Poder Judiciário

O polêmico STF

Você votou nos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)? Não? Nem eu. Mas o STF está decidindo coisas da nossa vida que não são atribuição daquela Corte decidir ou que não encontram explicação plausível nos livros da lei. O marco temporal está na Constituição, por que o STF muda o entendimento a respeito agora? A legalização do aborto não é função do STF decidir, é o povo que decide, por meio dos seus representantes no Congresso Nacional. O STF está julgando mais de 1.300 baderneiros pelos acontecimentos do 8 de Janeiro. Não deveria. Eles deveriam estar sendo julgados na primeira instância. O STF decide, agora, manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, mas a perda dos direitos é um dos itens inerentes ao processo de impeachment. O STF, depois de sete anos, decidiu anular o acordo de leniência da Odebrecht. Por quê? Pergunte aos seus ministros. O STF decidiu, depois de muitos anos, que o foro sobre os processos da Lava Jato não poderia ter sido Curitiba, e sim Brasília. É como se um jogo não pudesse ter sido no Couto Pereira, em Curitiba, mas no Mané Garrincha, em Brasília. A continuar assim, fica aqui uma sugestão: já que os ministros do STF são indicados pelos presidentes da República, daqui em diante os ministros passam a indicar o presidente e não precisamos mais votar em ninguém.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Justiça

Enquanto o nosso STF julga o importante caso envolvendo Dilma Rousseff, se vai cassar ou não os direitos políticos da ex-presidente, que hoje é a presidente do Banco do Brics, já se completaram dez anos do incêndio na Boate Kiss, que aconteceu durante a gestão de Dilma e no qual morreram 242 pessoas. O que dizer aos pais que perderam os filhos e não têm, até hoje, uma decisão da nossa Justiça, uma vez que julgamentos são constantemente postergados? Realmente, o caso Dilma é muito mais importante.

Mendel Szlejf

mendels4@gmail.com

São Paulo

A vaga de Rosa Weber

O STF não faz parte da Presidência da República, logo não faz sentido falar em “confiança do presidente” como critério para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposenta no final do mês. A pessoa escolhida deve ter notável saber jurídico, além de reputação ilibada. Atualmente, o STF tem duas ministras – ou seja, 18% do colegiado, apesar de as mulheres representarem 51,1% da população brasileira. Mas os nomes aventados como candidatos à vaga de Rosa Weber são de homens brancos, não por falta de excelentes candidatas (e negras) que preenchem todos os requisitos. Espera-se que as notícias que têm circulado sobre os candidatos não passem de fake news.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

Flávio Dino no Supremo?

É tão ruim e medíocre a lista de nomes cotados para o Ministério da Justiça, que o bom senso recomenda que Flávio Dino permaneça no cargo.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

Jair Bolsonaro

A última cartada

Jair Bolsonaro disse que “jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição federal” (Estadão, 22/9, A9). Parabéns, Bolsonaro! Fala exemplar de um cidadão de excelente idoneidade moral! Mas, entre nós, você pensou numa brechinha, não pensou?

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

Educação

Bolsa no ensino médio

Pertinente a matéria sobre a política do MEC de oferecer bolsa para o estudante concluir o ensino médio (Estadão, 20/9, A18). No entanto, há que considerar a corresponsabilidade do bolsista, que deveria se comprometer com o desenvolvimento de projetos inovadores de pesquisa, intervenções pedagógicas e ações culturais, sob a orientação professoral acadêmica e escolar. Iniciativas que sejam correspondentes às demandas sociais, econômicas, industriais e tecnológicas do município do estudante. Assim, formam-se novas gerações de profissionais para o mundo do trabalho no/do futuro, ressignificando o sentido da bolsa quanto ao investimento financeiro pelo governo, não só preocupado com a questão da evasão e permanência estudantil.

Dagmar Hunger

dagcynthiafh@gmail.com

Bauru

GAVETAS VAZIAS

O STF deve estar com as gavetas vazias de processos específicos à sua atividade constitucional, pois consta em sua pauta assuntos da alçada do Legislativo. De certa forma é uma intromissão se imiscuir em consumo/comércio de drogas, marco temporal (demarcação de terras indígenas) e aborto, visto que são da competência do Legislativo. Por oportuno, constitucionalmente, os Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) são autônomos e independentes no exercício específico, respeitando os limites das suas funções.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

JULGAMENTO SOBRE ABORTO

Concordo com a posição do jornal no editorial Quem decide sobre aborto é o povo (22/9, A3). No entanto, se o aborto passar no STF, vai ter que discutir a pena de morte também. Inocente versus culpado.

Jane Fátima Paiva Furtado Bedran de Castro

fatimabedran0@gmail.com

Araçatuba

VOTOS VENCIDOS

Em mais uma decisão do Supremo, no julgamento do marco temporal, a dupla de ministros bolsonaristas, André Mendonça e Kassio Nunes, voltou a perder de goleada por 9 a 2. Está lembrando o folclórico Íbis, cá de Pernambuco, que perdia sempre e de goleada.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

MONOCRACIA

Está evidente que com tantas decisões monocráticas do STF fica a impressão de que a nossa Suprema Corte vive em uma monocracia, pois temos 11 autocratas que sem a escolha dos brasileiros atualmente dirigem a Nação. Vamos refletir sobre o que é democracia.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

ESTÁDIO EM PERITORÓ

“O Ministério do Esporte assinou convênio para a construção de um estádio de R$ 4,7 milhões em Peritoró, cidade no Maranhão com 23 mil habitantes, a cerca de 200 km de São Luís. A verba foi destravada neste mês, antes de o maranhense André Fufuca (PP) tomar posse como novo ministro da pasta. As informações são do jornal O Globo.” Assim o Brasil caminha, com os desvios de verbas e interesses políticos (não depreciando a importância da cidade de Peritoró para o esporte nacional), e o presidente Lula, alienado da Silva, falando bonito na ONU... Ana Moser, beijinho, beijinho, tchau, tchau.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

REFORMA POLÍTICA

Não é possível que o Brasil continue nomeando nulidades para os mais altos cargos da República com o único objetivo de satisfazer interesses políticos, leia-se roubar dinheiro público. O novo ministro do Esporte já está desviando dinheiro para sua base eleitoral. O País precisa de uma profunda reforma política, os cargos públicos precisam ser preenchidos por profissionais da área, concursados, e não por leigos. O País precisa impor critérios qualitativos para os postulantes a cargos públicos e acabar com a tradição de roubar dinheiro público.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de setembro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do combate às mudanças climáticas como uma questão global urgente, ressaltando que é preciso agir de forma urgente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Também admitiu que o desmatamento na Amazônia é uma das principais causas das mudanças climáticas. Realmente, o Brasil desempenha um papel de liderança na queima de florestas. De acordo com a inteligência artificial do Bard, com dados do Monitor do Fogo do MapBiomas, entre julho e setembro de 2023 teriam sido queimados 1,1 milhão de hectares no Brasil, uma área equivalente a 1,2 vezes o município de São Paulo. Esse número é 20% maior do que o mesmo período de 2022. A Amazônia concentra 90% da área queimada no período, com 990 mil hectares. O Cerrado foi o segundo bioma mais afetado, com 100 mil hectares queimados, seguido pela Mata Atlântica, com 10 mil hectares. Como ministra do meio ambiente, Marina Silva tem como principais desafios a redução do desmatamento na Amazônia, a proteção da biodiversidade brasileira e o combate às mudanças climáticas. A princípio, ela é a grande responsável pelo que está acontecendo em relação ao assunto. Quando Lula ressaltou a importância de agir, qual a sua ideia: substituí-la por alguém mais eficiente e comprometido ou cobrar dela para que finalmente comece a agir a fim de mudar esta triste realidade? Creio ser a segunda hipótese, afinal, tirar mais uma mulher de seu Ministério e dar seu cargo ao Centrão pode não pegar muito bem junto ao seu eleitorado e sua base de apoio original.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

CALCANHAR DE AQUILES

A credibilidade no belo e certeiro discurso do presidente Lula na ONU tem na ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e na controversa liberação da nova fronteira de exploração de petróleo na Margem Equatorial o seu calcanhar de Aquiles. Não dá para cobrar do mundo algo que flagrantemente não fazemos na nossa própria casa.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

CALOR SELVAGEM

O calor selvagem acena para a sombra e água fresca. Guarda-chuva, boné e roupa leve aliviam o ardente massacre. O forte calor é vingança dos que destroem a natureza e o meio ambiente. O filtro solar é parceiro de fé contra o câncer de pele. O calor derrete os ossos. O picolé e o sorvete são bem-vindos. O brutal calor envelhece o espírito. Esmaga o verde. Azeda frutas. Briga com o suor. Aborrece os nervos. Cega o humor. Destrói alegrias. Entristece sonhos. Adormece o prazer. Desafia vaidades. Provoca tragédias. Esmorece idosos. Bendita água. Protege almas.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

PRAIA NO INVERNO

A imagem da Praia de Ipanema, lotada num dia de semana, com temperatura se aproximando dos 40 graus, ainda no inverno, é um exemplo típico das mudanças climáticas que estamos vivendo. Como falam os cientistas do setor, o mundo precisa sem perda de tempo tomar providências no sentido de evitar as causas de tais perigosas alterações, para que possamos ter um futuro menos catastrófico para a toda a humanidade.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

RIO TIETÊ

O Rio Tietê, histórico, tem ainda águas cristalinas em sua nascente, é navegável, mas não percorre bairros com mansões ou condomínios de luxo, daí o esquecimento de seu valor pela velha e já desgastada politiquice de aldeia. É inconcebível que se ignore o potencial de um rio que percorre algumas das cidades mais importantes de nosso Estado e que poderia ser de grande valor se merecesse a atenção devida. Até quando?

Vera Vailati

veravailati@uol.com.br

São Paulo

RIQUEZAS NATURAIS

Quando o Brasil e seus governantes entenderem que o grande trunfo do Brasil é a sua biodiversidade e suas riquezas naturais, e que sua vocação está na proteção do meio ambiente e nos estudos das mudanças climáticas, o País encontrará o caminho para o desenvolvimento e para a liderança mundial nessas áreas. O Vale do Jequitinhonha, por exemplo, uma região paupérrima, é riquíssimo em lítio, e coloca o Brasil em quarto lugar na produção mundial. O lítio produz baterias, a energia que moverá o mundo.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

ONDE ESTÃO OS GARIMPEIROS

Tenho lido as estatísticas sobre a diminuição do garimpo em terras indígenas. Sem fazer reflexão, inocentemente aplaudi. Para onde estariam indo esses garimpeiros? Por acaso retornaram às suas casas e foram cuidar das suas famílias? Resolveram fazer um sabático? Não. Os jornais não comentam, mas simplesmente estão se deslocando para outras regiões, onde estão devastando tudo como nunca vimos nada semelhante. Alguém acha que a solução é simples? Alguém leva a vida infernal de garimpeiro porque gosta? Não. Essas pessoas não têm opções. Ninguém as ouve, são exploradas e marginalizadas. O mundo está completamente desequilibrado e pede socorro. Os 40°C no inverno é só um dos gritos.

José Pacheco e Silva

josepacheco@later.com.br

São Paulo

FALA SOBRE AUTISMO

O presidente da Câmara Municipal de Jucás, no interior do Ceará, Eúde Lucas, do PDT, afirmou que o autismo é curado “na peia” e “na chibata”. Só se esqueceu de também mencionar que ignorância, burrice e imbecilidade se resolve com escola, educação e compromisso com a moralidade e respeito. O finado Leonel de Moura Brizola, eterno defensor da educação integral dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), e expoente máximo do PDT, deve estar se revirando no túmulo.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

CASSAÇÃO POR RACISMO

A Câmara Municipal de São Paulo não tem lugar para abomináveis, condenáveis e imperdoáveis manifestações de cunho racista nem para vereadores como o famigerado Camilo Cristófaro (Avante-SP), que teve o mandato merecida e justamente cassado por 47 votos dos 51 da Casa. Fora, Cristófaro! Já vai tarde.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo