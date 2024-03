Juscelino Filho

Prioridade aos parentes

Este jornal publicou no ano passado várias reportagens a respeito do comportamento irregular do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em atos comprometedores praticados no exercício do cargo e de atribuições de sua competência. Os referidos atos, de pleno conhecimento de parlamentares e, principalmente, do presidente Lula, não bastaram para sua substituição na reforma ministerial nem sua exoneração até agora. Nenhum deputado ou senador, partido político ou o Conselho de Ética da Presidência da República, solicitado a se manifestar a pedido do presidente, encontrou o que comprometesse o ministro Juscelino. Isso é uma vergonha! Mas eis que este jornal, na sua edição de 21/3 (A7), publicou a seguinte matéria: Programa favorece prefeituras de irmã e primo de ministro das Comunicações. Conta o texto que Vitorino Freire e São Mateus do Maranhão receberão uma quantidade maior de computadores doados pela pasta chefiada por Juscelino, em relação a outros municípios. Será que depois de mais esta denúncia o ministro continuará usando seu cargo e gastando dinheiro público em benefício de si e dos seus?

Jorge A. Cury

Barretos

Cartas a Vladimir Putin

O PT e a democracia

A propósito da reportagem contando que Lula e o PT saúdam Putin por eleição que deu 5º mandato (Estadão, 21/3, A16), estranhei a demora nos cumprimentos ao governante russo por Lula e o PT. Quanto à carta do nosso presidente, cujo teor não foi dado a público, imagino que Lula não deva ter poupado elogios ao dirigente russo pela sua eleição democrática, sem opositores, juntando-se aos verdadeiros arautos de “exemplos democráticos”, como os presidentes da China, da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. Que companhia agradável! Pena Lula ter perdido a ocasião de enviar uma carta de solidariedade aos familiares do dissidente Alexei Navalni, morto suspeitamente no cárcere, pelo grave crime de se opor a Putin. Perfeitamente compreensível o silêncio do governo brasileiro a respeito. Chocante, contudo, a nota oficial do PT, ao escancarar sua predileção por ditaduras, rasgando elogios entusiásticos ao partido Rússia Unida, pela maciça votação obtida no pleito “livre” e sem concorrentes de domingo passado. Só resta a pergunta que não quer calar: alguém ainda duvida das tendências antidemocráticas do PT?

Julio Strosberg

São Paulo

O bem e o mal

Muitos no espectro político da direita insistem em que vivemos uma luta do bem contra o mal. Se alguns malfeitos da direita nos impedem de reconhecê-la como legítima representante do bem, Lula e o PT, por suas declarações, atitudes e apoios, parecem querer se apresentar, orgulhosamente, como a encarnação do mal.

César F. M. Garcia

São Paulo

Guerra em Gaza

Ambiente assimétrico

Qualquer governo realmente preocupado com vítimas civis numa guerra dedica recursos para evacuar seus próprios civis de áreas hostis e tenta separar a população civil de alvos militares legítimos. A que conclusão devemos chegar quando um órgão de governo decide fazer exatamente o oposto? Neste ambiente assimétrico, o Hamas não é apenas incentivado a matar civis israelenses, mas também a maximizar suas próprias baixas civis no curto prazo, a fim de provocar a ira do Ocidente. Por mais fácil que seja explicar a estratégia do Hamas como nada além de luxúria de sangue irracional, na verdade é mais sinistro do que isso. O Hamas está respondendo às estruturas de incentivo que certos elementos dentro do Ocidente criaram. O Hamas entende que o verdadeiro campo de batalha não está em Gaza, mas nas ruas, salas de universidades e redações da mídia ocidental. E esse é o seu alvo. Embora um cessar-fogo pareça uma resposta humanitária à trágica morte de civis, deixar o Hamas intacto como órgão operacional e de governo acabará apenas reforçando que a estrutura de incentivos perversa permanece a mesma. Embora o Ocidente possa alegar “não negociar com terroristas”, eles sempre parecem forçar Israel a fazê-lo, assim que se torna politicamente inconveniente para eles. Então, aqui está a dura realidade: se realmente quisermos alcançar algo parecido com uma paz duradoura naquela parte do mundo, nunca vamos alcançá-la criando condições em que os terroristas sejam incentivados a ferir ambos, os civis de seus inimigos e os seus, a fim de alcançar seus objetivos políticos.

Simão Korn

São Paulo

ZOMBAM DA DEMOCRACIA

Quando Lula e membros do alto escalão do PT cumprimentam Vladimir Putin, pela mais que fraudulenta vitória que lhe dá direito ao sexto mandato para continuar governando a Rússia, esses hóspedes do Planalto tupiniquim na realidade zombam da democracia. Farsa de eleição em que seus opositores foram indicados pelo mesmo Putin, já que os que poderiam competir com esse déspota foram impedidos ou até mortos. E não é de hoje essa falta de compromisso com o regime democrático, mesmo porque Lula nunca escondeu sua idolatria a ditadores.

Paulo Panossian

São Carlos

ELEIÇÕES RUSSAS

O PT emitiu nota oficial parabenizando Putin pela sua reeleição. O fato de que a eleição foi fraudada e que o principal adversário foi morto não tem importância. Com cada vez maior frequência temos manifestações contrárias à realidade afrontando o bom senso. Se vê que não é só Lula, mas outras pessoas próximas a ele também estão completamente alienados da realidade.

Aldo Bertolucci

São Paulo

‘20 DIAS EM MARIUPOL’

O vencedor do Oscar de melhor documentário longa-metragem de 2024, 20 Dias em Mariupol, não é só um terrível soco no estômago, é o retrato da absoluta estupidez e crueldade da guerra de Putin contra a Ucrânia, onde milhares de civis são sacrificados à luz do dia, nas noites intermináveis, nos hospitais, nas ruas e nas casas. Ah, e as crianças, elas… só vendo. Não à toa, o diretor do filme, ao receber o prêmio, disse que preferiria não ter feito o filme a ganhar o prêmio. Ver essas imagens reais torna tudo o mais pequeno, irrelevante, sem sentido. Como disse o coronel Kurt, em Apocalipse Now: o horror, o horror.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

VLADIMIR PUTIN

Não se contendo de emoção com a reeleição de Vladimir Putin, Lula da Silva e sua “tigrada” saudaram o ditador russo. Como fizeram o demiurgo e sua tropa ao aplaudir o também ditador Nicolás Maduro. Afinal, o inquilino do Palácio da Alvorada não tem remédio mesmo e se iguala em número, gênero e grau ao inelegível Jair Bolsonaro golpista. Pobre Brasil!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

EX-PRESIDENTE

Bolsonaro (de quem não sou eleitor, muito menos fã), deve estar rindo à toa desde que ficou sabendo que o próprio governo atual o inocentou da acusação de furto dos móveis e obras de arte do Palácio da Alvorada. Quem sabe, com bons advogados, consiga “provar” sua inocência em mais algumas acusações, reverter sua inelegibilidade e concorrer às próximas eleições para presidente. E ninguém duvide de que ele poderá ganhar, principalmente se Lula continuar ajudando.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

MOBÍLIA DO ALVORADA

Um governo que não consegue “achar” 261 móveis e objetos dentro do Palácio da Alvorada não conseguirá achar nem mesmo a bússola para guiá-lo até 2026. Pobre Brasil do perdido desgoverno Lula.

J. S. Decol

São Paulo

ITENS DADOS COMO SUMIDOS

Os 261 itens dados como sumidos do Palácio do Planalto foram localizados pelo governo do PT em setembro de 2023. Eram móveis, utensílios, livros e obras de arte. Antes disso, Lula e a primeira-dama acusaram Bolsonaro e a mulher de terem levado tudo. Passados seis meses de que tudo foi encontrado, nenhuma palavra de desculpa pela acusação leviana. Na maior cara de pau, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência disse que tudo estava espalhado. O barulho na época foi proposital, pois o casal comprou tudo novo, e para ter tudo novo era preciso inventar uma boa desculpa. Lula se vitimizou dizendo estar sem casa, mas o pobrezinho estava morando num hotel cinco estrelas. A TV Globo correu fazer uma matéria para denunciar o feito. E agora, algum pedido de desculpa? Esse é o Brasil do desperdício e do mau exemplo.

Izabel Avallone

São Paulo

FIM DA REVISÃO DA VIDA TODA

Quinta-feira, dia 21/3/2024, vimos mais uma vez,o ministro Luís Roberto Barroso falar em alto e bom som: perdeu, mané aposentado. Disse isso para milhares de aposentados, inclusive eu. E o pior de tudo foram as comemorações dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, como se fosse um grande feito.

José Milton Glezer

São Paulo

DIREITOS LEGÍTIMOS

Em 1990 fui vítima do presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo, que arrasou e fechou a minha empresa após congelar todos os recursos financeiros estocados em bancos. Passei, após tal fato, a contribuir com valores inferiores, e como trabalhador autônomo, para o INSS. E agora, as Suas Excelências do Supremo Tribunal Federal, acharam melhor não descapitalizar o instituto previdenciário em cerca de R$ 480 bilhões, às custas, claro, dos direitos legítimos e conquistados com trabalho dos segurados que não mais poderão ter a sua “revisão da vida toda”. Ora, senhores, com tantas sinecuras, privilégios, supersalários, e coisa que tal por aí, é idôneo, moralmente aceitável e digno do STF tal decisão covarde, cretina e indigna, que atinge a sociedade brasileira?

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

DIREITO DE DEFESA

O artigo 5.º, inciso LV, da Constituição federal garante a todos o amplo direito de defesa num processo judicial. Será que o ministro Alexandre de Moraes, de notório saber jurídico, conhece esse artigo? Moraes acusa, julga e manda prender sem que o acusado passe pela primeira, segunda e terceira instância, e todos se calam. É o poder absoluto nas mãos de um defensor da democracia.

J. A. Muller

Avaré

‘SAIDINHA’

Criada em 1984 pela ditadura militar, a “saidinha” tem em 2024 discussões envolvendo presidente, STF e políticos provando que é mais fácil proibir do que motivar o retorno de muitos presidiários. E também com muitas autoridades e muitos gastos, continua sem solução a “sumidinha” de Mossoró, ridicularizando nossa estrutura penal. E, por outro lado, infelizmente, falta prioridade e envolvimento político na “entradinha” de corruptos, criminosos e sonegadores.

Carlos Gaspar

São Paulo

JUSTIÇA ESPANHOLA

Muito ilustrativo o artigo da jornalista Luciana Garbin (Por que sociedades que tratam mal as mulheres são mais pobres e instáveis, 20/3). Depois de passar um ano nas ribaltas e rejeitando pedidos da defesa de Daniel Alves, a corte espanhola bota o preço no habeas corpus. Pergunta-se: o que mudou? Dependendo do poder monetário do “comprador”, uma vaca no Quênia pode ter valor mais que 1 milhão de euros para Daniel Alves. Triste Justiça Espanhola!

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

RESPEITO ÀS MULHERES

A decisão da Justiça espanhola joga um balde de água fria em todo esse movimento pela igualdade e de respeito às mulheres que se propaga no mundo todo. Além do desrespeito às mulheres a Justiça espanhola demonstrou ter um preço para proteger os réus mais afortunados. R$ 5,4 milhões foi o valor pago por Daniel Alves para aguardar a decisão do recurso em liberdade. E quem não tem dinheiro para pagar a Justiça? Difícil entender e aceitar decisão dessa natureza.

Valdir Ferraz de Oliveira

Santana de Parnaíba

MELHOR CHEF MULHER

Janaína Torres é eleita a melhor chef mulher do mundo por ranking internacional (21/3). É a mulher brasileira em primeiro lugar. Orgulho e respeito a todas as nossas mulheres. Aliás, nada é mais bonito que uma mulher. Parabéns, chef Janaína!

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

BARBIE INDÍGENA

Nós gostamos da notícia Influencer indígena vira Barbie no Dia da Mulher; conheça Maira Gomez, a Cunhaporang (Estado, 6/3) e queríamos comentar sobre a primeira Barbie indígena do Brasil. Foi legal terem usado as vestimentas e pinturas corporais próprias do povo Tatuyo para a boneca, por ser um estilo único e poder influenciar pessoas a valorizarem a cultura indígena. Também achamos interessante a história dela, porque por ser tiktoker ela influencia pessoas com a sua cultura e trajetória de superação. Como sugestão, gostaríamos de mais matérias sobre indígenas importantes para o nosso país.

Alunos do 5.º ano C da Escola Municipal Deputado Arlindo dos Santos

São Paulo