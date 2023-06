Cristiano Zanin

Aprovado no Senado

É com espanto e tristeza que recebi a notícia da aprovação por 58 votos favoráveis dos senadores, com a conivência da sociedade civil e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF) – como se constitucional fosse –, da nomeação do advogado Cristiano Zanin como ministro do STF, após indicação do digníssimo presidente da República, o sr. Lula da Silva, seu ex-cliente. Qual é, mesmo, o número daquele artigo da Constituição Federal? Ah, o artigo 37, em que se lê expressamente: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Maria Cristina Fernandes

crisfer25@gmail.com

São Paulo

*

Notórias amizades

Não sei por que andam tão preocupados com a troca de Ricardo Lewandowski por Cristiano Zanin. É mera troca de seis por meia dúzia. Pouco importa o notório saber jurídico, para chegar ao Supremo o que vale, mesmo, são as notórias amizades.

José R. de M. Soares Sobrinho

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

Votos favoráveis

Bem, pelo menos agora sabemos que temos no Senado 58 senadores com “notável saber jurídico”.

Mario Miguel

mmlimpeza@terra.com.br

Jundiaí

*

Mudança urgente

Já está mais do que na hora de a escolha de ministros para as Cortes superiores do País ser atribuição de pessoas de amplo conhecimento jurídico, e não de exclusiva indicação do presidente da República, com a complacência do Senado Federal.

Bernardo Szyflinger

bernardo@bernardoszyflinger.com.br

São Paulo

*

Congresso Nacional

Princípio da igualdade

Em texto certeiro, o professor e antropólogo Roberto DaMatta expõe sua indignação contra o Projeto de Lei 2.720/23, que tipifica crimes de discriminação contra pessoas expostas politicamente, e seu “conteúdo despótico e antidemocrático”, fruto que é de “um aborto desta barafunda político-jurídica” (Estado, 21/6, C5). Reacionarismo, torpeza, excrescência e atentado contra o princípio republicano da igualdade ajudam a classificar essa “reacionária tentativa de restauração da nobreza”. Associo-me ao “modesto e cancelado estudioso do permanente e ileso elitismo (de direita e de esquerda)” e, como ele, me sinto ofendido e indignado com os persistentes privilégios, os penduricalhos, os orçamentos secretos, o toma lá dá cá entre Executivo e Legislativo, o escárnio e o cinismo de “pessoas politicamente expostas” que se julgam “mais iguais do que as outras”, para usar expressão de George Orwell, em A Revolução dos Bichos. Que o texto de Roberto DaMatta chegue ao Senado, a tempo de servir de reflexão aos senadores que deverão apreciar serenamente o ainda projeto de lei. E que chegue rapidamente ao Executivo, a quem caberá a responsabilidade de sancioná-lo ou vetá-lo.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Inflação

Não somos a Argentina

Só quem se lembra e, sobretudo, quem viveu o fenômeno da hiperinflação brasileira nos anos 80 conhece bem o significado dessa chaga. O valor da moeda se pulverizava no dia a dia diante da remarcação diária dos preços, gerando deturpações econômicas as mais diversas, recessão, desemprego e pobreza. O Plano Real, implantado por FHC, lidou com as causas da inflação, conteve os gastos públicos e introduziu o conceito de responsabilidade fiscal. Graças à política do Banco Central (BC) brasileiro de contenção da inflação por meio do aumento dos juros, o fantasma da hiperinflação está longe. Essa é a reflexão que tem de ser feita ao observar a tragédia que acontece na Argentina, cuja inflação bate os surreais 110% ao ano (Argentinos lotam restaurantes para gastar hoje o dinheiro que valerá menos amanhã, 19/6). Portanto, fato é que nosso BC cumpre de forma exemplar seu papel e Lula, em vez de atacar sistematicamente o presidente do banco, deveria agradecer aos céus e ao BC que não somos hoje a Argentina.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VÍCIOS DE ATUAÇÃO

Cristiano Zanin, ex-advogado particular de Lula da Silva, foi indicado por este para ocupar a vacância no Supremo Tribunal Federal (STF) originada pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski, do qual herdará a relatoria de mais de 500 processos. O referido causídico acaba de ser aprovado em sabatina regulamentar no Senado, estando, portanto apto a assumir a vaga. Hoje com 47 anos, poderá permanecer na Suprema Corte por 28 anos, até os 75 anos de idade. Vamos combinar que se trata de um período exagerado de permanência em cargo tão importante, fato insólito que afeta, com números semelhantes, a situação e o futuro dos demais membros do colegiado, e cristaliza, como facilmente se observa, vícios de atuação, com reflexos na distribuição pouco oxigenada da Justiça. Já passou da hora de se iniciar um debate sobre os requisitos e qualificações dos candidatos a ministros, mediante, por exemplo, a exigência de títulos que comprovem objetivamente o saber jurídico pertinente à função e a criação de uma espécie de mandato por tempo limitado.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

OBVIEDADES

O advogado Cristiano Zanin só respondeu obviedades na sabatina do Senado para ser aprovado. Alguém lembra as respostas de outros ministros aprovados pelos senadores? Assim funciona uma das instituições mais importes da República.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

‘HABEMUS’ MINISTRO

Depois da conversa fiada entre os senadores e o dr. Zanin, vimos a fumacinha branca que saiu pelas janelas do plenário. O editorial Senado tem o dever de rejeitar Zanin (21/6, A3) com certeza não foi lido por nenhum político sério, do contrário teriam vetado o nome do nobre advogado. Ou leram e estão se lixando para o que pensam os brasileiros, que com seus impostos sustentam todo o sistema. Este periódico tem que voltar a investigar e bater forte, chega de dar moleza para políticos oportunistas.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

LULA E ZANIN

Na eleição do mais honesto, a esperança venceu o medo. Na aprovação do seu advogado, a hipocrisia suplantou a falta de vergonha. É, o Brasil voltou...

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

PAÍS SURREALISTA

Como se viu, a aguardada e badalada “encenação” da sabatina que acabou por aprovar pela larga margem de votos de 58 contra 18 o advogado pessoal do presidente Lula, Cristiano Zanin, como novo supremo ministro do STF, fez parte de um teatro ensaiado “para inglês ver”, em que os senadores, com perguntas protocolares e enfadonhas, fingiram questionar o questionável saber jurídico do candidato, enquanto este, um advogado sem mestrado nem doutorado, fingia responder. Vida que segue neste macunaímico país surrealista de ponta cabeça, onde, no final do filme de bang-bang caboclo, o xerife vira bandido e o bandido vira mocinho e presidente.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SERGIO MORO

Se já era vergonhosa e criminosa a atuação de Sergio Moro enquanto juiz e ministro interesseiro, foi ridícula sua participação na arguição de Cristiano Zanin. Como pode um senador se basear em fake news para fazer uma pergunta a quem integrará a mais alta Corte do País, no caso, se havia sido padrinho de casamento do presidente da República? Imagina-se a base de sustentação de suas propostas parlamentares.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

MUDANÇA DE LADO

Cristiano Zanin, ao ser sabatinado no Senado, ironizou Sergio Moro, dizendo que não vai mudar de lado. O único lado conhecido do advogado da terra da pamonha é o de Lula. E alguém tem dúvida a respeito disso?

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

‘QUEM INDICA’

Sabe-se que o QI, quociente de inteligência, é o que importa em outros lugares do planeta. Aqui, no nosso cantinho, o QI que importa é o famoso “quem indica”. Sempre foi assim, e continua sendo. Também foi, é e sempre será imoral o fato de os presidentes da República usarem o direito constitucional de indicar ministros do Supremo Tribunal Federal não dentre os três nomes da lista apresentada pelo plenário do tribunal, mas um qualquer que lhes aprouver. As escolhas têm sido desastrosas e, o pior, com a subsequente aprovação quase que unânime dos senadores da República, que deveriam barrar as indicações de pessoas que representam apenas uma vontade pessoal do presidente em premiar ou o advogado que lhe foi favorável na defesa de alguma ação, ou um parente próximo, como fez Fernando Collor de Mello ao indicar o primo. Já passa da hora de esse direito escrito na Constituição de 1988 ser rediscutido.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

GUARDIÃO DA MOEDA

Lula chama de irracional a decisão do Banco Central (BC) de continuar com a taxa de juros a 13,75%. Não deixa de ser irresponsável o governo Lula que gasta sem medida e não sinaliza com corte de gastos. O inconformismo de Lula na verdade é ter de engolir o presidente do BC que não é de sua cota, mas que tem autonomia e é também o guardião da moeda. Resumindo, deve ser muito difícil proteger um cofre cheio de dinheiro quando ratos famintos ficam tentando arrombar a sua porta. Realmente é preciso ter cadeados fortes.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

CAMPOS NETO

O próprio presidente do Banco Central declarou que suas decisões não são apenas técnicas quando vestiu uma camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Não sou economista nem político, assim, acompanhando as diferentes versões sobre a taxa Selic, não posso descartar o fato de que Roberto Campos Neto é bolsonarista, como demonstrado explicitamente no dia das eleições. Ele se explicitou na crença de que Bolsonaro seria eleito e assim não seria questionado com a reeleição de seu “mito imbrochável”. Ele se colocou como bolsonarista e assim será visto até o final de seu mandato.

Márcio Costa Rodrigues

marciocr.go@hotmail.com

Macapá

*

REFORMAS DEMORADAS

Como são demoradas as reformas que tanto a nossa sociedade necessita! Parece-me que cada presidente eleito só tem uma bala na agulha. Jair Bolsonaro conseguiu a duras penas a reforma previdenciária. Lula agora está tentando a reforma tributária e acho que ficará por aí. Resta saber se o nosso próximo presidente conseguirá fazer a reforma administrativa, pois haja pagamento de impostos para sustentar o serviço público ineficiente! Não quero dizer que todo o serviço público é ineficiente, mas todos sabemos que temos boa parte de nossos impostos sem retorno de bons serviços para o povo. Desde FHC 2 uso do meio que tenho, o voto, para mudar o Brasil. Queremos reformas para um Brasil mais justo para todos e não para determinados grupos da sociedade. Iguais perante a lei e iguais perante o Fisco. Será que a reforma tributária será assim?

Marcos Ribeiro Jacob

marcosrjacob@hotmail.com

São Paulo

*

ESTADO IMPESSOAL

O filho do atual presidente dos EUA foi condenado (em acordo) por mentir e por evasão fiscal. Não é porque um indivíduo é filho do presidente que a Justiça deixa de funcionar. Aqui no Brasil, temos “esquentamento” de dinheiro via loja de chocolates; compra de imóvel em dinheiro; sítio em nome de “amigos”; triplex; compra de empresa de “games” por empresa com concessão pública a preço estratosférico, etc. Tantos os filhos quanto os progenitores envolvem-se em casos pelo menos suspeitos, e a Justiça não anda. Não existe distinção por coloração ideológica nessas maracutaias. O mandatário de plantão tem que ser “reverenciado” pela máquina estatal (incluso o Judiciário), pois tem o poder de conceder benesses. O Estado impessoal não existe.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SUCESSO NA ENGENHARIA

Petroski dizia: “O sucesso na engenharia vem do entendimento de como as coisas quebram e falham”. Em 1839, foi instituído um prêmio chamado Flâmula Azul, que visava a reconhecer e dar publicidade aos navios mais rápidos nas travessias transatlânticas. O Titanic, com seu projeto altamente inovador, era candidatíssimo a ganhar a honraria. Infelizmente, em 14 de abril de 1912, o Titanic teve o casco perfurado após sua batida em um iceberg em alto-mar. O afundamento do navio causou aproximadamente 1.500 vítimas fatais, como é bem conhecido. Em 2021, o CEO da OceanGate, empresa responsável pelo submersível que viajava numa excursão submarina aos restos do Titanic, disse que “gostaria de ser lembrado como um homem inovador” e comentou que “havia quebrado algumas regras”. Obviamente que “com lógica e boa engenharia”.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

EXEMPLO DE IRRESPONSABILIDADE

Multimilionários ociosos e mórbidos, em busca de sensações perigosas, mergulharam numa cápsula precária para visitar a fantasmagórica carcaça do mítico transatlântico Titanic, que jaz no fundo do mar desde 1912, quando morreram mais de 1.500 pessoas. Os cinco aventureiros vão juntar-se às vítimas do Titanic, um exemplo da irresponsabilidade e arrogância da humanidade. Fossem os cinco passageiros simples refugiados pobres, não seriam manchetes na imprensa mundial.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

PERDIZES

Sempre que escuto o termo “Plano Diretor” penso que se trata de um plano para dar direção à gestão do crescimento da cidade. Entretanto, nos deparamos com um plano para direcionar a construção de mais prédios na cidade e não necessariamente moradias. Penso que o plano deveria contemplar coisas como: ajardinamento da cidade, criação de pequenos jardins a cada um ou dois quarteirões, calçadas mais verdes, mais coleta de lixo seletiva. Esses pontos deveriam abranger toda a cidade para que pudéssemos viver num local mais amigável, fresco e sombreado. A atual construção de prédios acabou inclusive com os jardins dos edifícios. Agora temos prédios que chegam ao limite do possível, com lojas no térreo. Não é um fato de todo ruim, mas não há compensação a este fato. Nunca vi e nunca verei os órgãos diretivos brigando por algum terreno para criação de praças, sempre ocorre por pressão das pessoas que residem no entorno. Quando votamos nos dirigentes esperamos que eles estejam lá para nos defender, mas não é isso que ocorre. Eles passam a defender o interesse das construtoras. Infelizmente. O que ocorre no meu bairro atualmente é de causar extrema indignação. Com a desculpa da construção do metrô, o bairro está cheio de prédios novos. Alegam que as pessoas usarão o transporte público. Ledo engano. Vai encher as ruas com mais carro e ônibus e estragará aquele que era considerado um bairro tranquilo, apesar da presença da PUC nas imediações.

Rosana Lazzarini

rosana.fototerapia@gmail.com

São Paulo