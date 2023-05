Arcabouço fiscal

A maioria necessária

A regra do teto de gastos precisa ser substituída, e disso ninguém tem dúvida. A nova regra proposta pelo governo federal, de fato, precisava e ainda precisa de ajustes. A ausência de penalidades em caso de descumprimento das metas, por exemplo, foi resolvida pelo relator. Mas é preciso dar mais robustez ao arcabouço fiscal, ou daqui a dez anos teremos de voltar a discutir um novo regramento que controle o endividamento público e ofereça o mínimo de previsibilidade. É preocupante que o governo não tenha, de largada, a maioria necessária para aprovar a medida no Congresso, embora o texto, por ser lei complementar, precise só de maioria absoluta, e não de 3/5 em dois turnos de votação, como é exigido em Propostas de Emenda à Constituição (PECs).

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

Petróleo na Amazônia

‘Achômetro’

Se a decisão do Ibama vetando a exploração de petróleo na região da foz do Rio Amazonas é técnica, ela deve ser respeitada. Foi o que fez a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que acatou e defende a posição do Ibama. Já Lula da Silva “acha difícil” haver problema na exploração. Definitivamente, não é uma questão de achômetro, presidente. Ou a decisão é técnica e deve ser apoiada ou é política e deve ser revista. Achismo é conversa de bar, simples assim.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Erro

Presidente Lula, não repita o erro cometido na Usina de Belo Monte. Acate o parecer do Ibama e proteja a Amazônia.

Elisa Maria Andrade

elisampcandrade@gmail.com

São Paulo

Fanatismo ambiental

A citação de Marina Silva evocando a Deus para justificar o barramento da Petrobras no caso da exploração de petróleo na foz do Amazonas é fanatismo social, religioso e ambiental. Vivo no Amapá há 20 anos e, além da preservação ambiental, salta aos olhos, aqui, a pobreza por falta de alternativas econômicas. Privar um dos Estados mais pobres da Nação de uma fonte de renda, os royalties, isso sim é uma afronta a Deus. É muito fácil ter este fanatismo ambiental residindo no centro-sul do Brasil. As riquezas econômicas ficam lá, enquanto a preservação ambiental é responsabilidade exclusiva nossa. Não à toa Marina Silva se elegeu por São Paulo, e não pelo Acre.

Márcio Costa Rodrigues

marciocr.go@hotmail.com

Macapá

Racismo no futebol

‘Para inglês ver’

Sobre os atos de racismo na Espanha contra o jogador brasileiro Vini Jr., o que os dirigentes de La Liga coniventes com esses vergonhosos e inadmissíveis atos oriundos das arquibancadas fazem para combatê-los é “para inglês ver” – e sentir muita vergonha. Ainda que o técnico Carlo Ancelotti e o presidente do Real Madrid apoiem o craque Vini Jr., vejo pouca atitude dos seus colegas jogadores – negros ou não – de se movimentarem num boicote coletivo negando participarem de outros jogos. Idem para atletas dos outros times. O campeonato espanhol deveria ser interrompido e o Valência, rebaixado. É o fim dos tempos.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

Limpeza urbana

Spogomi no Brasil

O evento Spogomi – spo (esporte) e gomi (lixo) –, idealizado pela ONG japonesa Nippon Foundation, que ocorrerá no Brasil pela primeira vez no domingo (28/5), no Largo da Batata, em São Paulo, pode servir de inspiração para nossas escolas públicas Brasil afora. Que tal promover mutirões periódicos, em que os alunos possam, em grupos e sob supervisão dos professores, coletar e separar os resíduos descartados pela população nas ruas e avenidas próximas à escola onde estudam? Certamente, tal iniciativa, implementada junto com outras atividades, teóricas e práticas, pode contribuir para a formação de crianças e adolescentes mais reflexivos, proativos, responsáveis, conscientes e dispostos a fazer sua parte para a manutenção adequada do ambiente (neste caso, urbano) do qual fazem parte. Se essa competição, que combina esporte e limpeza e é um sucesso no Japão, for ampliada e adaptada ao contexto dos milhares de instituições educativas brasileiras, pode render bons frutos e deixar um legado importante para as próximas gerações. Mãos à obra!

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

RECADO PARA LULA

A inoperante ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mandou, subliminarmente, um recado para o presidente Lula da Silva por ele ter mostrado seu apoio ao estudo, pela Petrobras, da possibilidade de prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas. O lamento de Marina foi que “estão destruindo presente de Deus, mostrando muita ingratidão”. Afinal, Marina Silva ainda não pensou que esse “presente de Deus” possa ser, na verdade, uma maneira de tornar o Brasil autossuficiente no quesito energético? Esse é o recado dos brasileiros para você, Marina.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

ARGUMENTOS IRRACIONAIS

Ao apelar a argumentos religiosos para defender suas pautas, Marina Silva só mostra que, mais uma vez, não tem argumentos racionais.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

PLANO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, terá que melhorar muito seus argumentos se quiser manter a Amazônia a salvo da Petrobras. O Brasil e o mundo estão esperando um plano para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, sem desmatamento e mineração, e até agora a ministra não ofereceu atividades alternativas que possam ser praticadas com a floresta em pé e que gerem renda suficiente para fazer com que as atividades ilegais sejam abandonadas. Está na hora de Marina Silva pedir ajuda para a comunidade internacional, para as ONGs, para os universitários. Se continuar sozinha será engolida novamente por Lula, que já deixou bem claro que a Petrobras não vai ficar chupando o dedo com bilhões de barris de petróleo enterrados na foz do Amazonas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

ROYALTIES DO PETRÓLEO

A discussão sobre o poço de petróleo na região da foz do Rio Amazonas virou uma verdadeira novela que conta a absurda contenda entre a ciência e a economia, e está com o apoio da política e seus bravos guerreiros, representados por governadores, senadores e deputados federais da Amazônia até o Estado do Rio Grande do Norte. O senador Randolfe Rodrigues (AP), que saiu do partido da ministra Marina Silva pela recusa do Ibama de autorizar o poço de petróleo, usou como argumento no Estúdio i da GloboNews o fato de uma empresa norueguesa estar fazendo a mesma atividade na costa do Suriname. A realidade é que todos os que se opõem à decisão do Ibama estão interessados nos royalties do petróleo. Esquecem-se do aquecimento global, que ameaça a nossa existência. Urge parar de usar a energia do petróleo, cuja queima produz os gases do efeito estufa. Segundo o sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, de 20/3/2023, “temos prazo muito curto para conter o aquecimento global e evitar uma série de desastres no futuro. É preciso agir imediatamente nas emissões dos gases de efeito estufa pela metade até 2030″. Também estão esquecendo que o presidente tem percorrido o mundo paladino do meio ambiente e obtendo recursos significativos para a recuperação da Amazônia. Como ele vai explicar tamanha incoerência? O que os apoiadores desse projeto descabido chamam de riqueza, o painel da ONU chama de produtor dos gases de efeito estufa e orienta que devem ser substituídos de imediato por energias limpas. A Petrobras já está atrasada nessa operação. A riqueza verdadeira é a floresta em pé.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

TRISTES LEMBRANÇAS

A foz do Rio Amazonas, bem como a Floresta Amazônica não podem ser mais tão afrontadas, pois valem mais se conservadas, e o futuro nos dirá. O Ibama é o órgão a ser ouvido. Será que essa insistência não é para criar mais cargos para os aliados? Temos tristes lembranças dos impactos ambientais de Belo Monte.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

ESTELIONATO ELEITORAL

O governo vem desenhando um novo estelionato eleitoral, assim como aconteceu em Lula 1 e 2 (marcados pela corrupção), Dilma 1 e 1,5 (marcados pelo desequilíbrio fiscal) e Bolsonaro 1 (marcado pela corrupção e patrimonialismo). Ao abraçar o apoio de Marina Silva e sinalizar que a mesma cuidaria da área de meio ambiente, Lula acenou aos eleitores preocupados com a situação climática e com o desmonte do sistema nacional de proteção ambiental. Agora o governo flerta com o atraso ao promover o investimento em exploração de petróleo numa área de grande importância climática, pois além da fragilidade do ecossistema em terra, há correntes de nutrientes que alimentam as algas responsáveis por produzir oxigênio para o planeta. Adicionalmente, está nos bastidores desenvolvendo um projeto de carros populares usando combustíveis fósseis, ao invés de promover o desenvolvimento de meios de transporte de massa que usam energias renováveis e ferrovias e a eletrificação da frota. As soluções fáceis nem sempre são as melhores ou as mais efetivas para o desenvolvimento. A perfuração na região da foz do Amazonas demanda uma infraestrutura trilionária na região que só estará 100% disponível em muitos anos, quando já não deveríamos mais utilizar combustíveis fósseis, e acabará sendo perdida. Além disso, carros elétricos têm um potencial muito maior de apresentar custos mais baixos, pois possuem centenas de vezes menos componentes que aqueles que usam combustível. Precisamos de mais visão e um pulso mais firme, atrelando nosso desenvolvimento a nosso potencial que nos diferencia de outros países.

Gustavo Chelles

guchelles@gmail.com

São Paulo

SIMBOLISMO DE HIROSHIMA

Parece que o presidente Lula não percebeu o simbolismo da reunião do G-7 ter sido realizado em Hiroshima. Ali foi destruída praticamente toda a cidade e as vidas de 140 mil habitantes pela explosão da primeira bomba atômica. O mesmo ocorrerá se a humanidade não conservar ou usar a natureza com controles. Será que Lula não percebe que o mundo está com o olhar atento ao uso descontrolado da Floresta Amazônica?

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

INGLÊS E CHINÊS

Se para ser presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) o cidadão tem que ser fluente em inglês, como fica o caso do presidente da República, que participa de tantos encontros em que o idioma mais usado é o inglês? Aliás, deveria ser obrigatório também ser fluente em chinês, o maior parceiro comercial do Brasil.

Carlos Viacava

cv@carlosviacava.com.br

São Paulo

CONFLITO DE INTERESSES

Estamos presenciando do ponto de vista moral mais um profundo conflito de interesses: a mulher de um governador de um Estado pequeno com recursos limitados vai fiscalizar o uso do dinheiro público pelo marido, com salário extremamente alto para os níveis atuais. É verdade que ela foi referendada pelo Legislativo, mas mesmo assim é um grande conflito de interesses e um profundo desrespeito com a população do Estado. Tal procedimento deveria ser legalmente proibido.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

INTERESSE SECUNDÁRIO

Tenho 75 anos e já vivi de tudo no Brasil. Devido à minha ingenuidade, sempre acreditei que as coisas iriam melhorar, já que há 70 anos ouço que somos o país do futuro. Finalmente abri os olhos para a realidade. Todos os políticos são mentirosos, todos. Suas únicas preocupações são ganhos pecuniários, poder e família (nepotismo). Todas as suas ações são para atingir esses objetivos. Quando aumentam o salário mínimo por volta de 3%, e os próprios em 30,40%, isso mostra bem quais são seus interesses. O Brasil é interesse totalmente secundário. Pena que as novas gerações de políticos, mesmo com as melhores intenções possíveis, acabem enredadas na teia dos velhos e retrógrados dirigentes. Pobre Brasil.

Sydney Bratt

sydney@gourmand.com.br

São Paulo

O JUIZ E O PAPAI NOEL

Depois que o atual juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Appio, que usava o login “LUL22″ para acessar o sistema de Justiça, afiançou que “não há qualquer vínculo ideológico ou partidário (com Lula)”, estou começando a acreditar em Papai Noel.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

RACISMO OFICIAL

Se no Brasil o racismo ainda é considerado estrutural, apesar dos lentos e exitosos avanços em combatê-lo, em certos países ele é estrutural de forma sólida, arraigada, obscena, sem disfarces. Pior do que os insultos racistas contra Vini Jr., no estádio Mestalla, em Valência, por parte de uma maioria de supremacistas brancos estúpidos, foi a reação imediata do presidente da LaLiga tentando ridiculamente minimizar e relativizar o que aconteceu e da imprensa espanhola que adotou a estratégia de responsabilizar e culpar o jogador – atitude que envergonha a mídia mundial. Para arrematar, só agora a polícia anuncia a prisão dos responsáveis por pendurar um boneco de Vini numa ponte em janeiro; ou seja, as autoridades já haviam há tempo identificado os autores, mas só agiram oportunísticamente agora. Em outras e diretas palavras: o racismo praticado na Espanha é praticamente oficial e, literalmente, sem vergonha. Acerta em cheio o presidente Luiz Inácio ao protestar oficialmente contra essas manifestações racistas sistêmicas afirmando que não se pode permitir que “o racismo e o fascismo tomem conta dos estádios de futebol”. Complementando: não só dos estádios, mas do planeta.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

PATOLOGIA SOCIAL

O impressionante acontecimento que ocorreu com o jogador Vini Jr., vítima de racismo, e sua também impressionante reação a tal crime vão ficar na história da sociedade global. Daqui a vários anos, sua atitude resiliente vai marcar sua biografia como símbolo do combate a esse tipo de patologia social, que terá com essa sua reação um fator determinante para a extinção de tal postura social patológica entre a humanidade.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

CRISTO TAMBÉM É NEGRO

O Cristo Redentor se apagou na segunda, 22/5, em homenagem ao jogador Vini Jr., vítima de racismo na Espanha, nos campos de futebol. Uma imagem triste e contundente. Puna-se! Basta!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

HENRY KISSINGER

Excelente entrevista com Henry Kissinger publicada no Estadão (’A guerra foi uma decisão catastrófica de Putin’, 20/5, C10) a partir da publicação original na revista The Economist. Ver as fotos e opiniões do velho diplomata norte-americanao é como voltar no tempo. Remete à minha adolescência, quando ele aparecia constantemente na TV, nas revistas e nos jornais. Não foram poucas as vezes em que o vi na primeira página deste jornal, que leio regularmente há 50 anos. Amaldiçoado por uns e venerado por outros, H. Kissinger é uma figura histórica. Suas opiniões, mesmo com avançada idade, são como uma lufada de ar fresco em um mundo marcado pela ausência de grandes líderes e estadistas. Pena que o seu interlocutor resolveu não aprofundar a entrevista sobre a guerra na Ucrânia – certamente não queria ouvir o que Kissinger falou logo no início do conflito, quando afirmou que a Ucrânia deveria ceder território à Rússia para se chegar à paz. Difícil entender como a mídia, além de não se aprofundar nas causas da guerra, não deseja saber a opinião dos povos da Crimeia e do Dombass, estes vítimas de bombardeio ucraniano desde 2014. Será que na Crimeia, onde todos falam russo, pensam como russos e os seus ancestrais são russos, existe alguém querendo ser ucraniano? A troco de quê? Seria a Ucrânia uma potência econômica e uma democracia vibrante? Ora, ora, ora!

José Jairo Martins

josejairomartins7@gmail.com

São Paulo