BNP Paribas Florence Pourchet (‘Demanda energética da Europa coloca o Brasil como protagonista’, Estadão, 22/2, B16-B17) mostra um viés preocupante. Os incentivos ao chamado hidrogênio verde precisam ser analisados com cautela para que, com isso, não estejamos matando nosso já consagrado etanol de cana-de-açúcar. O motor a etanol se mostra eficiente e ambientalmente sustentável em todos os aspectos, mas é desprezado na Europa, que, coincidentemente, quer que produzamos aqui o hidrogênio para ser lá consumido. Fiquemos atentos para não estar promovendo o mesmo boicote que houve contra o carro elétrico de Amaral Gurgel, 50 anos atrás.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

Affonso Celso Pastore

1939-2024

O Brasil se despede de um dos mais importantes economistas. Ético, intelectual, com diversos livros publicados, Pastore foi também presidente do Banco Central entre 1983 e 1985. Um teórico admirável, professor que deixa grande legado. Vá em paz!

Paulo Panossian

São Carlos

FIM DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS

O Senado aprovou o projeto que acaba com a “saidinha” (ou “saidão”), que vem colocando nas ruas milhares de detentos, em todo o País, durante os cinco principais feriados do ano. Pelo elevado número dos que não voltaram para cumprir suas penas e dos que retornavam ao submundo do crime, furtando, roubando e até matando suas vítimas, o benefício criado com o objetivo de ressocializar agora é extinto, e o que dele restar só poderá ser aplicado mediante salvaguardas. Aprovada por 62 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, a matéria volta à Câmara para os deputados apreciarem alterações introduzidas no texto original aprovado em 2022 naquela Casa Legislativa. A medida radical foi proposta pelo então deputado Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Todo detento deve ter oportunidades reais de se ressocializar. Mas não a custas de perigosas benesses, porque estas podem promover efeito contrário e levá-lo a raciocinar que o crime compensa e, portanto, não há por que abandoná-lo. O sistema carcerário e a legislação de execução penal não podem quedarem-se perante o apenado. Ambos existem para cobrar os malfeitos e, na medida do possível, devolver o indivíduo recuperado à sociedade. Antes de ceder benefícios a qualquer detento, é preciso submetê-lo a testes criminológicos e outros recursos que deem a certeza de que está preparado para a nova situação. Quando estiver seguramente preparado para se beneficiar da “saidinha”, o condenado nem precisará mais voltar ao cárcere. Se não voltar a delinquir, o sistema poderá evoluir para que cumpra o restante de sua pena em regime de prisão domiciliar, apenas prestando informações ao Judiciário sobre o andamento de sua vida na nova condição. Senhoras e senhores deputados e senadores, tramitem com a devida urgência todas as leis que devolvem o “imperium” às instituições do Estado brasileiro. Nós, o povo, precisamos de segurança, paz e tranquilidade para viver.

Dirceu Cardoso Gonçalves,

dirigente da Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo (Aspomil)

São Paulo

POSSIBILIDADE DE VETO

Não dá para acreditar que depois de 14 anos o projeto das saidinhas saiu da gaveta e, após votado, será questionado por Lula da Silva em virtude de quem foi o relator, o senador Flávio Bolsonaro. Será que o presidente poderia pensar nas vítimas dos assassinos e na segurança do seu povo ao invés de pensar em vingança? Não se apequene, presidente. O tempo urge. Quantas vidas mais serão perdidas até que se tome uma decisão? Vidas importam!

Izabel Avallone

São Paulo

SISTEMA PRISIONAL

É muito demorado para se tomar decisões polêmicas no Brasil. Polêmicas porque envolvem interesses. Falar em acabar com as saidinhas porque um sargento da Polícia Militar foi morto é ignorar as tantas vítimas deixadas por bandidos que, ao invés de voltarem aos presídios, roubam, matam e destroem famílias, mas parece pouco, pois a lei está sendo votada depois de 14 anos. Parece que estão esperando morrer alguém muito importante para a lei virar uma comoção nacional, quando toda vida perdida importa. A população, vítima dos bandidos, espera ansiosa que essa lei puna exemplarmente quem comete crimes e que os governos não fiquem reféns da criminalidade com medo do que poderá acontecer. A fuga em Mossoró deu mostras de como o sistema prisional está falido. Ou o governo reage agora e mostra sua eficiência ou será dominado pela bandidagem, pois as armas estão com os bandidos, que atiram sem dó nem piedade. Se as cadeias são ruins, basta não cometer crimes para ir para lá, há melhores escolhas a se fazer, por exemplo, estudar e trabalhar.

Luciana Lins

Campinas

FUGA DE PRESÍDIO

De 1963 a 1967, a série americana O Fugitivo, com 120 episódios, mostrou a tentativa de captura de um acusado de assassinato de sua mulher. Em 2024, a série brasileira Os Fugitivos de Mossoró, com mais de 120 horas, mostra a tentativa de captura de dois presidiários perigosos. Nas duas séries, vê-se muito dinheiro envolvido, boa audiência e fraqueza dos agentes da lei.

Carlos Gaspar

São Paulo

SEM DESCULPAS

“Existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas”, disse Celso Amorim. De fato, Lula não se desculpou sobre o mensalão, sobre o petrolão, sobre a corrupção e sobre a instrumentalização do Estado que assolaram o País, etc. E, no final, sempre se deu bem. Quem tem em sua mão poderosos que o respaldam e o absolvem pode fazer o que quiser e nunca precisa se desculpar. Admitir um erro pode ser visto como sinal de fraqueza, levar à rejeição e ao julgamento. Assumir responsabilidades costuma trazer à tona coisas difíceis de se lidar. Lula sente uma necessidade profunda de se mostrar como alguém superior e admitir qualquer falha atenta contra essa sua sensação de superioridade. Isso o torna absolutamente incapaz de compreender a dor que suas palavras causaram nas famílias judias vitimadas pelo Holocausto nazista, cujo conceito foi utilizado por ele de forma leviana em sua frustada tentativa de promover-se. Felizmente o seu discurso de ódio não obteve apoio de quase ninguém em lugar nenhum. Somente dos terroristas do Hamas, que não encontraram no mundo inteiro quem se manifestasse tão ao seu favor. Nem por isso os mesmos pretendem libertar o brasileiro que sequestraram. Altos custos e nenhum benefício. É o Brasil pagando a conta de Lula mais uma vez.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

VILA EUCLIDES

A loucura nazista assassinou milhões de judeus. Em Gaza, Israel matou alguns milhares de palestinos, a maioria sem culpa nenhuma, porque Benjamin Netanyahu está se aferrando ao poder para não ser deposto por incompetência de não ter percebido o que o Hamas tramava e ele, pessoalmente, está sendo processado por corrupção. Infelizmente nosso presidente gosta de aparecer e fala muita bobagem, como se estivesse no estádio de Vila Euclides falando a sindicalistas. O ataque covarde de Vladimir Putin à Ucrânia é “quando um não quer dois não brigam”, o ditador da Venezuela “é um democrata” apesar de estar eliminando seus rivais para a próxima eleição. Finalmente, vai falar de Holocausto mostrando sua ignorância e grosseria? A expressão “por que não te calas?” continua muito válida.

Aldo Bertolucci

São Paulo

HISTÓRIA DO HOLOCAUSTO

Quando Lula voltar da viagem vou convidá-lo para algumas aulas sobre geopolítica com o meu neto de 11 anos. Com certeza meu neto sabe muito mais sobre o nazismo e a história do Holocausto do que o nosso presidente. Tenho aprendido muito sobre esse assunto com ele, e talvez o presidente Lula também possa aprender.

Angela Maria de Souza Bichi

São Paulo

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Lula foi infeliz em comparar o que acontece em Gaza ao Holocausto, mas o cerne da sua crítica foi outro: o massacre e os crimes de guerra evidentes que o governo de extrema-direita de Israel promove por lá, e sobre isso ele tem total razão, senão vejamos: 1) Israel deslocou 1 milhão de palestinos do norte para o sul de Gaza, porque iria bombardear o norte, e agora o que faz?, bombardeia o sul; 2) 30 mil mortes até agora, principalmente de mulheres e crianças (quase 30 vezes o que o ato terrorista do Hamas matou de judeus em 7/10); 3) a justificativa de Israel de que os terroristas do Hamas usam a população como escudo é como incendiar uma favela inteira porque o chefe da milícia se esconde por lá; Israel, conhecido como um dos países com um dos melhores serviços de “inteligência” do mundo, não teria forma mais “inteligente” de perseguir os terroristas, sem precisar dizimar a população inocente?; 4) o propósito dessa guerra já começou errado: nunca Israel conseguirá eliminar o Hamas massacrando a Faixa de Gaza; ainda que mate todos os terroristas, o que obviamente não vai acontecer, a “ideia” do grupo não vai morrer; o Hamas está espalhado pelo Oriente Médio, e os líderes moram no Qatar; quantos mais palestinos vão precisar morrer em Gaza para Israel “se convencer” de que cumpriu o seu “objetivo” com a guerra?

Luiz França G. Ferreira

São Paulo

FALA DE LULA

O ser humano faz guerras por palavras. Mas não se mexe diante do assassinato de crianças.

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

VIDAS PALESTINAS

A fala de Lula não foi desastrosa; ao contrário, ela destampou a panela de “opresssão” que continha o sentimento de angústia de grande parte do mundo civilizado contra a barbárie. Vidas palestinas importam tanto quanto a vida dos judeus. E por isso ninguém quer que o Holocausto se repita através de nenhum tirano de ocasião. Não se pode abaixar a cabeça para quem ouse destruir a vida de um povo inteiro, seja se omitindo, seja defendendo o opressor.

Eliana França Leme

Campinas

CORPO DIPLOMÁTICO BRASILEIRO

Parece-me que, em respeito ao corpo diplomático brasileiro, entre os quais se incluíam os embaixadores Oswaldo Aranha, um defensor do Estado sionista, que em 1947 presidiu a Assembleia-Geral da ONU que criou o Estado de Israel, e Souza Dantas, que durante a 2.ª Guerra, contra as ordens do presidente Getúlio Vargas e arriscando a própria vida, foi um defensor do povo semita, assinando passaportes que liberaram centenas de famílias de judeus das garras de Hitler, o chanceler sionista deveria ter tido mais respeito com o embaixador brasileiro em Israel. O que o presidente Lula falou, o fez por conta própria. Não representa o sentimento do povo brasileiro, que merece ser respeitado pelo povo de Israel.

Charles Alexander Forbes

São Paulo

OSWALDO ARANHA

Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro, presidiu a sessão da ONU em 1947 que aprovou a Resolução número 181, que determinou a partilha da Palestina e deu origem ao Estado de Israel. Ficou na História, e é reconhecido como personagem da história dos judeus. Hoje a diplomacia brasileira está nas mãos de Mauro Vieira e de de Celso Amorim, que induzem o arengueiro Lula da Silva a cometer uma gafe atrás da outra. Já não se fazem diplomatas como antes.

J. A. Muller

Avaré

CELSO AMORIM

Que papel ridículo faz o chanceler Mauro Vieira, se o verdadeiro ministro das Relações Exteriores é Celso Amorim. Seria o mesmo se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tivesse como superior Guido Mantega.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

AJUDA A BRUMADINHO (MG)

Presidente Lula, o sr. sabe qual foi o único país que ofereceu ajuda e mandou especialistas em acidentes de queda de barranco e barreiras para atender no acidente de Brumadinho? Israel.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

CRISE DIPLOMÁTICA

Com a crise diplomática que criou com Israel, Lula da Silva atestou desconhecer a complexa história árabe-israelense. Nessa inconsequente busca do reconhecimento internacional, Lula coloca em risco o fornecimento de tecnologias que integram a aviônica dos recém-adquiridos caças Gripen, os nossos sistemas de mísseis, além de acórdãos de transferência para as áreas de defesa e pesquisas agrícolas. Enquanto isso, internamente, convivemos com um país desestruturado na gestão pública, com um Legislativo oportunista, e no absolutismo judicial. A elite patrimonialista privada, mancomunada com integrantes do setor público, continua se refestelando com incentivos fiscais desmedidos, proteções tributárias injustas e servidores com altos salários. O propalado Bolsa Família, mais se prestando à preservação de votos dos infortunados, não é suficiente para atender a milhares de brasileiros dignos que estão residindo nas ruas, tendo como lar uma barraca e com os filhos brincando em praças públicas. Melhor seria se Lula se dedicasse a trabalhar para acabar com a nossa Gaza.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto