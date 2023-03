Nova âncora fiscal

Sem pressa

Lula adia nova âncora para discutir alta de gastos com saúde e educação (Estado, 22/3, B1). E qual a razão para Fernando Haddad acompanhar a comitiva presidencial na viagem à China? Lula poderia ser acompanhado por ministros mais ligados às questões internacionais e deixar o da Fazenda e a do Planejamento aqui, discutindo com o Congresso e a sociedade a nova regra fiscal. A verdade é que não há unanimidade e o PT está dividido no assunto. Não adianta tentar esconder o que está escancarado.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Negacionismo econômico

Ao dizer que “os livros de economia estão superados”, sem provavelmente nunca ter lido algum, Lula em nada difere do ex-presidente Bolsonaro, que fazia propaganda ostensiva da cloroquina para tratamento da covid sem tampouco ter lido um único dos vários artigos sérios sobre o assunto. Nenhum chefe de Estado responsável é obrigado a ser especialista em economia, medicina, agricultura, etc. Mas é obrigado, sim, a ouvir os entendidos. O negacionismo de Bolsonaro provocou um desastre sanitário abominável. Se Lula insistir em negar preceitos econômicos básicos, ditos e repetidos por vários economistas, inclusive dentro do próprio governo, o desastre econômico e social será tão ou mais sinistro.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Lula

Vingança

Por diversas vezes Lula, em campanha eleitoral e já empossado presidente, prometeu conciliação e reconciliação nacional, mas afirmou em entrevista recente que, quando estava preso, dizia que só estaria bem “quando f... com Sergio Moro” e, ainda, que já provou a sua inocência. Assim, ao que parece, teremos muito mais do mesmo com relação a Lula nos próximos anos. Mentir – ou faltar com a verdade, como queiram – continua sendo uma de suas marcas políticas. Talvez, quem sabe, Lula queira também f... os três desembargadores e os cinco ministros que confirmaram a sentença condenatória do ex-juiz Moro. Mas o fato é que pau que nasce torto morre torto.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Mau presságio

Achei que o presidente Lula fosse um pouco mais educado do que foi o presidente Bolsonaro, mas me enganei redondamente. Se continuar sendo assim, seguramente terá o mesmo fim de Bolsonaro. O povo brasileiro mereceria algo melhor, mais honesto e mais educado.

Károly J. Gombert

kjgombert@gmail.com

Vinhedo

*

Palavreado chulo

Em recente entrevista, Lula chorou ao lembrar da prisão, em Curitiba, e se referiu ao ex-juiz Sergio Moro usando um palavreado chulo e de baixo calão, que nunca poderia ser dito publicamente por um chefe de Estado. Já não se fazem mais presidentes como os de antigamente.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Mais Médicos

Falta estrutura

O problema do programa Mais Médicos, relançado pelo atual governo, é que ele tem pouca ou nenhuma resolubilidade. Nas pequenas localidades do País, o médico fica apenas atendendo às queixas e dando medicação sintomática. Precisariam ser montados centros com equipamentos básicos para atendimento da população e os médicos deveriam ter uma carreira como ocorre no Judiciário. Iniciariam em pequenos centros e progrediriam para centros de nível superior.

Gilberto Luis Camanho

gilbertocamanho@gmail.com

São Paulo

*

Frustrante

Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Assim deveria ser discutida a questão do Mais Médicos. Por que médicos querem permanecer nos maiores centros do País? Ora, resposta fácil: porque existe nestes centros infraestrutura para solucionar os diagnósticos negativos levantados. Nada mais frustrante para um profissional do que descobrir alguém doente e nada poder fazer a respeito, por inexistirem melhores condições de cura: remédios, laboratórios clínicos e de imagem, hospitais bem equipados. Portanto, o Mais Médicos nada mais é do que uma jogada de marketing para a mídia, vendendo empregos num deserto sem oásis nem camelos.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DECLARAÇÃO INFELIZ DE LULA

A Lava Jato foi enterrada, Lula da Silva se elegeu, Sérgio Moro deixou de ser juiz e hoje é senador. Mas Lula não está satisfeito. Tem sede de vingança. Como mandatário deste país, Lula tem milhões de admiradores, e deveria ser o primeiro a pregar a paz e a união, e não usar a máquina pública para destilar seu veneno e insuflar o ódio entre as pessoas. A declaração infeliz de que ele quer “f...” Moro faz coro a uma claque de jornalistas que prestam um desserviço ao País. Coincidentemente, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que investiga integrantes de uma facção criminosa suspeitos de matar e sequestrar autoridades, sendo Moro um dos alvos. Lamentável.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

SOPA DE LETRINHAS

O presidente disse que só estaria bem quando “f... esse Moro”. Olhando pelo lado positivo podemos entender “florir”, pelo negativo, um palavrão. O presidente Lula fala demais e diz muita m... Agora, o senador Moro sofre ameaça de outras letras: PCC, e está se protegendo com a PF. Nessa sopa de letrinhas, não temos definições de palavras rebuscadas como arcabouço, e Lula viaja em comitiva para a China, enquanto isso, nossa economia vai se l... “L” de “lascando” mesmo. A tempo: faz o “L” aí.

Roberto Solano

obertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

BOBAGENS

Jair Bolsonaro falava bobagens? Apesar de nunca as ter apoiado, sou forçado a admitir que, perto do que Lula fala, seu antecessor era um gentleman, equilibrado e dotado de grande sabedoria. Em 2019, a esquerda aventou que as falas de Bolsonaro representavam quebra de decoro e que podiam indicar crime de responsabilidade. E quanto às recentes falas de Lula, será que o mesmo raciocínio não se aplica? Será que o Brasil realmente merece ter um presidente que fale os absurdos que ele fala?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PADRÃO BOLSONARO

Pelo último discurso de Lula (pelo linguajar não consigo chamá-lo de presidente), estamos percebendo que é o mesmo padrão Bolsonaro: afirmou que quer aproveitar o cargo para f... Sergio Moro. Ele e todos envolvidos na Operação Lava Jato, que foram investigados e condenados por crimes cometidos. Mas, no Brasil de hoje, o que está “embaixo do tapete” é a Justiça. Será que nos próximos quatro anos os caciques políticos deixarão brotar uma terceira via?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

NAS MÃOS DE POPULISTAS

Enquanto a guerra entre esquerda e direita continua, o País permanece à deriva nas mãos de populistas despreparados para oferecer um mínimo de esperança ao seu povo. Luiz Felipe D’Avila está absolutamente certo no seu artigo Um país à deriva (22/3, A6) em atribuir aos populistas o distanciamento do Brasil à prosperidade econômica e à plena democracia. O populismo, como afirma D’Avila, realmente é um câncer que debilita o funcionamento da democracia e corrói a credibilidade das instituições. A nossa vizinha Argentina, uma potência econômica no final do século 19, sabe disso. Quem iniciou a derrocada daquela grande nação foi, logo após a 2.ª Guerra, em 1946, justamente o populista Juan Domingo Perón, que a rigor não pode ser chamado nem de fascista nem comunista. Era simplesmente um populista ávido por poder cuja estratégia era aparelhar o Estado. Fez escola lá e aqui.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

PRESIDENTE MAGNÂNIMO

Ao tomarmos conhecimento de certos integrantes da comitiva de Lula em viagem à China, somos obrigados a concluir que o nosso presidente não guarda mágoas. É sem dúvida um magnânimo. Haja picanha.

João Israel Neiva

jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

VIAGEM À CHINA E MOTOCIATAS

Quando vejo bolsonaristas criticando a viagem de Lula à China, me vem à mente: por que será que essas mesmas pessoas não criticavam as motociatas que Bolsonaro fazia toda semana?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

TORNEIRA GENEROSA

O mistério sobre a âncora fiscal (22/3, A3) não deixa dúvidas sobre a preocupação número um do setor ideológico mais atuante do PT, dentro do governo e do próprio presidente: ter uma torneira generosa, para gastos extra-Orçamento, sempre que o lado mais perdulário do governo ficar com muita sede. Quando for necessário: levantar âncora e seguir viagem à brasileira.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DEBATE SOBRE A NOVA ÂNCORA

Tenho prestado atenção ao debate a respeito da nova âncora fiscal, como tinha feito por ocasião da discussão sobre o teto de gastos em 2016. Lembro-me de que naquela oportunidade muitas dúvidas foram levantadas a respeito do sentido do modelo proposto, sua rigidez, a ausência de válvulas de escape, sua inclusão na Constituição e o prazo por demais elástico de 20 anos, com possível revisão após dez. Talvez tenha faltado amplo debate e por isso deu no que deu: considerado uma esquisitice, uma anomalia, uma excentricidade, uma “jabuticaba que azedou”, o teto de gastos virou um natimorto. Acho muito sugestivo o título do editorial O mistério sobre a âncora fiscal, que me faz perguntar quais e quantos são os mistérios aí envolvidos. Para desvendar o máximo possível desses mistérios e evitar que essa “montanha dê à luz um rato”, manda a prudência que se evite a ansiedade e a pressa e se dedique mais tempo para fazer uma consulta à literatura nacional e internacional a respeito do assunto e às melhores práticas de gestão do Orçamento, para não inventar novamente a roda.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

AUTONOMIA DO BC

Precisamos de um Banco Central (BC) independente e técnico. O governo federal, ao que tudo indica, não está incomodado somente com a elevada taxa de juros (que está muito acima do razoável, sem dúvida), mas também com o fato de que, por força da lei, não pode alterar a direção da autoridade monetária. Toda legislação, com o tempo, precisa passar por ajustes e melhorias. Contudo, esses ajustes devem aprimorar o funcionamento do órgão e não torná-lo pior. Indicações políticas e privadas devem ser vedadas, mas a condução deve ser realizada por pessoal técnico e qualificado.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

FACES DA JUSTIÇA BRASILEIRA

Muito importante e interessante o artigo de Jessé Souza (Estado, 22/3, A4) sobre a renovação periódica dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF). As imensas verdades que constituem a abertura da análise do citado sociólogo bem o qualificam para opinar a respeito. Toda pessoa decente e esclarecida há de concordar que a Justiça no Brasil tem mais de uma face, principalmente vinculada à posição social da pessoa, sua cor, profissão, posses, amizades, educação, etc. Isso é uma obviedade inegável, com evidências quase diárias. Basta ser razoavelmente informado para perceber as amarras históricas com efeitos perenes que levam a essa situação.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

INDICAÇÃO DE LULA

Entendo que o presidente Lula da Silva (PT) não deve mais vacilar. Caso prefira o nome do advogado de sua extrema confiança, o piracicabano dr. Cristiano Zanin Martins, para preencher uma vaga no STF, que o faça o mais breve possível. Lula, assim como o seu antecessor que nomeou quem ele quis, não deve justicativa a ninguém. O momento é muito incerto ainda e, como diz o dito popular: “Melhor dormir com um olho aberto e outro fechado”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

MAIS MÉDICOS

O governo federal anunciou que vai retornar o programa Mais Médicos. É prevista a contratação de 28 mil profissionais até o final do ano. Eu acho ótimo, pois, se nós, que moramos em região repleta de hospitais e centros médicos, estamos vulneráveis, imagine a imensa maioria da população? E Lula afirmou que as contratações vão priorizar médicos brasileiros e os que estudaram fora do País e não fizeram o Revalida. E se não preencher as vagas, aí, sim vai contratar estrangeiros. Perfeito! No programa anterior aconteceram erros, contratou-se muitos médicos cubanos via Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em que o governo pagou R$ 12 bilhões, sendo que R$ 7 bilhões foram para os ditadores cubanos. Reflexão: eu não gosto de Lula, isso não é novidade para ninguém, mas tudo o que for bom para a população tem que ser comentado e elogiado.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

*

AUMENTO DO PLANO DE SAÚDE

Muito apropriado o artigo de Antonio Penteado Mendonça (Estado, 20/3, B11) sobre os planos de saúde contra a fraude. Este mês tive um aumento de 30% no meu plano de saúde, administrado pela Qualicorp. Achei que o e-mail enviado não estava correto, mas o pior é que estava. Para eles, é muito fácil apresentar esse aumento, a meu ver escandaloso, porque a maioria dos segurados não tem outra saída a não ser aceitar. Eles não precisam se preocupar com as fraudes mencionados no artigo supracitado, visto que os segurados arcam com esses prejuízos. Acredito que esses planos de grupos não têm uma legislação especifica que preveja um teto para o porcentual de aumento. Está na hora de começarmos a “lutar” para que esses abusos não sejam praticados.

Vera Ligia Alves Miranda

v.lma@terra.com.br

São Paulo

*

CONSUMO DE ÁGUA

O trabalho de recuperação e preservação de um recurso natural, como a água, deveria caminhar pari passu com intensa campanha de conscientização e reeducação, visando mudanças de hábitos de consumo; especialmente em segmentos que dispõem do acesso ao bem e que, talvez devido a essa facilidade mesmo, tendem a utilizá-lo de forma inadequada, em certos casos até perdulária.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro