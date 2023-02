A guerra de Putin

Um ano de insanidade

Neste 24 de fevereiro de 2023 faz um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia alegando razões esdrúxulas. Esta guerra sangrenta causou, até agora, o abandono da Ucrânia por 18,4% de sua população (8,1 milhões de pessoas), a morte e o ferimento de 7.199 e 11.756 civis, respectivamente. Estima-se que o custo de cada dia de guerra esteja entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, quantia suficiente para alimentar de 50 milhões a 100 milhões de pessoas ou vacinar de 5 milhões a 10 milhões contra sarampo, caxumba e rubéola diariamente. A invasão interrompeu parcialmente o fornecimento de grãos e de adubos, cruciais para a alimentação da população mundial. Apesar desta estupidez e da violência, a Rússia não consegue seu objetivo principal, instalar um governo submisso em Kiev, e está longe de poder declarar uma vitória militar, pois a Otan resolveu entrar na briga, a fim de parar Vladimir Putin e dar um recado à China. A situação, agora, é de miséria prolongada, pois as Nações Unidas não têm força para impor um fim ao conflito. Eis a reforma de que o mundo precisa desesperadamente: incluir mais países como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Alemanha, Brasil e Japão, por exemplo) e acabar com a vergonha do poder de veto. Só assim as Nações Unidas assumem seu papel como agente isento de paz.

Omar El Seoud

São Paulo

Guerra contra o Ocidente

Em seu discurso sobre o estado da nação, Putin acusou o Ocidente de iniciar a guerra na Ucrânia, que os habitantes de Donbas querem ser russos e esperavam que a Rússia viesse resgatá-los. Advertiu que pode anexar mais territórios. Jurou que a Rússia não seria derrotada no campo de batalha e que a ofensiva continuaria. Sua crítica ao Ocidente e à Otan foi mais dura do que nunca. Qual o impacto desse discurso nos russos? A maioria ainda acredita e apoia as palavras de seu líder (apesar de ser cada vez menor o número dos que o apoiam). Não há, pois, sinais de que Putin pretenda acabar com a guerra em breve, muito ao contrário. Se for preciso encontrar um que não queira brigar para evitar que dois briguem, este um não será ele. Pior: sua chantagem nuclear ressurgiu com a suspensão de tratado relativo à limitação do número de armas nucleares estratégicas. Constata-se que a Rússia não se considera mais em guerra só contra a Ucrânia, mas contra todo o Ocidente. E está disposta a ameaçá-lo – e, por conseguinte, a estabilidade de todo o mundo – para atingir seus objetivos expansionistas. E eis que a Rússia acaba de receber em Moscou o diplomata Wang Yi, chefe de política externa do Partido Comunista Chinês (PCC), que manifestou apoio à loucura de Putin, pondo mais lenha nesta fogueira. A China era a única nação capaz de fazer Putin rever sua estratégia e desistir de seu intento. Mas parece ao PCC que o conflito lhe convém. Se a estabilidade for comprometida, pagaremos todos um preço mais alto do que se imagina.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Governo Lula 3

‘Governando com o fígado’

Em complemento ao excelente editorial Governando com o fígado (Estado, 21/2, A3), lembro que na festa de aniversário do PT o presidente Lula declarou: “Tudo o que fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em seis anos depois do golpe (sic)”. Com orgulho, afirmo que grande parte do que o PSDB e aliados fizeram em oito anos continua beneficiando o povo brasileiro. Exemplos: Plano Real, todas as crianças na escola, municipalização do SUS, criação da Anvisa, produção de genéricos, privatização das teles e massificação dos celulares, e tantas coisas mais. Essa é a diferença entre governar com responsabilidade e fazer jogo para a arquibancada.

André Franco Montoro Filho

São Paulo

Transporte

O óbvio ululante ferroviário

A par do desalento sentimentalista de se ver históricas estações ferroviárias sem trilhos transformadas em “centros culturais”, situação motivada pela desastrada política de desmanche da malha férrea ao longo de anos, uma luz no fim do túnel ilumina nossas esperanças com o artigo que ressalta os benefícios “óbvios ululantes” da revitalização do plano de implantação e atualização da rede ferroviária nacional (O Brasil vai entrar nos trilhos, 23/2, A4), num país tão carente de infraestrutura de transportes.

Paulo Schmidt Goffi Jr.

São Paulo

O CONDOMÍNIO NU

Muito embora a agressão física e verbal aos profissionais do Estadão, por parte de cinco moradores de um condomínio de luxo em Maresias, tenha sido motivada principalmente por questões ideológicas estapafúrdias com direito a xingamentos de “comunista” e “esquerdista”, não há como não pensar em outra possibilidade fundamental: esses cidadãos, considerando-se imunes às intempéries da natureza, ao verem suas casas e automóveis inundados pela mesma água e lama que destruiu as moradias das encostas, reagiram com raiva ao constatar que essa “fragilidade” seria tornada pública pela reportagem. É a velha história do rei nu. Mais precisamente, do condomínio nu.

Luciano Harary

São Paulo

FANATISMO

O artigo assinado pelo professor, advogado e jornalista Eugênio Bucci, ‘Comunista e esquerdista’ (23/2, A6), traz interessante reflexão sobre o “mal” que não foi debelado com a derrota do bolsonarismo nas eleições de 2022. Segundo ele, o “fanatismo saiu do poder, mas fará de tudo para voltar”, os fanáticos “são violentos por despreparo, mas também por método, convicção e instinto de sobrevivência”, concluindo que “se descuidarmos, o que tivemos de pior entre 2019 e 2022 voltará em doses altas”.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

SELVAGERIA EM MARESIAS

Não bastasse a tristeza que se abateu no País devido à tragédia do último final de semana no litoral norte de São Paulo, até aqui com 48 mortes, dezenas de desaparecidos e mais de 2.500 desabrigados, atitudes de selvagerias ocorreram, infelizmente, contra dois jornalistas do Estadão, Thiago Queiroz e Renata Cafardo, em condomínio de luxo de Maresias. Mesmo autorizados por funcionário e moradores do condomínio para realizar reportagem sobre o evento causado pelo forte e histórico índice pluviométrico na região, foram surpreendidos por alguns moradores insanos, que passaram ofender e agredir os jornalistas. Provavelmente, exemplares radicais de bolsonaristas que gritavam palavra de ordem chamando-os de “comunistas” e “esquerdistas”. Fica aqui a nossa solidariedade a esses jornalistas, que assim como dezenas de outros profissionais da mídia, que estão se expondo com risco de mais tempestades fortes na região, foram realizar matérias de total interesse público.

Paulo Panossian

São Carlos

PLANO PARA ENCOSTAS

É imperativo que as autoridades elaborem um plano de contenção e recuperação das encostas degradadas na última grande chuva no litoral norte de São Paulo. As encostas sem vegetação vão deslizar facilmente nas próximas chuvas fortes. A maior ajuda que se pode oferecer às vítimas do desastre é evitar que um novo desastre aconteça em meio aos trabalhos de resgate. Com a palavra, a ministra Marina Silva e as secretarias de meio ambiente do Estado e do município.

Mário Barilá Filho

São Paulo

CHUVAS TORRENCIAIS, PLANEJAMENTO ZERO

Os prefeitos das cidades atingidas pelos desastres climáticos, bem como o governo paulista, indicam que a prevenção contra essas calamidades anunciadas são inexistentes e mostram o pouco caso pela dignidade da pessoa humana. Olhando sempre para seus próprios “umbigos”, preferem que tudo se resolva por si só, como sempre, e, nos últimos 14 anos, não houve qualquer providencia em prol dos mais vulneráveis. Na verdade, sempre optaram pela irresponsável equação “chuvas torrenciais, planejamento zero”. O pior é que tudo, certamente, voltará a acontecer. Pobre povo maltratado por essa “politicalha”!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

EMPURRA-EMPURRA

Depois da tragédia aparece a responsabilidade dos políticos que se omitiram nas providências que não tomaram, tanto a Prefeitura de São Sebastião como a Assembleia Legislativa de São Paulo. Vai haver muito empurra-empurra e no ano que vem ficaremos indignados de novo.

Luiz Frid

São Paulo

CORRUPÇÃO QUE MATA

Aplaudo o trabalho de auxílio às vítimas prestado pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips), que há décadas atuam no litoral norte de São Paulo, utilizando capital público e privado. Imagino sua tristeza ao perceber neste trágico momento a limitação de sua atuação, e me atrevo a sugerir que, a partir de agora, ampliem seus ideais e incluam o combate incessante da corrupção pública e privada, que há décadas favorece que as ocupações ilegais se multipliquem. Nada podemos contra a natureza inclemente, mas muito podemos contra a corrupção que mata.

Sandra Maria Gonçalves

São Paulo

TUDO A MESMA COISA

Ministros tentam emplacar suas esposas nos tribunais de contas de seus Estados. Em São Sebastião, remessas de socorro aos que perderam casas e parentes são saqueadas. É tudo a mesma coisa.

José Ricardo de Carvalho

São Paulo

TRIBUNAIS DE CONTAS

“Cargo vitalício e salário de R$ 35 mil: as esposas de ministros de Lula nos tribunais de contas”, saiu na imprensa. Alguns noticiaram, outros não. Faz um “L”. É isso aí. Trocaram seis por meia dúzia. Só mudam as moscas. Êta, povinho.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

AJUDA DO ITAMARATY

Itamaraty envia ajuda humanitária ao litoral norte de São Paulo, “ops”, à Síria.

Lourdes Migliavacca

São Paulo

O BRASIL FAZ DE CONTA

Com um orçamento de R$ 1,4 bilhões, em 2023, para uma população de aproximadamente 95 mil pessoas, portanto, um orçamento per capita de R$ 14,7 mil, fica difícil entender as afirmações dos dirigentes da municipalidade de que “os recursos públicos são escassos”, e que “do Estado não se pode exigir tudo.” Para efeito de comparação, o orçamento per capita de Ribeirão Preto, considerado um município rico, é de R$ 5.900, quase um terço da média de São Sebastião. O problema não é dinheiro, e sim a ocupação desordenada em razão do domínio do poder público municipal pelo poder econômico, com o prefeito e vereadores no faz de conta de que estão administrando e legislando. Leis que atendam às reais necessidades da população, por exemplo, exigindo moradias para a mão de obra a ser empregada nos condomínios, retirando-os das encostas, jamais são apreciadas. Pela mesma razão, a fiscalização municipal faz de conta que autua as invasões emitindo notificações inócuas, e o prefeito se satisfaz com a eficiência administrativa, mesmo que não contenha qualquer eficácia, alimentando o faz-de-conta. As promotorias ajuizam ações ambientais e habitacionais, os tribunais julgam a favor da população desfavorecida e os processos transitam em julgado em um faz de conta de completa ineficácia prática. E o destaque fica por conta do faz de conta das providências propaladas pelos políticos estaduais e nacionais responsáveis e seus discursos decorebas, os mesmos falados na tragédia de Petrópolis, ocorrida há pouco mais de um ano, sem qualquer providência estrutural até o momento. A tragédia de São Sebastião é o resumo do faz de conta do Estado brasileiro.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

ALVARÁS

Acusam a Prefeitura de São Sebastião de ter permitido construções de casas em áreas de risco, mas em São Paulo se construiu um prédio de luxo de 19 andares sem ter autorização da Prefeitura. Isso é o Brasil.

Alroger Luiz Gomes

Cotia

CRACOLÂNDIA

Os últimos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governadores do Estado de São Paulo não souberam lidar com o inquietante problema das drogas. A realidade está nas ruas da capital, por exemplo. Não adianta passar de carro com os vidros fechados, pois os usuários da Cracolândia quebram os vidros e roubam celulares, laptops ou qualquer outro objeto que possa ser utilizado como moeda de troca para a aquisição das drogas. É um demérito para a cidade mais rica do País, que não oferece segurança para os seus habitantes e turistas também. Com bastante atraso, está na hora de resolver esse problema.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

LUIZ FELIPE D’ÁVILA

A respeito do artigo Os verdadeiros inimigos do País, parabéns a Luiz Felipe D’Ávila (22/3, A5) e ao Estadão, por publicá-lo. Mostra, com absoluta clareza, o que provavelmente vai acontecer com o nosso Brasil.

Hans Dieter Grandberg

Guarujá

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Oportuníssimo o comentário do sr. José Serra sobre ferrovias (O Brasil vai entrar nos trilhos, 24/2, A4). Incrível, somente 17% do transporte em território nacional é por ferrovias. Infelizmente, nosso país sempre “acorda” para essas realidades após 50 anos, comparando-nos a outros países. Muito triste.

César E. Jacob

São Paulo