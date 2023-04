PL das Fake News

Bancada das Big Techs

Atônitos, assistimos à atuação de um Congresso completamente disfuncional. Seus presidentes estão às turras, e seus integrantes, com destaque para os deputados, agrupados em blocos iniciados por três “Bs”: boi, Bíblia e bala. Agora, 106 deputados resolveram criar o quarto bloco do “B”: o das Big Techs. Impedir os eleitos de bloquearem seguidores críticos, limitar a massividade de mensagens, aplicar multas para descumprimento de remoções de conteúdos e remunerar empresas jornalísticas quando da utilização de seus conteúdos constam do Projeto de Lei (PL) das Fake News. O que não fica claro é qual desses itens assusta tanto os integrantes do bloco das Bigs Techs. Tentam bloquear a tramitação urgente alegando maior debate, desconsiderando que o tema está em discussão há três anos. No ínterim, Meta, Twitter, Google e TikTok divulgam carta aberta com a mesma linguagem do mencionado grupo de deputados. Enquanto isso, continuamos sujeitos à atuação dessas empresas permitindo a propagação de conteúdos de estímulos ao crime, organização de golpes contra a democracia e toda a sorte de inverdades. O que se mostra claro é que, na sequência alfabética dos blocos, continua ausente aquele que se iniciaria com “C”, de cidadãos, que efetivamente nos representaria.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Parlamento despudorado

A reportagem do Estadão sobre o grupo de 106 deputados que tentam adiar a votação do PL das Fake News, pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, mais uma vez, nos demonstra a que nível chegou o nosso Parlamento. Agora até o pudor foi deixado de lado pelos “nossos representantes” – ou seriam das grandes empresas, que só visam ao lucro, em detrimento da população e dos próprios interesses do Brasil? O que esses parlamentares descompromissados com a verdade e os direitos dos brasileiros pretendem? Que os atos do 8 de Janeiro se repitam por todo o País? Que as nossas crianças continuem morrendo, vítimas de amalucados incentivados pelas notícias mentirosas? A imprensa deveria divulgar o nome de todos eles amiúde até as próximas eleições.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

Arcabouço fiscal

LRF ameaçada

O novo arcabouço fiscal é o velho PT querendo, mais uma vez, fazer o País retroceder em mais uma conquista da sociedade brasileira: a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Reforma tributária

Desonerações fiscais

Num excelente momento o Estadão veio abordar em editorial a questão das desonerações fiscais (O vespeiro dos ‘jabutis tributários’, 21/4, A3). A reforma tributária, ao eliminar alguns impostos e criar o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA), deverá rever com cuidado esses incentivos, abandonando aqueles paroquiais e mantendo aqueles que objetivam beneficiar toda a sociedade e incentivar políticas para recolocar o País no trilho do progresso. Como exemplo, onerar mais o uso de combustíveis fósseis e desonerar fontes de energia renováveis como o etanol e a eletricidade.

Radoico Câmara Guimarães

radoico@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

Vias seguras

Prefeitura conclui menos de 1/3 do plano para recuperar vias (20/4, A18). É patente a inépcia da Prefeitura Municipal de São Paulo. Como sugestão, quando da liberação das ocupações de vias para execução de novos empreendimentos vultosos, além de sinalização nova e interdições, a Prefeitura e a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) deveriam exigir manutenção do pavimento nas cercanias atingidas diretamente pelo trânsito de veículos pesados durante o prazo de execução das obras. É patético o estado das vias nos entornos da futura Estação Sesc Pompeia, da Linha 6-Laranja do Metrô. Excelentíssimo prefeito, vias seguras iniciam na qualidade do pavimento e calçamento.

Fábio Soares

fabiosoares77@bol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

APOSTA NO OBSCURANTISMO

Interessante como a esquerda tem dificuldade de reconhecer seus próprios erros e demoniza quem não faz parte de seu grupo. Li um artigo que diz que o governo pôs bolsonaristas no holofote, com o que concordo, mas discordo do “quando”. O governo, ao invés de ser transparente como se diz o atual presidente, preferiu seguir o caminho da escuridão quando orientou seus pares a não apoiar a CPMI do dia 8 de janeiro. Aliado a isso, o Judiciário chamou para si a função de polícia, de acusador e de julgador. Caberia ao governo apaziguar a situação e evitar os problemas que virão pela falta de atitude àquela época. Agora tudo o que foi feito com relação aos fatos do 8 de Janeiro passarão pelo crivo da CPMI, que poderá, por ser o poder constituído, investigar, legislar e eventualmente condenar quem tiver agido de forma ilegal, inclusive ministros e/ou outras autoridades. O prejuízo teria sido muito menor do ponto de vista político e não teríamos que enfrentar a partir de agora atrasos nas pautas de votações no Congresso, que podem afetar o pleno andamento do País. Tudo o que vier a acontecer é culpa única e exclusivamente do atual governo que, ao invés de ser transparente como deveria ser, apostou no obscurantismo, esquecendo que nos dias atuais praticamente tudo é passível de ser descoberto, mais dia, menos dia. Não há mais espaço para as chamadas “fake news”. É importante sempre se lembrar que “quem não deve não deveria temer”.

Luis E. Baibich

lbaibich@hotmail.com

Curitiba

*

CPMI DO 8 DE JANEIRO

Depois das filmagens envolvendo Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o governo passou a concordar com a instalação da CPMI do 8 de Janeiro, mas quer a todo custo a presidência e a relatoria da investigação. Por que tanto medo?

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE

Que venha a CPMI de 8/1! Assim será possível punir os incitadores, que usaram as redes sociais para propagar o caos, como alguns parlamentares bolsonaristas, e financiadores que ainda estão soltos. Será oportuno, também, para esclarecer as consequências de quatro anos de produção de narrativas contra as escolas e as universidades, como o projeto da Escola sem Partido e do Brasil Paralelo: adolescentes se lançam contra as instituições de ensino, desprezando qualquer senso de civilidade.

Flávio Rodrigues

flavioluis@uol.com.br

São Paulo

*

JANJA DA SILVA

Sai governo, entra governo e tudo continua na mesma. Desta vez foi, novamente, Janja Lula da Silva – aquela que desautorizou a taxação das empresas asiáticas que contrabandeiam “blusinhas”. Mal chegou na “excursão” à Europa e já foi às compras, em loja renomada onde uma camiseta custa mais de R$ 2 mil. O casal Lula da Silva, que está de folga, pensa em aumentar impostos aos mais pobres, enquanto a primeira-dama se esbalda nas lojas de grife. Ora, é sempre a “lesma lerda”, só mudam as moscas, como já dizia aquela senhorinha de Taubaté.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

BASE INSTRUCIONAL

Não adianta querer esconder: Lula não tem base instrucional, nem de Português, nem de Matemática, muito menos de História e Geografia. Nós falamos de matéria de ginásio. Francês e inglês nem pensar; e o que dizer do latim? Quando ele foi eleito pela primeira vez, disse em alto e bom som que não precisava estudar porque ele era presidente e chegou lá falando como falava: com erros crassos. Agora ele fala em apoiar a educação e a saúde. Ok, antes tarde do que nunca, mas escamotear sua origem é, no mínimo, querer ser o que não é. Janja está para o presidente assim como a imperatriz Leopoldina estava para d. Pedro I.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

RESPEITO AO CARGO

Sobre a mudança no estatuto da Apex, excluindo a exigência de inglês fluente, se uma pessoa vai nos representar em outros países, convém que ela fale outro idioma. Ignorar isso é o mesmo que querer construir um prédio e contratar um engenheiro sem a devida experiência. O que se espera disso?

Regina Siani Guimarães

regina_siani@yahoo.com.br

Campinas

*

PODER ABSOLUTO

Quem tem dúvidas das motivações do nosso primeiro mandatário para querer terminar com a independência do nosso Banco Central e com as privatizações, no primeiro caso seria poder reduzir os juros com uma canetada, e no segundo para poder mandar em todas as instituições do Estado. Nada o deixa mais contrariado do que entidades sobre as quais não tenha poder absoluto.

Sydney Bratt

sydney@gourmand.com.br

São Paulo

*

DE PASSO EM PASSO

A proposta de arcabouço fiscal sem punição pelo não cumprimento das metas é o primeiro passo para a argentinização da economia. A adoção pelo Brasil de outras moedas que não o dólar para o comércio exterior é um passo adicional rumo à venezuelização. De passo em passo, sob a batuta do líder maior, brevemente chegaremos ao paraíso da Coreia do Norte.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

DESAFIO DO NOSSO TEMPO

A política é aritmética e a economia, geométrica. A política sobe pela escada, enquanto a economia vai de elevador. Há uma diferença de tempo entre como a política e a economia andam no mundo globalizado do século 21. Estados Unidos e China são rivais em geopolítica e parceiros econômicos, na base de US$ 700 bilhões em comércio bilateral. Como conciliar interesses econômicos e disputas geopolíticas é o desafio de nosso tempo.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

FUNDO AMAZÔNIA

Desmatamento no primeiro trimestre de Lula bate recorde no Cerrado e tem segundo pior índice na Amazônia. Apesar disso, Joe Biden solicitará ao Congresso US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, dez vezes mais que o planejado. O coitado continua muito mal-informado.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

ATENÇÃO AO BRASIL

Os Estados Unidos finalmente perceberam que se não derem atenção ao Brasil vão perder o velho parceiro, e o governo Biden vai investir pesado no Fundo Amazônia. Depois da pouca atenção recebida nos Estados Unidos o presidente Lula deixou bem claro que pode muito bem se alinhar de vez com a China e até mesmo com a Rússia. Lula terá feito um golaço se a China também fizer um aporte bilionário no Fundo Amazônia, maior que o investimento dos americanos. Com o dinheiro entrando à vontade, o próximo desafio do governo Lula será manter a corrupção em um nível aceitável para os padrões internacionais. Se o dinheiro do Fundo Amazônia for desviado, ninguém mais vai querer investir neste país.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

SEGURANÇA JURÍDICA DO AGRO

O Incra é um órgão federal que deveria cumprir suas funções com competência e honestidade, tecnicamente, e de forma politicamente isenta. O que se pode esperar quando é o MST que escolhe os superintendentes? Um grupo sem identidade jurídica interfere no governo, e conta com impunidade. As exigências do MST para desocupar áreas invadidas ilegalmente são apenas protelatórias, mesmo aceitas em nada resultam. Os invasores não saem. O MST alega que não há onde alocar os invasores, o que é absurdo e irrelevante. Em 6/4/2016 o Estadão noticiou que o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a paralisação do programa de reforma agrária do Incra por haver identificado 578 mil beneficiários irregulares, bebês, falecidos, políticos, etc. O cidadão brasileiro questiona se falta autoridade ou vontade das autoridades petistas para garantir a segurança jurídica do agronegócio.

Maria Isabel Petrilli

mpetrilli@uol.com.br

São Paulo

*

EXCESSOS NO WHATSAPP

A reportagem Excessos no WhatsApp põem em debate como delimitar o expediente (Estado, 22/4, B8) falou somente de as empresas invadirem a vida pessoal das pessoas pelo WhatsApp, mas não disse quando os funcionários passam grande tempo usando o WhatsApp em seu horário de trabalho para assuntos pessoais, como um ex-funcionário de onde eu trabalho, que ficava de 30 a 40 minutos dentro do banheiro brigando com suas ex-namoradas e esposas, atrasando todos os serviços a serem entregues.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

AMEAÇA À TERRA

A preocupação em salvar o planeta da queda de um asteroide é importante (Estado, 22/4, A17), mas para os próximos séculos isso não deveria ser prioridade. A Terra tem um “inimigo” mais perigoso para as próximas décadas. Devido à superpopulação de nossa espécie, daqui para a frente haverá maiores probabilidades de surgirem mais pandemias e elas se espalharem rapidamente. A escassez de alimentos é o fator mais preocupante. Para suprir as necessidades dessa superpopulação, áreas imensas são destinadas à agricultura, o que causa o empobrecimento do solo e o desequilíbrio do ecossistema. O nosso lar cósmico correrá sério risco de adoecer gravemente com essa previsível “pandemia” humana se espalhando indefinidamente no seu território.

Lincoln S. Pessoa

lsp.austria@sapo.pt

São Paulo

*

MADRUGADAS DE SÃO PAULO

Saudade! Não sei se agrura ou se dor calada. Mas eu te juro, leitor, que eram lindas as madrugadas da minha São Paulo de outrora. Eu, sem medo, jovem ainda, com a minha namorada, correndo de mãos dadas, fugindo pelas calçadas dos jatos d’água, as ruas sendo lavadas em serenatas de amor.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo