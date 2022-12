Governo Lula 3

Promessa de pacificação

Teimosamente esperançoso por melhores dias para todos os brasileiros, aliviado com o resultado das eleições de 30 de outubro e mineiramente ainda um pouco precavido com as sombras e nuvens que pairam sobre o atual ambiente político e social, leio e reflito sobre as considerações do senador José Serra, em seu excelente artigo Lula prometeu pacificar o País (Estado, 22/12, A4). Concordo com a escolha das palavras esperança e fraternidade para caracterizar o clima natalino e de passagem para o novo ano. Eu acrescentaria alívio às palavras-chave neste momento de festas e presentes. Para que tudo isso aconteça de forma consistente, entretanto, precisamos praticar os pressupostos, os pré-requisitos, as precondições: paz, união, cuidado, desprendimento, alteridade, cooperação, colaboração. Opor as virtudes aos vícios, para utilizar a feliz expressão de São Francisco de Assis, há mais de 800 anos. Praticar a boa política, como recomenda, no capítulo V da Encíclica Fratelli Tutti, o papa Francisco, de Roma. Não podemos dizer que seja fácil, mas também não é impossível, embora difícil para alguns e até hercúlea para outros. Para permanecer no clima de Natal, a paz é tarefa para as pessoas de boa vontade.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

Alô, Lula

Prezado presidente Lula, faltando poucos dias para sua posse, desejo lembrar e ressaltar que o Brasil enfrenta quatro problemas básicos urgentes: saúde, educação, emprego e meio ambiente. Alimentar os que passam fome é o primeiro item da saúde. Melhorar o atendimento do SUS é o segundo. Educação de muita qualidade é o que torna uma nação próspera e feliz. Proporcionar as mínimas condições de desenvolvimento é o que cria empregos. Proteger o meio ambiente e a Floresta Amazônica deve ser nossa causa-símbolo diante da comunidade internacional. Ter êxito nessas quatro questões tornará Lula 3 um governo histórico.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

2023, um ano velho

Precisa a análise de Elena Landau sobre o que nos espera (Feliz ano velho, Estado, 23/12, B4). Parece que Lula vestiu o modelo 89 para usar em 2023. Já se esperava isso, afinal, na ocasião da assinatura do manifesto pela democracia, Lula afirmou que o PT não podia ser “maria-vai-com -as-outras”. Agora, nomes que fracassaram com Dilma Rousseff, por exemplo, voltarão a nos atormentar no ano vindouro.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

*

Novo velho de sempre

A formação do futuro governo de Lula poderia (ou deveria) ser chamada de Parque dos Dinossauros 3.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

Ainda fora do ministério

Lula fez com Simone Tebet o que Tebet fez com quem votou nela: usou e jogou fora.

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

*

A paciência do brasileiro

Estive em silêncio desde o primeiro turno das eleições deste ano. Vi muitas pessoas em silêncio, então resolvi também me calar. Fiz isso porque me sentia, então, um completo idiota dando palpites sobre o noticiário. Só resolvi dar pitacos novamente agora. Nesse meio tempo, a imprensa certa vez perguntou “quem mereceria o Prêmio Nobel de 2022″. E eu pensei: “minha paciência”. Hoje, ao ver a formação do Ministério de Lula, observando os currículos e o que dizem os indicados nas redes sociais, eu afirmo em caráter de desabafo que quem mereceria o Nobel era, de fato, minha paciência.

Rynaldo Papoy

Guarulhos

*

Boas-festas

*

“DOBRADINHA” COM MARINA

Luiz Inácio Lula da Silva quer Simone Tebet como ministra do Meio Ambiente e Marina Silva, para a pasta ou novo cargo de Autoridade Climática (Estado, 23/12, A12). Uma segura a árvore e a outra sobe na árvore para sentir o clima.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

CONTA INDIGESTA

Bem lembrado pela coluna do Estadão (No BNDES, Mercadante quer refazer imagem após colapso do governo Dilma, 23/12, A2) de que o mercado e alguns setores do Partido dos Trabalhadores (PT) creditam o desastre na área econômica durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff ao seu ex-ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante. Tal desastre resultou numa conta indigesta e salgada que o País paga até hoje. Mas como Lula não está preocupado com o equilíbrio fiscal e nem desenvolver a Nação com eficiência, e só prioriza acomodar em seu governo gente do PT, mesmo sabendo que seu retrospecto na vida pública é desmerecedor, acaba de indicar para o importante banco de fomento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o próprio Aloizio Mercadante, ex-guru de Dilma.

Paulo Panossian

São Carlos

*

MINISTÉRIO DA CORRUPÇÃO

Nunca se falou tanto em orçamento e teto de gastos. O País ficou especialista em contas públicas, porém, existe uma conta da qual não se fala, é um tabu: ninguém fala na conta corrupção, não se sabe qual é tamanho da corrupção nas contas públicas, quantos pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) a corrupção representa. O tamanho da conta de corrupção deve ser gigantesco, se contabilizar todos os parlamentares fazendo rachadinha, todo o dinheiro das emendas sendo desviado, todas as obras públicas sendo superfaturadas, etc. Lula deveria criar o ministério da corrupção, que teria o objetivo de estudar, compreender e coibir a corrupção que corre solta e sufoca o governo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

SETOR INDUSTRIAL

O artigo Cadê a política industrial, de autoria do comentarista de economia Celso Ming (Estado, 23/12, B2), traduziu como poucos a triste realidade do setor industrial nacional. Faltou apenas acrescentar que, mesmo com todo o protecionismo, isenções, subsídios e crédito farto, os consumidores nacionais são obrigados a adquirir produtos industriais bem mais caros e muitas vezes tecnologicamente mais atrasados, fabricados pelas empresas situadas no País. Isso vale para a própria indústria nacional também enquanto consumidora: como pode ser competitiva se as máquinas e equipamentos que utiliza são mais atrasadas tecnologicamente e custam, proporcionalmente, bem mais do que em outros países? Infelizmente a situação só tende a piorar, pois os 37 ministérios prometidos para o próximo governo sinalizam que, com tantas prioridades, nada é realmente prioridade. Um simples cálculo matemático: se o novo presidente gastar uma hora por semana em reunião com cada um dos 37 ministros, quanto tempo sobrará para os demais assuntos do governo? É isso que temos no Brasil de hoje, e aparentemente sequer existe uma sociedade civil preocupada em questionar o futuro governo sobre a aparente total falta de rumo e planejamento no País. Quanto à indústria nacional, do jeito que as coisas vão, a tendência é que fique economicamente mais insignificante e dependente de Brasília.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

ORÇAMENTO SECRETO

Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não acompanharam integralmente, a meu ver, o excelente e contundente voto da ministra Rosa Weber sobre o famigerado orçamento secreto do Centrão. Para usar uma expressão popular, resolveram “passar o pano”, ou “jogar para baixo do tapete”. Sou engenheiro, entendo que o voto da presidente do STF representou a aplicação da lógica em relação aos fatos. Trabalhei na administração pública e absolutamente ninguém pode dar prejuízo ao erário, ainda que por um equívoco. Tem que ressarcir, por uma simples razão: a verba é decorrente dos impostos e taxas pagos pela população e, a cada centavo gasto com ela, tem que ser devidamente comprovado, que o foi, por um motivo apoiado em leis e normas. Ora, o famigerado orçamento secreto não atende a esses princípios. O Estadão nos forneceu em suas reportagens exemplos de como verbas vultosas, foram literalmente jogadas no monturo, com as compras de caminhões coletores de lixo, compactadores, para cidades, com poucos milhares de habitantes. Conheço a manutenção e operação desses equipamentos e tais prefeituras não têm condições econômicas para operar e manter esses veículos. Desconhecemos quantos mais gastos assemelhados ocorreram. Agora o Centrão já modificou a legislação sobre o orçamento do próximo ano e recuperarão as condições de sacanear o contribuinte. Não tem como o País conviver mais com isso.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

DESTRUIÇÃO DO PAÍS

Respondendo ao título do editorial A quem serviu orçamento secreto (Estado, 22/12, A3): a Arthur Lira, ao Centrão e Bolsonaro, para continuar a sua destruição do País.

Marcos Barbosa

Casa Branca

*

EXPECTATIVA DO COMÉRCIO

Com o bolso apertado e os altos juros dos financiamentos, a expectativa do comércio para as compras deste Natal são pouco animadoras. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), um dos fatores para o fraco desempenho na venda de bens duráveis é o fato da população ter cerca de 30% de sua renda comprometida com o pagamento de dívidas, restando o suficiente apenas para a aquisição de comida, bebida e vestuário, em lugar de itens de maior valor como eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Feliz Natal, Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

*

MALAS PRONTAS

A cidade de São Paulo está suja, cheia de buracos e cones, semáforos quebrados e motos com escapamento aberto, moradores em situação de rua, avenidas e viadutos com habitantes que pagam Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) extorsivos para melhorarem a vida e os salários de políticos. Aqui dorme-se com barulho durante 24 horas, com as sirenes, os escapamentos abertos das motos, latidos e uivos de cães que só não incomodam seus donos. A solução para não ficar louco é ir para o interior.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

SÃO PAULO MAL TRATADA

A Prefeitura Municipal de São Paulo afirma com veemência que os pedidos de tapa-buracos são realizados com presteza, rapidez e que atende aos elevados números de reclamação feitos pelos paulistanos — além de maciça propaganda na televisão sobre o tema—. Na verdade, o prefeito Ricardo Nunes não deve ter carro ou nunca passou pelas ruas Argentina, Honduras, Canadá, México (quase intransitável há mais de um ano) nos Jardins, além da Leopoldo Couto Magalhães, Avenida Faria Lima, e por aí vai, todas com crateras imensas e quando recapeadas, duram algumas semanas. Senhor prefeito, não iluda os paulistanos, a cidade não está uma maravilha como diz, mas sim muito mal tratada. Isso é muito feio.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

O GOL MAIS BONITO

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou os candidatos ao título do gol mais bonito na Copa do Mundo do Catar. Muitos foram os gols bonitos, mas o gol do Richarlison contra a Coreia do Norte vai ficar na história como o mais bonito. Se já é difícil fazer um gol mirando a trave, imagine chutar de costas e fazer um gol. Um feito que nem se ele quiser vai conseguir repetir.

Izabel Avallone

São Paulo