Imposto sobre a jogatina

Escandaloso

Na ânsia de arrecadar, o atual governo não faz cerimônia. Agora, está propondo a edição de uma medida provisória (MP) para taxar a jogatina online, infringindo escandalosamente a Lei das Contravenções Penais, vigente no País (Decreto nº 3.688/1941). Por uma questão de coerência, já que a atividade ilegal dos jogos de azar poderá ser incluída na fonte de receitas do governo, não faz sentido deixar fora da MP o tráfico de drogas ou a venda de órgãos humanos, por exemplo (ver editorial O escandaloso jeitinho de tolerar o ilegal, Estado, 21/7, A3). Infelizmente, é assim que funcionam as coisas neste governo do PT: as leis são para inglês ver. Em vez de reprimir uma atividade ilegal, com esta taxação absurda o governo legaliza as “apostas de quota fixa” que foram incluídas no texto de uma MP de 2018 e que dependem de autorização ou concessão do Ministério da Fazenda.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

O silêncio do MP

Boa a reflexão do editorial sobre os jogos de azar no Brasil (21/7, A3). É pertinente entender que tudo o que é dúbio gera conflito ou passividade. Se o jogo é proibido, mas há brecha para movimentar uma fábrica de dinheiro, é provável que pensemos que envolva corrupção para essa permissão. O silêncio do Ministério Público (MP) atesta para os inquietos que esta parte de nossa força de trabalho é diferente e tem motivações diversas que limitam sua atuação. Então, se há dúvida sem esclarecimento, há permissão para interpretar a bel-prazer, e isso, somado ao silêncio e aos jabutis, põe mais lenha na fogueira.

Carlos Gomes Ritter

Caxias do Sul (RS)

Debate no Congresso

As empresas de jogos online que atuam no País hoje, cujos donos ninguém conhece, estão na mira da Receita Federal. O Congresso Nacional, ao invés de trabalhar para bani-las do País, finge-se de morto – provavelmente tem gente sendo financiada por uma bet qualquer. O governo, ao invés de pensar em taxá-las, deveria impedir que mais jogos sejam jogados pela população – já bastam as dezenas de jogos da Caixa Econômica Federal. Basta de hipocrisia. Onde está a bancada evangélica, por exemplo?

Rafael Moia Filho

Bauru

Reforma tributária

A missão do Senado

A missão inescapável do Senado, artigo excepcional assinado pelo economista Felipe Salto (Estado, 20/7, A6), trata de esclarecer e chamar a atenção sobre pontos fundamentais, que não podem ser ignorados pelo Senado, da PEC 45, que passou atropelada pela Câmara dos Deputados no início deste mês. O texto elenca oito desafios para o Senado, que tem tempo suficiente para uma análise responsável e dar atenção especial ao resumo claro e objetivo do economista. “A missão de consertar a PEC 45 é nobre e inescapável.” O caminho das pedras foi dado, sigam em frente.

Sergio Dafré

Jundiaí

Cracolândia

A solução pela saúde

O governador Tarcísio de Freitas desistiu de remover a Cracolândia para o bairro do Bom Retiro, mas isso não é um problema. A Cracolândia existe há três décadas. Ao longo desses anos, vimos sucessivas tentativas de governos de resolver a questão, todas infrutíferas. Hoje, qualquer ideia de remoção da área levanta a oposição da população da área de destino e a reação de quem lucra – tanto ilegal como legalmente – com a exploração dos zumbis que circulam na área. A prática já demonstrou que medidas de força pura não produzem efeitos na Cracolândia, só mudam o problema de um ponto para outro da cidade. É preciso haver ação coordenada, com cada ente público ou social fazendo sua parte, oportunizando a assistência aos que dela necessitam. As vítimas da Cracolândia não devem ser reprimidas nem perseguidas, mas socorridas. Levadas a um hospital de referência, onde um médico possa determinar seu tratamento, se ambulatorial ou internação. Internar a vítima é tarefa médica, não do governador, do prefeito ou do juiz de direito. O melhor que essas autoridades têm a fazer é, cada um na sua área, colaborar para a instalação de hospitais especializados no tratamento de drogados – no mesmo esquema das UTIs de emergência da covid-19 – e facilitar o acesso dos necessitados. Sem isso, vai-se continuar a enxugar gelo.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram uma redução de mortes violentas no País no ano passado. Entretanto, os crimes de feminicídio, estupro, estelionato e roubo e furto de celulares aumentaram, o que exige de nossas lideranças governamentais providências urgentes para conter tais crimes, sob pena de termos no futuro que está a nossa frente uma situação de perigo em toda a nossa sociedade que nos impeça de voltar a crescer.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

APLICATIVOS FINANCEIROS

Jamais vou guardar meu dinheiro na coisa mais roubada do Brasil: o celular! No meu celular não tem aplicativo de banco, cartão, Pix nem nada relacionado a dinheiro.

Renato Maia

Prados (MG)

JOGOS DE APOSTA ONLINE

De olho no aumento da arrecadação de imposto, ao que se escuta, o governo entabula taxar os jogos online. Duas questões: se a jogatina é proibida no Brasil, as autoridades deveriam derrubar os sites, como já foi feito com centenas de perfis de influenciadores, ao invés de querer encontrar vantagem no que rola irregularmente. Devem ter se esquecido das casas de bingo. Com o lobby permitiram, deu no que deu, mandaram fechar e proibiram.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

FINANÇAS EM JOGO

Realmente assustador a maneira como a lei é desobedecida no Brasil, principalmente quando há finanças em jogo (O escandaloso jeitinho de tolerar o ilegal, 21/7, A3). A flexibilidade de nossas autoridades no País que se diz democrático é chocante: tem dinheiro na parada, às favas com leis e regulamentos, dizem os que realmente mandam, ou seja, os endinheirados e seus serviçais que sempre querem mais.

Ademir Valezi

São Paulo

SEGURANÇA DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES

Na semana passada vimos muita polêmica sobre a saída do MEC do programa de escolas cívico-militares. Um dos argumentos era a segurança dos alunos. Entretanto, no grêmio recreativo de militares de Uberlândia, numa típica festa junina, com quadrilha e a presença de famílias (com crianças), ocorreu um tiroteio com dois óbitos e feridos. Dá para confiar plenamente em segurança nas escolas cívico-militares?

João Paulo M. Parreira

São Caetano do Sul

DESMILITARIZAÇÃO

Concordo em gênero, número e grau com o editorial O erro das escolas cívico-militares (14/7, A3); temos que desmilitarizar o País.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

CAUSAS DO PÉSSIMO APROVEITAMENTO ESCOLAR

Ao decidir sobre a implantação de escolas cívico-militares, o governador de São Paulo e de outros Estados, todos adeptos do bolsonarismo, demonstram que não entendem absolutamente nada sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo quando se trata de pretender melhorar as condições da educação para a população mais pobre, se for esse mesmo o real interesse. Esses senhores são incapazes de entender que a falta de disciplina é um sintoma e não a causa que torna o ensino tão difícil. Crianças e adolescentes, provindas de ambientes geralmente muito conturbados e desestruturantes, tendem a ser mais ansiosas e também mais agressivas e inquietas, até como um desesperado pedido de ajuda inconsciente para seu estado de desamparo. Tais governadores, como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, ao invés de proporem um ensino em total desacordo com as reais necessidades dos que tanto necessitam de um ambiente que lhes deem continência e compreensão, apelam para um viés ideológico-populista que faz lembrar muito o espírito do nazifascismo. O que deveriam fazer, ao contrário de propor um sistema de ensino totalmente anacrônico, que só satisfaz as mentes conservadoras, seria tentar entender em profundidade as verdadeiras causas do péssimo aproveitamento escolar dos alunos das camadas mais pobres da população. Isso sim seria dar uma grande contribuição ao País ao invés de se preocuparem apenas em agradar àqueles que são incapazes de compreender as verdadeiras causas das limitações de grande parte das crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas por total falta de recursos e que na maioria das vezes encontram nelas seu único refúgio de proteção e de saciar a fome, não só física mas também afetiva que muitos professores são capazes de prover.

Eliana França Leme

Campinas

DANIEL GOLEMAN

Quantas e quantas vezes citei Daniel Goleman quando o assunto era inteligência emocional! Ao tratar, nas aulas de Administração Escolar e no curso de Licenciatura, da tomada de decisão, era frequente que eu analisasse a importância das emoções e dos sentimentos no exercício da docência e da direção escolar e ressaltasse a necessidade da calma e da paciência na convivência com a comunidade escolar. Considero excelente a entrevista de 15 de julho (Estado, D6) sobre o novo livro do psicólogo, escritor e jornalista, em que ele analisa os benefícios da atenção plena e da meditação para a tomada de decisão. Gosto quando sintetiza que o livro pretende “trazer esse olhar científico sobre a meditação” e o autor faz referência à distinção entre “fé cega e fé inteligente”. Em tempos de tanto ódio, raiva, ansiedade, violência e outras manifestações de comprometimento da saúde mental, certamente o livro Por Que Meditamos: A Ciência e a Prática da Clareza e da Compaixão se candidata ao mesmo sucesso.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

GENTE A SER EXTIRPADA

“Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada”, disse Lula classificando seu antigo aliado de neofascista por ter participado do quiprocó em Roma com o filho de Alexandre de Moraes. Cuidado com esse discurso, presidente. Falar em extirpar gente, demonizando desafetos, é a principal característica de todos os genocidas. E isso não combina em nada com sua imagem de “pacificador” que seu marketing vendeu com tanta maestria para seus eleitores.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EMPOBRECIDA

Não apenas o “habeas corpus”, instituto sociologicamente mais sensível do Direito, está em perigo, como bem sustenta o ilustre advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira (Estado, 15/7, A5). Em vários outros pontos fundamentais à cidadania a Justiça está dando respostas insatisfatórias à sociedade, a exemplo de mandados de segurança e antecipações de tutela. São todos urgentes, mas, por sua importância, devem ser analisados pelos órgãos recursais colegiados, que são a essência dos tribunais, salvo eventuais medidas liminares, que também não escapam da posterior análise conjunta dos julgadores. Entretanto, por decisões monocráticas, em prejuízo de memoriais, entrevistas com o relator e sustentação oral, questões altamente importantes para as pessoas, ficam prejudicadas e, assim, o Judiciário se alivia, empobrecendo a prestação jurisdicional.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO

É muito oportuno o artigo ‘Habeas corpus’ em risco, liberdade em perigo (15/7, A5). Todavia, foi esquecido que o pior dos riscos de qualquer instrumento do Direito é a ausência do contraditório, como verificado na suspeição do senador Sergio Moro no caso da condenação de Lula na Lava Jato.

José Elias Laier

São Carlos

MOTOCICLISTAS

Nem vou falar do barulho excessivo das motos. Vou me ater ao que é ainda mais grave: as motos não estão respeitando mais nenhuma lei de trânsito! Salvo honrosas exceções, os motoboys atravessam faróis vermelhos, andam na contramão, ultrapassam pela direita em alta velocidade e, cúmulo do absurdo, trafegam pelas calçadas, sem nenhum pudor. É muito estresse para a população! Quando é que o poder público vai fiscalizar essa situação? Quando vai fazer uma campanha maciça na mídia, pedindo respeito dos motociclistas pela saúde física e mental dos paulistanos? Cadê a Prefeitura?

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

UNIVERSALIZAR AINDA MAIS O SUS

Os preços e respectivos reajustes dos planos de saúde, principalmente por faixa etária, provocam uma verdadeira diáspora de consumidores. A solução é universalizar ainda mais o SUS e tornar a exemplo do Obamacare uma forma de contribuição de todos de acordo com a renda para que a saúde seja colocada em primeiro plano e a população carente não se veja privada do bom atendimento.

Carlos Henrique Abrao

São Paulo

LENDA DO JAZZ

Aos 96 anos se despede uma lenda do Jazz, o americano Tony Bennett. Cantava com uma leveza e interpretação inconfundível. Encantado com a bossa nova, gravou canções de Tom Jobim e Vinicius de Morais, como Corcovado e Insensatez. Felizmente, deixa uma grande e eterna obra musical. Vá em paz, Bennett, amigo do Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos