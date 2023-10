Ataque em escola

Continuamos inseguros

Ataque a tiros em escola de Sapopemba, na zona leste de SP, deixa uma aluna morta e três feridos (Estadão, 23/10). Mais um ataque numa escola e não vejo nenhuma ação do poder público para garantir a segurança e a vida (direitos constitucionais) dos estudantes e profissionais da Educação. São urgentes a instalação de portas com detector de metal e policiais militares, guardas-civis metropolitanos ou seguranças particulares 24 horas nas escolas.

Eliel Queiroz Barros,

professor da educação básica

monoblocosantoandre@hotmail.com

São Paulo

*

Eleição na Argentina

Segundo turno

Com 37% dos votos na eleição de domingo, Sergio Massa acaba de chegar na frente nas eleições argentinas e vai disputar o segundo turno com Javier Milei. O que surpreende é que Massa é o atual ministro da Economia e o país enfrenta uma crise sem precedentes, com a inflação beirando os 140% ao ano. Isso prova que, tanto lá como cá, a gente fica tentando descobrir o que os eleitores andam bebendo. Lá, a economia está em frangalhos, mas o povo escolhe votar no ministro da Economia. Aqui, Lula, artífice do mensalão, é reeleito; enlameia-se no petrolão, e emplaca a sua candidata. Dilma se mostra incompetente para o cargo e, mesmo assim, é reeleita. O povo vota em Bolsonaro para se livrar do PT e, em seguida, vota no PT para se livrar de Bolsonaro. Vai entender!

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Peronismo à frente

O resultado da eleição de domingo na Argentina já era esperado. O candidato peronista Sergio Massa na frente do liberal Javier Milei. A pergunta que fica é: se a Argentina está quebrada, por que os argentinos insistem na manutenção do mesmo grupo no governo? Uma possível resposta seria a predisposição latino-americana para propostas de cunho coletivo, à esquerda. Nossa cultura sempre foi lastreada no culto ao mais fraco, na divisão com os que têm menos e no desprezo pelo vencedor. E Massa é o candidato da esquerda, defendendo um Estado grande e acolhedor. Já Milei tem uma visão liberal, que busca o Estado mínimo e cuja visão sobre a riqueza é de que todos podem e têm a chance de enriquecer. É preciso lembrar que a América Latina não foi educada sob a ética protestante, portanto, no mundo novo, é pecado enriquecer. Nossa relação com o capital e o trabalho é muito diferente da dos norte-americanos, por exemplo – talvez nos Estados Unidos as propostas de Javier Milei tivessem maiores chances de êxito. Mas vamos aguardar o segundo turno na Argentina, em 19 de novembro, porque eleições sempre são uma caixa de surpresas.

Josué Coimbra

josuejfs@yahoo.com

São Paulo

*

Guerra Hamas-Israel

Brasil apoia Israel

Brasileiro apoia Israel e é cético sobre papel do País como mediador (Estadão, 22/10, A8). A razão do resultado da pesquisa da Consultoria Quaest, feita por monitoramento digital, é simples: para nós, brasileiros, matar é crime e é impossível conversar com e muito menos afagar assassinos, como os homicidas do Hamas. Claramente, os brasileiros imaginaram a cena de matadores entrando em suas casas e degolando e assassinando seus familiares.

Jaques Bushatsky

jaques@bushatsky.com.br

São Paulo

*

A guerra e o PT

As explicações de Denis Lerrer Rosenfield, no artigo Hamas (Estadão, 23/10, A5), sobre a desinformação propagada por Lula, o PT e seus satélites, são extremamente didáticas. Só não entende quem está cego pela ideologia e/ou pela estupidez humana.

Carla Zavalloni Proto

czproto@bol.com.br

São Paulo

*

São Paulo

Casa das Rosas

Cumprimento o jornal pela matéria sobre a reabertura da Casa das Rosas (Estadão, 22/10, C1). Apenas aproveito para lembrar e complementar como foi inteligente e eficaz combinar a preservação de um imóvel tombado (relíquia dos tempos dos barões do café, palacete projetado por Ramos de Azevedo) com um importante edifício corporativo, realização do arquiteto e empreendedor Júlio Neves e do saudoso empresário Mário Pimenta Camargo. Que bom seria se outros imóveis tombados, como a Casa das Rosas, pudessem ter um destino tão elegante e tão útil à cidade.

Sergio Vieira

sergio.vieira@svdi.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ELEIÇÕES NA ARGENTINA

Para alívio, ao menos temporário, da maioria dos argentinos e da América do Sul, o candidato à presidência da Argentina, Sergio Massa, irá disputar o segundo turno das eleições com o aloprado ultradireitista Javier Milei. Desnecessário dizer, a situação econômica daquele país é péssima e não existe solução mágica de curto prazo capaz de consertá-la, seja quem for o eleito. Fato é que, em 2018, a maioria dos brasileiros, desgostosos com o governo de então, elegeu um presidente heterodoxo de extrema direita, cuja proposta de “nova política” mostrou-se, ao longo de quatro longuíssimos anos, um desastre descomunal. Seria de ótimo tom, para a Argentina e seus vizinhos, se os argentinos tomassem o exemplo do que aconteceu no Brasil e não condessem o poder a um populista desconjuntado cujas ideias mirabolantes não passam de lábia. Pois não há situação, por ruim que seja, que não possa piorar.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

OS VOTOS DE PATRICIA BULLRICH

A Argentina vive o efeito Orloff ao contrário, em que parece simular o que aconteceu no Brasil cinco anos atrás. A boa surpresa da vitória parcial de Sergio Massa dá esperança para o decurso democrático da transmissão de poder, ainda que carregue todo o peso do peronismo e da economia em frangalhos. A dúvida é saber para qual lado vão os votos da candidata de direita Patricia Bullrich e se ela se propõe a gesto nobre, como foi o de Simone Tebet aqui, ainda que haja um abismo entre as propostas dela e as de Massa. A questão está de sinal trocado, com reais chances de Javier Milei ainda vencer. A apreensão continua por mais um mês.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

JAVIER MILEI

A Argentina pode escapar do pior nas eleições presidenciais, porque o candidato do caos vai para o segundo turno em desvantagem. Se Javier Milei fosse eleito e fizesse metade do que ele promete, o país iria entrar em colapso econômico com a dolarizaçāo sem pé nem cabeça e principalmente sem dólares que ele promete. A Argentina enfrentaria convulsões sociais com a retirada abrupta dos subsídios. Com metade da população oficialmente na zona da pobreza, o país precisa de uma plano econômico sério, e não de falastrões.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

MOTIVOS PELOS QUAIS SONHAR

Dois terços dos argentinos votaram pelo fim da corrupção, dos privilégios, do desgoverno populista e pela liberdade. Esse contingente vai para o segundo turno representado por Javier Milei. Trata-se de um candidato à presidência da Argentina muito preparado, que diagnostica adequadamente os gravíssimos problemas do país, propondo soluções que, mesmo se forem parcialmente adotadas, irão aliviar e muito a situação dramática atual. O país dispõe de um sistema de votação simples e auditável, o que dificulta trapaças. De repente, os jovens da Argentina têm motivos pelos quais sonhar com um bom futuro.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

DOIS CONSELHOS À ISRAEL

Israel precisa parar os assentamentos (23/10, A13), de Thomas L. Friedman. Israel pode cair em cilada do Hamas (23/10, A12), de Oliver Stuenkel. Títulos de dois artigos no Estadão resumem como Israel deve agir, neste momento, para evitar uma interminável guerra no Oriente Médio, que pode evoluir para uma guerra mundial. Benjamin Netanyahu e Mahmoud Abbas, de Israel e da Autoridade Palestina, respectivamente, precisam deixar o poder para novas lideranças mais competentes e menos belicosas. Estados Unidos, China e União Europeia precisam segurar os extremistas de ambos os lados, para o bem de todos.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O CONFLITO

Em meio à guerra Hamas x Israel no explosivo barril de pólvora e petróleo do Oriente Médio, cabe destacar o levantamento da consultoria Quaest encomendado pela CNN por meio de monitoramento digital, que revelou o altíssimo engajamento da população brasileira em prol do Estado judeu, em contraste com a descabida e injustificável neutralidade manifestada pelo governo Lula, que ocupa no momento a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nada menos de 78% das postagens foram em defesa de Israel. Além disso, pesquisa feita pela RealTime Big Data para o blog De Dados em Dados, do Estadão, revelou que 84% dos entrevistados em todo o País acreditam que o Brasil deveria estar ao lado de Israel, assim como 89% condenam o grupo terrorista Hamas. Como se vê, são números expressivos, que demonstram não haver dúvida na avaliação da população sobre o conflito. Por mais que muitos políticos e órgãos de imprensa mundo afora tentem distorcer os fatos e a verdade, os brasileiros demonstram estar do lado certo, reconhecendo o legítimo e sagrado direito de Israel se defender das agressões e existir como nação livre e soberana.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MANIQUEÍSMO NA QUESTÃO HAMAS-ISRAEL

Qualquer maniqueísmo numa situação grave e triste como esse conflito palestino-israelense que se arrasta desde 1948 é um equívoco grosseiro. A única coisa pior do que a visão parcial e única sobre o fenômeno (que é erro e não má-fé) é a desonestidade intelectual no trato de uma questão tão delicada (porque é má-fé e não erro). O artigo de Denis Lerrer Rosenfield (Estado, 23/10, A5) surpreende pela maneira rasa como conecta assuntos díspares e praticamente diz que o PT oprime o povo israelense e contra ele pratica terrorismo. Lamentável a tentativa torpe de partidarizar com uma questão nacional uma tragédia médio-oriental e mundial. Chega o autor a lamentar que artistas “fizeram algazarra” para eleger Lula e agora estão quietos. Parece confundir alhos com bugalhos e aproveitar para fazer proselitismo politico-partidário.

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna

carlosbentivegna@uol.com.br

São Paulo

*

FALHAS DE ISRAEL

Não são nada convincentes as explicações apresentadas em reportagem sobre a falha dos setores de segurança e inteligência da “muralha de ferro”, os “lapsos logísticos e de inteligência dos serviços de segurança israelenses que prepararam o caminho para a incursão de Gaza”. Cabe ressaltar que as fontes das informações são “quatro altos funcionários ouvidos sob condição de anonimato” (A série de falhas na prevenção e reação ao ataque do Hamas, 12/10, A12). É pouco plausível que túneis sob a fronteira tenham sido cavados sem serem notados – até porque isso não se faz em minutos. Soa por igual fantasioso que drones tenham chegado tão perto das fortificações, a ponto de desativar estações do poderoso Exército de Israel, destruir metralhadoras, permitir aos invasores se aproximar e destruir a barreira em vários lugares com uma “facilidade surpreendente”, permitindo que “milhares de palestinos” passassem pelas brechas. Isso tudo sem reação da guarda da fronteira?! Seria risível, se não fosse sério, que as mensagens de alerta do serviço de inteligência “não foram recebidas ou não foram lidas pelos soldados”. Estariam dormindo? Bom, a reportagem informa que os “terroristas mataram soldados em suas camas”. Surpreende, ainda, o aparente desinteresse das autoridades em identificar o que possa ter de fato causado o “lapso” – na contramão da necessidade cabal de prevenir novas ocorrências, a despeito da bem conhecida situação de conflito da região. Até que se prove o contrário, remanesce pois a hipótese de que tenham sido “plantadas” as invasões, a pretexto de justificar na comunidade internacional o descumprimento do acordo de Oslo e subsequentes investidas contra a população de Gaza. Tudo é possível no contexto confuso e ganancioso da política hodierna.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

GUERRA SUBTERRÂNEA

A incursão terrestre de Israel a Gaza é uma operação complexa. É como caçar ratos numa rede imensa de esgoto. Informações do exército israelense dão conta que o refúgio dos terroristas do Hamas conta com aproximadamente 500 quilômetros de túneis no subsolo da cidade de Gaza. Possui infraestrutura sofisticada, com iluminação, banheiros e até ar-condicionados. Segundo consta, existem vários andares de túneis com saídas até dentro de igrejas. É uma cidade embaixo de outra cidade. Trata-se de uma guerra subterrânea que vai exigir dos estrategistas uma logística inédita e uso de armas não convencionais.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

FURTO DE METRALHADORAS

O furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército Brasileiro registra o malbaratamento no trato ao bem público. Segundo consta, a conferência desse material bélico era feito “às vezes” e, em “mais vezes”, era uma simples verificação do cadeado de segurança na entrada do paiol, se ele não havia sido violado. Afinal, quando resolveram fazer a contagem do material, constataram a falta de 21 metralhadoras, furtadas há 40 dias. Graças a Deus, até agora 17 já foram recuperadas. Trata-se de mais uma vergonha nacional, agora por conta do Exército Brasileiro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ATROPELAMENTO NA CRACOLÂNDIA

Um motorista, com uma criança a bordo, para escapar de drogados, acelerou o carro e atropelou 16 deles. É claro que é um risco, mas o instinto às vezes fala mais alto, afinal, não se sabe do que são capazes pessoas tomadas pelas drogas. Quem parece que não está fazendo bem o seu trabalho é a polícia de São Paulo, que tem que monitorar a Cracolândia 24 horas por dia, com várias viaturas, enquanto uma solução definitiva não acontece. Avisos também seriam muito úteis nas ruas do entorno: “Risco alto de assaltos e agressões. Evite”. Um aplicativo também poderia ser criado, ligado diretamente à polícia, com geolocalização, e que permitisse acionar as viaturas mais próximas. Apenas como comentário, eu mesmo já passei por situação semelhante morando na capital paulista e tive sorte de escapar ileso. Não deveria e não precisava estar ali, apenas errei o caminho, saindo da Pinacoteca.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PODERES PARALELOS

É consternador o espetáculo proporcionado por degradadas parcelas de população concentradas na chamada “Cracolândia”, em São Paulo. É propelido pelo consumo desenfreado de drogas e constitui uma espécie de câncer que já ameaça espalhar-se pela cidade, afetando o seu ritmo normal e começando a prejudicar a atividade econômica. É verdade que cenários semelhantes existem em quase todas as metrópoles brasileiras, consequência do fato amplamente divulgado pelos meios de comunicação de que o País oferece condições cada vez mais propícias à introdução, através de suas vulneráveis fronteiras, não só de narcóticos como de armas, dois elementos estreitamente correlacionados. O mais inquietador porém é a crescente participação de agentes encarregados de teoricamente prover segurança e proteção à sociedade e de representantes da Justiça, na facilitação e às vezes até custódia do fluxo de entrada de tais itens, invariavelmente negociados com setores do crime organizado. Trata-se, portanto, do avanço de perigoso vírus que se não for combatido com determinação e coragem pelos governantes facilitará a eclosão por aqui de poderes paralelos fora do controle do Estado.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES

A Polícia Federal deveria certificar cada uma das 1.800 pessoas que sofreu interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sentindo-se violada, poderia pedir reparação civil ou criminal contra os autores.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

BARBÁRIE ROTINEIRA

O juiz Paulo Torres, de 69 anos, da 21.ª Vara Cível, de Pernambuco, voltando de sua caminhada rotineira da Praia do Paiva, foi abordado por criminosos e assassinado com um tiro na nuca, sem que tivessem roubado algo do seu carro. Tudo leva a crer que é um bárbaro e encomendado crime. Esse é o retrato, infelizmente, do nosso Brasil, das barbáries rotineiras, no qual contabilizamos por ano mais de 40 mil assassinatos.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

PLANO COLLOR II

A lerdice da nossa Justiça é digna de registro no livro mundial dos recordes. Em janeiro de 1991 surgiu o plano anti-inflacionário Collor II, que deu aos bancos oportunidade de “errar” contra os aplicadores no cálculo do rendimento da caderneta de poupança. Os prejudicados ingressaram na Justiça, mas passados mais de 32 anos ainda não têm a última palavra do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso. Para este parece não importar a passagem do tempo. Precisamos da intervenção dos céus.

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos