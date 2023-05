Guerra na Ucrânia

O presidente Lula diz que é preciso falar de paz, mas faz parecer que essa necessidade se restringe a entrevistas e discursos. Quando a oportunidade de falar dela para uma das partes da guerra aparece, Lula quis fugir. Deixou a Ucrânia no chamado vácuo e, depois de tempos, dispôs de dois horários – ao parecer estrategicamente – que tornaram o encontro inviável. Na chegada de Zelenski ao Japão, Lula vira o rosto e não o cumprimenta, ato duvidoso para um semeador da paz. Seus apoiadores defendem tais atitudes sob o argumento de um Brasil neutro perante a guerra, mas pergunto: uma disposição aberta e clara ao diálogo faria do Brasil um aliado? A disposição da Índia não a fez. Mostrou-se disponível, ouviu, dialogou e saiu neutra tanto quanto entrou na reunião. Por fim, as atitudes de Lula não revelam um interesse pela neutralidade, mas uma inclinação pouco discreta a Moscou.

Marcelo Melo Ramos

Verborragia

Mas a guerra da Ucrânia não seria resolvida por Lula “numa mesa tomando cerveja”?

Joaquim Quintino Filho

Difícil de convencer

Zelenski, o presidente da Ucrânia, se reuniu com dez chefes de Estado e governo, além do presidente do Conselho Europeu durante a cúpula do G7, realizada no fim de semana em Hiroshima, no Japão. Um dos principais temas tratados com todos foi a chamada “fórmula da paz” objetivando ao fim da guerra com a Rússia. Como Lula não dispunha de agenda para se encontrar com o líder ucraniano, o Brasil ficou de fora. Afinal, “quando um não quer, dois não se encontram”. É uma pena, pois a criativa fórmula do nosso Mandela Lula da Silva de ir acrescentando garrafas de cerveja na mesa até as partes se renderem e estabelecerem a paz poderia ser proposta e, quem sabe, até vir a ser testada na prática. O nosso presidente não só não propôs nada, como foi o único líder presente que nem sequer cumprimentou Zelenski. A imprensa internacional percebeu a indelicadeza. Está ficando cada vez mais difícil de tentar convencer o mundo de que o Brasil mantém uma posição de neutralidade neste conflito.

Jorge Alberto Nurkin

Ingenuidade

“O que eu sinto é que nem o Putin nem o Zelenski estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz,” disse Lula. Eu me pergunto: há interesse na paz? Putin dirá que não e Zelenski, também. Ou Lula é um ingênuo ou se acha com poderes divinos, viajando e almejando ser o “anjo da paz”. É melancólico e triste ver um presidente que se expõe ao mundo dessa maneira, mas pouco trabalha para resolver nossos problemas internos.

Roberto Solano

Bares e restaurantes

Capacitação em ESG

Ótima a iniciativa da Coca-Cola, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de lançar um curso de capacitação em práticas ESG (questões ambientais, sociais e de governança corporativa) para bares e restaurantes (Estado, 21/5, B9). Espero que inclua pontos como respeito à vizinhança dos estabelecimentos, em especial à não ocupação irregular de calçadas atrapalhando os pedestres, geração de barulho e demais incômodos aos que moram nas suas proximidades.

Jaques Mendel Rechter

Racismo no futebol

Baila, Vini Jr.!

Diante da contínua, inadmissível e abominável ola de manifestações racistas da torcida espanhola contra o craque Vini Jr., cabe dizer que, se o jogador deixar o Real Madrid por causa das ofensas, dará a vitória aos que o insultam criminosamente. Mesmo com o orgulho e a honra profundamente feridos, ele deve seguir em campo bailando e goleando os adversários, num cala-boca aos torcedores que o chamam de “macaco”. Causa espécie e desgosto que haja lugar para o condenável preconceito racial no esporte que consagrou o Rei Pelé como o maior jogador de todos os tempos. Baila, Vini Jr.!

J. S. Decol

PETRÓLEO DA MARGEM EQUATORIAL

Não é preciso muito bom senso para perceber que as distâncias aproximadas de 160 quilômetros e 500 quilômetros, respectivamente, da costa do Amapá e da Foz do Amazonas, até a região do mar em que a Petrobras tem um projeto de prospecção de petróleo, são muito, muito longas. Se, apesar dessa distância, o impacto ambiental será significativo, só uma análise técnica apurada e detalhada poderá estabelecer. A decisão do Ibama, orientada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de abortar o projeto, não só não foi técnica, mas impulsiva, ideológica e iminentemente política, uma vez que Marina não quer o repeteco do que aconteceu com o episódio de Belo Monte, que culminou com sua saída do governo de Dilma Rousseff e do PT. Situações completamente diferentes. Empunhar a bandeira da proteção ambiental é louvável e necessário. O que é condenável é descambar para o preciosismo impensado. A credibilidade do governo, que já não anda boa, piora.

Luciano Harary

DANOS IRREPARÁVEIS

O Brasil se mostrou completamente despreparado para lidar com um derramamento de óleo em alto mar como o que atingiu milhares de quilômetros do litoral nordestino. Até hoje as causas desse derramamento não foram esclarecidas, falaram até que o óleo veio da Venezuela, que fica a milhares de quilômetros de distância, ou de um navio fantasma no litoral da África. O fato é que o óleo derramado no mar pode sim percorrer milhares de quilômetros e causar danos irreparáveis pelo caminho. O argumento usado pelo presidente Lula da Silva de que a exploração de petróleo no entorno da Foz do Rio Amazonas se dará a 500 quilômetros de distância do maior rio do mundo é completamente inócuo e demostra o total despreparo das pessoas envolvidas na tomada de decisão. O Ibama fez muito bem de exigir muitas salvaguardas para pensar em aprovar a exploração de petróleo em lugar tão sensível.

Mário Barilá Filho

VOCAÇÃO BRASILEIRA

É completamente fora de propósito o governo se indispor com o setor do agronegócio. Não fosse o agro, estaríamos em situação muito ruim. O agronegócio tem sido o responsável pelas nossas contas externas estarem bem arrumadas com saldos comerciais pela criação e fixação do trabalhador no campo e por ser responsável por um terço do PIB brasileiro. Vamos todos apoiar o agronegócio, porque o Brasil descobriu sua verdadeira vocação e está fazendo bonito no cenário internacional e nacional.

Marco Antonio Martignoni

RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS

Faz bem o presidente Lula não se metendo com a guerra Rússia-Ucrânia. A sua palavra e, consequentemente, a do Brasil, pouco ou nada influenciariam nos destinos do conflito. Pelo contrário, além de não produzir resultados, poderão prejudicar nossas relações com os contendores. Na crise alavancada pela luta, boa parte dos combustíveis que a Rússia deixa de entregar à Europa vem para o Brasil e pode estar ajudando na política de redução de preços da Petrobras. O presidente, na verdade, nem deveria ter falado sobre o assunto, ainda que, recentemente, o tenha feito em tese. Como se diz popularmente, essa é uma briga de cachorro grande (Otan, União Europeia e países ricos e armados) que não temos forças para competir ou enfrentar. Nada impede que o Brasil fale contra a guerra, mas sem assumir um dos lados, já que ambos são países de nossas relações diplomáticas. O próprio presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, não compareceu ao encontro que tentaram articular com Lula. Deve ter visto sua inutilidade e preferido aproveitar seu tempo em atividades supostamente mais produtivas. Quanto a Lula, se realmente quer promover a paz, deve baixar a bola e fazer esforços para evitar a nefasta guerra política que assola nosso país. Seria bem mais aproveitável.

Dirceu Cardoso Gonçalves

CASO DALLAGNOL

O ex-procurador Deltan Dallagnol deveria, ao invés de criticar a Justiça pela perda do mandato, acatá-la e respeitá-la, já que o mesmo foi integrante do Ministério Público Federal (MPF), que é braço de apoio à própria Justiça brasileira. Um fato ridículo que ocorreu no dia da Marcha para Jesus, 21/5, aqui em Curitiba, foi ele e seu amigo senador Sergio Moro usarem o evento cristão para subir ao trio elétrico e fazer discurso odioso contra políticos e a Justiça. Dois cidadãos que foram, para alguns, os “salvadores da pátria”, baluartes da Justiça, agora fazem verdadeiro circo contra os Poderes constituídos.

Célio Borba

GRATIDÃO COMO CRITÉRIO

Ao cassar o mandato de Deltan Dallagnol, numa sentença relâmpago e parecendo voto combinado, o ministro relator Benedito Barbosa, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez um gesto de agrado ao presidente Lula, a fim de conquistar uma das vagas ao Supremo Tribunal Federal (STF). O mesmo acontece com a indicação de Cristiano Zanin – uma recompensa por tê-lo tirado da cadeia. Gratidão passou a ser o principal critério de escolha, e não mais o notório saber jurídico e reputação ilibada. Uma vergonha.

Deri Lemos Maia

EXPERIÊNCIA COMO JUIZ

Os articulistas Carolina Nabarro Munhoz Rossi e Roberto Luis Troster foram ao cerne da questão ao escreverem o artigo A escolha de juízes do STF (Estado, 22/5). Destacam: a opção deveria recair sobre alguém com vasta experiência como juiz, afinal, o indicado será um juiz. A vasta capacidade intelectual é um atributo necessário, pois decidirá na instância maior da Justiça sobre os mais diversos casos. Reputação ilibada se exige de todo cidadão.

Paulo Tarso J. Santos

APERFEIÇOANDO O MAIS MÉDICOS

Quando de sua implantação, o Programa Mais Médicos se revelou limitado em razão do isolamento do profissional, desprovido do mínimo necessário à prática da medicina, além de uma fórmula remuneratória que beneficiava o país de origem em detrimento do médico. Dessa forma, é bem-vinda a nova opção remuneratória (Mais Médicos pagará até R$ 1 milhão a quem ficar 4 anos, 22/5, A12). Entretanto, não foi informado se haverá e como será o suporte logístico na atuação desse profissional. Aliás, na leitura da matéria percebe-se certa dificuldade em conjuminar o programa com as residências médicas dos cursos de Medicina. Outro aspecto a ser considerado é que o médico, sem o suporte complementar de outros profissionais de áreas correlatas, como biomedicina e enfermagem, associado ao fornecimento de equipamentos básicos de laboratório de análises clínicas e raios X, para complementar sua atuação, bem como de um suporte regular de telemedicina, ficará muito limitado em seu atendimento. Portanto, para que o Mais Médicos efetivamente atinja seus objetivos médico-assistenciais, é necessário o seu aperfeiçoamento. Permanecendo como proposto, presta-se muito mais para um desregrado jogo eleitoral do que o efetivo atendimento médico à população carente.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

EDUCAÇÃO CLAUDICANTE

Muito oportuno o editorial Intermináveis tropeços na educação (19/5, A3) e a iniciativa do Estadão e parceiros destacando a necessidade da recomposição das aprendizagens. A frase “o cenário é desolador” reafirma uma realidade que explode no comportamento agressivo de alunos, ex-alunos e indivíduos que um dia sofreram o “bullying”. Esses gestos sistemáticos atingem não apenas a parte física, mas principalmente a psicológica, e as marcas de intimidação, humilhação e xingamentos permanecerão no comportamento dos indivíduos. O resultado é o fato de que estão chegando ao noticiário criminal, com morte tanto de alunos como de professores. A educação não está apenas perdendo seu valor de apoio à formação de conhecimentos em diferentes áreas do saber, mas também a solidificação do caráter de humanização. Falar de educação é revelar uma sociedade de incertezas e vacilos que está em dúvida sobre qual caminho deveria seguir, pois depende, e muito, do comportamento de seus políticos que não possuem escolaridade suficiente para enfrentarem os excruciantes dilemas do povo brasileiro. A educação em todos os níveis está hesitando pelos caminhos apresentados pelo subdesenvolvimento do pensar e agir dos seus líderes, que ainda se apoiam em estruturas resultantes de opiniões ultrapassadas. A esperança que o governo nos apresentou está lentamente morrendo com a falta de Educação, com “e” maiúsculo.

Tibor Simcsik

ATAQUES RACISTAS

O governo Lula vai chamar a embaixadora da Espanha para dar explicações sobre os sistemáticos ataques racistas sofridos pelo jogador Vinicius Jr., do Real Madrid. Muito bem, presidente. Poderia aproveitar e chamar a direção do Corinthians, seu time do coração, para dar explicações sobre os gritos homofóbicos no jogo contra o rival São Paulo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

DESTAQUE NO FUTEBOL BRASILEIRO

Penso que a melhor resposta para o futebol e a honra do jogador é voltar para o Brasil, onde ele será respeitado e, com certeza, um destaque no futebol brasileiro. Chega de racismo! Vamos valorizar o negro (como foi Pelé) e o futebol nacional. Acorda, Vinicius, o Flamengo te espera de braços abertos.

Roberto Solano

ORGULHO LATINO

Manifestações racistas entre europeus não nos deveriam surpreender, originários que somos de regiões colonizadas por ibéricos. Dispensável discorrer sobre atrocidades praticadas contra africanos e nativos por portugueses e espanhóis. O “modus operandi” colonizador é tema da obra seminal do uruguaio Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina – que deveria ser leitura obrigatória no currículo de escolas e faculdades. Os brasileiros que recentemente se refugiaram em Portugal estão sentindo na pele os efeitos da xenofobia, notadamente no trato a seus filhos nas escolas de lá. O etnocentrismo é uma “doença” enraizada e difícil de curar por meio de medidas de âmbito racional. Muita coisa precisaria acontecer para que os europeus deixem de se achar um povo superior, com os desdobramentos decorrentes. Síndrome que gerou os frutos amargos do arianismo e do nazifascismo. Por isso, só tenho a desejar que o atacante do Real Madrid resgate o orgulho latino de seu nome de batismo, rejeitado pelo mercantilismo “desenvolvido”. Volte a ser Vinicius Jr., e venha de novo brilhar em seu time de origem, rubro e negro, como você.

Patricia Porto da Silva

ATITUDE ANTIRRACISTA

Racismo é crime e os constantes atos contra esportistas revelam o mais podre de nossa natureza. E esses são os casos mais notórios, envolvendo gente conhecida em jogos com grande número de espectadores. O racismo estrutural é o do dia a dia, invisível para quem não tem na pele a marca do preconceito. Sejamos antirracistas, denunciando todo e qualquer ato racista.

Adilson Roberto Gonçalves

ABREVIANDO A MORTE DA ARTE

A matéria Música e vídeo acelerados: de que forma isso afeta o cérebro, 21/5, C10-C11) revela mais uma mania da sociedade da ansiedade mórbida. Era só o que faltava. Não falta mais essa cereja no bolo da maluquice geral que infesta o mundo dos apressados em contínua aceleração. Nada mais antimusical do que empurrar as notas musicais, atropelando a melodia, e nada mais antivisual do que apressar a visão, fora de um contexto, em que aceleração de um filme ou vídeo é uma técnica eventual naquela narrativa. Mesmo assim, antinatural e abusiva para olhos e ouvidos. Acelerar sons e imagens para apressar o tempo é um caminho para abreviar a morte da arte, da música, do olhar e da vida. Vida acelerada para morte antecipada.

Paulo Sergio Arisi

LEANDRO KARNAL

A crônica de domingo de Leandro Karnal (Os preços, 21/5, C12), além de muito interessante e como sempre muito bem escrita, me fez lembrar o que meu pai dizia sobre a mentira, que eu nunca entendi muito bem. Se fosse possível, gostaria de saber do professor e filósofo qual a ideia dele sobre “a mentira é o apanágio da virtude”. Pela leitura da crônica, tive a impressão de que ele também sugeriu algo parecido.

Maria Gilka

